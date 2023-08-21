Monroe County, NY mortgages recorded August 14, 2023

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Mortgages
Recorded August 14, 2023 79
NOT PROVIDED
JAYNES RIVERVIEW, LLC
Property Address: HIDDEN VIEW, HENRIETTA NY
Lender: NVR INC
Amount: $210,000.00
THOMPSON, JESSICA C
Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY
Lender: FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC
Amount: $82,076.00
14420
BEAUMONT, STEPHANIE M
Property Address: 275 OWENS ROAD UNIT 103, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $122,550.00
MITCHELL, RICHARD G III
Property Address: 414 ROOT ROAD, BROCKPORT NY 14420
Lender: USA/HUD
Amount: $6,311.65
14445
MARR, BILLIE JO & MARR, WILLIAM J
Property Address: 227 EAST COMMERCIAL STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $220,000.00
PRINCE, FREDERICK & PRINCE, PATRICIA M
Property Address: 213 NORTHWOOD AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $172,000.00
14450
HEATH, THOMAS LESLIE & SWICK, MARISSA
Property Address: 2 BRIGGSBORO LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: USA/HUD
Amount: $22,257.79
KELLER, JULIE & KELLER, MATTHEW A
Property Address: 10 SHELTER CREEK LANE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $250,000.00
SHUMAR, EMILY TERESA & SHUMAR, SHEB MICHAEL
Property Address: 52 HEATHERWOOD ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $205,000.00
WAKIM-TAKAKI, KATHRYN-MARY & WAKIM-TAKAKI, NICHOLAS
Property Address: 39 SOUTH VILLAGE TRAIL, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $345,600.00
14464
KELLY, NICHOLAS
Property Address: 57 CLOSE HOLLOW DRIVE, HAMLIN NY 14464
Lender: USA/HUD
Amount: $1.00
UNDERWOOD, KAREN & UNDERWOOD, NATHAN
Property Address: 541 HAMLIN TL ROAD, HAMLIN NY 14464
Lender: PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $90,000.00
14467
ANNA V LLC
Property Address: 50 WOODRIDGE TRAIL, HENRIETTA NY 14467
Lender: INVESTOR MORTGAGE FINANCE LLC
Amount: $100,000.00
HAYES, DENAISA & HAYES, DENASIA
Property Address: 32 WARD HILL ROAD, HENRIETTA NY 14467
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
14468
AUGUSTINE, KIMBERLY E
Property Address: 2 COUNTRY VILLAGE LANE, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $342,643.00
LEVERENZ, ELIZABETH A & Raymonda, Matthew H
Property Address: 2586 LAKE ROAD, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $282,000.00
14526
ABBOTT, JOYCE F & BEISWENGER, JOYCE F
Property Address: 18 BRANDYWINE CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $85,000.00
14534
GANOE, BRIANNA L & MUNDT, BRIAN A
Property Address: 193 THORNELL ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $252,800.00
NALLY, JOHN D & NALLY, TRACY J
Property Address: 57 KITTY HAWK DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
RYAN, AMY A & RYAN, EDWARD JR
Property Address: 33 FALCON TRAIL, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
14559
MCALLISTER, JANE A
Property Address: 52 HARVEY LANE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $69,800.00
14580
BIBB, JOHNNY A JR & BIBB, JOHNNY A III
Property Address: 775 COUNTY LINE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,300.00
EVERSHED, RONALD L
Property Address: 1079 MICHAEL DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $190,000.00
JONES, CHRISTOPHER MICHAEL & JONES, JOSHUA JAMES
Property Address: 905 JOYLENE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,000.00
KELLY, KEVIN J & KELLY, LINDSAY J
Property Address: 1108 HATCH ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $247,000.00
KOLCZYNSKI, MACEY
Property Address: 1058 FIVE MILE LINE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $251,750.00
KRISHNAN, AASHNA R
Property Address: 648 YARDLEY COURT, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $308,000.00
14586
BURGOS, DAVID & RIVERA, SONIA I
Property Address: 31 PLANTERS ROW, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $99,200.00
HOOCK, STEVEN J
Property Address: 44 STARFLOWER DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14606
COTTO, CHRISTOPHER D
Property Address: 57 AAB STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $80,000.00
DUNHAM, CHAD & MARTINEZ, STACY A
Property Address: 48 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,800.00
FAIRWELL, EBONY S
Property Address: 145 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: USA/HUD
Amount: $4,490.25
GAMBLE, RICKEY I JR
Property Address: 83 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $66,500.00
GAMBLE, RICKEY I JR
Property Address: 83 MASSETH STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $7,500.00
HOESCH, SAMUEL
Property Address: 73-75 KARNES STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $52,500.00
VESPONE, BRIANNA M & VISCA, ERIC N
Property Address: 35 LANDAU DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
14609
BOP REAL ESTATE GROUP II LLC
Property Address: 609 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $100,000.00
