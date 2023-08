Monroe County, NY judgments recorded July 11-13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 11, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

NEALEY, TYLER J

849 WEST 7TH STREET, WEST PALM BEACH FL 33404

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

ONEIL, CHRISTOPHER M

223 MCNAUGHTON, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

ORITZ, JOSE M CAMACHO

82 LINNE STREET 1, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,776.00

ORTEGA, KEVIN

136 SPRUCE AVENUE UPPER, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

ORTIZ-KETAVONGSA, TITO J

301 COCCIA CRESCENT, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $476.00

PONDER, DEONA M

285 REYNOLDS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,796.00

PORTER, TEEYANA D

100 GREEN KNOLLS, ROCHESTER NY 14620

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,496.00

PRESSLEY, ALEXIS C

243 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

PRICE, CIERA

813 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

QUINONES, LUIS G

9 BRADFORD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

RAMOS, SERGIO

100 BORINQUEN 209, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,051.00

RAMOS-WAGNER, FRANSHESCA M

656 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

RAYNOR, ANDRE B

142 ALBEMARLE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

REUTER, DAVED S

2002 PENFIELD ROAD, PENFIELD NY 14526

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

RIVERA, NEISHI L

1236 JAY STREET 2, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

RIVERA, RAUL

124 LENOX STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

RIVERA, REBECCA M

29 BOWMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,801.00

ROBINSON, HERBERT L

90 DODGE STREET APRARTMENT B, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $500.00

ROBINSON, JERRY L

110 SAINT CASIMIR STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

ROBINSON, JERRY L

110 SAINT CASIMIR STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

RODRIGUEZ, ALICIA S

630 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

RODRIGUEZ-GONZALEZ, MILTON

544 RAMONA STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

RUCKMAN, CHRISTOPHER L

610 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

SANTIAGO, CASANDRA M

298 FIELDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,426.00

SARACO, KASSIDY S

460 VILLAGE II80C, HILTON NY 14468

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

SHAMP, JACOB A

2044 DEWEY AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

SHAVERS, DONSHAE T

107 LINDEN TREE LANE 3, WEBSTER NY 14580

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

SILVER, ISAIAH A

686 S KENNEDY DRIVE, MCADOO PA 18237

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

SIMMONS, NAQUAN R

406 SAWYER STREET 406, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

SIMMONS, TERRY D

46 ACKERMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

SIMON, AKEEM

299 AMES STREET 1, ROCHESTER NY 14604

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

SKVAREK, MICHAEL A

460 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

SMITH, BILLY J

87 WHITE STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

SMITH, BRUCE S

511 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

SMITH, MICHAEL D

842 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

SMITH, THEO M

253 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

SNOW, FRED

42 WENDELL STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

SNOWDEN-COUNCIL, DAKARI T

45 DELMAR STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

SOTO, JUAN A

35 SULLIVAN STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,201.00

STURGIS, DEASHAWN J

1050 LAKE AVENUE APARTMENT 9, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,050.00

TAYLOR, JAMIE S

46 EGLIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,501.00

TITUS, GERALDINE B

16 BLEILE TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

TORRES, JEREMIAH A

16 STONE FENCE CIRCLE, GREECE NY 14626

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

TORRES, JONATHAN R

198 ARBUTUS STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

TORRES, JORGE L QUINONES

484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

TORRES-PINO, TEVITO JR

1405 NORTH STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,196.00

WALKER, MARCUS T

290 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

WALTERS, QUATYCE S

45 ROCKVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

WASHINGTON, KAREEM U

58 NORTHGATE MANOR, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,526.00

WASHINGTON, VALERIA

37 MAPLE STREET 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $388.00

WILLIAMS, SHAWNA A

62 RANDALL AVENUE, FREEPORT NY 11520

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

WILSON, KIEANA L

251 1ST, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,826.00

WINSTON, MICHAEL L

88 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14623

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,226.00

YAKIMOV, RUSLAN

40 MONTE CARLO DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $776.00

YOUNG, TASHIANNA M

1563 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14623

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

MURRAY, PAULA

80 ROHR, ROCHESTER NY 14605

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Attorney: PRESSLER FELT & WARSHAW LLP

