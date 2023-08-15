Monroe County, NY judgments recorded July 11-13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 11, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
NEALEY, TYLER J
849 WEST 7TH STREET, WEST PALM BEACH FL 33404
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
ONEIL, CHRISTOPHER M
223 MCNAUGHTON, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
ORITZ, JOSE M CAMACHO
82 LINNE STREET 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
ORTEGA, KEVIN
136 SPRUCE AVENUE UPPER, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
ORTIZ-KETAVONGSA, TITO J
301 COCCIA CRESCENT, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $476.00
PONDER, DEONA M
285 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,796.00
PORTER, TEEYANA D
100 GREEN KNOLLS, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,496.00
PRESSLEY, ALEXIS C
243 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
PRICE, CIERA
813 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
QUINONES, LUIS G
9 BRADFORD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
RAMOS, SERGIO
100 BORINQUEN 209, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,051.00
RAMOS-WAGNER, FRANSHESCA M
656 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
RAYNOR, ANDRE B
142 ALBEMARLE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
REUTER, DAVED S
2002 PENFIELD ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
RIVERA, NEISHI L
1236 JAY STREET 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
RIVERA, RAUL
124 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
RIVERA, REBECCA M
29 BOWMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,801.00
ROBINSON, HERBERT L
90 DODGE STREET APRARTMENT B, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
ROBINSON, JERRY L
110 SAINT CASIMIR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
ROBINSON, JERRY L
110 SAINT CASIMIR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
RODRIGUEZ, ALICIA S
630 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
RODRIGUEZ-GONZALEZ, MILTON
544 RAMONA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
RUCKMAN, CHRISTOPHER L
610 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
SANTIAGO, CASANDRA M
298 FIELDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
SARACO, KASSIDY S
460 VILLAGE II80C, HILTON NY 14468
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
SHAMP, JACOB A
2044 DEWEY AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
SHAVERS, DONSHAE T
107 LINDEN TREE LANE 3, WEBSTER NY 14580
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
SILVER, ISAIAH A
686 S KENNEDY DRIVE, MCADOO PA 18237
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
SIMMONS, NAQUAN R
406 SAWYER STREET 406, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
SIMMONS, TERRY D
46 ACKERMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
SIMON, AKEEM
299 AMES STREET 1, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
SKVAREK, MICHAEL A
460 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
SMITH, BILLY J
87 WHITE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
SMITH, BRUCE S
511 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
SMITH, MICHAEL D
842 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
SMITH, THEO M
253 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
SNOW, FRED
42 WENDELL STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
SNOWDEN-COUNCIL, DAKARI T
45 DELMAR STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
SOTO, JUAN A
35 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,201.00
STURGIS, DEASHAWN J
1050 LAKE AVENUE APARTMENT 9, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,050.00
TAYLOR, JAMIE S
46 EGLIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,501.00
TITUS, GERALDINE B
16 BLEILE TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
TORRES, JEREMIAH A
16 STONE FENCE CIRCLE, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
TORRES, JONATHAN R
198 ARBUTUS STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
TORRES, JORGE L QUINONES
484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
TORRES-PINO, TEVITO JR
1405 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,196.00
WALKER, MARCUS T
290 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
WALTERS, QUATYCE S
45 ROCKVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
WASHINGTON, KAREEM U
58 NORTHGATE MANOR, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,526.00
WASHINGTON, VALERIA
37 MAPLE STREET 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
WILLIAMS, SHAWNA A
62 RANDALL AVENUE, FREEPORT NY 11520
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
WILSON, KIEANA L
251 1ST, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,826.00
WINSTON, MICHAEL L
88 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14623
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,226.00
YAKIMOV, RUSLAN
40 MONTE CARLO DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
YOUNG, TASHIANNA M
1563 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14623
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
MURRAY, PAULA
80 ROHR, ROCHESTER NY 14605
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP
Amount: $2,239.64
WHITE EAGLE, ADRIANNA
277 ALEXANDER STREET APT 702, ROCHESTER NY 14607
Favor: CAPITAL ONE BANK
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $6,872.10
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BRADLEY, JERRY 3
589 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $500.00
GILBERT, JAQUAN C
256 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
GILL, CARA B
164 MEADOW FARMS SOUTH APARTMENT 6, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GINGELLO, ANTHONY J
321 PERAT AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GLADING, JAMES M
PO BOX 123, WATERLOO NY 13165
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
GLANDON, LINDA S
164 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
GLENN, JONATHAN T
93 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
GLIDDEN, GORDON E
144 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
GOFF, TANESHIA M
9 ARIEL PARK, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
GOINS, CATHERINE A
