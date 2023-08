Monroe County, NY deeds recorded August 15, 2023

By: Daily Record Staff //August 22, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 15, 2023 76

14420

FTB PROPERTIES LLC to CEDAR CREEK HOLDINGS LLC

Property Address: 82 HOLLEY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12851 Page: 0321

Tax Account: 068.60-2-9

Full Sale Price: $100,000.00

14428

FEDIGAN, DORIS et ano to LOHISER, SANDIE et ano

Property Address: 412 KENDALL ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12851 Page: 0161

Tax Account: 143.05-1-9

Full Sale Price: $210,000.00

14445

US BANK TRUST NA to SMITH, NOEL et ano

Property Address: 408 SOUTH WASHINGTON STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12851 Page: 0506

Tax Account: 138.84-2-52

Full Sale Price: $167,500.00

14450

GRAHAM, JOHN E to GRAHAM, JOHN E et ano

Property Address: 47 CHENIN RUN, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12851 Page: 0552

Tax Account: 180.05-2-21

Full Sale Price: $1.00

MARY ELLEN SLISZ LIVING TRUST DATED NOVEMBER 21 2019 et al to WILKINS, AUDREY P

Property Address: 94 DEWEY AVENUE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12851 Page: 0199

Tax Account: 152.20-1-32

Full Sale Price: $300,000.00

SHEFLIN, SUSAN P to IZZO, ALYSSA

Property Address: 109 WILLINGATE ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12851 Page: 0212

Tax Account: 153.56-2-106

Full Sale Price: $130,000.00

14467

DECKER, JAIME to CONOVER, ANDREW et ano

Property Address: 222 KUSAK ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12851 Page: 0487

Tax Account: 175.16-1-40

Full Sale Price: $225,000.00

14468

CARR, DAVID BARTHOLOMEW to CARR, JAMIE L

Property Address: 314 VIEW DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0279

Tax Account: 032.10-2-50

Full Sale Price: $159,500.00

HAMLIN, KATHLEEN A et ano to SANCHEZ, MARGARITO

Property Address: 291 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0216

Tax Account: 016.01-2-26.118

Full Sale Price: $432,500.00

LUGERT, JAMES H et ano to DEMING, COURTNEY M et ano

Property Address: 1147 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0357

Tax Account: 029.04-1-20.1

Full Sale Price: $1.00

14472

GODDEAU, MELISSA L et ano to AIELLO, ANTHONY L et ano

Property Address: 286 CENTER ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12851 Page: 0484

Tax Account: 215.01-1-40.3

Full Sale Price: $430,000.00

14526

DEBREE, JENNIE to MAIER, GAIL M

Property Address: 52 CORRAL DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12851 Page: 0537

Tax Account: 109.09-2-81.67

Full Sale Price: $420,000.00

HYNES, DAVID to HYNES, MICHAEL W

Property Address: 2793 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12851 Page: 0470

Tax Account: 124.01-1-34

Full Sale Price: $190,000.00

NEIDIG, DAVID M et ano to CREVIER, MOLLY J et ano

Property Address: 26 CRISTINE CIRLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12851 Page: 0531

Tax Account: 109.07-1-7

Full Sale Price: $264,000.00

SEDITA, KAREN R et ano to DEWEY, BENJAMIN et ano

Property Address: 34 ROLLING MEADOWS WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12851 Page: 0291

Tax Account: 124.16-2-63

Full Sale Price: $486,500.00

14534

HELLER, STEPHANIE P et ano to PACHECO, NICOLE et ano

Property Address: 19 SANDPIPER LANE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12851 Page: 0460

Tax Account: 164.13-2-38

Full Sale Price: $602,000.00

MARSHERALL, ANDREW N et ano to KUCERA, ANDREW P et ano

Property Address: 24 PINE CONE DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12851 Page: 0510

Tax Account: 179.09-1-47

Full Sale Price: $465,000.00

MINK, SHIRLEY to MINK, SHIRLEY et ano

Property Address: 10 BRIDGEWATER COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12851 Page: 0288

