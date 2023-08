Monroe County, NY deeds recorded August 4, 2023

By: Daily Record Staff //August 11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 4, 2023 78

14420

HARDIES, JEFFREY C et ano to GASE, ALEXANDRA R

Property Address: 26 SCARLET PINE CIRCLE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12847 Page: 0226

Tax Account: 054.01-3-17

Full Sale Price: $311,000.00

REDICK, DOUGLAS E to RIDICK, JOANNE L

Property Address: 167 ERIE STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12847 Page: 0156

Tax Account: 068.59-2-4

Full Sale Price: $1.00

14445

EVANS, AARON to DAVIDSON, LYNDSEY

Property Address: 506 GARFIELD STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12847 Page: 0307

Tax Account: 152.21-1-40

Full Sale Price: $112,000.00

14450

DEMEO, ANDREA to MONTE, CHRISTOPHER et ano

Property Address: 2 HARVEST ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12847 Page: 0361

Tax Account: 165.10-2-58

Full Sale Price: $325,000.00

ESDERS, JESSICA to JOBSON, AUSTIN

Property Address: 9 ORCHARD STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12847 Page: 0046

Tax Account: 153.13-2-49

Full Sale Price: $235,000.00

14464

SORENSON, EMILY et ano to HAYHURST, PAUL J JR

Property Address: 12 HUNTINGTON PARKWAY, HAMLIN NY 14464

Liber: 12847 Page: 0331

Tax Account: 029.07-3-21

Full Sale Price: $235,000.00

14468

LOMBARDO, LORI et al to LOMBARDO, PHILLIP et ano

Property Address: 108 SALMON CREEK DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12847 Page: 0153

Tax Account: 017.04-3-15

Full Sale Price: $20,000.00

MOORE, RICHARD J et ano to VONBOECKMANN, JAMES L et ano

Property Address: 1050 PECK ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12847 Page: 0396

Tax Account: 056.01-1-15

Full Sale Price: $300,000.00

14472

MORRELL TEAM IN MOTION LLC to GEMAYEL, KIMBERLY J

Property Address: 19 CHASE MEADOW TRAIL, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12847 Page: 0409

Tax Account: 221.16-1-3

Full Sale Price: $434,900.00

14526

NVR INC et ano to OEHLBECK, JULIANNE AMY

Property Address: 19 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12847 Page: 0345

Tax Account: 095.03-1-74

Full Sale Price: $633,155.00

14534

BRIDLERIDGE FARMS LLC to BRIDLERIDGE FARMS DEVELOPMENT CORP

Property Address: CLOVER STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0315

Tax Account: 191.01-1-18.1

Full Sale Price: $230,000.00

CLOVER STREET DEVELOPMENT CORP to SPALL REALTORS CORP

Property Address: 61 COVENTRY RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0318

Tax Account: 177.04-1-39

Full Sale Price: $137,000.00

CLOVER STREET DEVELOPMENT CORP to SPALL REALTORS CORP

Property Address: 59 COVENTRY RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0321

Tax Account: 177.04-1-40

Full Sale Price: $142,000.00

DUBIN-HARRIS, KIMBERLY A et al to LEVY, GARY H et ano

Property Address: 2 SANTA DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0387

Tax Account: 165.09-2-21

Full Sale Price: $460,000.00

JOHNSON, JULIE B to GUO, YISEN et ano

Property Address: 5 SUGARBUSH LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0211

Tax Account: 178.16-1-30

Full Sale Price: $557,000.00

POWERS, DONALD M JR et ano to BURGESS, ADRIENNE et al

Property Address: 1 WANDERING TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0110

Tax Account: 192.16-1-3

Full Sale Price: $352,000.00

ZAZULAK, CHRISTINA to MUCICA, MARY BETH et ano

Property Address: 7 TROTTERS FIELD RUN, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0293

Tax Account: 164.17-1-18

Full Sale Price: $1.00

14559

ANDREWS, DAVID F et ano to MAMMARELLO, MICHAEL

Property Address: 1527 HILTON CORNERS ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12847 Page: 0324

