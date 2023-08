Monroe County, NY deeds recorded August 9, 2023

By: Daily Record Staff //August 16, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 9, 2023 76

NOT PROVIDED

AKKERMAN, ALBERT et ano to MINOR, TARA E

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0077

Tax Account:

Full Sale Price: $607,500.00

ZIEGLER, EDISON G et ano to ARCADI, REBECCA E et ano

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0149

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

AVERY, STEVEN E to AVERY, STEVEN E

Property Address: 1681 REED ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12849 Page: 0042

Tax Account: 128.02-1-3.13

Full Sale Price: $1.00

HILBERT, CHRISTINE A et ano to HILBERT, CHRISTINE A

Property Address: 31 LYMAN STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12849 Page: 0015

Tax Account: 069.09-4-50

Full Sale Price: $1.00

14445

FABI, NICHOLAS WEINER et al to CNJ RENTAL PROPERTIES LLC

Property Address: 233 EAST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12849 Page: 0123

Tax Account: 152.30-1-75

Full Sale Price: $1.00

MACK, MARGARET C to STACKLYN, DANIELLE M

Property Address: 705 MCKINLEY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12848 Page: 0663

Tax Account: 138.83-3-64

Full Sale Price: $1.00

STACKLYN, DANIELLE M to BORDEN-SLATTERY, ASHLEE L et ano

Property Address: 705 MCKINLEY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12849 Page: 0056

Tax Account: 138.83-3-64

Full Sale Price: $125,000.00

WEINER, ELLIOTT BRUCE to WEINER, CHLOE et al

Property Address: 233 EAST SPRUCE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12849 Page: 0071

Tax Account: 152.30-1-75

Full Sale Price: $1.00

14450

GAUDIOSO, JENNFIER A to GAUDIOSO, RYAN E

Property Address: 25 PACKET BOAT DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12848 Page: 0483

Tax Account: 152.12-2-28

Full Sale Price: $0.00

STUART, ERICA L to PICCARRETO, CHRISTINE et ano

Property Address: 21 OLD WINDING LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12848 Page: 0550

Tax Account: 139.20-1-31

Full Sale Price: $348,000.00

14468

BOOTHE, DIANE S et al to BABCOCK, AARON R et ano

Property Address: 109 DUNBAR ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12848 Page: 0576

Tax Account: 023.02-2-15.1

Full Sale Price: $170,000.00

HEALEY, DONALD et ano to KRUEGER, DAVID et ano

Property Address: 68 WEST BEACH ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12848 Page: 0669

Tax Account: 009.17-1-22

Full Sale Price: $280,000.00

HEYSHAM, CLAIR to GUEST, JONATHAN et ano

Property Address: 12 SUNNY SLOPE DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12848 Page: 0520

Tax Account: 024.18-1-21

Full Sale Price: $150,000.00

NEU, JOHN to NEU, JOHN SCOTT

Property Address: 2331 BRICK SCHOOLHOUSE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12848 Page: 0628

Tax Account: 022.02-2-1.3

Full Sale Price: $1.00

14472

COAKLEY, THOMAS J to COAKLEY, ALICIA S et ano

Property Address: 3303 RUSH ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12848 Page: 0641

Tax Account: 215.01-1-29

Full Sale Price: $1.00

LAWRENCE, TERRANCE A to ELARDO, JOSEPH

Property Address: 314 BOUGHTON HILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12848 Page: 0587

Tax Account: 229.02-1-10

Full Sale Price: $160,000.00

14514

BARNES, DAVID S et ano to SCHIFFHAUER, PRICILLA L

Property Address: 14 GILEAD HILL ROAD, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12849 Page: 0086

Tax Account: 132.17-2-80

Full Sale Price: $270,000.00

GOULART, JOSHUA J to GOULART, NATHANIEL J et ano

Property Address: 3 SPRINGBROOK DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12848 Page: 0536

Tax Account: 132.17-1-9

Full Sale Price: $1.00

14526

NANIA, DAVID et al to NANIA, JOHN J JR

Property Address: 879 EMBURY ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12848 Page: 0526