Amount: $2,239.64

WHITE EAGLE, ADRIANNA

277 ALEXANDER STREET APT 702, ROCHESTER NY 14607

Favor: CAPITAL ONE BANK

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $6,872.10

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

BRADLEY, JERRY 3

589 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $500.00

GILBERT, JAQUAN C

256 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $400.00

GILL, CARA B

164 MEADOW FARMS SOUTH APARTMENT 6, NORTH CHILI NY 14514

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GINGELLO, ANTHONY J

321 PERAT AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GLADING, JAMES M

PO BOX 123, WATERLOO NY 13165

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $160.00

GLANDON, LINDA S

164 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

GLENN, JONATHAN T

93 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

GLIDDEN, GORDON E

144 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

GOFF, TANESHIA M

9 ARIEL PARK, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

GOINS, CATHERINE A

81 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GOINS, UGEEN D

154 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GOLDEN, DONNA M

92 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

GOLDEN, LETRELL M

355 EASTMAN AVENUE APARTMENT 13, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GOMEZ, FAYDASIA C

311 NEWBURGH AVENUE, BUFFALO NY 14215

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $285.00

HARRIS, SHAELYN R

232 LONGHORN WAY, CIBOLO TX 78108

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $273.00

HART, AUSTIN D

147 COPPERFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $240.00

HARTMAN, DAVID A

4321 NORTH LARAMIE, CHICAGO IL 60641

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

HARTSFIELD, DESHAWNTE C

2 ARROWHEAD ROAD, PITTSFORD NY 14534

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

HARTSFIELD, TASHANNA S

52 HIGH MANOR DRIVE APARTMENT 5, HENRIETTA NY 14467

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

HARTZOG, WILLIE H

129 BAY STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

HARVEY, TAI R

100 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $360.00

HATCH, POLLY C

502 NORTH FARR AVENUE, ANDREWS SC 29510

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

HATTORI, ROSS E

6717 48TH AVE, SEATTLE WA 98136

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $155.00

HERNANDEZ, ALFREDO

30 DUNN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $270.00

HERNANDEZ, DESIREE R

24 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

HERRING, TISHA C

60 DODGE STREET D, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

HERRING, WANDA Y

97 DOMEDIAN AVENUE, BUFFALO NY 14211

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $285.00

HICKS, LAKISHA N

111 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

HIGGS, JUDITH

146 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $420.00

HILL, JERRY

671 LEE STREET, ELBA AL 36323

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $423.00

HILL, PRENTISS J

62 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $343.00

HILLS, GARY

1131 ESTERS ROAD NO 704, IRVING TX 75061

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $85.00

MAID, KYLEE V

254 CURTICE PARK, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

MANOR, LARRY J

118 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

MARTINEZ, JADEILIS Y

61 MCCALL ROAD, ROCHESTER NY 14615

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

MATEO, JESUS A

65 1/2 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $50.00

MCFADDEN, GENEVIEVE S

54 WARRICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

MCLEAN, CODY E

1612 HENNESSEY ROAD, ONTARIO NY 14519

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $50.00

MILLER, CLYDE J

258 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $225.00

MUJCIC, ABDULLAH

28 PARKWOOD DRIVE, EAST SYRACUSE NY 13057

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

NEWMAN, CHRISTINE E

1108 NESTWOOD LANE, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $110.00

NEWTON, HOYT L

185 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $145.00

PAGE, AMBER D

194 CHRISTIAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

PANTOJA, ELIS J

939 KRIGER ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $200.00

PEARSON, ROBIN C

74 WOODRIDGE COURT, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $50.00

PEREZ-PASTOR, CHARLIE

10 DARROW STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $190.00

PERKINS, LAWRENCE I

1655 RIDGE ROAD, ONTARIO NY 14519

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $240.00

PIERCE, JUSTIN D

2515 JONES ROAD, GENEVA NY 14456

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

PIETROPAOLO, ETHAN-MICHAEL D

