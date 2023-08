Monroe County, NY deeds recorded August 7, 2023

By: Daily Record Staff //August 14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 7, 2023 65

14450

CHORMANN, CRAIG R et ano to CAIAZZA, BRIAN et ano

Property Address: 3 PRITCHARD COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12847 Page: 0569

Tax Account: 166.16-4-33

Full Sale Price: $530,000.00

JAMES A DONAHUE AND SALLY R DONAHUE TRUST JANUARY 7 2020 et ano to MINICHELLI, MATTHEW J

Property Address: 50 CRYSTAL SPRINGS LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12847 Page: 0480

Tax Account: 152.14-2-30

Full Sale Price: $308,000.00

TONO, WALTER L to TONO, ROSARIO E

Property Address: 21 KERRY HILL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12848 Page: 0018

Tax Account: 153.02-6-62

Full Sale Price: $1.00

WALKER, ALEXANDRA E to BATTAGLIA, JOSEPH A et ano

Property Address: 3 EAGLE LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12847 Page: 0497

Tax Account: 165.20-2-49./2

Full Sale Price: $165,000.00

14472

CARTUS FINANCIAL CORPORATION to NEPAL, GOMA et ano

Property Address: 14 HOLLY HILL, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12848 Page: 0001

Tax Account: 223.01-1-64

Full Sale Price: $810,000.00

JACOBS HAVEN LLC et ano to MORRELL TEAM IN MOTION LLC

Property Address: VACANT LOT NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12847 Page: 0627

Tax Account: 222.17-1-4

Full Sale Price: $387,600.00

MAIOLA, ANTHONY W et ano to CARTUS FINANCIAL CORPORATION

Property Address: 14 HOLLY HILL, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12847 Page: 0693

Tax Account: 223.01-1-64

Full Sale Price: $810,000.00

14514

HORNE, MICHELLE et ano to COTTRILL, MATT

Property Address: 40 UNION STATION ROAD, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12847 Page: 0561

Tax Account: 158.01-2-25

Full Sale Price: $334,900.00

14526

ANDREW B AND PHYLLIS J BRITT LIVING TRUST et ano to WILKE, MICHAEL et ano

Property Address: 1762 BAIRD ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12847 Page: 0690

Tax Account: 109.04-1-39

Full Sale Price: $378,000.00

SCHWAB, NANCY C et ano to HUMPHREY IRREVOCABLE TRUST NO 3

Property Address: 2024 BAIRD ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12848 Page: 0091

Tax Account: 124.19-2-4

Full Sale Price: $384,400.00

SEARLS, STEVEN D to MAXWELL, ALEXANDER et ano

Property Address: 10 PENNICOTT CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12848 Page: 0032

Tax Account: 109.03-2-42

Full Sale Price: $310,000.00

14534

GIORDANELLA, MICHAEL J to GIORDANELLA, MICHAEL J et ano

Property Address: 14 GREEN HILL LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0007

Tax Account: 164.10-1-13

Full Sale Price: $1.00

KRAMER, ANNE V to ANNE KRAMER LIVING TRUST et ano

Property Address: 726 STONE ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0468

Tax Account: 164.13-1-34

Full Sale Price: $1.00

LAVELL, SARAH to SERAFIN, ADAM J et ano

Property Address: 11 FARM FIELD LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12847 Page: 0642

Tax Account: 164.17-1-10

Full Sale Price: $605,000.00

ZIMMER, ELLEN N to FLINT, CHELSEA LYNN

Property Address: 78 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0063

Tax Account: 164.27-1-16.27

Full Sale Price: $275,000.00

14543

SIMONELLI, BRIAN et ano to DEMARCO, MARY E

Property Address: 1482 MIDDLE ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12848 Page: 0029

Tax Account: 202.02-2-77

Full Sale Price: $275,000.00

14559

OASIS FINISHES INC et ano to SLEEPY BEAR INN CORP

Property Address: 4670 WEST RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12847 Page: 0671

Tax Account: 072.02-2-11

Full Sale Price: $1.00

14580

AMEDEO, PHILIP K to DONLON, TAYLOR

Property Address: 687 REGINA DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12848 Page: 0025

Tax Account: 079.09-1-41

Full Sale Price: $265,000.00

BITTNER, NOEL C to STANKO, MICHAEL T et ano

Property Address: 1 BRASS CASTLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0448

Tax Account: 094.01-3-65

Full Sale Price: $455,000.00

HUNT, H MARC et ano to DAMANSKI, LESLIE A et ano

Property Address: 500 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0638

Tax Account: 048.19-2-42

Full Sale Price: $290,000.00

NEW YORK UNLIMITED ENTERPRISES LLC to ALSHORMANI, ZAINAB SALAH

Property Address: 225 ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12847 Page: 0645

