Monroe County, NY deeds recorded August 16, 2023

By: Daily Record Staff //August 23, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 16, 2023 61

NOT PROVIDED

CIESLINSKI, KATIE L et ano to ANDERSON, CARISSA et ano

Property Address:

Liber: 12852 Page: 0256

Tax Account:

Full Sale Price: $450,000.00

MESSMER, CHRISTINE M to OPHARDT, JACQUELINE H

Property Address:

Liber: 12852 Page: 0301

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

OPHARDT, JACQUELINE H to RATH, DALE E et ano

Property Address:

Liber: 12852 Page: 0305

Tax Account:

Full Sale Price: $302,000.00

TRINITY NYD2 LLC to ANDERSON, CEDRIC

Property Address:

Liber: 12852 Page: 0279

Tax Account:

Full Sale Price: $77,000.00

14420

HILLMAN, GLORIA V to HILLMAN, WAYNE T

Property Address: 100 WHITE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12852 Page: 0133

Tax Account: 098.02-1-23

Full Sale Price: $100,000.00

SHEID, JAMES V et al to JAMES V AND JOANNE M SCHEID IRREVOCABLE TRUST et al

Property Address: 171 GILMORE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12851 Page: 0666

Tax Account: 054.02-1-12

Full Sale Price: $0.00

14450

2146 FAIRPORT NINE MILE POINT LLC to BACK LOT 2146 FRPT NINE MILE POINT ROAD LLC

Property Address: 2146 FAIRPORT NINE MILE POINT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12852 Page: 0383

Tax Account: 140.01-2-71

Full Sale Price: $1.00

ALAIMO, SUSAN to ALAIMO, SUSAN et ano

Property Address: 3 WOODCLIFF TERRACE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12852 Page: 0139

Tax Account: 193.02-4-9

Full Sale Price: $0.00

GRECO, DAWN to GRECO, DAWN et ano

Property Address: 31 WAYCROSS ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12852 Page: 0361

Tax Account: 166.20-2-54

Full Sale Price: $1.00

GULLING-DEJOE, KELLY C et ano to WALSH, FRANK L IV et ano

Property Address: 2 JEFFREY CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12852 Page: 0109

Tax Account: 153.15-3-65

Full Sale Price: $391,036.00

14467

MARRANO/MARC-EQUITY CORPORATION to BERHE, SABA E et ano

Property Address: 12 PARKGLEN DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12852 Page: 0309

Tax Account: 176.18-1-72

Full Sale Price: $408,200.00

14468

BARNES, ROBERT E to BARNES, BARBARA A et ano

Property Address: 700 WILDER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12852 Page: 0158

Tax Account: 024.04-1-15.1

Full Sale Price: $1.00

BEEHLER, ALAINA L et ano to MORGAN, DAVID ALUN et ano

Property Address: 1138 HILTON CORNERS ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12852 Page: 0351

Tax Account: 043.01-2-40

Full Sale Price: $261,000.00

LEMCKE, DANIEL W et ano to LEMCKE, DANIEL W II

Property Address: 228 HAMLIN TOWNLINE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12851 Page: 0573

Tax Account: 015.02-3-33

Full Sale Price: $0.00

14472

DEBRINE, RANDALL S to BOUZA, VIVIANA MARIA GONZALEZ et ano

Property Address: 830 CHEESE FACTORY ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12852 Page: 0282

Tax Account: 223.01-1-28.122

Full Sale Price: $540,000.00

14526

NVR INC et ano to KING, KARRIE B

Property Address: 18 ROBERT MICHAELS RUN, PENFIELD NY 14526

Liber: 12852 Page: 0380

Tax Account: 095.03-1-93

Full Sale Price: $541,800.00

14534

GLEASON, JEFFREY A et ano to DUBIEL, KATARZYNA et ano

Property Address: 27 REITZ PARKWAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12852 Page: 0206

Tax Account: 164.10-2-41

Full Sale Price: $341,900.00

NESSER, DAMIAN et al to ENGEL, KELLY et ano

Property Address: 120 WEST BROOK ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12852 Page: 0354

Tax Account: 150.16-2-13

Full Sale Price: $425,000.00

14543

MUGNOLO, ANTHONY F to VINTONYAK, SUSANNA et ano

Property Address: 445 FIVE POINTS ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12851 Page: 0616

Tax Account: 220.03-1-35.001

Full Sale Price: $800,000.00

14559

BUYS, CAMERON to ROC & PENN LLC

Property Address: 650 GILLETT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12851 Page: 0578