570 QUAKER ROAD 30, MACEDON NY 14502

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

POLIDORI, LISA M

1900 EMPIRE BOULEVARD 335, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $125.00

RATHKE, PATRICK W

1745 PATRICIA DRIVE, LIMA OH 45801

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $50.00

RICH, ALEXANDER M

175 STONY POINT TRAIL, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

RIVERA, DAIJAH A

297 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

RIVERA, ERICA R

440 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $190.00

RODRIGUEZ, COREY S

81 SARATOGA AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $303.00

ROESCH, DUSTIN V

57559 SLOCUM ROAD, ONTARIO NY 14519

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

ROTAN, FADAYSHIA S

113 ONTARIO STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

SCHLAFER, GAGE K

32 BUENA PLACE, ROCHESTER NY 14607

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

SHOEMAKER, TIMOTHY J

123 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

STRADER, NICOLE M

17 BRIAN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $200.00

TORRES-FELICIANO, ROHNNY J

82 HERMAN DRIVE, SPOTSWOOD NJ 08884

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $190.00

TRAVIS, MARK R

38 SALEM ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

TRINE, DYLAN M

8130 MACY STREET, SODUS POINT NY 14555

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

TRINE, DYLAN M

8130 MACY STREET, SODUS POINT NY 14555

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $200.00

TROVATO, LAURA M

49 LODGE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

TSYBRII, VASYL

1972 FAIRPORT 9 MILE POINT ROAD, PENFIELD NY 14526

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

TUSHA, SHKELQIM

86 TAFT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $190.00

UETZ, BENJAMIN B

13 LINCOLNSHIRE ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

VACCARO, DAVID J

11697 JOHNNYCAKE HILL, CATO NY 13033

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

VALDEZ, SOCRATES

287 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $175.00

YEARWOOD, EVAN J

17 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Favor: MENDON TOWN COURT

Amount: $205.00

Judgments

Recorded July 12, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

ACKERMAN, ALLEN A

2515 CULVER ROAD APT 118, ROCHESTER NY 14609

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $4,227.38

ALBRITTON, EBONY

36 LEXINGTON PARKEWAY, ROCHESTER NY 14624

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ

Amount: $5,247.17

BILLIONAIRE STATE OF MIND INVESTMENTS LLC et al

240 NARROW CREEK DRIVE, HARVEST AL 35749

Favor: SPARTAN BUSINESS SOLUTIONS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $25,225.00

BRACHT, JASON ALAN et ano

9419 SKYHILL DRIVE, FORT WAYNE IN 46804

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $53,582.75

BRADY, ANTWENNETTE J.

28 BLACKWATCH TRAIL APARTMENT 4, FAIRPORT NY 14450

Favor: BERKSHIRE BANK

Attorney: LOUIS LEVINE ESQ

Amount: $2,278.93

BROWN, DONOVAN C

194 JEFFERSON TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $2,764.04

BROWN, YVONNE

96 VIENNA STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $3,057.05

CLOSE, ATEONA

92 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ

Amount: $4,873.87

CONKA GENERAL SERVICES LLC et ano

1004 TREE CREEK PARKWAY, LAWRENCEVILLE GA 30043

Favor: MERK FUNDING

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $16,610.42

COOPER, MARLOWE B

2755 CULVER ROAD C37, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JAMES P SCULLY ESQ

Amount: $2,584.21

COURT, SCOTT A

192 HADDON ROAD, GREECE NY 14626

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $2,528.85

CRUZ, MARLENE

52 PETROSSI DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN ESQ

Amount: $5,521.38

DARDEN, KENTORA D U

102 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $8,318.33

DIORDIASENCO, ROMAN et al

1776 POLK STREET APARTMENT 1606, HOLLYWOOD FL 33020

Favor: JRG FUNDING LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $75,785.67

DUNHAM, SHERQUAN J

36 WEST HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $8,793.81

DYNASTY PAINTING AND POWER WASHING LLC et ano

2559 MINER AVENUE, MUSKEGON MI 49441

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $40,380.29

FELLER, JAMES F. et ano

304 VIKING WAY, BROCKPORT NY 14420

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ

Amount: $959.38

FORMAN-EATMAN, JEVONTAIE

134 GREEN KNOLLS DRIVE APT A, ROCHESTER NY 14620

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $3,413.34

GREER, KEVIN F et ano

472 TERHUNE STREET, TEANECK NJ 07666

Favor: DIAMOND STONE FUNDING INC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $98,096.07

GRIFFIN, SONYA B.

