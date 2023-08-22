Monroe County, NY judgments recorded July 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 17, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
PHILLIPS, KYLIE L
397 ROSEWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PHILLIPS, MICHAEL P
3152 LEHIGH STREET, CALEDONIA NY 14423
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $275.00
PHOMMANY, ASHLEY M
43 FARRAGUT STREET APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PICCOLO, RONALD G
117 CENTENIAL LANE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
PIETRAGROME, Y L
410 OXFORD STREET APARTMENT 5, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $88.00
PIRAINO, FABRIENNE S
80 CHRISTIAN DRIVE 24, NEWNAN GA 30263
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
PITTS, MARQUISE M
640 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
PLATO, JOSHUA R
124 EVELYN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
PLUMMER, STEVEN J
337 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
POLLACK, MADELYN A
6 BENEDICT DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
POLLOCK, CAHRLES E
156 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
RICHARDSON, SHANIKA N
68 LORENZO STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $70.00
RICHARDSON, TORSHEMA
35 GALUSHA STREET A 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
RICK, WESTON T
115 MOORLAND ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $211.00
RICKARD, MICHAEL
84 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
RIGGINS, FRANK J
87 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
RILEY, XAVIER
PO BOX 2081/CS, SOCORRO NM 87801
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $77.00