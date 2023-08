Monroe County, NY deeds recorded August 14, 2023

By: Daily Record Staff //August 21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 14, 2023 58

NOT PROVIDED

LDS EXPRESS LLC to MEDINA, AMAIRA

Property Address:

Liber: 12850 Page: 0600

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

CLATTENBURG, BRENDA J et ano to BEAUMONT, STEPHANIE M

Property Address: 275 OWENS ROAD UNIT 103, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12850 Page: 0517

Tax Account: 084.01-3-4./103

Full Sale Price: $129,000.00

14445

KELLER, JOSEPHINE to HIGGINS, AMY et ano

Property Address: 321 MAGNOLIA AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12850 Page: 0648

Tax Account: 139.62-3-68

Full Sale Price: $225,555.00

LEGG, ELISABETH A et ano to MARR, BILLIE JO et ano

Property Address: 227 EAST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12850 Page: 0550

Tax Account: 152.22-1-20

Full Sale Price: $275,000.00

14450

ARVAN, PAULA L et ano to WAKIM-TAKAKI, KATHRYN-MARY et ano

Property Address: 39 SOUTH VILLAGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12850 Page: 0680

Tax Account: 140.01-4-130

Full Sale Price: $432,000.00

MIMKEN, JOHN D et ano to KELLER, JULIE et ano

Property Address: 10 SHELTER CREEK LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12851 Page: 0033

Tax Account: 152.19-5-4

Full Sale Price: $450,000.00

RHEINHEIMER, JOHN F et ano to SHUMAR, EMILY TERESA et ano

Property Address: 52 HEATHERWOOD ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12851 Page: 0030

Tax Account: 140.18-2-48

Full Sale Price: $335,000.00

WERNER, JOHN E et ano to MCNALLY, LISA et ano

Property Address: 27 ROLLING HILL DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12850 Page: 0505

Tax Account: 166.12-3-12

Full Sale Price: $230,000.00

14467

HECKMAN, SAMANTHA et ano to ANNA V LLC

Property Address: 50 WOODRIDGE TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12850 Page: 0677

Tax Account: 202.02-2-16.1

Full Sale Price: $160,000.00

JPE REALTY ASSOCIATES LP to CHEY, RITHIK et ano

Property Address: 56 CHATWOOD LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12850 Page: 0577

Tax Account: 203.01-2-47

Full Sale Price: $466,800.00

TOMAHAWK TRAIL LLC to JOHNSON, JOAN

Property Address: 118 TOMAHAWK TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12850 Page: 0545

Tax Account: 176.3-34

Full Sale Price: $251,000.00

14468

FLOYD, ROBERT H to LIESE, JAMES M et ano

Property Address: 263 SOUTH AVENUE, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0057

Tax Account: 032.09-2-17

Full Sale Price: $130,000.00

RICHARDSON, ELIZABETH M to AUGUSTINE, KIMBERLY E

Property Address: 2COUNTRY VILLAGE LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12850 Page: 0651

Tax Account: 024.03-1-16

Full Sale Price: $350,000.00

THOMPSON, MATTHEW J to LEVERENZ, ELIZABETH A et ano

Property Address: 2586 LAKE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0068

Tax Account: 029.03-1-45.21

Full Sale Price: $282,000.00

14534

CORNELUS, ISABELLE A et ano to WEICHERT WORKFORCE MOBILITY INC

Property Address: 193 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12850 Page: 0683

Tax Account: 179.13-1-8

Full Sale Price: $316,000.00

WEICHERT WORKFORCE MOBILITY INC to GANOE, BRIANNA L et ano

Property Address: 193 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12850 Page: 0687

Tax Account: 179.13-1-8

Full Sale Price: $316,000.00

14559

MILLER, JAMES LORAY et ano to MILLER, MARGARET L

Property Address: 1924 N UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12851 Page: 0065

Tax Account: 072.03-2-6

Full Sale Price: $1.00

14580

CALHOUN, TYLER R to KOLCZYNSKI, MACEY

Property Address: 1058 FIVE MILE LINE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0604

Tax Account: 079.18-1-22

Full Sale Price: $265,000.00

GRECO, DAWN et ano to KRISHNAN, AASHNA R

Property Address: 648 YARDLEY COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0049