56 FIFTH STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: GITLIN, ROBERT B ESQ

Amount: $2,755.77

HICKS, JAH’MERE et ano

111 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $3,610.54

JUDGE, MICHAEL A

455 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $11,885.58

LEBRON, CARMEN L

308 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,696.42

MARIANO, JAMES ANTHONY

29 RAWHIDE DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ

Amount: $10,352.27

MCINTYRE, PAUL G et ano

5395 OAK ROAD, POLAND IN 47868

Favor: JRG FUNDING LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $81,252.30

MICHEL, TRACI

47 GENNIS DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,228.45

OBIEKE, IMANI

16 GREEN KNOLLS DRIVE APT B, ROCHESTER NY 14620

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $5,838.82

PALMER, RACHAEL M

25 SHARON DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $1,967.18

PROCTOR, SCOTT E

44 CASTLETON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: FLORIO, MICHAEL J ESQ

Amount: $3,977.42

RIBBING, MICHAEL

16 SPARROW DRIVE WEST, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: JASON KIM ESQ

Amount: $4,829.34

SAMPSON, DOMINIQUE

232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: NEW CITY FUNDING CORP.

Attorney: MARK H STEIN ESQ

Amount: $4,392.93

SCOTT, SHEYANNA

175 FULTON AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14613

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $9,971.36

SHADDERS, REBECCA A

2 TYNEDALE WAY, NORTH CHILI NY 14514

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $3,176.90

SIERRA, NAIMAH

17 WELD STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,603.18

SMITH, PATRICK M

946 GRISTMILL RIDGE, WEBSTER NY 14580

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JAMES P SCULLY ESQ

Amount: $6,676.70

VASQUEZ, ROCKY

82 CHAD CIRCLE, ROCHESTER NY 14616

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ

Amount: $7,864.46

JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT

ARBO, MARILYN J

Favor: ROCHESTER CITY COURT

BENNETT, KAYSHA A

Favor: ROCHESTER CITY COURT

CRUZ-SANCHEZ, LUIS D

Favor: CITY COURT OF ROCHESTER

MEDINA, JOHANA A

Favor: CITY COURT OF ROCHESTER

THOMAS, THERESA V

Favor: CITY COURT OF ROCHESTER

VEGA, ANTHONY

Favor: ROCHESTER CITY COURT

JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT

PRACK, TIMOTHY J

Favor: GREECE TOWN COURT

SATISFACTION OF JUDGMENT

A DELAWARE CORPORATION et al

Favor: WOG HOLDINGS LLC et ano

Amount:

COATES, HARRY

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Amount:

FRUMUSA, ANTHONY S et ano

Favor: LEXINGTON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

GRANATH, JEREMEY A

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

KENNEDY, LORI E

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Amount:

