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Monroe County, NY mortgages recorded August 10, 2023

By: Daily Record Staff//August 17, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 10, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 10, 2023

By: Daily Record Staff//August 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 10, 2023  78

NOT PROVIDED

AVILES, YADRIEL MORALES

Property Address: 272 EMERSON STREET, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $108,000.00

BEERY, RICHARD L & BEERY, SANDRA K

Property Address:

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $150,000.00

CRIMMINS, REBECCA

Property Address: 1146 GARSON AVE, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $140,250.00

HARTRANFT, KRISTIE M

Property Address: 115 REVELLA STREET, ROCHESTER NY

Lender: FIFTH THIRD BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $8,896.70

HARTRANFT, KRISTIE M

Property Address: 115 REVELLA STREET, ROCHESTER NY

Lender: USA/HUD

Amount: $3,336.27

NICHOLAS, ANDREW J JR & NICHOLAS, JILL L

Property Address:

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

SCHOR, BRIAN & SCHOR, KATHERINE

Property Address:

Lender: FINGER LAKES FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $99,000.00

14420

CRIST, JAMES F & CRIST, LINDA M

Property Address: 6423 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

14445

ECKERSON, JULIE A & ECKERSON, LEE C III

Property Address: 611 GRANT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14450

BOUQUIN, ANDREW & BOUQUIN, DEMETRA

Property Address: 12 CRYSTAL SPRINGS LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $120,000.00

DAVIS, DEBRA A & DAVIS, MATTHEW F

Property Address: 57 MATTHEW DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

KODI PROPERTIES LLC & KODI PROPERTIES LLC

Property Address: 111 MAIN STREET SOUTH, FAIRPORT NY 14450

Lender: S & M RUSSELL PROPERTIES LLC

Amount: $320,000.00

LESTER, GARY R & LESTER, PATRICIA MARIE

Property Address: 593 MACEDON CENTER ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $315,735.00

PALERMO, BERNADETTE K & PALERMO, MICHAEL J

Property Address: 23 SHAGBARK WAY, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $175,000.00

SHURTLEFF, JACQUELINE D & SHURTLEFF, KENNETH E

Property Address: 92 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

WOLLESEN, NICHOLE ANN

Property Address: 53 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $332,500.00

14467

MOXON, ELENA A & MOXON, PAUL

Property Address: 15 MERTENSIA LANE, HENRIETTA NY 14467

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,000.00

14468

TIERNEY, BROOKE L & TIERNEY, JUSTIN M

Property Address: 1023 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $320,000.00

14472

COZY HOMETOWN RENTALS LLC

Property Address: 455  IONIA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Lender: MAPLE CITY SAVINGS BANK FSB

Amount: $121,876.00

14526

LEATY, ABBY

Property Address: 1893 JACKSON ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $223,100.00

PRINCIPE, ARTHUR J & PRINCIPE, LINDSAY M

Property Address: 53 WILLOW POND WAY, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14534

BHATTI, MOHAMMAD JAVAID & SHAHZAD, MOHAMMAD

Property Address: 26 SUNRISE PARK, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $145,000.00

WODARSKI, MICHAEL & WODARSKI, SARAH

Property Address: 3 FEATHERSTONE COURT, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $350,000.00

14559

MATTIA, ELLEN

Property Address: 56 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $26,200.00

MYKINS, CONNOR R & MYKINS, JACQUELINE A

Property Address: 51 SAND DUNES, SPENCERPORT NY 14559

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $378,000.00

14580

BALLOU, CHRISTOPHER & SCHLIFF, ELISABETH

Property Address: 1285 HUNTER CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Lender: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION

Amount: $16,024.33

BJARNAR, JON I & BJARNAR, SUZANNE E

Property Address: 1012 BEAVER CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $49,600.00

GOZY, JENNIFER RENE

Property Address: 270 OAKDALE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $149,300.00

JAMESON, KELLY

Property Address: 512 SHERBORNE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: USA/HUD

Amount: $8,266.45

KSHYSYAK, MARIYA & KSHYSYAK, ROMAN

Property Address: 521 LICIA LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $75,000.00

OLIFIERS, CAROLE

Property Address: 1104 OHSTROM PARK, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $300,000.00

14586

NICHOLSON, DONNA M

Property Address: 5 BUTTONBUSH LANE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $216,015.00

NICHOLSON, DONNA M

Property Address: 5 BUTTONBUSH LANE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES

Amount: $8,258.00

PSHENYCHNIAK, ANDRII & PSHENYCHNIAK, GALINA

Property Address: 36 GINGERWOOD WAY, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $292,000.00

14609

CHEVERE, NICOLETTE L & CHEVERE, NOAH

Property Address: 2337 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: GENESEE REGIONAL BANK