81 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GOINS, UGEEN D
154 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GOLDEN, DONNA M
92 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
GOLDEN, LETRELL M
355 EASTMAN AVENUE APARTMENT 13, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GOMEZ, FAYDASIA C
311 NEWBURGH AVENUE, BUFFALO NY 14215
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
HARRIS, SHAELYN R
232 LONGHORN WAY, CIBOLO TX 78108
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $273.00
HART, AUSTIN D
147 COPPERFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
HARTMAN, DAVID A
4321 NORTH LARAMIE, CHICAGO IL 60641
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
HARTSFIELD, DESHAWNTE C
2 ARROWHEAD ROAD, PITTSFORD NY 14534
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
HARTSFIELD, TASHANNA S
52 HIGH MANOR DRIVE APARTMENT 5, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
HARTZOG, WILLIE H
129 BAY STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
HARVEY, TAI R
100 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $360.00
HATCH, POLLY C
502 NORTH FARR AVENUE, ANDREWS SC 29510
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
HATTORI, ROSS E
6717 48TH AVE, SEATTLE WA 98136
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
HERNANDEZ, ALFREDO
30 DUNN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $270.00
HERNANDEZ, DESIREE R
24 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
HERRING, TISHA C
60 DODGE STREET D, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
HERRING, WANDA Y
97 DOMEDIAN AVENUE, BUFFALO NY 14211
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
HICKS, LAKISHA N
111 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
HIGGS, JUDITH
146 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
HILL, JERRY
671 LEE STREET, ELBA AL 36323
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $423.00
HILL, PRENTISS J
62 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
HILLS, GARY
1131 ESTERS ROAD NO 704, IRVING TX 75061
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
MAID, KYLEE V
254 CURTICE PARK, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
MANOR, LARRY J
118 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
MARTINEZ, JADEILIS Y
61 MCCALL ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
MATEO, JESUS A
65 1/2 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $50.00
MCFADDEN, GENEVIEVE S
54 WARRICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
MCLEAN, CODY E
1612 HENNESSEY ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $50.00
MILLER, CLYDE J
258 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $225.00
MUJCIC, ABDULLAH
28 PARKWOOD DRIVE, EAST SYRACUSE NY 13057
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
NEWMAN, CHRISTINE E
1108 NESTWOOD LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $110.00
NEWTON, HOYT L
185 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $145.00
PAGE, AMBER D
194 CHRISTIAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
PANTOJA, ELIS J
939 KRIGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
PEARSON, ROBIN C
74 WOODRIDGE COURT, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $50.00
PEREZ-PASTOR, CHARLIE
10 DARROW STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
PERKINS, LAWRENCE I
1655 RIDGE ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $240.00
PIERCE, JUSTIN D
2515 JONES ROAD, GENEVA NY 14456
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
PIETROPAOLO, ETHAN-MICHAEL D
570 QUAKER ROAD 30, MACEDON NY 14502
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
POLIDORI, LISA M
1900 EMPIRE BOULEVARD 335, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $125.00
RATHKE, PATRICK W
1745 PATRICIA DRIVE, LIMA OH 45801
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $50.00
RICH, ALEXANDER M
175 STONY POINT TRAIL, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
RIVERA, DAIJAH A
297 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
RIVERA, ERICA R
440 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
RODRIGUEZ, COREY S
81 SARATOGA AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $303.00
ROESCH, DUSTIN V
57559 SLOCUM ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
ROTAN, FADAYSHIA S
113 ONTARIO STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
SCHLAFER, GAGE K
32 BUENA PLACE, ROCHESTER NY 14607
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
SHOEMAKER, TIMOTHY J
123 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
STRADER, NICOLE M
17 BRIAN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
TORRES-FELICIANO, ROHNNY J
82 HERMAN DRIVE, SPOTSWOOD NJ 08884
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
TRAVIS, MARK R
38 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
TRINE, DYLAN M
8130 MACY STREET, SODUS POINT NY 14555
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
TRINE, DYLAN M
8130 MACY STREET, SODUS POINT NY 14555
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
TROVATO, LAURA M
49 LODGE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
TSYBRII, VASYL
1972 FAIRPORT 9 MILE POINT ROAD, PENFIELD NY 14526
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
TUSHA, SHKELQIM
86 TAFT AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
UETZ, BENJAMIN B
13 LINCOLNSHIRE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
VACCARO, DAVID J
11697 JOHNNYCAKE HILL, CATO NY 13033
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
VALDEZ, SOCRATES
287 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $175.00
YEARWOOD, EVAN J
17 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: MENDON TOWN COURT
Amount: $205.00
Judgments
Recorded July 12, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
ACKERMAN, ALLEN A
2515 CULVER ROAD APT 118, ROCHESTER NY 14609
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $4,227.38
ALBRITTON, EBONY
36 LEXINGTON PARKEWAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $5,247.17
BILLIONAIRE STATE OF MIND INVESTMENTS LLC et al
240 NARROW CREEK DRIVE, HARVEST AL 35749
Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $25,225.00
BRACHT, JASON ALAN et ano
9419 SKYHILL DRIVE, FORT WAYNE IN 46804
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $53,582.75
BRADY, ANTWENNETTE J.
