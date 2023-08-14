Monroe County, NY mortgages recorded August 7, 2023

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Mortgages
Recorded August 7, 2023 72
NOT PROVIDED
A WAY WIL MAKE LLC & A WAY WIL MAKE LLC
Property Address: 1261-1265 CULVER ROAD, NY
Lender: EDGECOMBE, TOBY
Amount: $400,000.00
LAMB, DAVID K & LAMB, PATRICIA A
Property Address: 1743 ERIE STATION ROAD, HENRIETTA NY
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
MORRELL TEAM IN MOTION LLC
Property Address: SECTION 2A WOLFSBERGER PARK SUBDIVISION NORTH MAIN STREET, MENDON NY
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $1,530,952.80
14420
KURTZ, CORINNE
Property Address: 125 WOODLANDS WAY, BROCKPORT NY 14420
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $33,000.00
14450
BATTAGLIA, JOSEPH A & KITCHEN, ABBAGALE
Property Address: 3 EAGLE LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $148,500.00
CAIAZZA, BRIAN & JENNY, LILLIAN MARIE
Property Address: 3 PRITCHARD COURT, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $330,000.00
MINICHELLI, MATTHEW J
Property Address: 50 CRYSTAL SPRING LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $168,000.00
TONO, ROSARIO E
Property Address: 21 KERRY HILL, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $225,000.00
14464
BRESLAWSKI, EDWARD R & JARAMILLO, ASHLEY A
Property Address: 126 PRIEM ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
14467
LAMB, DAVID K & LAMB, PATRICIA A
Property Address: 1743 ERIE STATION ROAD, HENRIETTA NY
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
14468
PETTINARI, GIUSEPPE A & PETTINARI, KATHERINE
Property Address: 1012 CLARKSON TOWNLINE ROAD, HILTON NY 14468
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $572,800.00
14514
COTTRILL, MATT
Property Address: 40 UNION STATION ROAD, NORTH CHILI NY 14514
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $267,920.00
14519
CHAPPELL, JANICE L
Property Address: 214 RUGBY AVE, ROCHESTER NY 14519
Lender: CITIZENS BANK N.A.
Amount: $100,000.00
14526
MAXWELL, ALEXANDER & MONACHINO, EMILY
Property Address: 10 PENNICOTT CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $248,000.00
14534
FLINT, CHELSEA LYNN
Property Address: 78 CREEK RIDGE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $261,250.00
GARTLAND, AMY E
Property Address: 375 FRENCH, PITTSFORD NY 14534
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
ROSSETTI, MICHAEL J & ROSSETTI, NICOLE M
Property Address: 40 KIRKLEES ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $256,000.00
SERAFIN, ADAM J & SERAFIN, KERI K
Property Address: 11 FARM FIELD LANE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $484,000.00
14543
DEMARCO, MARY E
Property Address: 1482 MIDDLE ROAD, RUSH NY 14543
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $85,000.00
14546
CALDWELL, ELETHEA H & CALDWELL, ROBERT L
Property Address: 999 QUAKER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $226,902.00
14580
ALSHORMANI, ZAINAB SALAH
Property Address: 225 ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $247,500.00
BACCANTI, LAURA M & BACCANTI, THOMAS A
Property Address: 1455 FIELDCREST DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $260,000.00
DONLON, TAYLOR
Property Address: 687 REGINA DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $225,250.00
GRIMM, LOUISA & GRIMM, ROBERT M
Property Address: 454 DUNWOODY XING, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $49,000.00
KAISER, WENDY A
Property Address: 211 RAPHAEL DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $194,400.00
STANKO, MICHAEL T & VOLTZ, DANIELLE C
Property Address: 1 BRASS CASTLE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $364,000.00
14605
DIAZ, LUIS CRUZ
Property Address: 38 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $123,000.00
14609
DAVIS, HANNAH C & WOJTOWICZ, JAKE
Property Address: 202 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: M&T BANK
Amount: $4,845.00
DIBELLA, MICHAEL A
Property Address: 508 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $79,500.00
E MAIN STREET CORNER PROPERTIES LLC
Property Address: 150 INDIANA STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: LISTA, KATHLEEN
Amount: $200,000.00
PIACENTINI, OLIVIA SOPHIA
Property Address: 10-12 MERWIN AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $218,450.00
ROBINSON, CELESTEEN D
Property Address: 146 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: SPECIALIZED LOAN SERVICING LLC
Amount: $3,799.19
ROBINSON, CELESTEEN D
Property Address: 146 ASHWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: USA/HUD
Amount: $415.90
14610
CESPEDES, ALEJANDRA
Property Address: 181 PENHURST ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $120,000.00
TRINDADE, ISABELLA L & VIEIRA, MARCOS F
Property Address: 26 MORVEN, ROCHESTER NY 14610
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $175,000.00
14611
BROOKS, DEIDRA L
Property Address: 115 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $132,000.00
DAWSON, BETTINA
Property Address: 69 LOZIER STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $124,650.00
EWING, TRACY L
Property Address: 227 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $7,500.00
SMYTH, RUSSELL LLOYD
Property Address: 185 SCOTTSVILLE ROAD, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,160.00
WEBB, SEMAJ
Property Address: 40 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $153,225.00
EWING, TRACY L
Property Address: 227 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $135,800.00
14612
FRENS, SEAN
Property Address: 104 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $197,863.00
JENSEN, BRITTANY L & JENSEN, CHRISTIAN E
Property Address: 33 SHOREWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $407,000.00
MCCLENAGHAN, BARRY D & MCCLENAGHAN, TAMMY L
Property Address: 62 CREST STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $60,000.00
TRAMONTO, PATRICIA A & TRAMONTO, ROBERT D
Property Address: 115 CHIMNEY SWEEP LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $172,000.00
14615
MOLINA-BACALLAO, MANUEL
Property Address: 90 DUNSMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Lender: US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $192,307.00
14616
ADAMS, RICHARD G
Property Address: 83 BRAYTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $139,455.00
ENGINE NO 1 LLC
Property Address: 89 STRATHMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: AMERIFIRST FINANCIAL INC
Amount: $119,600.00
14617
ENGELSEN, JON P
Property Address: 175 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $209,256.00
JENSEN, BLAINE & JENSEN, OLIVIA
Property Address: 154 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $165,600.00
SPITZ, ALICIA H
Property Address: 89 PINECREST DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $27,000.00
WATKINS, LINDSAY A
Property Address: 137 BILTMORE DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $229,500.00
14618
DIGGORY, MARK & LOVE, VICTORIA
Property Address: 133 BROOKLAWN DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $255,000.00
ZECHER, MARGARET A
Property Address: 15 MEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
14619
GIBSON, MAEBELL & GIBSON, SANDRA
Property Address: 58-60 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Lender: SUMMIT FCU
Amount: $69,000.00
14620
ENGINE NO 1 LLC
Property Address: 33-35 PINNACLE ROAD, ROCHESTER NY 14620
Lender: AMERIFIRST FINANCIAL INC
Amount: $189,000.00
GOIN, ANDREW & GOIN, JULIE
Property Address: 884 S GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,500.00
MCNULTY, HEATHER ANN & MCNULTY, SEAN BRIAN
Property Address: 103 DAVID AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $178,400.00
14624
PENCE, R KEITH & PENCE, ROBERT K
Property Address: 128 HIDDEN VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $91,000.00
SCHWAB, LINDSAY & STREIFF, NEIL
Property Address: 41 RANCH VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: TOMPKINS COMMUNITY BANK
Amount: $142,500.00
SCHWALM, HEATHER M & SCHWALM, ROBERT JP
Property Address: 3015 AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $194,400.00
WILSON, ERNEST S
Property Address: 122 BATTLEGREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $224,000.00
14625
KORENSTEIN, ANNE M
Property Address: 27 CIRCLE WOOD ROAD, ROCHESTER NY 14625
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $250,000.00
14626
CICCONE, ANDREW J & CICCONE, STEPHANIE M
Property Address: 32 W CRAIG HILL DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $183,964.00
CRYER, JAMES RICHARD & CRYER, SYDNEY LYNN
Property Address: 178 FETZNER ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $179,450.00
DAWKINS, RAYMOND S & DAWKINS, SHERNETTE P
Property Address: 133 STRAUB ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $204,232.00
HENRY, EDWARD D
Property Address: 308 LAURA DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,160.00
IDEMUDIA, FUNMILAYO & IDEMUDIA, LAZARUS
Property Address: 99 MASON AVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $152,000.00
LANNI, AMY & THOMAS, AMY L
Property Address: 33 SAINT ANDREWS DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
PURVIS, JAMES J & PURVIS, LAUREN A
Property Address: 96 BOCA AVENUE, GREECE NY 14626
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $102,800.00
STONE, GEORGE Q & STONE, LINDA A
Property Address: 146 BUCK HILL ROAD, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
Tawaf, Abdul
Property Address: 164 LARKWOOD DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,000.00f