Tax Account: 109.13-1-49

Full Sale Price: $1.00

NVR INC et ano to ELLIE, JOHN et ano

Property Address: 45 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12849 Page: 0126

Tax Account: 110.01-1-84

Full Sale Price: $762,035.00

14534

LAPINSKI, ERIK T et ano to HANER, MATTHEW S et ano

Property Address: 314 MENDON CENTER ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0645

Tax Account: 177.04-1-5.5

Full Sale Price: $445,000.00

SHEPARD-DAVIS, SUSAN to ARORA, SUNIL

Property Address: 33 WOOD CREEK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0489

Tax Account: 164.26-3-21

Full Sale Price: $250,000.00

SHERWOOD, KIM et ano to SCORSE, WILLIAM T et ano

Property Address: 60 SHIRE OAKS DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0581

Tax Account: 151.12-2-66

Full Sale Price: $1.00

WEICHERT WORKFORCE MOBILITY INC to IRANI, ALI KHAYAT-BAHERI et ano

Property Address: 7 HEPBURN LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12848 Page: 0573

Tax Account: 177.03-3-44

Full Sale Price: $620,800.00

14580

FISCHER, EDWARD JOHN et ano to LENTI, CHRISTINA A et ano

Property Address: 1093 FAWN WOOD DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0106

Tax Account: 080.04-1-42

Full Sale Price: $470,000.00

FISHER, DONALD M et ano to HAENIG, CHARLES M et ano

Property Address: 1756 SCHELGEL ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12848 Page: 0554

Tax Account: 066.01-1-34.21

Full Sale Price: $340,000.00

FORD, DELORIS A et ano to STONY POINT ESTATE GROUP LLC

Property Address: 428 BARTELL LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12848 Page: 0696

Tax Account: 078.14-1-58

Full Sale Price: $1.00

KUJAWA, FRANKLIN M to KUJAWA, H JOSEPH et ano

Property Address: 824 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12848 Page: 0689

Tax Account: 078.06-4-2.11

Full Sale Price: $1.00

MARTIN, DALE D to WYSOCKI, GREGORY

Property Address: 350 REEF POINT CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12848 Page: 0677

Tax Account: 078.18-4-60

Full Sale Price: $285,000.00

ODELL, GINA R et ano to MAYO, SEAN E

Property Address: 1317 HATCH ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0074

Tax Account: 094.03-1-4

Full Sale Price: $350,000.00

14605

DR RENTAL HOLDINGS LLC to DR PARKWAY HOLDINGS LLC

Property Address: 55 OAKMAN STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12849 Page: 0059

Tax Account: 106.46-2-20

Full Sale Price: $1.00

14606

174 FERNWOOD AVENUE LLC to PADILLA, ROSA I

Property Address: 47 LISBON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12848 Page: 0605

Tax Account: 105.81-1-80

Full Sale Price: $90,000.00

BUSCEMI, MAKAYLA et al to SHON GROUP LLC

Property Address: 2546 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0200

Tax Account: 104.14-1-33

Full Sale Price: $185,000.00

CALUSA CAPITAL LLC to A & L LANDS LLC

Property Address: 23 RAVEN WAY, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0155

Tax Account: 103.12-2-34

Full Sale Price: $131,000.00

EDGAR, JESSE G et ano to MYKINS, SEAMUS et ano

Property Address: 412 DEMING STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12848 Page: 0533

Tax Account: 088.19-3-16

Full Sale Price: $178,000.00

LODAR, RONALD J et al to PASSARELL, KELLI

Property Address: 161 ARDELLA STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12848 Page: 0480

Tax Account: 104.18-3-20

Full Sale Price: $190,000.00

LOZADA & PUZO ENTERPRISE LLC to SWAIN, DARRYL

Property Address: 284 MURAY STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0144