28 BLACKWATCH TRAIL APARTMENT 4, FAIRPORT NY 14450
Favor: BERKSHIRE BANK
Attorney: LOUIS LEVINE ESQ
Amount: $2,278.93
BROWN, DONOVAN C
194 JEFFERSON TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,764.04
BROWN, YVONNE
96 VIENNA STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $3,057.05
CLOSE, ATEONA
92 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $4,873.87
CONKA GENERAL SERVICES LLC et ano
1004 TREE CREEK PARKWAY, LAWRENCEVILLE GA 30043
Favor: MERK FUNDING
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $16,610.42
COOPER, MARLOWE B
2755 CULVER ROAD C37, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,584.21
COURT, SCOTT A
192 HADDON ROAD, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $2,528.85
CRUZ, MARLENE
52 PETROSSI DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $5,521.38
DARDEN, KENTORA D U
102 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $8,318.33
DIORDIASENCO, ROMAN et al
1776 POLK STREET APARTMENT 1606, HOLLYWOOD FL 33020
Favor: JRG FUNDING LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $75,785.67
DUNHAM, SHERQUAN J
36 WEST HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $8,793.81
DYNASTY PAINTING AND POWER WASHING LLC et ano
2559 MINER AVENUE, MUSKEGON MI 49441
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,380.29
FELLER, JAMES F. et ano
304 VIKING WAY, BROCKPORT NY 14420
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $959.38
FORMAN-EATMAN, JEVONTAIE
134 GREEN KNOLLS DRIVE APT A, ROCHESTER NY 14620
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $3,413.34
GREER, KEVIN F et ano
472 TERHUNE STREET, TEANECK NJ 07666
Favor: DIAMOND STONE FUNDING INC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $98,096.07
GRIFFIN, SONYA B.
56 FIFTH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT B ESQ
Amount: $2,755.77
HICKS, JAH’MERE et ano
111 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $3,610.54
JUDGE, MICHAEL A
455 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $11,885.58
LEBRON, CARMEN L
308 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,696.42
MARIANO, JAMES ANTHONY
29 RAWHIDE DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $10,352.27
MCINTYRE, PAUL G et ano
5395 OAK ROAD, POLAND IN 47868
Favor: JRG FUNDING LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $81,252.30
MICHEL, TRACI
47 GENNIS DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,228.45
OBIEKE, IMANI
16 GREEN KNOLLS DRIVE APT B, ROCHESTER NY 14620
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,838.82
PALMER, RACHAEL M
25 SHARON DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $1,967.18
PROCTOR, SCOTT E
44 CASTLETON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J ESQ
Amount: $3,977.42
RIBBING, MICHAEL
16 SPARROW DRIVE WEST, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JASON KIM ESQ
Amount: $4,829.34
SAMPSON, DOMINIQUE
232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $4,392.93
SCOTT, SHEYANNA
175 FULTON AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14613
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $9,971.36
SHADDERS, REBECCA A
2 TYNEDALE WAY, NORTH CHILI NY 14514
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $3,176.90
SIERRA, NAIMAH
17 WELD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,603.18
SMITH, PATRICK M
946 GRISTMILL RIDGE, WEBSTER NY 14580
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $6,676.70
VASQUEZ, ROCKY
82 CHAD CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $7,864.46
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
ARBO, MARILYN J
Favor: ROCHESTER CITY COURT
BENNETT, KAYSHA A
Favor: ROCHESTER CITY COURT
CRUZ-SANCHEZ, LUIS D
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
MEDINA, JOHANA A
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
THOMAS, THERESA V
Favor: CITY COURT OF ROCHESTER
VEGA, ANTHONY
Favor: ROCHESTER CITY COURT
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
PRACK, TIMOTHY J
Favor: GREECE TOWN COURT
SATISFACTION OF JUDGMENT
A DELAWARE CORPORATION et al
Favor: WOG HOLDINGS LLC et ano
Amount:
COATES, HARRY
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
FRUMUSA, ANTHONY S et ano
Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
GRANATH, JEREMEY A
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
KENNEDY, LORI E
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Amount:
RICHARDSON, SUZZANNA
Favor: CLEARVIEW FARMS LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
ADGER, JOHIEL J
43 DIRINGER PLACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
ALFANO, CHRISTOPHER
29 POMEROY STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
BARNES, DAMETRIYA
4 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,276.00
BAYNHAM, MARIO A
1918 E FAYETTE STREET APARTMENT 1, SYRACUSE NY 13210
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
BRAND, ERNEST T
1108 BLUE RIDGE TERRANCE, COLUMBIA SC 29203
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
BROOKS, JONATHAN R
132 RAND STREET 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,161.00
BROWN, ROYISHA J
45 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,426.00
BROWN, ROYISHA J
45 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,146.00
BROWN, VINCENT P
179 ORIOLE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
BRUCE, VINCENT
345-114 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
BRYANT, JOSEPH A
77 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,226.00
CADY, CORY X
PO BOX 67125, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,401.00
CAMPBELL, ALFONZO I
38 ROSALIND STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,101.00
CARR, SEQUAN P
511 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,151.00
COLLINS, SHANQUE K
279 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
COLONMUNIZ, JOSE A
150 VAN AUKER STREET 2J, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
COOPER, MASAKELA R
27 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,101.00
CRANE, KEARA R
118 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,226.00
DANIELS, ALFRED D
98 LENOX STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
DAVIS, JEFFERY J
137 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,151.00
DAVIS, JEFFERY J
137 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,151.00
FISHER, HAJAH M
42 THRONDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
FREEMAN, SHANA R
57 DORAN STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
FREY, JOSHUA A
149 WINTEROTH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,376.00
GRANT, SHANICE S
19 TEXAS STREET UPPER, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
HALL, JEHIEL A
364 ADELINE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
HARRIS, JUSTIN I
175 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
HAYNES, KANE T
16 1/2 VELOX STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
HIGGINS, SYNCERE J
12 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
HOPKINS, HAUNANI A
2052 EAST MAIN STREET 87, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,376.00
HOPKINS, JUSTIN T
95 ELDER STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,276.00
HOWARD, KENNETH E
60 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,401.00
JASPER, RODNEY C
1 STRATHMORE CIRCLE 1E, GATES NY 14614
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
JONES, STEVONNE J
28 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
KING, MAHOGANY Q
514 LAKE AVENUE APARTMENT 24, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,326.00
LESTER, BEVERLY D
940 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
LIGHTLE, SONOVIA S
166 FLINT STREET UP, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,026.00
MAKSIMCHUK, NIKOLAY
61 NISA LANE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,363.00
MARTINEZRODRIQUZ, K I
164 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,851.00
MCDONALD, DONOVAN L
1959 CLIFFORD AVENUE UP, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,101.00
MCDONALD, DORIAN L
6064 ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO FL 32808
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,871.00
MEEKS, DION M
331 ORANGE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,851.00
MITCHELL, MICHAEL J
47 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,851.00
MOTON, JANIYA A
129 FRANKFORT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
MURPHY, JERCHE A
25404 CRAFT AVENUE, ROSEDALE NY 11422
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
NALBANTOGLU, TANESHA L
299 HAWLEY STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
NAVARRO, ALEX
31 GALUSHA STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
NDAYIZEYE, CLAUDE
42 RIES STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
NEALEY, TYLER J
849 WEST 7TH STREET, RIVIERA BEACH FL 33404
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
OVERTON, ORDIE B
424 JEFFERSON AVENUE 32, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
PADILLA, ELVIN M RAMIREZ
360 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,000.00
PEREZMALDONADO, KERWING J
222 ALMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
PETTWAY, STARASIA D
16 CUMMINGS STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
PINKARD, KASTRADELL
111 GRAFTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,151.00
PRESHA, KELVIN J
501 1/2 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
RIVERA, RAMON L
301 WEAVER STREET APT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
ROBBINS, MARKEESE J
45 ISABELLA STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
