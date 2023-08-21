Monroe County, NY judgments recorded July 14, 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 14, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
HARRINGTON, RYAN C.
Favor: STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
Attorney: DENNIS D MURPHY ESQ
Amount: $1,500.00
HT LUX RENTAL et al
HT LUX RENTAL HT LUX RENTAL, HT LUX RENTAL HT LUX RENTAL HT LU
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $54,612.58
KELLIE VANDYKE FITNESS LLC D/B/A ALIGN FITNESS STUDIO et ano
KELLIE VANDYKE FITNESS LLC D/B/A ALIGN FITNESS STUDIO KELLIE VANDYKE FITNESS LLC D/B/A ALIGN FITNESS STUDIO, KELLIE VANDYKE FITNESS LLC D/B/A ALIGN FITNESS STUDIO KELLIE VANDYKE FITNESS LLC D/B/A ALIGN FITNESS STUDIO KELLI
Favor: COCONUT FUNDING CORPORATION
Attorney: RHETT A FRIMET ESQ
Amount: $22,704.00
KING, BRENT FRANKLIN et al
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $18,061.80
KTB HOLDINGS LLC
KTB HOLDINGS LLC KTB HOLDINGS LLC, KTB HOLDINGS LLC KTB HOLDINGS LLC KTB H
Favor: BRAVERMAN, JACQUELINE
Attorney: DAVID M TANG ESQ
Amount: $100,833.33
KTB HOLDINGS LLC
KTB HOLDINGS LLC KTB HOLDINGS LLC, KTB HOLDINGS LLC KTB HOLDINGS LLC KTB H
Favor: BRAVERMAN, JEFFREY
Attorney: DAVID M TANG ESQ
Amount: $202,000.00
LATHIGEE, AFTON E
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $2,773.14
LAVILLA, TONJA A.
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $5,038.16
LOPEZ, CARLOS J.
Favor: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: KATHRYN E ASSINI ESQ
Amount: $11,319.21
MCAVOY, CHRISTINE A
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JOSEPH JAKAS ESQ
Amount: $9,524.07
MOSS, JEHOHANAN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,079.92
NUCIOLA, LASHAWNA et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $12,322.49
PEDRO REYES D/B/A ANDY’S SKATE CLOTHES et ano
PEDRO REYES D/B/A ANDY’S SKATE CLOTHES PEDRO REYES D/B/A ANDY’S SKATE CLOTHES, PEDRO REYES D/B/A ANDY’S SKATE CLOTHES PEDRO REYES D/B/A ANDY’S SKATE CLOTHES PEDRO
Favor: COCONUT FUNDING CORPORATION
Attorney: RHETT A FRIMET ESQ
Amount: $8,991.77
RIVERA, DAILYN
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $9,351.28
ROC CITY FENCE INC
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $2,000.00
THE FACTORY SPORTS TRAINING FACILITY LLC
THE FACTORY SPORTS TRAINING FACILITY LLC THE FACTORY SPORTS TRAINING FACILITY LLC, THE FACTORY SPORTS TRAINING FACILITY LLC THE FACTORY SPORTS TRAINING FACILITY LLC THE F
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $31,500.00
THOMPSON, WILLIAM H et ano
Favor: WOG HOLDINGS LLC et ano
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $75,627.04
WILLIAM G TROLLEY DDS
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $4,500.00
ZANDER CONSTRUCTION INC
ZANDER CONSTRUCTION INC ZANDER CONSTRUCTION INC, ZANDER CONSTRUCTION INC ZANDER CONSTRUCTION INC ZANDE
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $3,500.00
JUDGMENT SATISFIED
CASO, GABBIRELLA M
Favor: RUSH TOWN COURT
SPOOR, ANITA
Favor: DEBORAH MIETELSKI DBA LIVESIMPLY SENIOR TRANSITIONS
SATISFACTION OF JUDGMENT
Atwood, Madeline
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
DIPASQUALE, DEBORAH
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
GUADALUPE, NORBERTO
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, INC
Amount:
POREY, MARCIA
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
REX, BONNIE J.