Tax Account: 050.01-1-18

Full Sale Price: $275,000.00

14586

COSTANZA, PHILIP P to BEAMAN, JIM et ano

Property Address: 679 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12848 Page: 0041

Tax Account: 161.18-3-2

Full Sale Price: $148,000.00

14605

GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION to DIAZ, LUIS CRUZ

Property Address: 38 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12847 Page: 0578

Tax Account: 106.40-2-54.001

Full Sale Price: $134,500.00

14606

DISTEFANO, LINDA A et ano to DISTEFANO, LINDA A

Property Address: 108 WOLCOTT AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0632

Tax Account: 104.09-3-44

Full Sale Price: $1.00

HIMLER, LAURA O et ano to WILLIS, JAMES H JR et ano

Property Address: 32 COUNTRY GABLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12847 Page: 0545

Tax Account: 103.12-1-62

Full Sale Price: $205,000.00

14608

TSTW PRIMARY LLC to LAGUNA, GUSTAVO

Property Address: 12 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12847 Page: 0553

Tax Account: 120.44-2-83

Full Sale Price: $72,000.00

14609

CONSECO FINANCE HOME EQUITY LOAN TRUST 2002-B et ano to SOUTH WEDGE HOLDINGS LLC

Property Address: 200 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0623

Tax Account: 107.29-2-78

Full Sale Price: $55,000.00

FLIPPING THE ROC LLC to A WAY WILL MAKE LLC

Property Address: 1261-1265 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0511

Tax Account: 107.47-3-36

Full Sale Price: $0.00

HAWKINS, ROBERT H to PIACENTINI, OLIVIA SOPHIA

Property Address: 10-12 MERWIN AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0648

Tax Account: 107.65-3-43

Full Sale Price: $257,000.00

MAS HOLDINGS GROUP LLC to DIBELLA, MICHAEL A

Property Address: 508 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12847 Page: 0634

Tax Account: 107.61-2-36

Full Sale Price: $79,500.00

SMITLEY, MATTHEW J to E MAIN CORNER PROPERTIES LLC

Property Address: 150 INDIANA STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12848 Page: 0021

Tax Account: 107.80-1-45

Full Sale Price: $250,000.00

14610

OKEEFE, BONNIE R et ano to TRINDADE, ISABELLA L et ano

Property Address: 26 MORVEN ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12847 Page: 0534

Tax Account: 122.65-1-34.001

Full Sale Price: $350,000.00

14611

15 TAYLOR ST LLC to HILLMAN, DARRIN et ano

Property Address: 15 TAYLOR STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0483

Tax Account: 120.42-2-9

Full Sale Price: $20,000.00

FORD, JESSIE L to FORD, TRENNIE M

Property Address: 280-282 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0528

Tax Account: 120.83-1-47

Full Sale Price: $1.00

FORD, TRENNIE M to FORD, CYNTHIA et ano

Property Address: 280-282 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0531

Tax Account: 120.83-1-47

Full Sale Price: $1.00

HILL, JANNIE et ano to DAWSON, BETTINA

Property Address: 69 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12848 Page: 0088

Tax Account: 120.48-3-61

Full Sale Price: $138,500.00

JB HOME PROPERTIES LLC to EWING, TRACY L

Property Address: 227 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0573

Tax Account: 135.49-1-53

Full Sale Price: $140,000.00

JJSLYCKTALLY PROPERTIES LLC to SMYTH, RUSSELL LLOYD

Property Address: 185 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12848 Page: 0067

Tax Account: 135.57-2-69.001

Full Sale Price: $200,000.00

JOSEPH, CORTRINA et ano to SHORT, ANTHONY

Property Address: 63 DENGLER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12847 Page: 0662

Tax Account: 120.35-2-92

Full Sale Price: $45,000.00

MCCUE, THOMAS et ano to WEBB, SEMAJ

Property Address: 40 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12848 Page: 0035

Tax Account: 120.48-3-88

Full Sale Price: $150,000.00

14612

BROWN, RICHARD S to WIKANDER, MIKE

Property Address: 270 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12847 Page: 0455

Tax Account: 047.61-1-3.002/229

Full Sale Price: $150,000.00

EARL, ADAM et ano to FRENS, SEAN

Property Address: 104 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12848 Page: 0056

Tax Account: 060.84-3-86

Full Sale Price: $208,277.00

HUFF, RONALD W to ROC POINTE PROPERTIES LLC

Property Address: 74 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12847 Page: 0550

Tax Account: 061.29-2-27

Full Sale Price: $90,000.00

MCQUISTON, ADAM to A WAY WILL MAKE LLC

Property Address: 81 TAY BROOK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12847 Page: 0514