Tax Account: 065.01-2-27

Full Sale Price: $385,000.00

LOPRESTI, DONALD J et ano to KELLY, KEVIN J et ano

Property Address: 1108 HATCH ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0042

Tax Account: 094.05-2-1

Full Sale Price: $260,000.00

MALONE, TERESA et al to BIBB, JOHNNY A JR et ano

Property Address: 775 COUNTY LINE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0595

Tax Account: 066.03-1-50

Full Sale Price: $220,000.00

SMITH, GREGORY et ano to EVERSHED, RONALD L

Property Address: 1079 MICHAEL DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0528

Tax Account: 064.08-2-29

Full Sale Price: $450,000.00

TUTTOBENE, LAWRENCE J to JONES, CHRISTOPHER MICHAEL et ano

Property Address: 905 JOYLENE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12850 Page: 0696

Tax Account: 064.14-2-63

Full Sale Price: $220,000.00

14605

ROCHESTER CITY OF to GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION

Property Address: 141 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12850 Page: 0508

Tax Account: 106.41-1-4.003

Full Sale Price: $300.00

14606

COOPER, PAMELA D to COTTO, CHRISTOPHER D

Property Address: 57 AAB STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12850 Page: 0630

Tax Account: 105.49-3-26

Full Sale Price: $80,000.00

EXTRAORDINARY ENTERPRISES LLC to HOESCH, SAMUEL

Property Address: 73-75 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12850 Page: 0670

Tax Account: 105.49-3-59

Full Sale Price: $70,000.00

SARYCH LLC to GAMBLE, RICKEY I JR

Property Address: 83 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12850 Page: 0574

Tax Account: 105.73-2-73

Full Sale Price: $69,900.00

14608

WHITNEY ST HOLDINGS LLC to MEDINA, AMAIRA

Property Address: 85 LITCHFIELD STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12850 Page: 0602

Tax Account: 120.28-1-21

Full Sale Price: $1.00

14609

FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY, INC to THOMPSON, JESSICA C

Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0003

Tax Account: 107.54-3-6

Full Sale Price: $167,000.00

GIBBONS, STEVEN C to LEMON PROPERTY HOLDINGS LLC

Property Address: 485-487 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12850 Page: 0553

Tax Account: 107.69-1-6

Full Sale Price: $50,000.00

HERDEGEN, HANS P to CITY PLACE JD ENTERPRISE LLC

Property Address: 10 BRETT ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0071

Tax Account: 107.15-2-77

Full Sale Price: $155,000.00

MOUZON, FREDDIE to MACDONALD, JACQUELINE et ano

Property Address: 631 WESTCHESTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12850 Page: 0664

Tax Account: 107.11-3-21

Full Sale Price: $179,000.00

14611

NAIK, DIPTI et ano to SL AMERICAN PROPERTIES LLC

Property Address: 86 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12850 Page: 0521

Tax Account: 120.36-1-74

Full Sale Price: $67,500.00

14613

WELLS, CHASSITY S to LIN, JUN JIE

Property Address: 243-245 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12851 Page: 0046

Tax Account: 090.58-2-15

Full Sale Price: $170,000.00

14615

INGOGLIA, GINA to JOBE, JACOB R

Property Address: 249 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12851 Page: 0077

Tax Account: 075.64-2-9

Full Sale Price: $115,000.00

MARK A NADROWSKI SUPPLEMENTAL NEEDS TRUST et ano to NADROWSKI, MARK A

Property Address: 210 YAKERDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12850 Page: 0492

Tax Account: 059.12-3-3

Full Sale Price: $1.00

14616

LEUSCH, JUDY to DUNHAM, CHAD et ano

Property Address: 48 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12850 Page: 0524

Tax Account: 103.20-1-53

Full Sale Price: $224,000.00

REPARD, ROGER L to REPARD, SARAH B

Property Address: 20 NEWFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12850 Page: 0478

Tax Account: 060.57-1-11

Full Sale Price: $1.00

14617

CALI, STEPHANIE et ano to BROWN, JESSICA

Property Address: 290 CORONADO DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12850 Page: 0660

