Monroe County, NY deeds recorded August 11, 2023

By: Daily Record Staff //August 18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 11, 2023 75

NOT PROVIDED

2146 FAIRPORT NINE MILE POINT LLC to AMUSEMENTS OF WNY INC

Property Address:

Liber: 12850 Page: 0385

Tax Account:

Full Sale Price: $2,987,000.00

CUYLEAR, CORBIN to LYNN, JACQUELINE

Property Address:

Liber: 12850 Page: 0422

Tax Account:

Full Sale Price: $62,000.00

TROUT, SEBRINA V et ano to MEROD, GILLESPIE Z et ano

Property Address:

Liber: 12850 Page: 0431

Tax Account:

Full Sale Price: $201,400.00

WALKE, ALAN D et ano to WALKE, ALAN D

Property Address:

Liber: 12850 Page: 0348

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

CORTER, ROBERT et ano to FELIGNO, DAVID J JR

Property Address: 32 LARN XING, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12850 Page: 0325

Tax Account: 054.02-2-13

Full Sale Price: $327,000.00

SICILIANO, JOSEPH C et ano to JOHNSON, BRITNEY LYNN

Property Address: 321 CAPEN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12850 Page: 0210

Tax Account: 113.01-1-19

Full Sale Price: $305,000.00

14428

PASLEY, KEITH et ano to CLAR, JAMES D et ano

Property Address: 44 HUTTON CIRCLE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12850 Page: 0345

Tax Account: 130.17-1-16

Full Sale Price: $262,000.00

14445

KUPCHIK, VLADIMIR et ano to VOAN LLC

Property Address: 905 MAIN STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12850 Page: 0149

Tax Account: 152.29-1-40

Full Sale Price: $412,000.00

RAMOS, ROBERTO III to KASKELA, PETER AARNO

Property Address: 424 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12850 Page: 0434

Tax Account: 138.83-3-17

Full Sale Price: $255,700.00

14450

ENGERT, JEFFREY et ano to 28/30 WINDSOR STREET LLC

Property Address: 728 WHITNEY ROAD WEST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12850 Page: 0394

Tax Account: 152.08-1-10

Full Sale Price: $275,000.00

PRINTY, GARY W to PEDERSEN, PAMELA et al

Property Address: 8 EAGLESFIELD WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12849 Page: 0677

Tax Account: 140.17-1-78

Full Sale Price: $1.00

RAJESWARAN, G et ano to MURRAY, JACOB H et ano

Property Address: 6 CAMBORNE CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12850 Page: 0404

Tax Account: 140.18-1-3

Full Sale Price: $335,000.00

RYSKOWSKI, JOHN C et ano to NIMS, SUSAN MICHELLE

Property Address: 1043 WHITNEY ROAD EAST, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12850 Page: 0341

Tax Account: 153.05-4-21

Full Sale Price: $210,000.00

SHANAHAN, BRIAN E et ano to LAMB, JORDAN et ano

Property Address: 22 EMERALD HILL CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12849 Page: 0671

Tax Account: 180.03-1-39

Full Sale Price: $447,500.00

14526

BASSETT, BARBARA J et ano to BASSETT, JAMES ALEXANDER et ano

Property Address: 30 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12850 Page: 0334

Tax Account: 140.09-2-14./155

Full Sale Price: $1.00

GRAY, LINDSAY DIANNA et ano to GRAY, LINDSAY DIANNA

Property Address: 60 PEACH TREE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12849 Page: 0695

Tax Account: 139.06-2-31

Full Sale Price: $1.00

GRAY, LYNN N et ano to GRAY, LINDSAY D et al

Property Address: 65 PEACH TREE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12850 Page: 0001

Tax Account: 139.06-3-8

Full Sale Price: $1.00

HERNADY, ERIC B to HERNADY-KAPZYNSKI, ANTONIA

Property Address: 25 PUTTING GREEN LANE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12850 Page: 0014

