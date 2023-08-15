Monroe County, NY liens filed recorded July 12-13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
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Recorded July 12, 2023
MECHANICS LIEN
WERNER, JEFFREY S
Favor: HURRICANE FENCE CO
Amount: $165,994.46
8427 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543 WING, KEVIN
Favor: LAKESIDE ENGINEERING PC
Amount: $912.00
85 VALLEY VIEW DRIVE, BROCKPORT NY 14420
XL REAL PROPERTY SERVICES LLC
Favor: KHUNS, DAVID
Amount: $8,370.00
22 CHAMBERS STREET, SPENCERPORT NY 14559
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Recorded July 13, 2023
FEDERAL TAX LIEN
HURRICANE HOME SOLUTIONS INC
Favor: USA/IRS
Amount: $72,050.17
LIEN RELEASE
CAIN, ARLENE A
Favor: USA/IRS
DAILEY, JAMES
Favor: USA/IRS
GEO MAR HOLDINGS INC
Favor: USA/IRS
GEO MAR HOLDINGS INC
Favor: USA/IRS
MECHANICS LIEN
GREAT MOOSE PROPERTIES LLC
Favor: CUSTOM REALTY GROUP INC
Amount: $70,000.00
131 SHOREWAY DRIVE, GREECE NY 14626-