Monroe County, NY judgments recorded July 10-11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 10, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
MICHAEL, MELISSA L
25 SURREY ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $158.00
MICKELSON, TERESE
76-1 MEADOWBROOK FARMS, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $67.00
MILLER, DAWN R
14 WIDGER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MILLER, JOE D
1634 ST PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
MILLER, KOURTNEY J
62 MCKENDREE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MILLER, KOURTNEY J
62 MCKENDREE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $226.00
MILLER, SHELDON
105 GREENWICH DRIVE, DARTMOUTH NS N/A B2V2N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
MILLER-BANKS, JORDAN
88 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MILLS, TAMMY L
258 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
MILONNI, BRENDA M
371 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
MILTON, ALBERT L
656 BROWN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
MILTON, EARON T
656 BROWN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $305.00
MILTON, EMISHA M
113 WELDONN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $230.00
MILTON, EMISHA M
113 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $65.00
MILTON, JOHNNY
602 MADISON STREET APT 2, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MILTON, NAKEYIA A
656 BROWN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
MINER, RICHARD E
251 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
ORTIZ, NANCY M
7 NORTHGATE MANOR APARTMENT D, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
PRESSLEY, CEITHIA
64 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
RICE, TAVIAN J
225 B CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
RICHARDS, LISA M
11 GLENSIDE WAY, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $185.00
RICHARDSON, LEONDA M
663 STOWELL DRIVE APARTMENT 6, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
RILEY, BRYAH S
690 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
RIVERA, ADRIAN C
166 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
RIVERA, BRENDA L
124 LEOPARD STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
RIVERA, DOMINIC A
1210 NORTH CLINTON, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
RIVERA, EMMANUEL C
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
RIVERA, JUAN F JR
56 ROSE CIRCLE, HAMLIN NY 14464
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $455.00
SAGE, CHRISTIAN J
38 JACKRIST CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
TONEY, DAMIEN D
158 MILFORD STREET APARTMENT B8, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $205.00
VAZQUEZ, GISELLE GONZALEZ
167 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
WAKER, TAYLOR M
25 ST CALIR STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
WINTERHAWK, DAKOTA V
150 FAIRBORNE PARK, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
Judgments
Recorded July 11, 2023
JUDGMENT
AMERICAN CELLULAR CORPORATION
Favor: RG ACCOUNT LLC
Attorney: WOODS OVIATT GILMAN LLP
Amount:
FACTORY SPORTS TRAINING et ano
Favor: EJ ELITE PROPERTIES LLC
Attorney: NICHOLAS R MIRAGLIA ESQ
Amount:
MCMILLAN-HARRIS, TAJ
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
ADAMS, MARSHA
601 SENECA MANOR DRIVE APARTMENT 11F, ROCHESTER NY 14621
Favor: RESURGENT RECEIVABLES LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,525.52
ALPETA INVESTMENTS INC et al
ALPETA INVESTMENTS INC ALPETA INVESTMENTS INC, ALPETA INVESTMENTS INC ALPETA INVESTMENTS INC ALPET
Favor: COBALT FUNDING SOLUTIONS LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $33,625.76
AN AUTHENTIC SPANISH PRODUCT CORP et ano
AN AUTHENTIC SPANISH PRODUCT CORP AN AUTHENTIC SPANISH PRODUCT CORP, AN AUTHENTIC SPANISH PRODUCT CORP AN AUTHENTIC SPANISH PRODUCT CORP AN AU
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,654.68
AQUINO, BARUC ROSA et ano
95 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,958.53
BENIE LA VIE LLC et al
720 FIRESIDE DRIVE, AUBREY TX 76227
Favor: SIMMONS CAPITAL PARTNERS
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $17,699.10
DBA ANGELS AZ MOBILE DETAILING et ano
DBA ANGELS AZ MOBILE DETAILING DBA ANGELS AZ MOBILE DETAILING, DBA ANGELS AZ MOBILE DETAILING DBA ANGELS AZ MOBILE DETAILING DBA A
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $45,794.38
DONALD, AMY K
34 MICKENS BEND, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $5,517.32
GILMAN, MARCEL M
7 HOMESTEAD DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $1,054.20
GLINSKY-LOPATA, LILLIAN
51 ALFIE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,012.08
GREEN LOTUS CLEANING LLC
GREEN LOTUS CLEANING LLC GREEN LOTUS CLEANING LLC, GREEN LOTUS CLEANING LLC GREEN LOTUS CLEANING LLC GREEN
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $21,500.00
GUEVARA, ELEAZAR PATINO et ano
521 SOUTH OWEN AVENUE, PASCO WA 99301
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $46,141.83
HERNANDEZ, BALTAZAR AGUILERA et ano
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $25,600.80
INOSTROZA, ORLANDO
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,163.50
JAYDON LOGISTICS LLC et ano
JAYDON LOGISTICS LLC JAYDON LOGISTICS LLC, JAYDON LOGISTICS LLC JAYDON LOGISTICS LLC JAYDO
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $18,154.40
JOHSON-SCHMIDT, DANIELA
126 ESTALL ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $10,790.32
KRAFT, JOSEPH
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $11,796.45
MALCHOFF, HEATH
393 WAGNER STREET LOT 37, WATERLOO NY 13165
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $4,237.65
MALDONADO, REINALDO DAVID CANDO et ano
Favor: ULTRA FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $45,349.75
MARTINEZ, PEDRO III
15 SCOTT LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $3,400.00