Tax Account: 076.16-1-47

Full Sale Price: $225,000.00

COOPER, BETTE LOU et ano to TCUPDIST LLC et ano

Property Address: 283 EATON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12850 Page: 0445

Tax Account: 061.06-2-51

Full Sale Price: $75,000.00

COUSSIRAT, TRACEY to JTL VENTURES LLC

Property Address: 165 CRESTFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12851 Page: 0054

Tax Account: 061.07-3-67

Full Sale Price: $145,000.00

MEAD, CYNTHIA J to JOHNSON, LAURA M et ano

Property Address: 601 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12851 Page: 0036

Tax Account: 047.56-2-1/601

Full Sale Price: $128,000.00

TELLO, SOUSADA to REININGER, PETER

Property Address: 9 MEYERHILL CIRCLE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12850 Page: 0592

Tax Account: 091.06-4-65

Full Sale Price: $245,000.00

VINES, AMY to BYSTRAK, JESSICA M

Property Address: 138 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12850 Page: 0638

Tax Account: 076.10-6-59

Full Sale Price: $201,000.00

14618

GREENBERG, JANICE L et ano to GREENBERG, JANICE LEVY et al

Property Address: 209 BRETLYN CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12850 Page: 0673

Tax Account: 149.11-3-1/122

Full Sale Price: $1.00

14621

JMH HOLDINGS GROUP LLC to BENITTAH, DAN

Property Address: 76 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12850 Page: 0473

Tax Account: 106.21-1-51

Full Sale Price: $92,500.00

MARTINEZ, DEYDAMIA to PIMENTEL, DOMINGO ERNESTO et ano

Property Address: 332-334 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12850 Page: 0657

Tax Account: 106.49-1-55

Full Sale Price: $1.00

RESIDENTIAL DPV MORTGAGE TRUST et ano to NICOMIA PROPERTIES LLC

Property Address: 178 LONG ACRE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12850 Page: 0513

Tax Account: 091.05-1-75

Full Sale Price: $120,750.00

14622

GENOVESE, KAREN A to GENOVESE, JASON M et ano

Property Address: 217 HARTSDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12850 Page: 0616

Tax Account: 089.06-5-29

Full Sale Price: $1.00

JONES, KAILE A et ano to SINCLAIR, NICOLE M

Property Address: 3165 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12850 Page: 0641

Tax Account: 077.18-2-40

Full Sale Price: $252,500.00

KOZAK, LAUREN et al to KENYON, ALEXANDRA CARMELA et ano

Property Address: 68 DORIS ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12850 Page: 0542

Tax Account: 077.14-2-20

Full Sale Price: $215,000.00

14623

ERDENE, GANBAATAR TSETSEN et ano to ALTALOULI, MAHMOUD

Property Address: 4 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12851 Page: 0023

Tax Account: 160.15-1-29

Full Sale Price: $259,000.00

RONAN, STEPHAN A to RONAN, STEPHAN A et al

Property Address: 230 METRO PARK, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12850 Page: 0644

Tax Account: 149.13-1-22

Full Sale Price: $1.00

14624

KAMP, ERNESTINE C et ano to ANDERSON, TODD A

Property Address: 19 WILLOW WIND TRAIL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12850 Page: 0627

Tax Account: 117.04-9-8

Full Sale Price: $370,000.00

SAA RENOVATIONS LLC to MADISON, GREIGORY F

Property Address: 948 CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12851 Page: 0074

Tax Account: 133.18-1-17

Full Sale Price: $185,000.00

14625

DIMPERIO, MARLO M et ano to BRENGLE, ABIGAIL P et ano

Property Address: 44 HORIZON DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12850 Page: 0634

Tax Account: 108.20-3-3

Full Sale Price: $260,000.00

14626

728 SURREY HILL WAY LLC to DATES, LYNN W

Property Address: 234 LATONA ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12850 Page: 0654

Tax Account: 069.08-1-2

Full Sale Price: $132,000.00

MALLARE, ROBERT et al to FLORES, TIFFANY

Property Address: 174 WINSTON DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12850 Page: 0667

Tax Account: 073.16-2-67

Full Sale Price: $240,000.00