Monroe County, NY deeds recorded August 10, 2023

By: Daily Record Staff //August 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 10, 2023 61

NOT PROVIDED

CLEMENT, JENNIFER et ano to 399 AMES STREET LLC

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0609

Tax Account:

Full Sale Price: $40,000.00

FAMA, PATRICIA et ano to FAMA, MICHAEL C et al

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0658

Tax Account:

Full Sale Price: $0.00

IRVING, GWEN E to FOX, CORINNE T et al

Property Address: 1986 FIVE MILE LINE ROAD, PENFIELD NY

Liber: 12849 Page: 0266

Tax Account: 124.18-1-44

Full Sale Price: $1.00

KAYABASOGLU, YASIN FURKAN to GREENLIGHT253 LLC

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0615

Tax Account:

Full Sale Price: $95,000.00

OMUR, RUHIYE to 167 CARLISLE LLC

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0618

Tax Account:

Full Sale Price: $67,500.00

RIVERA GONZALEZ, MANUEL PABLO to 399 AMES STREET LLC

Property Address:

Liber: 12849 Page: 0612

Tax Account:

Full Sale Price: $40,000.00

14447

MORRELL TEAM IN MOTION LLC to MAKINECI, KRISTEN R et ano

Property Address: 7 CHASE MEADOW TRAIL, MENDON NY 14447

Liber: 12849 Page: 0644

Tax Account: 222.17-1-4 part of

Full Sale Price: $441,890.00

14450

BAIRD, MICHAEL to WOLLESEN, NICHOLE ANN

Property Address: 53 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12849 Page: 0369

Tax Account: 154. 03-4-39

Full Sale Price: $350,000.00

S&M RUSSELL PROPERTIES LLC et al to KODI PROPERTIES LLC et al

Property Address: 111 MAIN STREET SOUTH, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12849 Page: 0282

Tax Account: 153.13-2-1

Full Sale Price: $400,000.00

WOODS, JOHN BRENT to LESTER, GARY R et ano

Property Address: 593 MACEDON CENTER ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12849 Page: 0621

Tax Account: 153.20-1-35

Full Sale Price: $325,500.00

14467

GORGES, EDMOND G to MOXON, ELENA A et ano

Property Address: 15 MERTENSIA LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12849 Page: 0449

Tax Account: 189.08-1-14

Full Sale Price: $220,000.00

14468

BOSTLEY, CYNTHIA to BOSTLEY ENTERPRISES LLC

Property Address: 162 SALMON CREEK DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12849 Page: 0288

Tax Account: 017.04-3-22

Full Sale Price: $1.00

BREISTER, BARBARA A et ano to BREISTER FAMILY IRREVOCABLE TRUST U/A DATED JULY 28 2023 et ano

Property Address: 55 LEITH LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12849 Page: 0224

Tax Account: 032.13-3-22

Full Sale Price: $1.00

DAVIS, JEAN F et ano to TIERNEY, BROOKE L et ano

Property Address: 1023 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12849 Page: 0363

Tax Account: 030.03-1-23

Full Sale Price: $400,000.00

POWELL, BRUCE et ano to ARSENAULT, RICHARD et ano

Property Address: 64 COUNTRY CREEK LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12849 Page: 0531

Tax Account: 023.10-1-32

Full Sale Price: $95,000.00

14472

DELLAMORE, JUSTIN to SALT ENTERPRISES LLC

Property Address: 9 CHRISTY PARKWAY, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12849 Page: 0279

Tax Account: 229.09-1-52

Full Sale Price: $141,000.00

FLOESER, CHARLES to COZY HOMETOWN RENTALS LLC

Property Address: 455 IONIA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12849 Page: 0273

Tax Account: 223.04-1-9

Full Sale Price: $1.00

14526

IRVING, GWEN E et ano to FOX, CORINNE T et al

Property Address: 3007 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12849 Page: 0263

Tax Account: 109.04-1-30

Full Sale Price: $1.00

WOJCEICHOWSKI, ZACHARY J to LEATY, ABBY

Property Address: 1893 JACKSON ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12849 Page: 0489

Tax Account: 124.11-2-39

Full Sale Price: $230,000.00

14534

GROSSMAN, ALYSON et ano to FOLEY, MATTHEW R et ano

Property Address: 10 MUIRFIELD COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12849 Page: 0493

Tax Account: 178.11-3-36

Full Sale Price: $665,000.00

OCONNOR, CHRISTOPHER J et ano to WODARSKI, MICHAEL et ano

Property Address: 3 FEATHERSTONE COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12849 Page: 0366

Tax Account: 164.17-2-46

Full Sale Price: $550,000.00

14559

FAMILY DEVELOPMENT INC to MYKINS, CONNOR R et ano

Property Address: 51 SANDSTONE DUNES TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12849 Page: 0341

Tax Account: 071.03-1-69.1

Full Sale Price: $472,500.00

PRATT, BARBARA W et ano to KENNETH W & BARBARA W PRATT REVOCABLE TRUST et al

Property Address: 25 CENTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12849 Page: 0237

Tax Account: 102.03-2-21

Full Sale Price: $1.00

14580

COWAN, BRADLEY A to COWAN, BRADLEY M et ano

Property Address: 211 SOUTH ESTATE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0582

Tax Account: 094.07-1-3./211

Full Sale Price: $1.00

HEIN, ALYSSA W to GOZY, JENNIFER RENE

Property Address: 270 OAKDALE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0297

Tax Account: 078.06-2-85

Full Sale Price: $289,300.00

HILMI, ANN-MARIE to BEATRICE, ROCCO et ano

Property Address: 570 ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0441

Tax Account: 065.01-1-35

Full Sale Price: $0.00

MERCURIO, GINA SHARON to MERCURIO, IAN R

Property Address: 194 LONGVIEW DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0247

Tax Account: 078.05-1-11

Full Sale Price: $1.00

MIDNIGHT, GENE A to MIDNIGHT, BLAISE A et ano

Property Address: SHOEMAKER ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0437

Tax Account: 064.02-1-11.112

Full Sale Price: $1.00

MIRROR SHOW PROPERTIES LLC to PROPERTY 855 LLC

Property Address: 855 HARD ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0269

Tax Account: 079.07-1-27.2

Full Sale Price: $1.00

PENKATY, ANNE S et ano to FRANK A & ANNE A PENKATY LIVING TRUST et al

Property Address: 1114 HARRIS ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12849 Page: 0228

Tax Account: 080.04-1-15

Full Sale Price: $1.00

14586

BECKETT, CLAUDE A et ano to PSHENYCHNIAK, ANDRII et ano

Property Address: 36 GINGERWOOD WAY, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12849 Page: 0390

Tax Account: 189.03-3-11

Full Sale Price: $325,000.00

OUYANG, MINHUA to NICHOLSON, DONNA M

Property Address: 5 BUTTONBUSH LANE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12849 Page: 0311

Tax Account: 188.45-1-22

Full Sale Price: $220,000.00

14606

CALUSA CAPITAL LLC to A&L LANDS LLC

Property Address: 56 DOWNSVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0314

Tax Account: 104.05-4-41

Full Sale Price: $107,000.00

14607

MONETT, KENNETH et ano to MONETT, KENNETH

Property Address: 16 ELMHURST STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12849 Page: 0565

Tax Account: 121.57-3-26.001

Full Sale Price: $1.00

14608

OHARA, THOMAS et ano to 202 SARATOGA WAY LLC et ano

Property Address: 202 SARATOGA AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12849 Page: 0430

Tax Account: 105.51-3-44.001

Full Sale Price: $171,000.00

14609

517-579 NOTA PROPERTIES LLC to CHEVERE, NICOLETTE L et ano

Property Address: 2337 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0522

Tax Account: 092.14-2-58

Full Sale Price: $178,000.00

BENNETT, STEPHEN G to BENNITO RE LLC

Property Address: 2163-2165 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0526

Tax Account: 107.81-2-4

Full Sale Price: $0.00

BERL, KAREN E et ano to ROLON, DENISE et ano

Property Address: 35 ECHO HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0654

Tax Account: 092.13-2-32

Full Sale Price: $193,000.00

GIPNER, DONNA W to MACDONALD, MARIE M

Property Address: 186 LAFAYETTE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0308

Tax Account: 092.19-4-21

Full Sale Price: $227,000.00

GRECO, SAMUEL to DAVIS, VANESSA A

Property Address: 1839 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0332

Tax Account: 107.29-2-12

Full Sale Price: $125,000.00

KINGSLEY, SEAN T to CRIMMINS, REBECCA

Property Address: 1146 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0639

Tax Account: 107.65-1-81

Full Sale Price: $165,000.00

TARANTINO, ALEXA to DENISE T TALLMAN FAMILY TRUST DATED JULY 29 2023 et ano

Property Address: 318 COLEBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12849 Page: 0294

Tax Account: 107.59-1-19

Full Sale Price: $185,000.00

14611

SOW, SIRE D to 114-116 DEPEW ST LLC

Property Address: 114-116 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12849 Page: 0276

Tax Account: 120.47-2-27

Full Sale Price: $1.00

TURN KEY THIS HOUSE LLC to 366 GENESEE STREET LLC

Property Address: 366 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12849 Page: 0496

Tax Account: 120.66-2-19

Full Sale Price: $45,000.00

14612

OAKES, THOMAS L to GED PROPERTIES INC

Property Address: 3313-3319 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12849 Page: 0411

Tax Account: 060.68-1-28

Full Sale Price: $0.00

REAL PROPERTIES HORIZON INC to MAGGIO, OLIVIA ROBYN

Property Address: 4276 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12849 Page: 0559

Tax Account: 047.70-2-54

Full Sale Price: $150,000.00

14613

DRURY, MARIE et al to AVILES, YADRIEL MORALES

Property Address: 272 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12849 Page: 0651

Tax Account: 105.42-1-49.001

Full Sale Price: $120,000.00

WANNER, BRADLEY J to SUNGA ASSOCIATES LLC

Property Address: 17 RIVERSIDE STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12849 Page: 0549

Tax Account: 090.60-1-2

Full Sale Price: $190,000.00

14614

RICIGLIANO, JEANNE M to RICIGLIANO PROPERTIES LLC

Property Address: 4 EVA PLACE, GATES NY 14614

Liber: 12849 Page: 0628

Tax Account: 120.33-2-49

Full Sale Price: $1.00

14616

GOODWINE, KEVIN T to KEENE, CAROLYN

Property Address: 152 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12849 Page: 0291

Tax Account: 075.06-9-15

Full Sale Price: $120,000.00

LAM, MICHAEL to BANKER, JAMIE et ano

Property Address: 186 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12849 Page: 0624

Tax Account: 060.73-2-13

Full Sale Price: $180,000.00

14617

LEWIS, DANIEL C to LEWIS, DONNA M

Property Address: 1900 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0304

Tax Account: 076.19-4-66

Full Sale Price: $1.00

LOVE, KRISTINE M to CAIRNS, DYLAN R

Property Address: 132 HEDGEGARTH DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12849 Page: 0425

Tax Account: 076.15-2-37

Full Sale Price: $238,000.00

14618

WEAVER, LAURA S et ano to WEAVER, LAURA S et al

Property Address: 174 MEADOW DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12849 Page: 0647

Tax Account: 137.15-1-17

Full Sale Price: $1.00

14621

ORTIZ, BENJAMIN to MARQUEE CONSULTANT LLC

Property Address: 16-16.5 GLADYS STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12849 Page: 0250

Tax Account: 106.21-2-20

Full Sale Price: $28,312.68

14622

MERCURIO, GINA SHARON to REUTER, RICHARD

Property Address: 269 PEMBERTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12849 Page: 0244

Tax Account: 077.11-5-3

Full Sale Price: $1.00

14623

CHEN, CHUN YAN et ano to LI, ENOCH CHEN et ano

Property Address: 488 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12849 Page: 0484

Tax Account: 163.05-2-488

Full Sale Price: $1.00

14624

DIXON, JUNE M to CHEVALIER, NICOLE M

Property Address: 30 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12849 Page: 0335

Tax Account: 133.19-2-40

Full Sale Price: $175,000.00

KOZLOWSKI, KELLY et al to FAFINSKI, KRISTINE et ano

Property Address: 95 FENTON ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12849 Page: 0301

Tax Account: 133.15-1-20

Full Sale Price: $465,500.00

14626

CURTIS, FREDERICK L et al to CURTIS, DONNA L et ano

Property Address: 71 WOOD STONE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12849 Page: 0631

Tax Account: 059.19-2-50

Full Sale Price: $225,000.00

MEDDAUGH, ERIC et ano to LIN, ZHI

Property Address: 53 JOELLEN DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12849 Page: 0433

Tax Account: 058.04-4-49

Full Sale Price: $310,000.00