Tax Account: 163.02-2-24

Full Sale Price: $1.00

14546

ROBERTSON, CYNTHIA J et ano to DECKER, JAIME L et ano

Property Address: 1731 SOUTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12851 Page: 0523

Tax Account: 209.04-1-13.2

Full Sale Price: $150,000.00

14559

STAFFORD, MARY J to STAFFORD, KYLE R

Property Address: 118 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12851 Page: 0302

Tax Account: 103.45-2-38

Full Sale Price: $1.00

14580

EMAUS, KAREN to MCCORMICK, GAELEN M

Property Address: 26 SUMMIT KNOLLS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0209

Tax Account: 094.07-1-1./26

Full Sale Price: $235,000.00

KUITEMS, DEBRA A to MILLS, THOMAS ANDREW et ano

Property Address: 895 JOYLENE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0305

Tax Account: 064.14-2-68

Full Sale Price: $300,000.00

14605

GREATER ROCHESTER PARTNERSHIP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORPORATION to HAYES, FALANDRA L

Property Address: 14 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12851 Page: 0176

Tax Account: 106.40-2-42.001

Full Sale Price: $139,000.00

14606

DIMAURO, MICHAEL P JR to PATACSIL, PAOLO VINI

Property Address: 55-55.5 AUSTIN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12851 Page: 0534

Tax Account: 105.57-2-12

Full Sale Price: $90,000.00

HUERTAS, MANDY M et al to POWERS, DONNA J

Property Address: 146 COLE AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12851 Page: 0158

Tax Account: 104.09-2-16

Full Sale Price: $227,000.00

14607

KANTOR, ELEANOR V et ano to KRUSCHWITZ, BRIAN E et ano

Property Address: 175 DARTMOUTH STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12851 Page: 0376

Tax Account: 121.59-2-42

Full Sale Price: $425,000.00

14609

BAILEY, JASON M to FELICIANO, CARLOS R

Property Address: 457 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0128

Tax Account: 107.21-1-85

Full Sale Price: $110,000.00

DEWEY, LAUREN M et ano to GREGOR, BRIAN MARK et ano

Property Address: 234 ELM DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0195

Tax Account: 107.75-2-83

Full Sale Price: $340,000.00

DISALVO, PAUL M to PHILLIPS, PAUL

Property Address: 138 ANDREA LANE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0548

Tax Account: 092.11-3-4

Full Sale Price: $225,000.00

KRUEGER, EVAN to GLEASON GRAND LLC

Property Address: 851 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0264

Tax Account: 107.64-2-28

Full Sale Price: $210,000.00

MJ EQUITY HOLDINGS LLC et ano to PAPE, WILLIAM H et ano

Property Address: 152-154 BOWMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0186

Tax Account: 122.22-1-24

Full Sale Price: $149,800.00

OWEN, ANGELA to FAIM INDUSTRIES LLC

Property Address: 41 KINIRV DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0388

Tax Account: 092.18-1-41

Full Sale Price: $225,000.00

SUMMIT ONE PROPERTIES OF ROCHESTER LLC to SALMON, ANTHONY J

Property Address: 279 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12851 Page: 0146

Tax Account: 107.78-1-93

Full Sale Price: $168,999.00

14610

BARNOSKY, TIMOTHY L et ano to BRYAN, LAURA et ano

Property Address: 163 WENDOVER ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12851 Page: 0229

Tax Account: 123.13-1-15

Full Sale Price: $340,000.00

14611

BOGAN, WILLIE C to ONE SWEET SPACE LLC

Property Address: 19 TAYLOR STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12851 Page: 0274

Tax Account: 120.42-2-10

Full Sale Price: $72,000.00

GHALEB, MOHANED ALI to HITCHCOCK, MICHAEL H

Property Address: 54 KLUEH STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12851 Page: 0139

Tax Account: 120.33-1-24

Full Sale Price: $74,500.00

HIGHER CALL CONSTRUCTION SERVICES LLC et ano to MODERN STRUCTURAL SERVICES LLC et ano

Property Address: 322 COTTAGE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12851 Page: 0417