Tax Account: 057.01-1-8.1

Full Sale Price: $204,318.41

BRESNAHAN, SHARYN B to HEUSLER, PENNY MARIE

Property Address: 92 GLENN HAVEN, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12846 Page: 0650

Tax Account: 087.14-2-62

Full Sale Price: $230,000.00

LAM, MUM T to LAM, DAVID

Property Address: 119 QUEENSLAND DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12847 Page: 0057

Tax Account: 103.09-2-46

Full Sale Price: $0.00

14580

DENUNZIO, GAIL FRANCES et al to LAZZARO, LARRY JOSEPH et ano

Property Address: KLEM ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0035

Tax Account: 064.14-2-2

Full Sale Price: $1.00

DENUNZIO, GAIL FRANCES et al to LAZZARO, CRISTINA et ano

Property Address: KLEM ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0039

Tax Account: 064.14-2-2

Full Sale Price: $1.00

GUTTA, DEANNA J et ano to GUTTA, DEANNA J et ano

Property Address: 446 SUNDANCE TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0646

Tax Account: 063.10-1-56.2

Full Sale Price: $0.00

HOLLINGSWORTH, JAMES E et al to BUTLER, LAUREN DIMARIA

Property Address: 1373 SIVERHEEL RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0393

Tax Account: 050.01-3-42

Full Sale Price: $450,000.00

HUNTLY, GAIL to DAMICO, KIMBERLY

Property Address: 946 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0080

Tax Account: 078.14-1-12

Full Sale Price: $170,000.00

LEVICK, ERICK et ano to BENCHMARK PROP MGMT LLC

Property Address: 1109 EVERWILD VIEW, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0298

Tax Account: 064.12-1-28

Full Sale Price: $170,500.00

MAHNKEN-WEATHERSPOON, THERESA to KNAPP, MARIA et ano

Property Address: 217 STONY POINT TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12846 Page: 0680

Tax Account: 063.17-2-46

Full Sale Price: $265,000.00

PILLETTERI, CARL to PILLETTERI, VINCENT J

Property Address: 1256 HOLLEY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0277

Tax Account: 065.13-2-64

Full Sale Price: $1.00

SCALZO, SARAH L to TURSUNOVIC, ADMIR

Property Address: 221 IROQUOIS STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0120

Tax Account: 095.05-1-2

Full Sale Price: $124,000.00

SUTERA, MARTINE et ano to BENSON, CAROLINE G et ano

Property Address: 29 WOODROSE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0429

Tax Account: 094.01-1-27.112

Full Sale Price: $406,500.00

14586

CAINE, JEFFREY et ano to KAY, JUSTIN et ano

Property Address: 224 MOORE ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12847 Page: 0370

Tax Account: 088.03-4-50

Full Sale Price: $529,900.00

14605

BOUIYE, GINA et ano to COX, MICHAEL

Property Address: 17-19 WILSON STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12847 Page: 0183

Tax Account: 106.56-1-3

Full Sale Price: $130,000.00

14606

BROOKS, TEARE P et ano to BROOKS, DANIELLE S

Property Address: 65 SUNSET STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0196

Tax Account: 105.63-1-38

Full Sale Price: $1.00

CONLEY, ROSS A et al to GLASSER ST LLC et al

Property Address: 27 GLASSER STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0236

Tax Account: 105.74-1-58

Full Sale Price: $0.00

CONLEY, ROSS A et al to RUGRAFF ST LLC et al

Property Address: 26 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0241

Tax Account: 105.74-1-66

Full Sale Price: $0.00

HARPER, CELIA A to GRIFFIN, KRISTINE et ano

Property Address: 140 EUGENE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0384

Tax Account: 104.15-2-28

Full Sale Price: $125,000.00

IANNOLI, ROSA to HTOO, LAY K PAW

Property Address: 56 ABBOTT STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0390

Tax Account: 105.47-1-71

Full Sale Price: $200,000.00

REVIVE REALTY LLC to CHANEY, AZALAYA K

Property Address: 162 ARDELLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0286

Tax Account: 104.18-4-60.2

Full Sale Price: $270,000.00

14607

BERO, JOHN F to COPPER STUDIOS LLC

Property Address: 32-36 WINTHROP STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12847 Page: 0283