Tax Account: 102.04-2-48

Full Sale Price: $0.00

CASCIANI CONSTRUCTION COMPANY INC to LOPRESTI HOMES CORP

Property Address: 44 FOREST RIDGE TRAIL, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12852 Page: 0197

Tax Account: 072.01-4-3

Full Sale Price: $90,000.00

14568

COMPARATO, ANTHONY to ZHU, JAMES

Property Address: 43 BAILEY ROAD, PARMA NY 14568

Liber: 12851 Page: 0659

Tax Account: 043.04-1-9.1

Full Sale Price: $47,500.00

14580

CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST HB5 to RENEWED DWELLINGS LLC

Property Address: 981 PEARTREE LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12852 Page: 0326

Tax Account: 064.11-3-21

Full Sale Price: $205,400.00

LOPEZ, SUSAN S to LOPEZ, NICHOLAS M

Property Address: 1057 CANE PATCH, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0663

Tax Account: 078.19-2-83

Full Sale Price: $1.00

MASZLE, DARLENE H et ano to CAROLYN MATHIS LIVING TRUST et al

Property Address: 48 HAWKES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0622

Tax Account: 094.17-2-73

Full Sale Price: $505,000.00

REED, ELAINE to ELAINE REED IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 606 BROOKSTONE BEND, WEBSTER NY 14580

Liber: 12851 Page: 0656

Tax Account: 063.19-2-54

Full Sale Price: $1.00

REED, ELAINE to ELAINE REED IRREVOCABLE TRUST U/A/D AUGUST 14 2023 et ano

Property Address: 1673 EMPIRE BOULEVARD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12852 Page: 0176

Tax Account: 093.19-1-43

Full Sale Price: $1.00

14586

KAHASU, EYOB to GOITOM, KIDANE ZEMICHAEL et ano

Property Address: 635 BAILEY ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12852 Page: 0179

Tax Account: 161.17-1-2

Full Sale Price: $228,000.00

14605

ROCHESTER CITY OF to 149 PORTLAND AVENUE INC

Property Address: 321 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12852 Page: 0210

Tax Account: 106.42-1-19

Full Sale Price: $1.00

VAUSS, MARTHA A to GAINES, LAWRENCE et ano

Property Address: 144 RAUBER STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12852 Page: 0136

Tax Account: 106.39.2-39

Full Sale Price: $1.00

14606

GONZALEZ, ROBERTO to BELTRAM, AINADY CASTENADA et ano

Property Address: 148 ABBOTT STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12851 Page: 0609

Tax Account: 105.39-1-28

Full Sale Price: $1.00

MACK, ROBERT B to MOHAMMED, MOHAMMED

Property Address: 164 BERGEN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12852 Page: 0021

Tax Account: 105.47-1-46

Full Sale Price: $100,000.00

SCHEUERMANN, KAREN R et al to ROCFUTURE REMODELING GROUP LLC

Property Address: 33 ANN MARIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12852 Page: 0007

Tax Account: 103.20-2-15

Full Sale Price: $40,500.00

14609

HARTER, JOYCE et ano to ELROD-BLAYLOCK, COLLEEN MASUMI et ano

Property Address: 239 FOX HALL DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0345

Tax Account: 092.20-3-25

Full Sale Price: $250,000.00

JERGE, MICHAEL to NICOLAS GOLD LLC

Property Address: 576 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0312

Tax Account: 107.62-2-61

Full Sale Price: $54,900.00

KAMUNDU, SERGES to BOBB-INNISS, CELINE

Property Address: 312 PENNSYLVANIA AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0330

Tax Account: 106.60-2-32

Full Sale Price: $52,000.00

R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC to HOLDRIDGE, LYDIA R et ano

Property Address: 44 WESTCHESTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0374

Tax Account: 107.39-2-9

Full Sale Price: $245,000.00

14611

ABERCROMBIE, BETTY J to ANDERSON, DAWN W et al

Property Address: 472 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12851 Page: 0603

Tax Account: 120.75-2-64

Full Sale Price: $1.00

AGS STREET MANAGEMENT CORP to TIRO CONSTRUCTION AND DESIGN INC

Property Address: 650 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12851 Page: 0612

Tax Account: 105.82-1-84

Full Sale Price: $1.00

14612

ANTONIO, ALFRED P et ano to ANTONIO, MICHAEL A et ano

Property Address: 319 LOWDEN POINT ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12852 Page: 0170