RICHARDSON, SUZZANNA

Favor: CLEARVIEW FARMS LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

ADGER, JOHIEL J

43 DIRINGER PLACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

ALFANO, CHRISTOPHER

29 POMEROY STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,126.00

BARNES, DAMETRIYA

4 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,276.00

BAYNHAM, MARIO A

1918 E FAYETTE STREET APARTMENT 1, SYRACUSE NY 13210

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

BRAND, ERNEST T

1108 BLUE RIDGE TERRANCE, COLUMBIA SC 29203

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

BROOKS, JONATHAN R

132 RAND STREET 1, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,161.00

BROWN, ROYISHA J

45 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,426.00

BROWN, ROYISHA J

45 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,146.00

BROWN, VINCENT P

179 ORIOLE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

BRUCE, VINCENT

345-114 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

BRYANT, JOSEPH A

77 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,226.00

CADY, CORY X

PO BOX 67125, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,401.00

CAMPBELL, ALFONZO I

38 ROSALIND STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,101.00

CARR, SEQUAN P

511 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,151.00

COLLINS, SHANQUE K

279 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

COLONMUNIZ, JOSE A

150 VAN AUKER STREET 2J, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

COOPER, MASAKELA R

27 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,101.00

CRANE, KEARA R

118 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,226.00

DANIELS, ALFRED D

98 LENOX STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

DAVIS, JEFFERY J

137 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,151.00

DAVIS, JEFFERY J

137 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,151.00

FISHER, HAJAH M

42 THRONDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

FREEMAN, SHANA R

57 DORAN STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,126.00

FREY, JOSHUA A

149 WINTEROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,376.00

GRANT, SHANICE S

19 TEXAS STREET UPPER, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

HALL, JEHIEL A

364 ADELINE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

HARRIS, JUSTIN I

175 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

HAYNES, KANE T

16 1/2 VELOX STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

HIGGINS, SYNCERE J

12 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,126.00

HOPKINS, HAUNANI A

2052 EAST MAIN STREET 87, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,376.00

HOPKINS, JUSTIN T

95 ELDER STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,276.00

HOWARD, KENNETH E

60 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,401.00

JASPER, RODNEY C

1 STRATHMORE CIRCLE 1E, GATES NY 14614

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

JONES, STEVONNE J

28 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

KING, MAHOGANY Q

514 LAKE AVENUE APARTMENT 24, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,326.00

LESTER, BEVERLY D

940 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

LIGHTLE, SONOVIA S

166 FLINT STREET UP, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,026.00

MAKSIMCHUK, NIKOLAY

61 NISA LANE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,363.00

MARTINEZRODRIQUZ, K I

164 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,851.00

MCDONALD, DONOVAN L

1959 CLIFFORD AVENUE UP, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,101.00

MCDONALD, DORIAN L

6064 ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO FL 32808

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,871.00

MEEKS, DION M

331 ORANGE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,851.00

MITCHELL, MICHAEL J

47 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,851.00

MOTON, JANIYA A

129 FRANKFORT STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

MURPHY, JERCHE A

25404 CRAFT AVENUE, ROSEDALE NY 11422

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

NALBANTOGLU, TANESHA L

299 HAWLEY STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

NAVARRO, ALEX

31 GALUSHA STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

NDAYIZEYE, CLAUDE

42 RIES STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

NEALEY, TYLER J

849 WEST 7TH STREET, RIVIERA BEACH FL 33404

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

OVERTON, ORDIE B

424 JEFFERSON AVENUE 32, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

PADILLA, ELVIN M RAMIREZ

360 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,000.00

PEREZMALDONADO, KERWING J

222 ALMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

PETTWAY, STARASIA D

16 CUMMINGS STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

PINKARD, KASTRADELL

111 GRAFTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,151.00

PRESHA, KELVIN J

501 1/2 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

RIVERA, RAMON L