Amount: $169,100.00

DANIELS, COREY

Property Address: 118 KINGSTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

DAVIS, VANESSA A

Property Address: 1839 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: COMMUNITY BANK, NA

Amount: $125,000.00

KELLEY, KYLE M

Property Address: 760 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $49,900.00

MACDONALD, MARIE M

Property Address: 186 LAFAYETTE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $115,000.00

NORRIS, ROBERT & PHAM, RONSON

Property Address: 105 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $85,000.00

PENNELLA, ANNETTE MARIE

Property Address: 15 IMPALA DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

RAGUSA, BLAISE A & RAGUSA, JOHN R

Property Address: 115 GOVERNOR TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $145,000.00

ROLON, DENISE & ROLON, RICHARD

Property Address: 35 ECHO HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $143,000.00

SOTO, EVELYN

Property Address: 69 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

14610

GIARDINO, MARY E

Property Address: 146 NUNDA BOULEVARD, ROCHESTER NY 14610

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $246,700.00

WEGMAN, NICOLE M & WEGMAN, SEAN J

Property Address: 979 HARVARD STREET, ROCHESTER NY 14610

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $100,000.00

14612

CENTRON, THOMAS A

Property Address: 6 ALONZO STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: USA/HUD

Amount: $24,198.39

GED PROPERTIES INC & GED PROPERTIES INC

Property Address: 3323-3327 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Lender: M & T BANK

Amount: $175,000.00

PADDON, STACY A & WARZECHA, STACY A

Property Address: 208 DRUMCLIFF WAY, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

WARREN, GEORGE L

Property Address: 3259 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,000.00

14613

DEMETSENAERE, AMY E & STURGEON, AMY

Property Address: 576-578 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $7,000.00

SUNGA ASSOCIATES LLC

Property Address: 17 RIVERSIDE STREET, ROCHESTER NY 14613

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $152,000.00

14615

HARRIS, KRISTINE E

Property Address: 1350 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

14616

BANKER, JAMIE & BANKER, TIMOTHY J JR

Property Address: 186 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,800.00

BANKER, JAMIE & BANKER, TIMOTHY J JR

Property Address: 186 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES

Amount: $8,253.00

BIDWELL, KRISTINA R & BIDWELL, TERESA M

Property Address: 156 REDCEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $58,500.00

CASEY, SHANE

Property Address: 98 CENTERWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,500.00

GRAZIOSE, NICHOLAS

Property Address: 62-63 GRAND TETON STREET, ROCHESTER NY 14616

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $48,500.00

KEENE, CAROLYN

Property Address: 152 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: Mortgage Electronic Registration Systems

Amount: $117,826.00

WHEELER, ROBERT F

Property Address: 92 NORWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14617

BRUNO, JAMES P & BRUNO, MELISSA

Property Address: 98 FAIRVIEW CRESCENT, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $61,500.00

CAIRNS, DYLAN R

Property Address: 132 HEDGEGARTH DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $190,400.00

LAKE, VERONICA

Property Address: 153 RIDGEPORT DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $60,000.00

PENSGEN, BRENDA & PENSGEN, JONATHAN

Property Address: 138 BURWELL ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: BANK OF AMERICA NA

Amount: $100,000.00

14619

HUDSON, MARY KENNEDY

Property Address: 579-581 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

MCKINSON, JENNIFA

Property Address: 116 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $92,000.00

14620

COHEN, MITCHELL J

Property Address: 95-97 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $99,300.00

YEHL, BRANDON

Property Address: 470 ROCKINGHAM STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $67,000.00

14621

MAGGIO, OLIVIA ROBYN

Property Address: 4276 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $145,500.00

14622

CHRIST, MARY M & CHRIST, NORMAN J JR

Property Address: 204 GARFORD ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: EVER $ GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $49,999.00

DANGELO, DEAN JOSEPH

Property Address: 221 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $66,400.00

MONTANA, MICHELLE L & MONTANA, PATRICK A

Property Address: 210 LARKSPUR LANE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $65,000.00

14624

ALONCI, AMANDA E & ALONCI, VINCENT E

Property Address: 16 DORTMUND CIRCLE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

CHEVALIER, NICOLE M

Property Address: 30 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $166,250.00

CHEVALIER, NICOLE M

Property Address: 30 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

FAFINSKI, KRISTINE & SCHMITT, KEVIN D

Property Address: 95 FENTON ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $372,400.00

JOHNSON, TAMMI T

Property Address: 295 RENOUF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $68,100.00

14626

SMITH, BASHAR R

Property Address: 151 BRICK LANDING ROAD, GREECE NY 14626

Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $55,600.00

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