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
SUYDAM, JANIS
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
WEST, JOHN R
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
1875 MONROE AVENUE INC et ano
1875 MONROE AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount:
ACOSTA, KWAME L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
APPLE TREE HOUSE INC
7397 RIDGE ROAD WEST, BROCKPORT NY 14420
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount:
BAUTISTA, LISANDRO E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BELL, DIVINE C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BROWN, KANIKA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BURGOS, HECTOR G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CALDERON, JUAN R CLEMENTE
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CAMPBELLL, SHARELE D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CARR, SEQUAN P
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CHEEKS, LARON J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COLLINS, DWAYNE C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLINS, LADARIUS M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLINS, MARGARET Y
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
COLLINS, TRICIA R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CORDELL, TROI C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
CORDERO, BRIAN C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
COTTO, DESTINY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DAILEY, JEREMY J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DAL, ADARIUS M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DAVILA, JOSE L ROMAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DIAZ, SALLY RIVERA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
DOLAN, BRITTANY C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DUMAS, JABRON K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
DUNHAM, MICHELLE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GOINS, KEYANNA E
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GRAHAM, WALTER C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HARRIS, JAMES L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HARRIS, NYAZAH J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HASAN, TYRQUE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HEARD, ROBERT J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
HUDSON, LATISHIA D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JACKSON, TERRANCE C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JACKSON, TODD L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, KEITH R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, KENNETH T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JONES, CORTLAND L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JONES, KARL R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JOSEPH, CARLTON L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
JUSTICE, AMBER E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JUSTINIANO, THALIA G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KERR, LAUREN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KETTLES, JORDAN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KINCHEN, WILLIAM J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KING, ALBERT J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KING, JENNIFER L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KINGCADE, MARGIE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KIRK, RICHARD O
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KIRKLAND, CHAD E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KIRKLAND, HARRY M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KISER, ROBERT F JR
JR JR, JR JR JR
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KLOESEL, MICHAEL W
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KNIGHT, BRENDA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KNIGHT, CLAUDETTE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KNIGHT, EIDDIE L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
KOEHLER, LINDA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KOWALCHUK, MICHAEL N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KREMINSKIY, PETR
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KRETCHMAN, EVELYN N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LACY, JOHN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAFLECHE, LUCIAN N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAMORIE, CORINNE E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LANE, JEFFREY C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LARABY, MARK E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LARMOND, JAHKARI T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LASTER, DELOREN D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAUREANO-ROGERS, CYPRIAN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAURYSSENS, CORNELIS A JR
JR JR, JR JR JR
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAWLER, REBECCA T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAWRENCE, EDDIE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAWRENCE, JAMAAL R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAWRENCE, JENNIFER L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LAWRENCE, KATRINA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LEFLORE, TYNAJAH M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LEON, KENNY
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
LOVE, LAKEENYA C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LOVETT, ELASIA M
297 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LUCAS, CHRISTINA M
368 DELLWOD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARSHALL, RUPEL T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCCRAY, KHALIL T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MCKEE, JESSIE J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
ORTIZ, JOSE M CAMACHO
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
RICHARD, MARK D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RICHARD, ZIMMER N 3RD
3RD 3RD, 3RD 3RD 3RD
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RIOLA, STACEY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RIVAS, KEISHLA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RIVERA, GISELLE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RIVERA, JENNIFER
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROMACH, JERRICKA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROMACH, JERRICKA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROMAN, FRANK
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROMIG, ASHLEY D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SAILAN, AKEEL M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SANCHEZ, KAREN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SEAMAN, ALFRED
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SHARIF, ALI A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SOTO, RAUL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STANIN, DOMINICK A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STANLEY, COREY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STANLEY, JONATHAN S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STANTON, DILLON J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STARKS, MICHAEL A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STARLING, SHONTRIELL D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STATT, JAMIE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STAUFFER, GARY J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEDGE, ANDREW R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEELE, DANIEL J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEFFANS, TIFFANY J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEFFENS, TIFFANY J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEVENS, KRISTOPHER A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEVENS, RALPH
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEVENS, RALPH
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STEWART, CHRISTOPHER D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
STUPIA, NATALIE P
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
VELAZQUEZ OCASIO, JOSE N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
VELEZ, FELIX D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
VITALE, MICHAEL A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
XOMVIMANE, MARK A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YALAMANCHI, MADAVA C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YANG, SONGHYUN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YANG, YUAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YEARA, DEREK B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YEMCHUK, EMILIAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YING, SHUN Y
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YOUNG, CHRISTOPHER J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YOUNG, JAMES M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YOUNG, JOHN W
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YOUNG, LISA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
YOUSIF, RANDY S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ZAI, MUNIM A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ZAJAC, CATHERINE R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ZANKER-CONKLIN, S F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ZICARRI, JUSTIN P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, COUNTY COURT
MARTIN, TASJA Y
36 SIDNEY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
HALLING, MICHELLE L
396 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
HILTON, JOHNS
22 ASTON VILLA, NORTH CHILI NY 14514
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
HUBLER, MICHAEL J
22 PARK AVENUE APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
JOHNSON, ZACKERY K
1860 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
KINGSBURY, JUSTIN P
61 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
MATEO, EMONIE Z
209 ATKINSON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
PRATT, RICHARD J
300 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
RODRIGUEZ, SALINA G
483 LYELL AVENUE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
RODRIGUEZ-FIGUERO, CARLOS J
185 MOUNT HOPE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
SESSION, LAVERNE
272 AVERILL AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
BROWN, SHELTIER S
68 BROOKLEA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,101.00
HARRIS, TERRY L
470 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,426.00
QUINONESTORRES, JORGE L
484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
ROSS, DASIA L
62 FINCH STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $2,126.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
DONTEST, HUNT L
83 BARTLETT STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $210.00
HUBRIGHT, JILL E
6121 STATE ROUTE 21 P O BOX 489, WILLIAMSON NY 14589
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
HUCKS, JOVON L
381 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $88.00
HUDSON, ROY A
175 ATKINSON STREET APARTMENT A, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
HUDSON, TROY
797 SEWARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
HUFF, BRANDI S
47 ALFIE DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
HUFF, JIMMIE T
2660 AVENUE 28-16, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $190.00
HUFF, JOHNIE L
15 MARLOW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
HUNTER, TIFFANY S
537 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
HUSEREAU, C P
288 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
HUSTED, JASON A
811 PARKWAY COURT, GREEN ACRES FL 33413
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
INGRAM, MELISSA N
175 BAYCLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
JOHNSON, JACKLIN
48 HUNTINGTON PARK 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
JOHNSON, JOEL D
1572 LIVING DESERT DRIVE APARTMENT 120, LAS VEGAS NV 89119
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $260.00
SEEGER, RICHARD W
2760 PRE-EMPTION ROAD 27, GENEVA NY 14456
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
SESOCK, THERESA M
1183 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $10.00
SESSION, DOMINIC
62 DODGE STREET APARTMENT D, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SESSION, TANYA L
371 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SEYMORE, JARVIS D
55 ORANGE STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SHARP, AFTON N
10 JACKIE CIRLE WEST, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
SHARP, DENITRUS S
80 DUNBAR STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $465.00
SHARPE, SEAN A
1880 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $20.00
SHELL, MICHAEL D
177 CAMPBELL STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
SHINE, NASIR T
733 CHURCH STREET, MEDINA NY 14103
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $123.00
SHORT, ALYSSA C
49 COURTRIGHT LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $260.00
WALKER, MARCUS D
2201 COBBLESTONE BOULEVARD, FAYETTEVILLE GA 30215
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
WALKER, MIGUEL G
222-5 MEADOWBROOK NORTH, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
WALL, TOMMY A
247 WASHINGTON STREET, ALBION NY 14411
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $70.00
WALLACE, HAROLD J
1006 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
WALLACE, KIPLING N
1201 GENESEE STREET 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $315.00
WALLS, DONALD M
13 WILLOW STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $384.00
WALLS, SHAQUANNA K
450 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WARNER, GERARD H III
1413 CHURCH ROAD, ORELAND PA 19075
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
WARREN, BRENT J
140 SOMERSHIRE DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
WARREN, DEVIN J
56 ARGO PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $108.00
WARREN, DEVIN J
56 ARGO PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $236.00
WARREN, TERRANCE L
47 CLAYBROOK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $316.00
WARRICK, SAMANTHA L
79 STOVER CIRLCE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
WATTS, SHANELL M
71 DAKOTA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $384.00
Judgments
Recorded July 17, 2023
JUDGMENT
CHISOLM, MACARTHUR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GRANT, JAKE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HARRING, DARVON
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
CINTRON-VALLES, EFRAIN
80 CLEON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,549.49
DASIC, IVAN et al
11700 RAVENCLAW LANE APT 201, FREDERICKSBURG VA 22407
Favor: C2 ADVANCE LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $189,875.00
DOPSON, DAJHELON T
141 W CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $11,045.54
FREY, WAYNE C JR
632 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $8,522.67
GRANT, SHADIQUA
348 HAYWARD AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,328.96
JONES, DOMINIQUE L
98 MANCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $9,431.84
JONES, JESSIE JR
316 HAGUE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,114.58
KENNEDY, SUZANNE
71 GRECIAN PARKWAY, GREECE NY 14626
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $5,088.01
KESEL, DONALD H
115 BRAMBURY DRIVE APT A, ROCHESTER NY 14621
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $6,219.96
ON YOUR SIDE AUTO SALES LLC
348 W RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $6,606.58
SENS, JOSHUA N
14 PACKET BOAT DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $21,374.16
SUMMERS, BRANDY S
152 KENWOD AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $4,601.46
TALL, BRYAN L
172 WARWICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,724.69
TOWNSEND, JERRY JERMAIN JR
106 EIFFEL PLACE APT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $5,215.71
WATSON, LAMAR W.
100 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $4,023.06
WATT, TERESA
29 DAWNHAVEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,225.10
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
PRESCOTT, CORA
Favor: CACH LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ARMSTRONG, RYAN SHANE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BROWN, MARIO
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
CAFARELLI, JESSICA T
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
FARRIS, ZACHARY GLENN et ano
Favor: HYBRID ADVANCE LLC
Amount:
GIBSON, WILLIE JR et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KINSELLA, JOSEPH
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MARKET, CLARENCE JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
McCloud, Torzell
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, JERMAINE et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
LOVETT, ELASIA M
297 CEDARWOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LOVETT, ROBERT I
4 DEJONGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LOYD, DARIOSHAI N
83 TAYLOR STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LUCAS, RONALD
72 NORMAN AVENUE, BUFFALO NY 14210
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LUSAKUMUNU, BIENVENU K
42D BRAMBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MORRISON, WILLIAM
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
OLIVERAS, STEVE C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SCOTT, RONALD R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SERRANO, JENNIFER M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SERRANO, JENNIFER M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SHILLINGFORD, CUTHBERT B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SHONE, JENNIFER M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SICILIANO, JULIA E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SILAEY MESA, CARLOS R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SILLEN, KAREN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMET, QUINTEN P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMMONS-JACKSON, SABRINA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMON, CHERIE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMPSON, BRYSON L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMPSON-MORRIS, T J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SIMS, MITCHELL J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
AUTOBODY SUPPLY COMPANY INC et ano
76 ANDERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14607
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $8,203.37
COUNTRY STORE et ano
1319 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $4,449.74
FRANK BROTHERS OF WEBSTER LIMITED
1319 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $2,553.54
WEBSTER GROUP LLC
226 NORTH AVENUE, WEBSTER NY 14580
Favor: RETAILERS OF NEW YORK WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $3,008.98
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
DELGADO, MOISES FLOROES
25 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FLORENCE, ONDRAE L
108 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $330.00
FLORES, ERNESTO
4034 JOHNSON AVENUE, HAMMOND IN 46327
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
FLOWERS, GLENN
360 ST PAUL STREET 312, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $275.00
FLUITT, TARUS O
371 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
FLYNN, ROBIN L
5824 CANANDAIGUA FARMINGTON TOWLINE, FARMINGTON NY 14425
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $190.00
FOLLETT, ROBERT L
171 CROSSROADS LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
FONSECA, MIGUEL A
41 OAK HILL VIEW, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $363.00
FONTENOT, PAUL
996 SCOTT STORE ROAD, MILLEN GA 30442
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
FONVILLE, ANISHA S
39 PINO VERDE LANE, WILLIAMSVILLE NY 14221
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
FORD, GARY
216 RIDGEDALE CIRCLE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $225.00
FORGUE, RICHARD C
423 ANN STREEET APT 202, ROME NY 13440
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
FORNATARA, MELISSA S
107 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FORNEY, BRAXTON C
30 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
FORTE, SERGIO A JR
88 MYRTLE STREET, LE ROY NY 14482
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $40.00
FOSTER, SHYQWAN D
185 W HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FRAGUADA, DEIVID E
182 GRAFTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
FRANK, EDWARD G
163 BENNINGTON HILLS, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
FRANK, STEVEN L
1105 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FRAZIER, ERNEST F
1174 ATLANTIC AVENUE UPPER, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FRAZIER, ERNEST F III
1174 ATLANTIC UPPER, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
FRAZIER, HEATHER N
735 ST ANNES DRIVE, HOLLAND OH 43528
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
FREENAS, LORENZO H
250 MILFORD STREET BUILDING 8, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
FRITZ, TODD R
171 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
FROHM, ERICA N
528 ROBERTSON ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
JANDREAU, ALLEN T
301 OAK TREE DRIVE, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
JONES, RONNIE L
39 STANFIELD TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $440.00
JONES, SARA E
33 EVERGREEN CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
JONES, SHAWNDA S
1330 JAY STREET APT 2 UP, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
JONES, TAMEKA N
221 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
JORDAN, JAMES J
26 HICKORY STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
JORGE, ARMANDO A
70 MERRICK STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
JOSEPH, MARCUS A
1925 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
JOVANOVSKI, MIKE
10 CHATTERTON BL, TORONTO ON N/A M1626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $25.00
JOYNER, TAHNISHA M
723 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
MARCELLO, FRANK R
2130 GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $340.00
MCKNIGHT, ELIJAH
74 ELLSINORE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
MEEKS, MARCIA A
306 5TH AVENUE NW, DECATUR AL 35601
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
MELENDEZ, GISELLE M
156 CAMERON STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $380.00
MELENDEZ, RAYNALD
143 MICHIGAN STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
MELLARODGERS, JOSE M
66 CUMMINGS STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
MENDEZ, MICHAEL G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
MERCADO, LUIS R MERCADO
295 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $260.00
MERCED, ERNESTO R
50 VETERAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MERKEL, ANDREW P
48 PARKER DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
MERRELL, AMANDA L
549 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $213.00
MERRITT, LEVAR M
PO BOX 31922, ROCHESTER NY 14603
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
MEYERS, CHAD M
89 OAKCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
MILES, AKILAH L
18 WILBER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $260.00
MILES, DANAZZYA N
230 VAN AUKER STREET, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
MILES, FRED J
480 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
MILLER, CHRISTOPHER M
131 NORRAN DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
MILLER, DARIUS J
121 GREENLEAF MEADOWS APT C, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
LLER, EMMA G
545 BRITTON ROAD UP, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
MILLER, JONATHON M
2806 BAUER ROAD, WATERLOO NY 13165
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
MILLER, KENNETH L
357 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $286.00
NARVAEZ, EDWIN M
56 HAZELHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
OAKLEY, COLLIN D
14 BEECHWOOD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $212.00
MIPADILLA, SULEINY S MERCADO
197 MADISON STREET, BUFFALO NY 14200
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PHAM, JESSEY
7 ERIE MANOR LANE 5, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
PHILLIPS, ALICIA M
43 COLUMBIA AVENUE, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PHILLIPS, KYLIE L
397 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $550.00i