Tax Account: 139.15-1-50

Full Sale Price: $1.00

ODONNELL, KATHLEEN M to BABBITT FAMILY ASSOCIATES LLC

Property Address: 166 WHITNEY ROAD WEST, PENFIELD NY 14526

Liber: 12850 Page: 0192

Tax Account: 139.14-1-30

Full Sale Price: $85,000.00

WROBLEWSKI, PATRICIA S et ano to WROBLEWSKI, ADAM M

Property Address: 1463 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12850 Page: 0214

Tax Account: 109.07-1-20

Full Sale Price: $1.00

14534

LIFTBRIDGE LLC to CAMPBELL, DILAN et ano

Property Address: 67 STURBRIDGE LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12850 Page: 0017

Tax Account: 192.08-2-38

Full Sale Price: $397,500.00

PAINE, SKYE L et ano to JIANLI, CHEN et ano

Property Address: 36 CRESTVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12850 Page: 0162

Tax Account: 164.14-2-46

Full Sale Price: $405,000.00

WDG4 LLC to DAMICO, JACQUELINE J et ano

Property Address: 4 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12850 Page: 0023

Tax Account: 179.09-2-11.2

Full Sale Price: $50,000.00

14546

RADIGAN, EDWARD J JR et ano to ROSE, WILLIAM KENNETH III

Property Address: SCOTTSVILLE MUMFORD ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12850 Page: 0233

Tax Account: 199.03-1-72.1

Full Sale Price: $1.00

14559

JONES, MARY C to MAJCHRZAK, JOHN et ano

Property Address: 11 IVYDALE PLACE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12850 Page: 0035

Tax Account: 102.02-3-7

Full Sale Price: $1.00

14580

BUTLER, GREGORY SCOTT et ano to BUTLER, GREGORY SCOTT

Property Address: 1479 PROVIDENCE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0072

Tax Account: 050.03-8-61

Full Sale Price: $1.00

DENTICO, LINDSAY K et ano to ESTES, SHERYL A

Property Address: 593 RIDGE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0418

Tax Account: 078.20-1-86

Full Sale Price: $142,000.00

FOOTE, KIMBERLY A et ano to CEASOR, CHAD

Property Address: 920 GRAVEL ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0299

Tax Account: 078.12-1-62

Full Sale Price: $295,000.00

MCELWEE, DANIEL to DAMICO, RONALD

Property Address: 455 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0352

Tax Account: 050.04-10-18

Full Sale Price: $165,000.00

RMJ LAND GROUP LLC to MANCUSO, KRISTEN M et ano

Property Address: 136 WATERSONG TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0241

Tax Account: 094.01-6-57

Full Sale Price: $240,000.00

SNYDER, JENNIFER M et ano to RABIDEAU, JORDAN

Property Address: 945 COPPER KETTLE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0382

Tax Account: 064.19-1-30

Full Sale Price: $150,000.00

14586

FELDER, ANDREAS et al to MAGAR, TIL et ano

Property Address: 189 YORK BAY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12850 Page: 0425

Tax Account: 160.17-1-7

Full Sale Price: $400,000.00

MULDOON, MARIA P et ano to MULDOON, MARIA P et al

Property Address: 69 HIDDEN VIEW, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12850 Page: 0185

Tax Account: 187.02-2-57

Full Sale Price: $1.00

14604

HAJJAR FAMILY LIMITED PARTNERSHIP III et ano to ROCHESTER NY LLC et ano

Property Address: 130 EAST AVENUE UNIT 200, ROCHESTER NY 14604

Liber: 12850 Page: 0166

Tax Account: 121.25-1-2.004/200

Full Sale Price: $1.00

14605

AVILES, PEDRO to BENITTAH, DAN

Property Address: 242-244 SIXTH STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12850 Page: 0236

Tax Account: 106.44-1-34

Full Sale Price: $95,000.00

EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC to VILCHEK, CHRISTOPHER

Property Address: 76 WOODWARD STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12850 Page: 0338

Tax Account: 106.65-2-46

Full Sale Price: $65,000.00

14606

DIMAURO, MICHAEL JR to MOHAMED, ISMAIL AHMED

Property Address: 307-309 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12850 Page: 0020

Tax Account: 105.74-3-27.001

Full Sale Price: $125,000.00

KLEPS, ROBERT J to PREMO, NATHAN RYAN

Property Address: 38 WEST CREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12850 Page: 0028

Tax Account: 103.16-1-30

Full Sale Price: $185,000.00

MERRIAM, RAYMOND A to DECAROLIS PROPERTIES 222 LLC

Property Address: 222 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12849 Page: 0665

Tax Account: 105.73-1-66

Full Sale Price: $12,000.00

14608

WALKER, WAYNE to WALKER, TYWANDA

Property Address: 532 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12850 Page: 0262

Tax Account: 120.84-3-63

Full Sale Price: $1.00

14609

BOYD, DAVID W et al to COLEMAN, RONALD et ano

Property Address: 2024 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12850 Page: 0227

Tax Account: 092.37-1-73

Full Sale Price: $150,000.00

LIBERATORE, ASHLEE R to BENNETT, STEPHEN G

Property Address: 1209 WINTON ROAD NORTH, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12850 Page: 0415

Tax Account: 107.12-3-41

Full Sale Price: $300,000.00

PHIMPRACHANH, THONGSONE D to PHIMPRACHANAH, THONGSONE D et ano

Property Address: 336 PARDEE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12850 Page: 0312

Tax Account: 092.19-2-6

Full Sale Price: $1.00

14610

DELVECCHIO, CONCETTA F et ano to TRAWICK, JELANI et ano

Property Address: 301 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12850 Page: 0322

Tax Account: 091.06-1-38

Full Sale Price: $220,000.00

DEWART, JANET SCOONES et ano to DEWART, JANET SCOONES

Property Address: 1400 EAST AVENUE UNIT 106, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12850 Page: 0075

Tax Account: 122.47-1-3/106

Full Sale Price: $1.00

PENNACCHIA, DANTE R et ano to KUSCHEL, CATHERINE A et ano

Property Address: 333 PELHAM ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12849 Page: 0661

Tax Account: 137.07-4-20

Full Sale Price: $675,000.00

SANTORE, CHERYL A et ano to CONLEY, MEGHAN et ano

Property Address: 75 WINDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12850 Page: 0296

Tax Account: 122.27-1-30

Full Sale Price: $456,000.00

TAZA MANAGEMENT LLC to CALMI, ALEXA et ano

Property Address: 2660-4 HIGHLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12850 Page: 0217

Tax Account: 122.20-1-5/C13

Full Sale Price: $250,000.00

14611

HASKINS, WAYNE to ROCHESTER CITY OF

Property Address: 1087 SQ FT PORTION OF 924-930 WEST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12850 Page: 0095

Tax Account: 120.42-2-68

Full Sale Price: $1.00

PAZ HOLDINGS NY LLC to RODRIGUEZ, JENNIFER

Property Address: 114 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12850 Page: 0377

Tax Account: 120.47-2-73

Full Sale Price: $64,000.00

WINTERKORN, FRANCIS to ROCHESTER CITY OF

Property Address: 2271 SQ FT PORTION OF 932-938 WEST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12850 Page: 0118

Tax Account: 120.42-2-69

Full Sale Price: $1.00

14612

DONOFRIO, NICHOLAS to BARITEAU, KRISTEN et ano

Property Address: 187 SOUTH DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12849 Page: 0674

Tax Account: 026.18-3-7

Full Sale Price: $250,000.00

GREGOR, BRIAN M to PROCOPIO, FRANK et ano

Property Address: 47 FALLESON ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12850 Page: 0328

Tax Account: 075.28-3-30

Full Sale Price: $225,000.00

MORSE, JAMES B to MCMULLEN, JOHN PHILLIP et ano

Property Address: 14 SHANBROK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12850 Page: 0275

Tax Account: 045.79-1-18

Full Sale Price: $230,000.00

14615

PESCINI, JONATHAN P et ano to BROWN, XAVIER et ano

Property Address: 41 DEWAIN STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12849 Page: 0682

Tax Account: 090.23-1-2

Full Sale Price: $132,500.00

14616

CANTATORE, ANDREW M to ROBY, MICHAEL V

Property Address: 247 LAVERNE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12850 Page: 0288

