Monroe County, NY mortgages recorded August 10, 2023

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Mortgages
Recorded August 10, 2023 78
NOT PROVIDED
AVILES, YADRIEL MORALES
Property Address: 272 EMERSON STREET, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $108,000.00
BEERY, RICHARD L & BEERY, SANDRA K
Property Address:
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $150,000.00
CRIMMINS, REBECCA
Property Address: 1146 GARSON AVE, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $140,250.00
HARTRANFT, KRISTIE M
Property Address: 115 REVELLA STREET, ROCHESTER NY
Lender: FIFTH THIRD BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $8,896.70
HARTRANFT, KRISTIE M
Property Address: 115 REVELLA STREET, ROCHESTER NY
Lender: USA/HUD
Amount: $3,336.27
NICHOLAS, ANDREW J JR & NICHOLAS, JILL L
Property Address:
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
SCHOR, BRIAN & SCHOR, KATHERINE
Property Address:
Lender: FINGER LAKES FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $99,000.00
14420
CRIST, JAMES F & CRIST, LINDA M
Property Address: 6423 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
14445
ECKERSON, JULIE A & ECKERSON, LEE C III
Property Address: 611 GRANT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14450
BOUQUIN, ANDREW & BOUQUIN, DEMETRA
Property Address: 12 CRYSTAL SPRINGS LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $120,000.00
DAVIS, DEBRA A & DAVIS, MATTHEW F
Property Address: 57 MATTHEW DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
KODI PROPERTIES LLC & KODI PROPERTIES LLC
Property Address: 111 MAIN STREET SOUTH, FAIRPORT NY 14450
Lender: S & M RUSSELL PROPERTIES LLC
Amount: $320,000.00
LESTER, GARY R & LESTER, PATRICIA MARIE
Property Address: 593 MACEDON CENTER ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $315,735.00
PALERMO, BERNADETTE K & PALERMO, MICHAEL J
Property Address: 23 SHAGBARK WAY, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $175,000.00
SHURTLEFF, JACQUELINE D & SHURTLEFF, KENNETH E
Property Address: 92 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
WOLLESEN, NICHOLE ANN
Property Address: 53 PRINCETON LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $332,500.00
14467
MOXON, ELENA A & MOXON, PAUL
Property Address: 15 MERTENSIA LANE, HENRIETTA NY 14467
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,000.00
14468
TIERNEY, BROOKE L & TIERNEY, JUSTIN M
Property Address: 1023 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $320,000.00
14472
COZY HOMETOWN RENTALS LLC
Property Address: 455 IONIA ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Lender: MAPLE CITY SAVINGS BANK FSB
Amount: $121,876.00
14526
LEATY, ABBY
Property Address: 1893 JACKSON ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $223,100.00
PRINCIPE, ARTHUR J & PRINCIPE, LINDSAY M
Property Address: 53 WILLOW POND WAY, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14534
BHATTI, MOHAMMAD JAVAID & SHAHZAD, MOHAMMAD
Property Address: 26 SUNRISE PARK, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $145,000.00
WODARSKI, MICHAEL & WODARSKI, SARAH
Property Address: 3 FEATHERSTONE COURT, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $350,000.00
14559
MATTIA, ELLEN
Property Address: 56 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $26,200.00
MYKINS, CONNOR R & MYKINS, JACQUELINE A
Property Address: 51 SAND DUNES, SPENCERPORT NY 14559
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $378,000.00
14580
BALLOU, CHRISTOPHER & SCHLIFF, ELISABETH
Property Address: 1285 HUNTER CIRCLE, WEBSTER NY 14580
Lender: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
Amount: $16,024.33
BJARNAR, JON I & BJARNAR, SUZANNE E
Property Address: 1012 BEAVER CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $49,600.00
GOZY, JENNIFER RENE
Property Address: 270 OAKDALE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $149,300.00
JAMESON, KELLY
Property Address: 512 SHERBORNE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: USA/HUD
Amount: $8,266.45
KSHYSYAK, MARIYA & KSHYSYAK, ROMAN
Property Address: 521 LICIA LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $75,000.00
OLIFIERS, CAROLE
Property Address: 1104 OHSTROM PARK, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $300,000.00
14586
NICHOLSON, DONNA M
Property Address: 5 BUTTONBUSH LANE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $216,015.00
NICHOLSON, DONNA M
Property Address: 5 BUTTONBUSH LANE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES
Amount: $8,258.00
PSHENYCHNIAK, ANDRII & PSHENYCHNIAK, GALINA
Property Address: 36 GINGERWOOD WAY, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $292,000.00
14609
CHEVERE, NICOLETTE L & CHEVERE, NOAH
Property Address: 2337 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: GENESEE REGIONAL BANK
Amount: $169,100.00
DANIELS, COREY
Property Address: 118 KINGSTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
DAVIS, VANESSA A
Property Address: 1839 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: COMMUNITY BANK, NA
Amount: $125,000.00
KELLEY, KYLE M
