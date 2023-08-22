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Monroe County, NY judgments recorded July 17, 2023

By: Daily Record Staff//August 22, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded July 17, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 17, 2023

By: Daily Record Staff//August 22, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 17, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

PHILLIPS, KYLIE L

397 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

PHILLIPS, MICHAEL P

3152 LEHIGH STREET, CALEDONIA NY 14423

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $275.00

PHOMMANY, ASHLEY M

43 FARRAGUT STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

PICCOLO, RONALD G

117 CENTENIAL LANE, HILTON NY 14468

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $95.00

PIETRAGROME, Y L

410 OXFORD STREET APARTMENT 5, ROCHESTER NY 14607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $88.00

PIRAINO, FABRIENNE S

80 CHRISTIAN DRIVE 24, NEWNAN GA 30263

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $95.00

PITTS, MARQUISE M

640 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $343.00

PLATO, JOSHUA R

124 EVELYN STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

PLUMMER, STEVEN J

337 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

POLLACK, MADELYN A

6 BENEDICT DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

POLLOCK, CAHRLES E

156 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

RICHARDSON, SHANIKA N

68 LORENZO STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $70.00

RICHARDSON, TORSHEMA

35 GALUSHA STREET A 2, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

RICK, WESTON T

115 MOORLAND ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $211.00

RICKARD, MICHAEL

84 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $50.00

RIGGINS, FRANK J

87 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

RILEY, XAVIER

PO BOX 2081/CS, SOCORRO NM 87801

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $77.00

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