Tax Account: 045.02-4-8

Full Sale Price: $0.00

14613

MAC INDUSTRIAL PARK INC to 864 DRIVING PARK LLC

Property Address: 864 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12847 Page: 0667

Tax Account: 090.71-1-6.002

Full Sale Price: $250,000.00

14615

MYERS, TARA L to MOLINA-BACALLAO, MANUEL

Property Address: 90 DUNSMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12848 Page: 0015

Tax Account: 075.65-3-35

Full Sale Price: $210,000.00

14616

CROSS, ESTHER E et ano to CAVICCHIOLI, PEARL A et al

Property Address: 26 BROOKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12848 Page: 0038

Tax Account: 060.64-3-11

Full Sale Price: $1.00

TAYLOR, MARY C to ELLIOTTS ELITE SERVICES LLC

Property Address: 216 MCGUIRE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12847 Page: 0489

Tax Account: 060.06-1-28

Full Sale Price: $156,000.00

14617

CHAMPION, JONATHAN A et al to JENSEN, BLAINE et ano

Property Address: 154 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12848 Page: 0010

Tax Account: 076.10-6-56

Full Sale Price: $207,000.00

GORDINIER, HOLLY H et al to WATKINS, LINDSAY A

Property Address: 137 BILTMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12847 Page: 0464

Tax Account: 076.07-3-75

Full Sale Price: $270,000.00

MCCARTHY, BRYAN et ano to ENGELSEN, JON P

Property Address: 175 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12848 Page: 0059

Tax Account: 076.07-3-24

Full Sale Price: $232,507.00

14618

COOPER-SCHIFITTO, ANTONINO GIOVANNI et ano to HARMER, CRAIG K et ano

Property Address: 245 SUSQUEHANNA ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12847 Page: 0612

Tax Account: 137.14-3-63

Full Sale Price: $355,000.00

14620

CRAWFORD, E ELIZABETH et al to MCNULTY, HEATHER ANN et ano

Property Address: 103 DAVID AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12848 Page: 0085

Tax Account: 136.11-1-23

Full Sale Price: $223,000.00

GONZALEZ, SUSANA MENDOZA et ano to GOIN, ANDREW et ano

Property Address: 884 SOUTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12848 Page: 0044

Tax Account: 121.81-2-55

Full Sale Price: $245,000.00

14623

CARLSON, CHRISTOPHER P to FLYNN, MEGAN et ano

Property Address: 125 COLONNADE DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12848 Page: 0049

Tax Account: 162.14-3-48

Full Sale Price: $228,000.00

KLUEBER, JOSEPH G JR et ano to KLUEBER, MICHAEL et al

Property Address: 9 EAGAN BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12847 Page: 0477

Tax Account: 162.17-4-32

Full Sale Price: $1.00

14624

CAMACHO, FERNANDO F to CAMACHO, MARIA HELAN

Property Address: 894 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0660

Tax Account: 146.09-1-44

Full Sale Price: $1.00

JOHNSTONE, KATHLEEN A et al to SCHWAB, LINDSAY et ano

Property Address: 41 RANCH VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12848 Page: 0070

Tax Account: 134.07-1-65

Full Sale Price: $150,000.00

SCHWALM, NANCY E et ano to SCHWALM, HEATHER M et ano

Property Address: 3015 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12848 Page: 0053

Tax Account: 146.07-1-62

Full Sale Price: $243,000.00

WILSON, CYNTHIA J et ano to WILSON, ERNEST S

Property Address: 122 BATTLE GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12847 Page: 0542

Tax Account: 147.05-1-89

Full Sale Price: $280,000.00

14626

ABRANTES, BARBARA VANZELA et ano to IDEMUDIA, FUNMILAYO et ano

Property Address: 99 MASON AVENUE, GREECE NY 14626

Liber: 12847 Page: 0679

Tax Account: 073.16-4-12

Full Sale Price: $190,000.00

COOK, SAMANTHA to CRYER, JAMES RICHARD et ano

Property Address: 178 FETZNER ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12847 Page: 0687

Tax Account: 074.16-3-15

Full Sale Price: $185,000.00

MARELLO-NAGY, SHIRLEY et ano to Tawaf, Abdul

Property Address: 164 LARKWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12848 Page: 0082

Tax Account: 088.02-2-74

Full Sale Price: $265,000.00

PARNELL, LEROY to DAWKINS, RAYMOND S et ano

Property Address: 133 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12847 Page: 0460

Tax Account: 088.12-1-6

Full Sale Price: $208,000.00

VINDIGNI, HENRIETTE A to HENRY, EDWARD D

Property Address: 308 LAURA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12848 Page: 0079

Tax Account: 074.11-4-44

Full Sale Price: $212,000.00