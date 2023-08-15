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Monroe County, NY liens filed recorded July 12-13, 2023

By: Daily Record Staff//August 15, 2023

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Monroe County, NY liens filed recorded July 12-13, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded July 12-13, 2023

By: Daily Record Staff//August 15, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded July 12, 2023

MECHANICS LIEN

WERNER, JEFFREY S

Favor: HURRICANE FENCE CO

Amount: $165,994.46

8427 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543 WING, KEVIN

Favor: LAKESIDE ENGINEERING PC

Amount: $912.00

85 VALLEY VIEW DRIVE, BROCKPORT NY 14420

XL REAL PROPERTY SERVICES LLC

Favor: KHUNS, DAVID

Amount: $8,370.00

22 CHAMBERS STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liens Filed

Recorded July 13, 2023

FEDERAL TAX LIEN

HURRICANE HOME SOLUTIONS INC

Favor: USA/IRS

Amount: $72,050.17

LIEN RELEASE

CAIN, ARLENE A

Favor: USA/IRS

DAILEY, JAMES

Favor: USA/IRS

GEO MAR HOLDINGS INC

Favor: USA/IRS

GEO MAR HOLDINGS INC

Favor: USA/IRS

MECHANICS LIEN

GREAT MOOSE PROPERTIES LLC

Favor: CUSTOM REALTY GROUP INC

Amount: $70,000.00

131 SHOREWAY DRIVE, GREECE NY 14626

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