301 WEAVER STREET APT 3, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

ROBBINS, MARKEESE J

45 ISABELLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

ROCRIGUEZVILLEGS, JJ

31 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,226.00

ROUSSEAU, JAZMYN K

443 SENECA AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,076.00

RUCKER, JUSHAWN Q

147 KENCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

SANTIAGO, FRANKY

24 TRENAMAN STREET, ROCHESTER NY 14604

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

SHAVERS, DONSHAE T

107 LINDEN TREE LANE 3, WEBSTER NY 14580

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

SIMMONS, JOHN X

100 HOLBROOKE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

SIMMONS, TERRY D

46 ACKERMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,151.00

SIMPSON, DANIEL E

417 LAKE AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

SINGLETON, TRENTYN J

361 SUNSET STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $280.20

SOLIVAN, JONATHAN

63 PALM STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,326.00

STARLING, SHONTRIELL D

8 LOCHNER PLACE, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,851.00

STEWART, JAMORRIS

5 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

STROZIER, MICHAEL L

155 CANAL LANDING BOULEVARD, GREECE NY 14626

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,176.00

TISDALE, MARVIN T

66 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,326.00

WILLIAMS, ANDREA S

27 BLOOMINGDALE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

WILLIAMS, ANTHONY

241 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

WILLIAMS, STEPHEN C

23 BISMARK TERRACE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $2,426.00

WILLIAMS, TYRELL L

2 PARKER PLACE, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

LEE, ELDREDA

345D WHITEHALL DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $160.00

LEE, FREEDOM A

46 KOHLMAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

LEE, JAMES B

1045 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $270.00

LEE, JOSHUA J

228 DEARCOP DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LOFTEN, JAMES R

67 SEABROOK STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

LOGOY, MICHAEL F

36 WEST WALNUT STREET APT 3, HUGHESVILLE PA 17737

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $90.00

LOMACK, CALVIN A

8 LAMONT PLACE, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $485.00

LOMAX, EUGENE JR

3 FILLMORE WAY, SICKLERVILLE NJ 08081

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LOMBARDO, ANDREA S

7C SALMON RUN, HILTON NY 14468

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

Judgments

Recorded July 13, 2023

JUDGMENT, COUNTY COURT

COLLINS, SHANQUE

279 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

HURSH, ZACHARY

140 COUNTRY MANOR WAY, WEBSTER NY 14580

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

PETERSON, MARCUS

117 FALMOUTH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14619

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

WASHINGTON, DARQUITA

90 TAYLOR STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

ABDI, AMINO AHMED et ano

4069 SILVER SPRINGS LANE, COLUMBUS OH 43230

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $14,005.51

AHRAM BIOSYSTEMS INC. et al

875 MAUDE AVENUE SUITE 1, MOUNTAIN VIEW CA 94043

Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $72,972.40

ALNOST BROKERAGE LLC et al

3501 NW 67 STREET, MIAMI FL 33147

Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $379,272.94

BROWN, JASEYA D

758 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $2,504.26

CABBAB, HILARIO AGLANAO JR et ano

15A LAKEVIEW CIRCLE, WAHIAWA HI 96786

Favor: BRICKSTONE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $168,075.60

CHIEN-HAO LEE, CHON et ano

125 STRAND STREET, SANTA MONICA CA 90405

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $51,226.95

CHOZI, JEFF et ano

1071 N ACADEMY AVENUE, GLENOLDEN PA 19036

Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $25,600.00

COAX INCORPORATED et al

76 WATER STREET, GLEN ROCK PA 17327

Favor: ML FACTORS FUNDING LIMITED LIABILITY COMPANY

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $27,375.00

ELIZABETH SMITH & JAYSON TROY SMITH DBA PETERSON GLASS & THE IMAGINATION COMPANY et al

325 MAIN STREET, CHESTER CA 96020

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $26,423.75

FIRST RENTAL EQUIPMENT OF TEXAS LLC et al

1408 W MANN ROAD, LAREDO TX 78041

Favor: SIMMONS CAPITAL PARTNERS

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $44,659.40

HELLUMS, TRACE ANDREW et ano

1507 EAST BERRENDO ROAD, ROSWELL NM 88201

Favor: HARPER ADVANCE LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $39,491.22

HODGE, NAFEESAH SHANTE et ano

2727 SKYVIEW DRIVE, LITHIA SPRINGS GA 30122

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $42,483.32

LITTLE BEAR ENTERPRISES LLC et ano

157 CHURCH STREET FLOOR 19, NEW HAVEN CT 06510

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $12,900.80

NATURALISTA LIFE L.L.C.

17562 GATEWAY CIRCLE, SOUTHFIELD MI 48075

Favor: PAYCHEX INC.