Tax Account: 121.25-1-17

Full Sale Price: $1.00

14608

CONLEY, ROSS A et al to 5 ODDS LLC et al

Property Address: 121 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12847 Page: 0247

Tax Account: 105.73-2-54

Full Sale Price: $0.00

KNIGHT, MARY et ano to SHACKELFORD, JUMAN

Property Address: 143 DR SAMUEL MCCREE WAY, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12847 Page: 0416

Tax Account: 120.60-1-11

Full Sale Price: $30,000.00

LAMORA, MATTHEW D to PETERSON, ERIK M

Property Address: 32-34 BARTLETT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12847 Page: 0123

Tax Account: 121.61-1-33

Full Sale Price: $157,500.00

SABLE MONROE PROPERTIES 2 LLC to LEMON, PRESTON

Property Address: 2 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12847 Page: 0189

Tax Account: 105.60-1-14

Full Sale Price: $140,000.00

14609

ANTARIO, ESTHER R to GEFFNER, ESTHER

Property Address: 475 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0373

Tax Account: 107.62-2-29

Full Sale Price: $1.00

ANTARIO, ESTHER R to SGROI, YVETTE

Property Address: 434 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0376

Tax Account: 107.62-1-45

Full Sale Price: $1.00

COOPER, JANNIE MAE to CONSECO FINANCE HOME EQUITY LOAN et ano

Property Address: 200 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0338

Tax Account: 107.29-2-78

Full Sale Price: $65,363.81

LIBERTY POINT PROPERTIES LLC to ADAMA PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 884 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0193

Tax Account: 107.38-2-23

Full Sale Price: $330,000.00

SEGMOND, ANDREA M to ANDREA M. SEGMOND REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 543 SPENCER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0077

Tax Account: 107.12-3-26

Full Sale Price: $1.00

VANVLIET, GORDON J to BARNOSKY, TIMOTHY LEWIS

Property Address: 39 HALMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0423

Tax Account: 107.12-2-84

Full Sale Price: $257,000.00

14610

CLAYTON, JOHN D et ano to BROWN, CLIFFORD A et al

Property Address: 154 COUNCIL ROCK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12847 Page: 0114

Tax Account: 122.20-1-11

Full Sale Price: $1,210,000.00

PUGACHEV, LEONID to SMITH-PISKER, SAMANTHA JOSEPHINE

Property Address: 74 BEVERLY STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12847 Page: 0403

Tax Account: 122.54-1-23

Full Sale Price: $410,000.00

14611

DHONT, GERARD M et al to DHONT, JUDITH A et ano

Property Address: 103 POTOMAC STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0098

Tax Account: 120.31-2-8

Full Sale Price: $1.00

JOHNSON, INEZ et ano to REO TRUST 2017- RPL1 et ano

Property Address: 129 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0311

Tax Account: 1356.35-1-12

Full Sale Price: $79,639.00

14613

LONG, DAYMEON MIKAL to ALLEN, ANTHONY E

Property Address: 470 LAKE VIEW PARK, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12847 Page: 0105

Tax Account: 090.73-3-76

Full Sale Price: $131,000.00

14615

BARBARA LEPP REVOCABLE INTER VIVOS TRUST et ano to LEWIS, RANISHA et ano

Property Address: 674 HERITAGE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12847 Page: 0204

Tax Account: 060.09-4-37

Full Sale Price: $260,000.00

CRUPPI, ANGELA to CORDARO, OLIVIA R

Property Address: 60 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12847 Page: 0032

Tax Account: 075.72-3-26

Full Sale Price: $170,000.00

14617

BRICKLER, CLAIR JOSEPH JR to GRAINGER, GREGORY W

Property Address: 15 GLEN COVE RISE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12847 Page: 0328

Tax Account: 061.06-4-3.3

Full Sale Price: $200,000.00

INTERLICCHIA, JACKALYN to BRYANT, MARIE F

Property Address: 339 PATTONWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12847 Page: 0342

Tax Account: 047.19-1-20

Full Sale Price: $180,000.00

RST PROPERTY HOLDINGS LLC to 101 STANRIDGE COURT LLC

Property Address: 101 STANRIDGE COURT, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12847 Page: 0053