Tax Account: 120.83-3-46

Full Sale Price: $145,000.00

14612

ADAMS, GODFREY to RANDALL, ADAM M

Property Address: 653 MILE SQUARE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12851 Page: 0384

Tax Account: 192.04-1-4.2

Full Sale Price: $258,000.00

CHAMBERS, SHELTON SWAFFORD et ano to ACOSTA, ISDELMI Q et al

Property Address: 39 TAMARACK STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12851 Page: 0308

Tax Account: 047.21-1-61

Full Sale Price: $228,000.00

PIEN, GREG to BUI, ANH et ano

Property Address: 2704 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12851 Page: 0149

Tax Account: 026.15-1-14

Full Sale Price: $1.00

RUSH, GEORGIA A to CHRISTIANO, PATRICK et ano

Property Address: 42 SHILOH COURT, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12851 Page: 0513

Tax Account: 045.02-3-17

Full Sale Price: $200,000.00

SIM, SANG H et ano to PHIETHEP, SEAN

Property Address: 343 CRYSTAL CREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12851 Page: 0351

Tax Account: 045.01-17-20

Full Sale Price: $354,000.00

14613

BRITTON, A PAUL to HEACOX, M KENNETH et ano

Property Address: 421 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12851 Page: 0271

Tax Account: 090.58-3-3

Full Sale Price: $306,300.00

DEL GAIZO, LOUISA et ano to GALBRO ONE PROPERTIES LLC

Property Address: 147 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12851 Page: 0113

Tax Account: 090.58-1-10

Full Sale Price: $1.00

DEL GAIZO, LOUISA M et ano to GALBRO ONE PROPERTIES LLC

Property Address: 1324-1326 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12851 Page: 0110

Tax Account: 090.58-1-9

Full Sale Price: $1.00

14615

COLON, MARIA et ano to COLON, MARIA et al

Property Address: 1533 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12851 Page: 0297

Tax Account: 089.12-2-22

Full Sale Price: $1.00

NORTH COAST PROPERTY ASSOCIATES LLC to HARRIS, ASHLEY et ano

Property Address: 522 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12851 Page: 0232

Tax Account: 090.41-3-59

Full Sale Price: $183,500.00

14616

DIPROSPERO, VINCENT J to DIPROSPERO, MARY et ano

Property Address: 4219 MT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12851 Page: 0094

Tax Account: 060.09-6-7

Full Sale Price: $1.00

SIEMINSKI, JEANNETTE to MARACLE, KRYSTAL et al

Property Address: 56 LAMBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12851 Page: 0363

Tax Account: 060.56-5-16

Full Sale Price: $0.00

14617

POLLARD, RONALD Q JR to KASTNER, EVAN PETER

Property Address: 230 CORONADO DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12851 Page: 0299

Tax Account: 076.15-3-56

Full Sale Price: $202,500.00

14618

OSUR, LISA to LISA P OSUR REVOCABLE LIVING TRUST

Property Address: 20 PICKFORD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12851 Page: 0220

Tax Account: 137.18-3-52

Full Sale Price: $1.00

RESERVE INTERESTS LLC to 257 BRETLYN LLC

Property Address: 257 BRETLYN CIRCLE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12851 Page: 0527

Tax Account: 149.11-3-2./101

Full Sale Price: $397,000.00

WINSTON, BERTRAM M et ano to SILBERGLEIT, AHARON N et ano

Property Address: 57 MEREDITH AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12851 Page: 0516

Tax Account: 137.05-6-33

Full Sale Price: $315,000.00

14619

BUSH, DONNA F et ano to BUSH, ARNOLD et ano

Property Address: 100 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0481

Tax Account: 135.25-3-78

Full Sale Price: $1.00

GOMEZ, MANUEL to GOMEZ, CELINA et ano

Property Address: 361 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0156

Tax Account: 135.22-1-28

Full Sale Price: $1.00

GRIECO, WENDY et ano to GRIECO, VINCENT R

Property Address: 44 RINGLE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0476