ROCRIGUEZVILLEGS, JJ
31 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,226.00
ROUSSEAU, JAZMYN K
443 SENECA AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,076.00
RUCKER, JUSHAWN Q
147 KENCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
SANTIAGO, FRANKY
24 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14604
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
SHAVERS, DONSHAE T
107 LINDEN TREE LANE 3, WEBSTER NY 14580
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
SIMMONS, JOHN X
100 HOLBROOKE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
SIMMONS, TERRY D
46 ACKERMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,151.00
SIMPSON, DANIEL E
417 LAKE AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
SINGLETON, TRENTYN J
361 SUNSET STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $280.20
SOLIVAN, JONATHAN
63 PALM STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,326.00
STARLING, SHONTRIELL D
8 LOCHNER PLACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,851.00
STEWART, JAMORRIS
5 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
STROZIER, MICHAEL L
155 CANAL LANDING BOULEVARD, GREECE NY 14626
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,176.00
TISDALE, MARVIN T
66 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,326.00
WILLIAMS, ANDREA S
27 BLOOMINGDALE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
WILLIAMS, ANTHONY
241 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
WILLIAMS, STEPHEN C
23 BISMARK TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,426.00
WILLIAMS, TYRELL L
2 PARKER PLACE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
LEE, ELDREDA
345D WHITEHALL DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
LEE, FREEDOM A
46 KOHLMAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
LEE, JAMES B
1045 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $270.00
LEE, JOSHUA J
228 DEARCOP DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LOFTEN, JAMES R
67 SEABROOK STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
LOGOY, MICHAEL F
36 WEST WALNUT STREET APT 3, HUGHESVILLE PA 17737
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
LOMACK, CALVIN A
8 LAMONT PLACE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $485.00
LOMAX, EUGENE JR
3 FILLMORE WAY, SICKLERVILLE NJ 08081
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LOMBARDO, ANDREA S
7C SALMON RUN, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
Judgments
Recorded July 13, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
COLLINS, SHANQUE
279 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
HURSH, ZACHARY
140 COUNTRY MANOR WAY, WEBSTER NY 14580
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
PETERSON, MARCUS
117 FALMOUTH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14619
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WASHINGTON, DARQUITA
90 TAYLOR STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
ABDI, AMINO AHMED et ano
4069 SILVER SPRINGS LANE, COLUMBUS OH 43230
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,005.51
AHRAM BIOSYSTEMS INC. et al
875 MAUDE AVENUE SUITE 1, MOUNTAIN VIEW CA 94043
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $72,972.40
ALNOST BROKERAGE LLC et al
3501 NW 67 STREET, MIAMI FL 33147
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $379,272.94
BROWN, JASEYA D
758 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,504.26
CABBAB, HILARIO AGLANAO JR et ano
15A LAKEVIEW CIRCLE, WAHIAWA HI 96786
Favor: BRICKSTONE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $168,075.60
CHIEN-HAO LEE, CHON et ano
125 STRAND STREET, SANTA MONICA CA 90405
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $51,226.95
CHOZI, JEFF et ano
1071 N ACADEMY AVENUE, GLENOLDEN PA 19036
Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $25,600.00
COAX INCORPORATED et al
76 WATER STREET, GLEN ROCK PA 17327
Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $27,375.00
ELIZABETH SMITH & JAYSON TROY SMITH DBA PETERSON GLASS & THE IMAGINATION COMPANY et al
325 MAIN STREET, CHESTER CA 96020
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $26,423.75
FIRST RENTAL EQUIPMENT OF TEXAS LLC et al
1408 W MANN ROAD, LAREDO TX 78041
Favor: SIMMONS CAPITAL PARTNERS
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $44,659.40
HELLUMS, TRACE ANDREW et ano
1507 EAST BERRENDO ROAD, ROSWELL NM 88201
Favor: HARPER ADVANCE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $39,491.22
HODGE, NAFEESAH SHANTE et ano
2727 SKYVIEW DRIVE, LITHIA SPRINGS GA 30122
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $42,483.32
LITTLE BEAR ENTERPRISES LLC et ano
157 CHURCH STREET FLOOR 19, NEW HAVEN CT 06510
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,900.80
NATURALISTA LIFE L.L.C.
