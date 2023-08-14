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Monroe County, NY mortgages recorded August 7, 2023

By: Daily Record Staff//August 14, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 7, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 7, 2023

By: Daily Record Staff//August 14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 7, 2023  72

NOT PROVIDED

A WAY WIL MAKE LLC & A WAY WIL MAKE LLC

Property Address: 1261-1265 CULVER ROAD, NY

Lender: EDGECOMBE, TOBY

Amount: $400,000.00

LAMB, DAVID K & LAMB, PATRICIA A

Property Address: 1743 ERIE STATION ROAD, HENRIETTA NY

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

MORRELL TEAM IN MOTION LLC

Property Address: SECTION 2A WOLFSBERGER PARK SUBDIVISION NORTH MAIN STREET, MENDON NY

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $1,530,952.80

14420

KURTZ, CORINNE

Property Address: 125 WOODLANDS WAY, BROCKPORT NY 14420

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $33,000.00

14450

BATTAGLIA, JOSEPH A & KITCHEN, ABBAGALE

Property Address: 3 EAGLE LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $148,500.00

CAIAZZA, BRIAN & JENNY, LILLIAN MARIE

Property Address: 3 PRITCHARD COURT, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $330,000.00

MINICHELLI, MATTHEW J

Property Address: 50 CRYSTAL SPRING LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $168,000.00

TONO, ROSARIO E

Property Address: 21 KERRY HILL, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $225,000.00

14464

BRESLAWSKI, EDWARD R & JARAMILLO, ASHLEY A

Property Address: 126 PRIEM ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

14467

LAMB, DAVID K & LAMB, PATRICIA A

Property Address: 1743 ERIE STATION ROAD, HENRIETTA NY

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

14468

PETTINARI, GIUSEPPE A & PETTINARI, KATHERINE

Property Address: 1012 CLARKSON  TOWNLINE ROAD, HILTON NY 14468

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $572,800.00

14514

COTTRILL, MATT

Property Address: 40 UNION STATION ROAD, NORTH CHILI NY 14514

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $267,920.00

14519

CHAPPELL, JANICE L

Property Address: 214 RUGBY AVE, ROCHESTER NY 14519

Lender: CITIZENS BANK N.A.

Amount: $100,000.00

14526

MAXWELL, ALEXANDER & MONACHINO, EMILY

Property Address: 10 PENNICOTT CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $248,000.00

14534

FLINT, CHELSEA LYNN

Property Address: 78 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $261,250.00

GARTLAND, AMY E

Property Address: 375 FRENCH, PITTSFORD NY 14534

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

ROSSETTI, MICHAEL J & ROSSETTI, NICOLE M

Property Address: 40 KIRKLEES ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $256,000.00

SERAFIN, ADAM J & SERAFIN, KERI K

Property Address: 11 FARM FIELD LANE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $484,000.00

14543

DEMARCO, MARY E

Property Address: 1482 MIDDLE ROAD, RUSH NY 14543

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $85,000.00

14546

CALDWELL, ELETHEA H & CALDWELL, ROBERT L

Property Address: 999 QUAKER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $226,902.00

14580

ALSHORMANI, ZAINAB SALAH

Property Address: 225  ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $247,500.00

BACCANTI, LAURA M & BACCANTI, THOMAS A

Property Address: 1455 FIELDCREST DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $260,000.00

DONLON, TAYLOR

Property Address: 687 REGINA DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $225,250.00

GRIMM, LOUISA & GRIMM, ROBERT M

Property Address: 454 DUNWOODY XING, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $49,000.00

KAISER, WENDY A

Property Address: 211  RAPHAEL DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $194,400.00

STANKO, MICHAEL T & VOLTZ, DANIELLE C

Property Address: 1 BRASS CASTLE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $364,000.00

14605

DIAZ, LUIS CRUZ

Property Address: 38 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $123,000.00

14609

DAVIS, HANNAH C & WOJTOWICZ, JAKE

Property Address: 202 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: M&T BANK

Amount: $4,845.00

DIBELLA, MICHAEL A

Property Address: 508 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $79,500.00

E MAIN STREET CORNER PROPERTIES LLC

Property Address: 150 INDIANA STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: LISTA, KATHLEEN

Amount: $200,000.00

PIACENTINI, OLIVIA SOPHIA

Property Address: 10-12 MERWIN AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $218,450.00

ROBINSON, CELESTEEN D

Property Address: 146 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: SPECIALIZED LOAN SERVICING LLC