Tax Account: 091.07-1-51

Full Sale Price: $205,000.00

14618

ALAS, JORGE A to CROSS, ROBERT M et ano

Property Address: 2600 CLOVER STREET, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0218

Tax Account: 150.11-2-12

Full Sale Price: $448,000.00

DOCTOR, JONATHAN M to CORBY, CHARLES T et ano

Property Address: 98 FRENCH ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0199

Tax Account: 151.13-1-10

Full Sale Price: $265,000.00

KRUSCHWITZ, BRIAN et ano to GILLETTE, JODY

Property Address: 33 ELMORE ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0445

Tax Account: 137.11-5-29

Full Sale Price: $403,000.00

METCALF, BENJAMIN J et ano to MACKEY, KATHLEEN et ano

Property Address: 15 RENSSELAER DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0295

Tax Account: 150.09-2-29

Full Sale Price: $360,000.00

RAYMONDA, ELIZABETH J et al to ROSE, SONIA

Property Address: 32 MEREDITH AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0280

Tax Account: 137.05-6-22

Full Sale Price: $391,500.00

14619

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY et ano to MCDONALD, NATOSHA

Property Address: 38 TURNER STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12847 Page: 0027

Tax Account: 120.63-3-62

Full Sale Price: $78,000.00

GRUSCHOW, GAGE to SCOTT, SAM L et ano

Property Address: 400 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12847 Page: 0432

Tax Account: 120.80-1-32

Full Sale Price: $150,000.00

LOU BLU PROPERTIES LLC to KAMALAKANNAN, SUMATHYUTHEE et ano

Property Address: 320 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12847 Page: 0289

Tax Account: 135.34-1-13

Full Sale Price: $170,000.00

14621

CARTHAGE HOLDINGS LLC to HENDERSON, WESLEY P

Property Address: 63 HARRIS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12847 Page: 0186

Tax Account: 106.21-1-21

Full Sale Price: $94,598.00

HANFORD, LUCAS W et ano to CORREA, NELSON P

Property Address: 151 KLEIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12847 Page: 0269

Tax Account: 091.64-1-29

Full Sale Price: $134,900.00

14622

LANZA, FRANK to LAROCHE, LAUREN

Property Address: 67 BIRCHWOOD DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12847 Page: 0381

Tax Account: 062.19-4-5

Full Sale Price: $117,000.00

ZAPATA, COURTNEY TILLMAN et ano to JOLIN, CASSANDRA

Property Address: 3161 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12847 Page: 0426

Tax Account: 077.18-2-39

Full Sale Price: $265,000.00

14624

MURPHY IRREVOCABLE TRUST et al to SPINK, CAROL MURPHY

Property Address: 47 SLEEPY HOLLOW ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0085

Tax Account: 146.09-4-42

Full Sale Price: $140,000.00

CORTESE, MARLENE M et ano to PENFIELD, ROBERT ALLEN JR

Property Address: 368 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0117

Tax Account: 134.05-1-2.368

Full Sale Price: $168,000.00

SCHARLAU, LANCE J et ano to FREDA, GIACOMA G et ano

Property Address: HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0419

Tax Account: 119.18-1-68.3

Full Sale Price: $285,000.00

SCHRADER, BARBARA R et al to RUSSELL, JAMES M et ano

Property Address: 10 WOODBRIAR LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0334

Tax Account: 134.13-4-7

Full Sale Price: $395,000.00

14625

BROWN, JAYNE K et ano to BROWN, JAYNE K

Property Address: 132 RODNEY LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12847 Page: 0266

Tax Account: 109.09-1-35

Full Sale Price: $1.00

14626

3968 RIDGE ROAD LLC to WEST ROCHESTER ANY REV LLC

Property Address: 3968 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12847 Page: 0412

Tax Account: 073.01-2-26.11

Full Sale Price: $1,200,000.00

DELORME, LINDA E et ano to GUARINO, KENNETH et ano

Property Address: 92 ALBURY DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12847 Page: 0043

Tax Account: 058.02-7-39

Full Sale Price: $370,000.00