Tax Account: 105.65-1-64

Full Sale Price: $16,500.00

REVIVE REALTY LLC to BROWN, KAMIAH J

Property Address: 167 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0110

Tax Account: 105.56-1-8

Full Sale Price: $169,000.00

14607

NARDONE, BARBARA J et ano to BASZCZYNSKI, JILL M

Property Address: 46-48 ERION CRESCENT, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12849 Page: 0171

Tax Account: 106.82-2-9

Full Sale Price: $275,000.00

14608

BIRKLIN, TIMOTHY to MELNIKOV, WILLIAM

Property Address: 52 PHELPS AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12849 Page: 0113

Tax Account: 105.43-2-66

Full Sale Price: $150,000.00

14609

NIGER, LORRAINE F et ano to RAY, MELISSA

Property Address: 63 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12848 Page: 0515

Tax Account: 107.10-1-7

Full Sale Price: $185,000.00

PHIPPS, ANNE et al to TIERSON, IAN

Property Address: 135 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0062

Tax Account: 106.67-1-61

Full Sale Price: $21,000.00

SARKIS, JASON et ano to J PHILLIPS PROPERTIES LLC

Property Address: 60 NORRAN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12848 Page: 0602

Tax Account: 092.69-1-63

Full Sale Price: $120,000.00

14611

HOOK, JANET P to HELENDALE PROPERTIES LLC

Property Address: 11 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12849 Page: 0188

Tax Account: 120.67-3-87

Full Sale Price: $50,000.00

14612

Donadio, Mark C. to Eisenschmidt, George et ano

Property Address: 2442 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12848 Page: 0608

Tax Account: 026.15-1-58

Full Sale Price: $377,500.00

ERTEL, JUDITH L et ano to PELLICANO, KATHY A

Property Address: 59 ELLINGTON CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12849 Page: 0080

Tax Account: 045.79-2-36

Full Sale Price: $179,000.00

FRANZ, BARBARA J et ano to FRANZ, JASON M et ano

Property Address: 235 SOUTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12848 Page: 0686

Tax Account: 026.18-3-11

Full Sale Price: $1.00

14613

IVES MANAGEMENT LLC to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 536 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12848 Page: 0692

Tax Account: 090.81-1-70

Full Sale Price: $62,000.00

MULLEN, CHRISTINE MC to MANDEZ, BARBARA S et ano

Property Address: 560 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12849 Page: 0116

Tax Account: 090.57-2-51

Full Sale Price: $269,900.00

14616

123 DESMOND ROAD LLC to BYRNES, PATRICK A

Property Address: 123 DESMOND ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12848 Page: 0558

Tax Account: 060.56-4-2

Full Sale Price: $127,000.00

ANDREWS, CAROLINE B et ano to MOYNIHAN, NATHANIEL

Property Address: 68 CLEARVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12849 Page: 0012

Tax Account: 060.35-3-19

Full Sale Price: $77,000.00

BRILEY, CHRISTOPHER et ano to GREEN, JERRIL

Property Address: 645 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12849 Page: 0152

Tax Account: 075.25-6-21

Full Sale Price: $154,900.00

CALUSA CAPITAL LLC to SPERANDIO PROPERTIES LLC

Property Address: 209 BONESTEEL STREET, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12848 Page: 0507

Tax Account: 075.63-1-8

Full Sale Price: $130,000.00

14617

CLOONEY, BRIAN et ano to LABOUR, AURA E

Property Address: 208 JOHN JAY DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0083

Tax Account: 076.20-4-74

Full Sale Price: $265,000.00

DIMARZO, JOYCE A to ZELETTA PROPERTIES LLC

Property Address: 6 MAPLEHURST ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0019

Tax Account: 076.17-7-13

Full Sale Price: $115,000.00

FLIPPING THE ROC LLC to LI, YINGTONG et ano

Property Address: 22 HOOVER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0119

Tax Account: 076.11-1-61

Full Sale Price: $210,000.00

GARCIA, JOSE H to SOUTH WEDGE HOLDINGS LLC

Property Address: 2014 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0025

Tax Account: 076.20-3-40

Full Sale Price: $97,500.00

HARRINGTON, MARIAH et ano to CARDIN, HILLARY J

Property Address: 72 RADCLIFFE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0068