MCALISTER, COURTNEY A
740 PARK AVENUE APT 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $6,667.41
MCTAW, JERREN
21 MIDVALE TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $9,048.85
MILLER, TORY LEE et ano
Favor: ULTRA FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $36,379.60
O’ROURKE REALTY INC
O’ROURKE REALTY INC O’ROURKE REALTY INC, O’ROURKE REALTY INC O’ROURKE REALTY INC O’ROU
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $21,500.00
ORTIZ, DAGMARY
112 SARANAC STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $1,937.64
PARON, DYLAN
196 E SQUIRE DRIVE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14623
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $4,654.61
PHOMMACHANH, SOMBOUN
32 CORNFLOWER DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $1,584.16
REITER, MARK E
5343 E MAIN STREET, BATAVIA NY 14020
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,823.34
RICKY O LEI DBA HONG KONG HOUSE
RICKY O LEI DBA HONG KONG HOUSE RICKY O LEI DBA HONG KONG HOUSE, RICKY O LEI DBA HONG KONG HOUSE RICKY O LEI DBA HONG KONG HOUSE RICKY
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $24,000.00
RUSSELL, SUZANNE L
408 WHEELER ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $1,607.92
SHARPE, MEGHAN V
50 MEIGS STREET APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14607
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $818.48
SMITH, CANDICE et ano
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $47,262.00
SMITH, JORDYN D
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $9,211.83
SPALL, REBECCA A
361 LAKEVIEW PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHEL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $4,505.76
SYOUTHOUM, LATSAMY et al
137 MOULSON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,961.94
WILSON, ISAAC
342 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $27,192.30
JUDGMENT SATISFIED
AMERICAN AEROGEL CORPORATION
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BADEN STREET SETTLEMENT OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BENEDICT, SARAH E
Favor: EAST ROCHESTER TOWN COURT
CLARK, ELROY
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC
FARRELL, ERIC E
Favor: STATE OF NEW YORK
Flour City Construction LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
HIGHLAND HOSPITAL OF ROCHESTER
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
LAM, ANTHONY
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PALUMBO, LISA et ano
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
PORTERHOUSE LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
PVF FLOORING INC OF MONROE COUNTY
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SANGINARIO, ANDREA L
Favor: ASSET ACCEPTANCE LLC
SCHERDIN, JOAN V
Favor: WORLDWIDE ASSET PURCHASING II LLC
SHADE TREE GREETINGS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
STEEL RIVER BBQ BAR & GRILL INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SUTHERLAND GLOBAL SERVICES INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
BERNARD, JONATHAN L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
DABROWNY, LILLIAN K
Favor: WEBSTER TOWN COURT
DEMAY, MELINDA M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
HARP, TAYLOR J
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JOHNSON, TYRONE L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JOHNSON, TYRONE L
Favor: WEBSTER TOWN COURT
RIVERA, DANIEL A
Favor: WEBSTER TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
BODMER, JENNIFER M
Favor: TD BANK USA, N.A.
Amount:
MARTIN, DAVID DOUGLAS
Favor: PROFESSIONAL DRIVER INSTITUTE, INC.
Amount:
SIMS, ANGELA
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount:
SMALL, TEDDY ONASSIS
Favor: PROFESSIONAL DRIVER INSTITUTE, INC.
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
217 NORTH WASHINGTON STREET LLC et al
217 NORTH WASHINGTON STREET LLC 217 NORTH WASHINGTON STREET LLC, 217 NORTH WASHINGTON STREET LLC 217 NORTH WASHINGTON STREET LLC 217 N
Favor: STATE OF NEW YORK
Amount:
ALLEN, ALFRED J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ARNONE, KIM
11 ELMFORD ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN OF
Amount:
BANTUM, SHARDANE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BANTUM, SHARDANE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BANTUM, SHARDANE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BARNES, LASHANA A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BATES, COPELAND L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BATTEN, ANDREA G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BEASAW, JOHN E
Favor: STATE OF NEW YORK
Amount:
BENITEZ, FELIX A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BENNETT, WALTER H
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BESSIL, NICOLETTE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BLAIR, AUSTIN K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BLAIR, JAHMI K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BONGERS, CYNTHIA
215 WISONIA, ROCHESTER NY 14609
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Amount:
BOOSE, TIYANNA B
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BOUIE, JHAZAIRE R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROOKS, DEMPSEY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROOKS, JAAVAID D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROUGHTON, FREDERIC T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, DAEQUON C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, VICTORIA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BRUCE, VINCENT
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BURGOS, JORGE SOTO L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BUSH, DAVIDA J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BYRON, EVELYN E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:-