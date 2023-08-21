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Monroe County, NY mortgages recorded August 14, 2023

By: Daily Record Staff//August 21, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 14, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 14, 2023

By: Daily Record Staff//August 21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 14, 2023  79

NOT PROVIDED

JAYNES RIVERVIEW, LLC

Property Address: HIDDEN VIEW, HENRIETTA NY

Lender: NVR INC

Amount: $210,000.00

THOMPSON, JESSICA C

Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY

Lender: FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC

Amount: $82,076.00

14420

BEAUMONT, STEPHANIE M

Property Address: 275 OWENS ROAD UNIT 103, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $122,550.00

MITCHELL, RICHARD G III

Property Address: 414 ROOT ROAD, BROCKPORT NY 14420

Lender: USA/HUD

Amount: $6,311.65

14445

MARR, BILLIE JO & MARR, WILLIAM J

Property Address: 227 EAST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $220,000.00

PRINCE, FREDERICK & PRINCE, PATRICIA M

Property Address: 213 NORTHWOOD AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $172,000.00

14450

HEATH, THOMAS LESLIE & SWICK, MARISSA

Property Address: 2 BRIGGSBORO LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: USA/HUD

Amount: $22,257.79

KELLER, JULIE & KELLER, MATTHEW A

Property Address: 10 SHELTER CREEK LANE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $250,000.00

SHUMAR, EMILY TERESA & SHUMAR, SHEB MICHAEL

Property Address: 52 HEATHERWOOD ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $205,000.00

WAKIM-TAKAKI, KATHRYN-MARY & WAKIM-TAKAKI, NICHOLAS

Property Address: 39 SOUTH VILLAGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $345,600.00

14464

KELLY, NICHOLAS

Property Address: 57 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Lender: USA/HUD

Amount: $1.00

UNDERWOOD, KAREN & UNDERWOOD, NATHAN

Property Address: 541  HAMLIN TL ROAD, HAMLIN NY 14464

Lender: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $90,000.00

14467

ANNA V LLC

Property Address: 50 WOODRIDGE TRAIL, HENRIETTA NY 14467

Lender: INVESTOR MORTGAGE FINANCE LLC

Amount: $100,000.00

HAYES, DENAISA & HAYES, DENASIA

Property Address: 32 WARD HILL ROAD, HENRIETTA NY 14467

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

14468

AUGUSTINE, KIMBERLY E

Property Address: 2 COUNTRY VILLAGE LANE, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $342,643.00

LEVERENZ, ELIZABETH A & Raymonda, Matthew H

Property Address: 2586 LAKE ROAD, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $282,000.00

14526

ABBOTT, JOYCE F & BEISWENGER, JOYCE F

Property Address: 18 BRANDYWINE CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $85,000.00

14534

GANOE, BRIANNA L & MUNDT, BRIAN A

Property Address: 193 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $252,800.00

NALLY, JOHN D & NALLY, TRACY J

Property Address: 57 KITTY HAWK DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

RYAN, AMY A & RYAN, EDWARD JR

Property Address: 33 FALCON TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

14559

MCALLISTER, JANE A

Property Address: 52 HARVEY LANE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $69,800.00

14580

BIBB, JOHNNY A JR & BIBB, JOHNNY A III

Property Address: 775 COUNTY LINE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,300.00

EVERSHED, RONALD L

Property Address: 1079 MICHAEL DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $190,000.00

JONES, CHRISTOPHER MICHAEL & JONES, JOSHUA JAMES

Property Address: 905 JOYLENE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,000.00

KELLY, KEVIN J & KELLY, LINDSAY J

Property Address: 1108 HATCH ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $247,000.00

KOLCZYNSKI, MACEY

Property Address: 1058 FIVE MILE LINE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $251,750.00

KRISHNAN, AASHNA R

Property Address: 648 YARDLEY COURT, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $308,000.00

14586

BURGOS, DAVID & RIVERA, SONIA I

Property Address: 31 PLANTERS ROW, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $99,200.00

HOOCK, STEVEN J

Property Address: 44 STARFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14606

COTTO, CHRISTOPHER D

Property Address: 57 AAB STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $80,000.00

DUNHAM, CHAD & MARTINEZ, STACY A

Property Address: 48 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,800.00

FAIRWELL, EBONY S

Property Address: 145 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: USA/HUD

Amount: $4,490.25

GAMBLE, RICKEY I JR

Property Address: 83 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $66,500.00

GAMBLE, RICKEY I JR

Property Address: 83 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $7,500.00

HOESCH, SAMUEL

Property Address: 73-75 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $52,500.00

VESPONE, BRIANNA M & VISCA, ERIC N

Property Address: 35 LANDAU DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

14609

BOP REAL ESTATE GROUP II LLC

Property Address: 609 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $100,000.00

HERNANDEZ, FRANCISCO

Property Address: 98 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $65,000.00

LEMON PROPERTY HOLDINGS LLC

Property Address: 485-487 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: FRANCHER, JOSEPH

Amount: $50,000.00

MACDONALD, JACQUELINE & TOOMBS, RYAN J

Property Address: 631 WESTCHESTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $170,050.00

ORTOLANI, ELIZABETH A

Property Address: 136 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: NORTHWEST BANK

Amount: $37,300.00

SHIELDS, PAUL D

Property Address: 18 GLENRIDGE LANE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

THOMPSON, JESSICA C

Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $83,640.00

THOMPSON, JESSICA C

Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,010.00

THOMPSON, JESSICA C

Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,000.00

14611

DERIGGS, LAUREN & TOOMER, DARRYL

Property Address: 78 WHITNEY STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $70,000.00

14612

CONNOLLY-SPOON, AMANDA C & SPOON, WILLIAM III

Property Address: 182 ESSLA DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ALLIED FIRST BANK

Amount: $5,867.15

NUCCITELLI, JEFFREY

Property Address: 885 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $212,000.00

SNEED, CYNTHIA M & SNEED, RAYMOND S

Property Address: 111 BRIDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $143,000.00

14613

LIN, JUN JIE

Property Address: 243 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $127,500.00

14615

JOBE, JACOB R

Property Address: 249 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $112,306.00

MARTINEZ, LORI

Property Address: 19 NEEDHAM STREET, ROCHESTER NY 14615

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $100,000.00

14616

HOLLAND, MARY L

Property Address: 76 RED OAK DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $71,700.00

SANFRATELLO, DAWN

Property Address: 93 CLEARVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $39,082.79

14617

BROWN, JESSICA

Property Address: 290 CORONADO DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $213,750.00

BYSTRAK, JESSICA M

Property Address: 138 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA

Amount: $160,500.00

FOWLER, EDWARD C & FOWLER, ELIZABETH C

Property Address: 48 GLENMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $31,400.00

JOHNSON, LAURA M & OSTANEK, KAREN H

Property Address: 601 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $60,000.00

REININGER, PETER J

Property Address: 9 MEYERHILL CIRCLE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $232,750.00

14618

SOBLE, BLAKE NOLAN

Property Address: 144 WARREN AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

14621

BENITTAH, DAN

Property Address: 76 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $69,375.00

BURGESS, LORRAINE K & JOHNSON, LORRAINE K

Property Address: 57 WARSAW STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

HOYT, JEAN T

Property Address: 52 KLEIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

KAPSHO, JACKI R

Property Address: 193 LEICESTERSHIRE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

14622

KENYON, ALEXANDRA CARMELA & LADUE, MICHAEL D

Property Address: 68 DORIS ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,000.00

SINCLAIR, NICOLE M

Property Address: 3165 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $227,250.00

THORNTON, LYNNE R

Property Address: 70 NORLANE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $194,400.00

14623

ALTALOULI, MAHMOUD

Property Address: 4 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $251,230.00

14624

GARDNER, JOANN

Property Address: 8 RADARICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $79,500.00

HARRINGTON, JEANNE M & HARRINGTON, MARK E

Property Address: 3 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

MADISON, GREIGORY F

Property Address: 948  CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $175,750.00

MADISON, GREIGORY F

Property Address: 948  CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: FAMILY FIRST OF NY FCU

Amount: $10,000.00

PETERSON, MICHELLE A

Property Address: 9 SLEEPY HOLLOW, ROCHESTER NY 14624

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $18,700.00

14625

BRENGLE, ABIGAIL P & ULLMANN, NOAH J

Property Address: 44 HORIZON DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,000.00

14626

DATES, LYNN W

Property Address: 234 LATONA ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $105,600.00

FLORES, TIFFANY

Property Address: 174 WINSTON DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $216,218.00

FLORES, TIFFANY

Property Address: 174 WINSTON DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $23,008.90

NOBREGA, KATHLEEN

Property Address: 153 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,100.00

TYO, JAMES E

Property Address: 86 OLD MEADOW DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $212,000.00

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