Property Address: 760 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $49,900.00
MACDONALD, MARIE M
Property Address: 186 LAFAYETTE ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $115,000.00
NORRIS, ROBERT & PHAM, RONSON
Property Address: 105 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $85,000.00
PENNELLA, ANNETTE MARIE
Property Address: 15 IMPALA DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
RAGUSA, BLAISE A & RAGUSA, JOHN R
Property Address: 115 GOVERNOR TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $145,000.00
ROLON, DENISE & ROLON, RICHARD
Property Address: 35 ECHO HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $143,000.00
SOTO, EVELYN
Property Address: 69 CROSSFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
14610
GIARDINO, MARY E
Property Address: 146 NUNDA BOULEVARD, ROCHESTER NY 14610
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $246,700.00
WEGMAN, NICOLE M & WEGMAN, SEAN J
Property Address: 979 HARVARD STREET, ROCHESTER NY 14610
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $100,000.00
14612
CENTRON, THOMAS A
Property Address: 6 ALONZO STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: USA/HUD
Amount: $24,198.39
GED PROPERTIES INC & GED PROPERTIES INC
Property Address: 3323-3327 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Lender: M & T BANK
Amount: $175,000.00
PADDON, STACY A & WARZECHA, STACY A
Property Address: 208 DRUMCLIFF WAY, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
WARREN, GEORGE L
Property Address: 3259 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,000.00
14613
DEMETSENAERE, AMY E & STURGEON, AMY
Property Address: 576-578 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $7,000.00
SUNGA ASSOCIATES LLC
Property Address: 17 RIVERSIDE STREET, ROCHESTER NY 14613
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $152,000.00
14615
HARRIS, KRISTINE E
Property Address: 1350 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
14616
BANKER, JAMIE & BANKER, TIMOTHY J JR
Property Address: 186 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,800.00
BANKER, JAMIE & BANKER, TIMOTHY J JR
Property Address: 186 ALMAY ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES
Amount: $8,253.00
BIDWELL, KRISTINA R & BIDWELL, TERESA M
Property Address: 156 REDCEDAR DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $58,500.00
CASEY, SHANE
Property Address: 98 CENTERWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,500.00
GRAZIOSE, NICHOLAS
Property Address: 62-63 GRAND TETON STREET, ROCHESTER NY 14616
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $48,500.00
KEENE, CAROLYN
Property Address: 152 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: Mortgage Electronic Registration Systems
Amount: $117,826.00
WHEELER, ROBERT F
Property Address: 92 NORWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14617
BRUNO, JAMES P & BRUNO, MELISSA
Property Address: 98 FAIRVIEW CRESCENT, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $61,500.00
CAIRNS, DYLAN R
Property Address: 132 HEDGEGARTH DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $190,400.00
LAKE, VERONICA
Property Address: 153 RIDGEPORT DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $60,000.00
PENSGEN, BRENDA & PENSGEN, JONATHAN
Property Address: 138 BURWELL ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: BANK OF AMERICA NA
Amount: $100,000.00
14619
HUDSON, MARY KENNEDY
Property Address: 579-581 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
MCKINSON, JENNIFA
Property Address: 116 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $92,000.00
14620
COHEN, MITCHELL J
Property Address: 95-97 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $99,300.00
YEHL, BRANDON
Property Address: 470 ROCKINGHAM STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $67,000.00
14621
MAGGIO, OLIVIA ROBYN
Property Address: 4276 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $145,500.00
14622
CHRIST, MARY M & CHRIST, NORMAN J JR
Property Address: 204 GARFORD ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: EVER $ GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $49,999.00
DANGELO, DEAN JOSEPH
Property Address: 221 LAKE BREEZE PARK, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $66,400.00
MONTANA, MICHELLE L & MONTANA, PATRICK A
Property Address: 210 LARKSPUR LANE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $65,000.00
14624
ALONCI, AMANDA E & ALONCI, VINCENT E
Property Address: 16 DORTMUND CIRCLE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
CHEVALIER, NICOLE M
Property Address: 30 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $166,250.00
CHEVALIER, NICOLE M
Property Address: 30 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
FAFINSKI, KRISTINE & SCHMITT, KEVIN D
Property Address: 95 FENTON ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $372,400.00
JOHNSON, TAMMI T
Property Address: 295 RENOUF DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $68,100.00
14626
SMITH, BASHAR R
Property Address: 151 BRICK LANDING ROAD, GREECE NY 14626
Lender: KINECTA FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $55,600.00