HERNANDEZ, FRANCISCO
Property Address: 98 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $65,000.00
LEMON PROPERTY HOLDINGS LLC
Property Address: 485-487 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: FRANCHER, JOSEPH
Amount: $50,000.00
MACDONALD, JACQUELINE & TOOMBS, RYAN J
Property Address: 631 WESTCHESTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $170,050.00
ORTOLANI, ELIZABETH A
Property Address: 136 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: NORTHWEST BANK
Amount: $37,300.00
SHIELDS, PAUL D
Property Address: 18 GLENRIDGE LANE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
THOMPSON, JESSICA C
Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $83,640.00
THOMPSON, JESSICA C
Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,010.00
THOMPSON, JESSICA C
Property Address: 195 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,000.00
14611
DERIGGS, LAUREN & TOOMER, DARRYL
Property Address: 78 WHITNEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $70,000.00
14612
CONNOLLY-SPOON, AMANDA C & SPOON, WILLIAM III
Property Address: 182 ESSLA DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ALLIED FIRST BANK
Amount: $5,867.15
NUCCITELLI, JEFFREY
Property Address: 885 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $212,000.00
SNEED, CYNTHIA M & SNEED, RAYMOND S
Property Address: 111 BRIDGEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $143,000.00
14613
LIN, JUN JIE
Property Address: 243 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $127,500.00
14615
JOBE, JACOB R
Property Address: 249 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $112,306.00
MARTINEZ, LORI
Property Address: 19 NEEDHAM STREET, ROCHESTER NY 14615
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $100,000.00
14616
HOLLAND, MARY L
Property Address: 76 RED OAK DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $71,700.00
SANFRATELLO, DAWN
Property Address: 93 CLEARVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $39,082.79
14617
BROWN, JESSICA
Property Address: 290 CORONADO DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $213,750.00
BYSTRAK, JESSICA M
Property Address: 138 LE GRAN ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: JPMORGAN CHASE BANK NA
Amount: $160,500.00
FOWLER, EDWARD C & FOWLER, ELIZABETH C
Property Address: 48 GLENMONT DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $31,400.00
JOHNSON, LAURA M & OSTANEK, KAREN H
Property Address: 601 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $60,000.00
REININGER, PETER J
Property Address: 9 MEYERHILL CIRCLE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $232,750.00
14618
SOBLE, BLAKE NOLAN
Property Address: 144 WARREN AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
14621
BENITTAH, DAN
Property Address: 76 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $69,375.00
BURGESS, LORRAINE K & JOHNSON, LORRAINE K
Property Address: 57 WARSAW STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
HOYT, JEAN T
Property Address: 52 KLEIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
KAPSHO, JACKI R
Property Address: 193 LEICESTERSHIRE ROAD, ROCHESTER NY 14621
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
14622
KENYON, ALEXANDRA CARMELA & LADUE, MICHAEL D
Property Address: 68 DORIS ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,000.00
SINCLAIR, NICOLE M
Property Address: 3165 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $227,250.00
THORNTON, LYNNE R
Property Address: 70 NORLANE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $194,400.00
14623
ALTALOULI, MAHMOUD
Property Address: 4 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $251,230.00
14624
GARDNER, JOANN
Property Address: 8 RADARICK DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $79,500.00
HARRINGTON, JEANNE M & HARRINGTON, MARK E
Property Address: 3 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
MADISON, GREIGORY F
Property Address: 948 CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $175,750.00
MADISON, GREIGORY F
Property Address: 948 CENTER COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: FAMILY FIRST OF NY FCU
Amount: $10,000.00
PETERSON, MICHELLE A
Property Address: 9 SLEEPY HOLLOW, ROCHESTER NY 14624
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $18,700.00
14625
BRENGLE, ABIGAIL P & ULLMANN, NOAH J
Property Address: 44 HORIZON DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,000.00
14626
DATES, LYNN W
Property Address: 234 LATONA ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $105,600.00
FLORES, TIFFANY
Property Address: 174 WINSTON DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $216,218.00
FLORES, TIFFANY
Property Address: 174 WINSTON DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $23,008.90
NOBREGA, KATHLEEN
Property Address: 153 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,100.00
TYO, JAMES E
Property Address: 86 OLD MEADOW DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $212,000.00=