Attorney: CLAIRE G BOPP ESQ

Amount: $28,144.15

NOCERA, ELIZABETH

43 VALLEY VIEW DRIVE, PENFIELD NY 14526

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: ALISON WILAND ESQ

Amount: $6,735.17

PIERRE, CARLINE

114 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Favor: MARINER FINANCE LLC

Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN

Amount: $1,514.49

RADIANCE BEAUTY & WELLNESS INC et al

9016 FULLBRIGHT AVENUE, CHATSWORTH CA 91311

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $19,655.00

REISINGER, AMBER

307 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $5,535.68

ROCKIN’ B SERVICES INC et ano

21 CHEEK LANE, LONG LANE MO 65590

Favor: SUPREME ADVANCE LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $56,819.66

UCO MEDIA GROUP LLC & BIANCA CALASCIBETTA INDIVIDUALLY

70 STABLEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Favor: LEVIN, SATCHEL

Attorney: JOSEPH M SHUR ESQ

Amount: $94,000.00

YIGEZU, YESHEWORK

948 TAIT AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: JAMES P SCULLY ESQ

Amount: $2,605.83

JUDGMENT SATISFIED

SLATTERY, THOMAS F

Favor: GREECE TOWN COURT

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

BOSWELL, JAZMINE M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

COUNCIL ROCK ENTERPRISES INC

Favor: KILMER, JOSEPH F

FORRETT, NOEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

HEWITT, JAMIA C

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

KHAN, NEELMA I

Favor: STATE OF NEW YORK

SATISFACTION OF JUDGMENT

DOYLE, QURAN

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

HALL, JOEY LEE et ano

Favor: FORMULA 5 CAPITAL, INC. d/b/a FORMULA FUNDING

Amount:

MALIZIA, RICHARD G

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

NGUYEN, HUONG

Favor: PYOD LLC

Amount:

WATSON, SONIA

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

HARDGERS, JAZMINE S

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

HAWKINS, MARK W

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

HERNANDEZ, RAFAEL J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

HICKS, TRICIA K

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

IMBURGIA, JOHN A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

INDOVINA, JEREMIAH P

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, MIKALAH K

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, MONIQUE M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, RICHARD P

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, STERLING D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, STEVEN M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, TAMARA U

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, TERRANCE J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JOHNSON, TISHUNDA J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, ADAM O

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, ANTIONE D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, BRITTINEY D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, CHRISTOPHER L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, DESHUNA D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JONES, DESMOND M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

LASHAE AUTO INC

1654 DEWEY AVENUE FRONT, ROCHESTER NY 14615

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount:

LOPEZ, ISRAEL J

10 KUEBLER DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

LOPEZ, JOSHUA

1985 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

LOTT, NADIA J

3457 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

QULAITY MOTOR CARS OF ROCHESTER

1301 RIDGE ROAD EAST – REAR, ROCHESTER NY 14621

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount:

SCOTT, DIYANNA C

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, JOSEPH K

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, MARTY A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, NATHANIEL I

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, NYZAIRE D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, RODNEY R

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, SARIA L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, SEPTIMUS

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTT, TIMOTHY J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCOTTON, GERARD L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SCRANTON, ROGER A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SIMS, THOMAS A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SINGH, GURPAL

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SINGLETON, SHAKKARA L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SIPLIN, ROY F

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SKINNER, KEVIN J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SLOAN, SHAWN M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMALLS, DERRICK L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, JULIA R

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, KEVIN A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, KIONA B

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, LATOYA N

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, ODIS J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SMITH, PATRENA J

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SOE, EHTHAYU

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SOLOMON, CHRISTOPHER M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SOLOMON, THOMAS R

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SOTO, DANIEL

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SOUTHCOTT, SHANNON M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SPAK, KRISTIN N

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SPENCE, WINSTON G

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

SPICER, ANITA L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

UNITED AUTO SOLUTIONS INCORPORATED

1661 HUSON AVENUE STE A, ROCHESTER NY 14617

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount:

UNITED AUTO SOLUTIONS INCORPORATED

1661 HUDSON AVENUE STE, ROCHESTER NY 14617

Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES

Amount: