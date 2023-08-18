Monroe County, NY judgments recorded July 13-14, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 13, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
SCHWEDT, STEVEN L
30244 FIDDLERS GREEN, FARMINGTON MI 48334
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
SCIPIONI, AVA M
107 VINEYARD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
SCOBELL, RAYMOND D
816 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
SCOTT, CHARLES A
90 FAIRGATE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $245.00
SCOTT, CHERYL A
1247 WLKRLK ONTARIO ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SCOTT, DEREK J
748 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
SPIVEY, JAMES JR
152 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
STEWART, DARREL E
345 SPENCERPORT ROAD APT 102, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
STEWART, MATTHEW C
27 NORTH GATE PARK, W NEWTON MA 02165
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
STEWART, WILLIAM R
138 LINCOLN STREET APT 2 A, MONTCLAIR NJ 07042
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
STITSINGER, CRAIG B
195 AMES ROAD, HAMPDEN MA 01036
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
STJAMES, NYVEK Q
972 LAFAYETTE AVENUE, BUFFALO NY 14209
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
STOKES, NICOLE T
152 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
STORY, ALISHA S
53 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
STOTTS, VALERIE J
1401 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
STRADER, JOSHUA J
241 ANNIE LANE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
STREETER, DASJA A
108 SHADY WAY, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
STRICKLAND, ASHANTI M
240 BRUNSWICK BOULEVARD 1, BUFFALO NY 14208
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $484.00
STRICKLAND, PATRICK E
50 HARVEST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
STRONG, MARSHIEK Z
74 TRUST STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
STRONG, REGINA D
1013 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
STRONG, TIFFANY D
152 HGIH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $345.00
STURGIS, DOLPH J
105 AVENUE APARTMENT C, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
SUHR, ALFRED H
88 STANDISH ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
SULEIMAN, MUHAMMAD
62 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
SULEIMAN, MUHAMMAD
62 CLIFTON STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SUTTON, ANNIKA C
2207 N MEADOW DRIVE, CLARKSVILLE TN 37043
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
SWAILS, JAMES
DARBYS CORS ROAD, BRANCHPORT NY 14418
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $410.00
SWAIN, JOHNNIE C
32 DARIEN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
SWALLERS, SHARICE D
155 ONONDAGA ROAD, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
SYLAR, JOHN C
50C VILLAGE 2 DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SZURGOT, TIMOTHY W
281 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $359.00
Judgments
Recorded July 14, 2023
JUDGMENT
BROWN, DONALD
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CALDERON, JOHN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
ENGERT, BRIAN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JACKSON, JACHKI
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MORGAN, JAMES
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
AESTHETE STUDIO LLC et ano
AESTHETE STUDIO LLC AESTHETE STUDIO LLC, AESTHETE STUDIO LLC AESTHETE STUDIO LLC AESTH
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,316.10
ALLEN, JAMES M
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: ALISON WILAND ESQ
Amount: $5,918.00
BRANCATISANO, JULIA
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $24,857.85
BURNS, KEVIN et ano
Favor: BRAVERMAN, DANIEL
Attorney: DAVID M TANG ESQ
Amount: $123,118.34
CARY, FREDERICK ALBERT et al
Favor: KALAMATA CAPITAL LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,730.00
CLUTCH MEDIA INC. et ano
CLUTCH MEDIA INC. CLUTCH MEDIA INC., CLUTCH MEDIA INC. CLUTCH MEDIA INC. CLUTC
Favor: ROCKET CAPITAL NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $58,690.24
COLEMAN, CARL D et ano
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $21,519.90
CREWS, CHASIDY U et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $11,375.95
FLEMING, SEAN T
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $4,850.87
FOSTER, LASHANNA D
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $6,834.55
GLEICH, WILLIAM CURTIS III et ano
III III, III III III
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $31,202.20
GOINGS HOMES LLC et ano
GOINGS HOMES LLC GOINGS HOMES LLC, GOINGS HOMES LLC GOINGS HOMES LLC GOING
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $49,137.73c