Tax Account: 076.06-2-14

Full Sale Price: $240,000.00

KETAVONGSA, KHAMKEO et ano to KETAVONGSA, NOUKHAM

Property Address: 102 ROSEMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12848 Page: 0498

Tax Account: 076.18-3-66

Full Sale Price: $1.00

14618

BUZAWA, JOHN et al to ALCERRECA, GERARDO et ano

Property Address: 17 LANDSDOWNE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12848 Page: 0666

Tax Account: 151.11-1-59

Full Sale Price: $410,000.00

DUBNIK, CLAIRE M et ano to DRURY, DAVID et ano

Property Address: 20 WHITESTONE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12848 Page: 0547

Tax Account: 137.20-2-31

Full Sale Price: $1,200,000.00

GERMANO, JAMES S et ano to LAMMERTSE, EVAN C et ano

Property Address: 60 BRADFORD ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12848 Page: 0673

Tax Account: 137.14-3-32

Full Sale Price: $335,000.00

KDG REAL PROPERTY HOLDINGS LLC to STISSER, JOHN et ano

Property Address: 143 WILLOWBEND ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12849 Page: 0022

Tax Account: 137.19-2-32

Full Sale Price: $400,001.00

LEVINSON, JEFFREY H et ano to RAJA, HARSHAVARDHAN et ano

Property Address: 585 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12848 Page: 0660

Tax Account: 137.17-1-12

Full Sale Price: $395,000.00

14621

COLEMAN, JAMES D to DOWNING, CLINTON D

Property Address: 650 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12849 Page: 0046

Tax Account: 106.31-3-41

Full Sale Price: $13,000.00

HARVEY, GILMORE et ano to WEHMEIER, ALESANDRA L et ano

Property Address: 100 CHEVALIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12848 Page: 0650

Tax Account: 091.74-1-58

Full Sale Price: $149,900.00

HOMEWISE MGMT LLC to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 38 MOHAWK STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12848 Page: 0654

Tax Account: 091.75-2-17

Full Sale Price: $48,000.00

MALATHONG, KHAMVANH et ano to ROBINSON, EBONEE KIARA

Property Address: 151 MALLING DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12849 Page: 0053

Tax Account: 091.77-1-60

Full Sale Price: $105,000.00

UG HOLDINGS, LLC to MCS1 PROPERTIES LLC

Property Address: 72 SAINT JACOBS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12849 Page: 0065

Tax Account: 106.26-1-32

Full Sale Price: $60,000.00

14622

MATTICE, CARL J et ano to MATTICE, COURTNEY A

Property Address: 2 WORTHINGTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12849 Page: 0049

Tax Account: 077.14-2-92

Full Sale Price: $1.00

14624

CIULLA, CONCETTA et al to CIULLA, ANTONIO M et al

Property Address: 42 DAWNHAVEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12848 Page: 0680

Tax Account: 119.06-1-22

Full Sale Price: $1.00

DALEY, JAMES et ano to DALEY, MARY

Property Address: 33 MCNAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12848 Page: 0683

Tax Account: 134.18-1-25

Full Sale Price: $135,000.00

POLIZZI, MATTHEW J to TURCOTTE, ASHLEY ROSE

Property Address: 25 AINSWORTH LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12849 Page: 0129

Tax Account: 118.20-1-24

Full Sale Price: $75,000.00

14626

COCKRELL, DIANE S et ano to COCKRELL, DIANE S et ano

Property Address: 117 CARMAS DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12848 Page: 0494

Tax Account: 089.10-2-59

Full Sale Price: $1.00

CURTIS, MARGARET A to GIBSON, MICHELE M et ano

Property Address: 151 FLOWER DALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12849 Page: 0101

Tax Account: 074.09-8-64

Full Sale Price: $131,506.00

FEDELE, NANCY J et ano to NORTH SIDE CONTRACTING INC et ano

Property Address: 465 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12849 Page: 0038

Tax Account: 074.09-4-10

Full Sale Price: $132,500.00