Amount: $3,799.19

ROBINSON, CELESTEEN D

Property Address: 146 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: USA/HUD

Amount: $415.90

14610

CESPEDES, ALEJANDRA

Property Address: 181 PENHURST ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $120,000.00

TRINDADE, ISABELLA L & VIEIRA, MARCOS F

Property Address: 26 MORVEN, ROCHESTER NY 14610

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $175,000.00

14611

BROOKS, DEIDRA L

Property Address: 115 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $132,000.00

DAWSON, BETTINA

Property Address: 69 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $124,650.00

EWING, TRACY L

Property Address: 227 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $7,500.00

SMYTH, RUSSELL LLOYD

Property Address: 185 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,160.00

WEBB, SEMAJ

Property Address: 40 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $153,225.00

EWING, TRACY L

Property Address: 227 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $135,800.00

14612

FRENS, SEAN

Property Address: 104 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $197,863.00

JENSEN, BRITTANY L & JENSEN, CHRISTIAN E

Property Address: 33 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $407,000.00

MCCLENAGHAN, BARRY D & MCCLENAGHAN, TAMMY L

Property Address: 62 CREST STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $60,000.00

TRAMONTO, PATRICIA A & TRAMONTO, ROBERT D

Property Address: 115 CHIMNEY SWEEP LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $172,000.00

14615

MOLINA-BACALLAO, MANUEL

Property Address: 90 DUNSMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Lender: US BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $192,307.00

14616

ADAMS, RICHARD G

Property Address: 83 BRAYTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $139,455.00

ENGINE NO 1 LLC

Property Address: 89 STRATHMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: AMERIFIRST FINANCIAL INC

Amount: $119,600.00

14617

ENGELSEN, JON P

Property Address: 175 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $209,256.00

JENSEN, BLAINE & JENSEN, OLIVIA

Property Address: 154 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $165,600.00

SPITZ, ALICIA H

Property Address: 89 PINECREST DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $27,000.00

WATKINS, LINDSAY A

Property Address: 137 BILTMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $229,500.00

14618

DIGGORY, MARK & LOVE, VICTORIA

Property Address: 133 BROOKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $255,000.00

ZECHER, MARGARET A

Property Address: 15 MEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

14619

GIBSON, MAEBELL & GIBSON, SANDRA

Property Address: 58-60 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Lender: SUMMIT FCU

Amount: $69,000.00

14620

ENGINE NO 1 LLC

Property Address: 33-35 PINNACLE ROAD, ROCHESTER NY 14620

Lender: AMERIFIRST FINANCIAL INC

Amount: $189,000.00

GOIN, ANDREW & GOIN, JULIE

Property Address: 884 S GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,500.00

MCNULTY, HEATHER ANN & MCNULTY, SEAN BRIAN

Property Address: 103 DAVID AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $178,400.00

14624

PENCE, R KEITH & PENCE, ROBERT K

Property Address: 128 HIDDEN VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $91,000.00

SCHWAB, LINDSAY & STREIFF, NEIL

Property Address: 41 RANCH VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK

Amount: $142,500.00

SCHWALM, HEATHER M & SCHWALM, ROBERT JP

Property Address: 3015  AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $194,400.00

WILSON, ERNEST S

Property Address: 122 BATTLEGREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $224,000.00

14625

KORENSTEIN, ANNE M

Property Address: 27 CIRCLE WOOD ROAD, ROCHESTER NY 14625

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $250,000.00

14626

CICCONE, ANDREW J & CICCONE, STEPHANIE M

Property Address: 32 W CRAIG HILL DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $183,964.00

CRYER, JAMES RICHARD & CRYER, SYDNEY LYNN

Property Address: 178 FETZNER ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $179,450.00

DAWKINS, RAYMOND S & DAWKINS, SHERNETTE P

Property Address: 133 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $204,232.00

HENRY, EDWARD D

Property Address: 308 LAURA DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,160.00

IDEMUDIA, FUNMILAYO & IDEMUDIA, LAZARUS

Property Address: 99 MASON AVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $152,000.00

LANNI, AMY & THOMAS, AMY L

Property Address: 33 SAINT ANDREWS DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

PURVIS, JAMES J & PURVIS, LAUREN A

Property Address: 96 BOCA AVENUE, GREECE NY 14626

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $102,800.00

STONE, GEORGE Q & STONE, LINDA A

Property Address: 146 BUCK HILL ROAD, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

Tawaf, Abdul

Property Address: 164 LARKWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,000.00

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