Tax Account: 026.18-2-18

Full Sale Price: $0.00

14615

BAKER, FRANK to ALBANO, SCOTT

Property Address: 469 RAMONA STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12852 Page: 0298

Tax Account: 090.48-1-25

Full Sale Price: $100,000.00

14617

WALTERS, JOSHUA M to NAPORA PROPERTIES LLC

Property Address: 68 VILLA NOVA ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12852 Page: 0364

Tax Account: 076.19-3-26

Full Sale Price: $173,000.00

14618

BENNIS, OTHMANE to HAQUE, MOHAMMAD ANWARUL

Property Address: 87 SCHILLING LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12852 Page: 0194

Tax Account: 136.19-3-44.1

Full Sale Price: $259,000.00

ELLIOTT, PEGGY to CREARY, ANDREW J et ano

Property Address: 125 WARREN AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12852 Page: 0377

Tax Account: 150.10-2-33

Full Sale Price: $350,000.00

14619

BELL, ANDREA C to ANDREA C BELL REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 95 ROSALIND STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0168

Tax Account: 135.31-2-7

Full Sale Price: $1.00

CUNNINGHAM, GENEVA to TESSIER, SUMNER

Property Address: 29 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0315

Tax Account: 120.82-4-23

Full Sale Price: $142,000.00

MEDINA, FRANCISCO to EDDINGTON, NORMA J et ano

Property Address: 479 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12851 Page: 0627

Tax Account: 120.80-3-43

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to LANDRY, ALEX J

Property Address: 33 SHELDON TERRACE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0213

Tax Account: 135.32-2-43.006

Full Sale Price: $1.00

WALKER, LAURENCE C to TRUE SOURCE PROPERTIES INC

Property Address: 97 MONICA STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0336

Tax Account: 135.26-3-45

Full Sale Price: $84,750.00

14620

FLEMING, STEFAN J to MEEHAN, MELISSA R et ano

Property Address: 60 BLY STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12851 Page: 0629

Tax Account: 121.81-3-48

Full Sale Price: $306,000.00

14621

BILLS, JENNIFER V to STANDARD, JACKSON R

Property Address: 1043 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12852 Page: 0165

Tax Account: 105.36-1-25

Full Sale Price: $1.00

EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION et ano to DYBOWSKI AUTHENTIC POLISH MARKET LLC et ano

Property Address: 1325 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12851 Page: 0598

Tax Account: 091.57-1-3

Full Sale Price: $1.00

SOW, SIRE D to 274 RANDOLPH STREET LLC

Property Address: 274 RANDOPLH STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12852 Page: 0162

Tax Account: 091.76-3-55

Full Sale Price: $1.00

STANDARD, JACKSON R to FOWEE, ALEXANDRA et ano

Property Address: 1043 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12852 Page: 0216

Tax Account: 105.36-1-25

Full Sale Price: $270,000.00

14623

AWAN, JAMIL MUHAMMAD et al to AWAN, MUHAMMAD JAMIL

Property Address: 42 GREAT MEADOWS CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12852 Page: 0340

Tax Account: 160.03-3-19

Full Sale Price: $1.00

BELAIR, RYAN S to OSTRANDER, NATHAN H

Property Address: 18 BLUEBERRY CRESCENT, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12852 Page: 0253

Tax Account: 175.10-2-20

Full Sale Price: $221,000.00

CHANDLER, JOAN E et ano to CHANDLER, CHAD LEWIS et ano

Property Address: 74 GALWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12851 Page: 0619

Tax Account: 175.10-4-19

Full Sale Price: $1.00

SIMEK, LINDA et ano to SIMEK, LINDA

Property Address: 53 SIENNA DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12851 Page: 0645

Tax Account: 162.19-4-2

Full Sale Price: $0.00

14624

AATW HOUSING 1 LLC to AATW HOUSING 1 LLC

Property Address: 1707 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12852 Page: 0334

Tax Account: 134.11-3-8.1

Full Sale Price: $1.00

ANDERSON, CARISSA et al to HARRINGTON, JOSHUA E et ano

Property Address: 63 REDDICK LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12852 Page: 0348

Tax Account: 132.01-4-56

Full Sale Price: $277,500.00

14625

LYNN PERRY PROPERTIES, LLC to PS NORTHEAST, LLC

Property Address: 1677 ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12851 Page: 0606

Tax Account: 138.08-1-42.41

Full Sale Price: $10,100,000.00