Tax Account: 120.56-3-21

Full Sale Price: $52,000.00

HUTCHINSON, RUBY K to HUTCHINSON, CHARLES et al

Property Address: 76 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0249

Tax Account: 120.57-2-45

Full Sale Price: $1.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to RODRIGUEZ SANTIAGO, PEDRO A

Property Address: 161 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0464

Tax Account: 135.33-1-24

Full Sale Price: $162,000.00

SANTANDREA, STEVEN to DOUCET, EUNYOUNG

Property Address: 1164 GENESEE PARK BLVD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0474

Tax Account: 120.71-3-67

Full Sale Price: $195,000.00

SINGLETARY, LINWOOD et ano to CLEAN AWAY LLC

Property Address: 232 TERRACE PARK, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0125

Tax Account: 135.41-2-14

Full Sale Price: $100,000.00

WALSH, RACHEL to SMITH, FELICIA B

Property Address: 229 PENHURST STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0131

Tax Account: 120.79-2-1

Full Sale Price: $150,000.00

14620

JOHN & WONG REALTY LLC to RUSSELL MANAGEMENT LLC

Property Address: 295 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12851 Page: 0311

Tax Account: 121.82-1-64

Full Sale Price: $226,001.00

14621

AWANA PROPERTIES INC to BRITO, JOSEPH

Property Address: 28 DORBETH ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0435

Tax Account: 090.76-1-30

Full Sale Price: $57,000.00

GP HOLDINGS 3 LLC to RODRIGUEZ-GONZALEZ, MILTON

Property Address: 365 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0235

Tax Account: 091.73-4-4

Full Sale Price: $47,500.00

HA, QUAN to FLORA PROPERTIES LLC

Property Address: 286 WEAVER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0294

Tax Account: 091.72-2-52

Full Sale Price: $5,000.00

KAZAN, CIGDEM MANDIRALI to SMITH, SCHIRRA T

Property Address: 343 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0520

Tax Account: 091.62-1-63

Full Sale Price: $100,000.00

VERSATILE PROPERTIES LLC to CRUZ, SANTOS E et ano

Property Address: 147 CHAPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0223

Tax Account: 091.76-1-30

Full Sale Price: $182,500.00

WISEMAN ENTERPRISES LLC to BENITEZ, YADIRA

Property Address: 1200 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0268

Tax Account: 091.60-1-5

Full Sale Price: $110,000.00

14622

MERKEL, ELIZABETH M to VANCHIERI, PHILLIP PETER

Property Address: 74 SENECA ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12851 Page: 0106

Tax Account: 077.11-1-86.1

Full Sale Price: $235,000.00

NELSON, MALIKA et ano to NELSON, JENNIFER H et ano

Property Address: 33 PLEASANT WAY, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12851 Page: 0262

Tax Account: 077.07-1-34

Full Sale Price: $1.00

14623

CHENG, SHEN-FANG to KATO, ERICKA LYNN et ano

Property Address: 191 WILDFLOWER DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12851 Page: 0226

Tax Account: 162.17-2-33

Full Sale Price: $299,500.00

JOHNSON, KATHLEEN M et ano to GILL, CARA B

Property Address: 115 DOWN STREET, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12851 Page: 0360

Tax Account: 162.19-3-31

Full Sale Price: $140,000.00

14624

HARGROVE, MARIA A et ano to PRATT, CHRISTINE M et ano

Property Address: 60 PEARWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12851 Page: 0379

Tax Account: 119.20-4-44

Full Sale Price: $180,000.00

OREILLY, MARY to HUERTAS, MANDY M et ano

Property Address: 68 HALLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12851 Page: 0354

Tax Account: 133.16-2-62

Full Sale Price: $298,500.00

14626

ANTLEY PROPERTY LLC to BAPST, ASHLEY

Property Address: 154 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12851 Page: 0171

Tax Account: 089.10-5-7

Full Sale Price: $1.00

BIG RIDGECREST LLC to EXCHANGERIGHT NET-LEASED PORTFOLIO 64 DST

Property Address: 1960 WEST RIDGE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12851 Page: 0391

Tax Account: 074.160-02-022.1

Full Sale Price: $8,536,000.00