Tax Account: 060.49-1-17

Full Sale Price: $175,000.00

HARRIS, ASHLEY M to LIPPA, PAUL D

Property Address: 204 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12850 Page: 0146

Tax Account: 060.55-2-31

Full Sale Price: $150,000.00

TOCZYNSKI, MARCIA M to NGUYEN, QUYEN BAOVU

Property Address: 138 FOSTER ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12850 Page: 0038

Tax Account: 060.06-3-11

Full Sale Price: $225,000.00

14617

GODFREY, CHRISTOPHER to GODFREY, CHRISTOPHER et ano

Property Address: 291 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12850 Page: 0253

Tax Account: 076.19-1-50

Full Sale Price: $1.00

14618

AL-FRED-DM REALTY LLC to 1690 MONROE AVE REDD LLC

Property Address: 1690 MONROE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12850 Page: 0045

Tax Account: 137.05-5-25

Full Sale Price: $415,000.00

AWAD, ALI et ano to AWAD, RIMA

Property Address: 39 CARVERDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12850 Page: 0181

Tax Account: 150.06-2-14

Full Sale Price: $0.00

KEENAN, SUSAN CARMAN et ano to BURGOS, NICOLAS et ano

Property Address: 136 COMMONWEALTH ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12850 Page: 0438

Tax Account: 137.07-1-49

Full Sale Price: $390,000.00

SCHWERT, GEORGE WILLIAM III et ano to DIMARCO, JOEL R et ano

Property Address: 71 KNOLLWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12850 Page: 0244

Tax Account: 138.13-1-21

Full Sale Price: $967,000.00

14619

US BANK TRUST NA to GUTIERREZ, CARIBELL et ano

Property Address: 595 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12850 Page: 0411

Tax Account: 120.81-2-32

Full Sale Price: $147,000.00

14621

CWNY ACQUISITIONS LLC to TING PROPERTIES LLC

Property Address: 160 GRAFTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12850 Page: 0271

Tax Account: 091.76-1-73

Full Sale Price: $76,500.00

KIM, MYONG HO to SALEH, SALEH K

Property Address: 1099-1101 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12850 Page: 0442

Tax Account: 091.65-1-21

Full Sale Price: $250,000.00

14622

ROCHE, RICHARD SR to ROCHE, LISA J et ano

Property Address: 62 CRANBROOKE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12850 Page: 0331

Tax Account: 077.09-1-84

Full Sale Price: $0.00

SCHULER, DOLORES J to MATTHEWS, BRYAN DAVID

Property Address: 315 ORLAND ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12850 Page: 0316

Tax Account: 077.15-2-58

Full Sale Price: $245,000.00

14623

MANGIONE, MARIA L to MANGIONE, VICTORIA

Property Address: 4 APPLEDORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12850 Page: 0205

Tax Account: 162.180-01-079

Full Sale Price: $1.00

SATTA, NANCY C et ano to WENDIM, DANIEL T

Property Address: 140 CRIMSON BRAMBLE ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12850 Page: 0200

Tax Account: 162.13-2-51

Full Sale Price: $235,000.00

THOMAS, ISABELLE A et ano to FREUDENVOLL, ADAM et ano

Property Address: 0 PARK CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12850 Page: 0265

Tax Account: 148.14-4-45

Full Sale Price: $200,000.00

14624

ASH, DAVID to DMRC PROPERTIES LLC

Property Address: 12 VIRIGINA LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12850 Page: 0080

Tax Account: 134.13-1-32

Full Sale Price: $120,000.00

LLOYD, DOUGLAS P et al to MUNYE, YUSUF H

Property Address: 3626 AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12850 Page: 0031

Tax Account: 145.18-3-30

Full Sale Price: $240,000.00

STEFFENHAGEN, JESSE to NELSON, JAMES A

Property Address: 116 WALBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12850 Page: 0319

Tax Account: 134.08-1-53

Full Sale Price: $214,000.00

14625

PIVNICK, LAUREN to GRAHAM, ERICA

Property Address: 335 RICHS DUGWAY ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12850 Page: 0230

Tax Account: 123.10-1-11

Full Sale Price: $191,000.00