17562 GATEWAY CIRCLE, SOUTHFIELD MI 48075
Favor: PAYCHEX INC.
Attorney: CLAIRE G BOPP ESQ
Amount: $28,144.15
NOCERA, ELIZABETH
43 VALLEY VIEW DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: ALISON WILAND ESQ
Amount: $6,735.17
PIERRE, CARLINE
114 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $1,514.49
RADIANCE BEAUTY & WELLNESS INC et al
9016 FULLBRIGHT AVENUE, CHATSWORTH CA 91311
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $19,655.00
REISINGER, AMBER
307 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $5,535.68
ROCKIN’ B SERVICES INC et ano
21 CHEEK LANE, LONG LANE MO 65590
Favor: SUPREME ADVANCE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $56,819.66
UCO MEDIA GROUP LLC & BIANCA CALASCIBETTA INDIVIDUALLY
70 STABLEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: LEVIN, SATCHEL
Attorney: JOSEPH M SHUR ESQ
Amount: $94,000.00
YIGEZU, YESHEWORK
948 TAIT AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,605.83
JUDGMENT SATISFIED
SLATTERY, THOMAS F
Favor: GREECE TOWN COURT
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
BOSWELL, JAZMINE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
COUNCIL ROCK ENTERPRISES INC
Favor: KILMER, JOSEPH F
FORRETT, NOEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
HEWITT, JAMIA C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
KHAN, NEELMA I
Favor: STATE OF NEW YORK
SATISFACTION OF JUDGMENT
DOYLE, QURAN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
HALL, JOEY LEE et ano
Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING
Amount:
MALIZIA, RICHARD G
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
NGUYEN, HUONG
Favor: PYOD LLC
Amount:
WATSON, SONIA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
HARDGERS, JAZMINE S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HAWKINS, MARK W
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HERNANDEZ, RAFAEL J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HICKS, TRICIA K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
IMBURGIA, JOHN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
INDOVINA, JEREMIAH P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, MIKALAH K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, MONIQUE M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, RICHARD P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, STERLING D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, STEVEN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TAMARA U
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TERRANCE J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, TISHUNDA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, ADAM O
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, ANTIONE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, BRITTINEY D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, CHRISTOPHER L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, DESHUNA D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, DESMOND M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LASHAE AUTO INC
1654 DEWEY AVENUE FRONT, ROCHESTER NY 14615
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount:
LOPEZ, ISRAEL J
10 KUEBLER DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LOPEZ, JOSHUA
1985 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LOTT, NADIA J
3457 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
QULAITY MOTOR CARS OF ROCHESTER
1301 RIDGE ROAD EAST – REAR, ROCHESTER NY 14621
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount:
SCOTT, DIYANNA C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, JOSEPH K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, MARTY A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, NATHANIEL I
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, NYZAIRE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, RODNEY R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, SARIA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, SEPTIMUS
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, TIMOTHY J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTTON, GERARD L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCRANTON, ROGER A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMS, THOMAS A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SINGH, GURPAL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SINGLETON, SHAKKARA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIPLIN, ROY F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SKINNER, KEVIN J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SLOAN, SHAWN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMALLS, DERRICK L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, JULIA R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, KEVIN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, KIONA B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, LATOYA N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, ODIS J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, PATRENA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOE, EHTHAYU
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOLOMON, CHRISTOPHER M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOLOMON, THOMAS R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOTO, DANIEL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOUTHCOTT, SHANNON M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SPAK, KRISTIN N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SPENCE, WINSTON G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SPICER, ANITA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
UNITED AUTO SOLUTIONS INCORPORATED
1661 HUSON AVENUE STE A, ROCHESTER NY 14617
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount:
UNITED AUTO SOLUTIONS INCORPORATED
1661 HUDSON AVENUE STE, ROCHESTER NY 14617
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount:-