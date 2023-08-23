Monroe County, NY judgments recorded July 17-18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 17, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
RIVERA, ARMOHNI D
62 OAK TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $266.00
RIVERA, DANIEL A
70 TIOGA CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
RIVERA, ISIDORO RODRIGUEZ
5 CHERRY BLOSSOM CIRCLE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
RODRIGUEZ, GILBERT
56-B HAZELHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
RODRIGUEZ, ZAVIER I
129 LAKE BREEZE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
SAMIS, JUSTIN S
7842 BATAVIA STAFFORD TOWNLINE, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $463.00
SAMPSON, DAVIDLEE C
573 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SAMS, KYLE E
34 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SAMUEL, SAMAURIA S
736 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $523.00
SAMUELS, MICHAEL
8255 MAIN STREET, WILLIAMSVILLE NY 14221
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $345.00
SANCHEZ-PEREZ, M I
348 NORTON STREET REAR, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
SANDERS, TYRONE C
54 WENDELL STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
SANFRATELLO, RANDY L
37 GIBSON STREET, BERGEN NY 14416
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $360.00
SANTIAGO, ARIEL A
18 WALNUT STREET UPPER, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SANTIAGO, CHARLIE M
41 VAN OLINDA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $210.00
SANTIAGO, JOHNMICHAEL
375 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
SANTIAGO, LAZNIE Y
31 RED PLANK WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
SANTILLO, ANTHONY M
144 AUTUMN CHAPEL, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SANTOS, ELLIOT N
184 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SANTOS, NASHALI Y
8 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
SAPP, KATHI L
47 SULLIVAN STREET 201, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SAPP, LAMEKA M
330 SELEY TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SARFATY, DEVON M
185 GENESEE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $59.00
SAULT, WALTER J
1186 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
SCACCIA, SHANE A
2117 BUFFALO ROAD 113, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
SCE, KEVIN M
174 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
SCERBO, DAVID A
111 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
SCHAEFFER, DENNIS C
247 CURTIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $235.00
SCHANTZ, DARIN M
147 TURPIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SCHMIT, WILLIAM C
17100 PARKLAND DRIVE, SHAKER HEIGHTS OH 44120
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
SCHOONMAKER, DAMIAN M
4550 ROOSEVELT HIGHWAY, KENDALL NY 14476
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SCHUECKLER, GREGORY D
13095 STATE ROUTE 34, MARTVILLE NY 13111
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
SCHUTT, CASSI A
16 WEST CREST DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
SCHWIND, MICHAEL K
4864 SMOKETALK LANE, WESTERVILLE OH 43081
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
SCLAFANI, DONALD
10 CLOUDY LANE, DARIEN CT 06820
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SCOBELL, RAYMOND D
816 HOWARD ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
SCOTT, DASHAYNE C
1618 E MAIN STREET APT 4, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
SCOTT, DONNIE L
4600 DEWEY AVENUE APT 4, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $284.00
SCOTT, JAMES
207 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
SCOTT, MASLIKAH Q
18 RAINIER STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
SCOTT, SHANA S
151 BROOKDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
SCOTT, SHARDAY L
89 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SCOTT, VALERIE C
46 HARRIS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
SCOTT, WILLIE H
976 N GOODMAN STREET A 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
SCROGER, ROGER E
715 GALLUP ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
SEAGER, CHRISTOPHER J
67 LYELL AVENUE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
SEAL, MARIGOLD M
290 POST AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SEGARRA, MALVIN
97 BLEACKER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
SEPULVEDA, DANIEL L
540 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $345.00
SERIO, STACIE NMI
183 MARBLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
SERRANO, GIOVANNI
87 MITCHELL ROAD BASEMENT, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
SERRANO, JENNIFER M
116 ENTERPRISE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SESSION, GERMAYNE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
SESSION, JOSH III
93 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
SHAHID, LAMAR
52 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
SHAIBI, ABDULLAH H
864 MACINTOSH DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
SHARP, CLARENCE 3
43 SHERWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
SHAW, BERNARD J
PO BOX 77453, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
SHAW, DONOVAN S
8 BATTLE GREEN DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $192.00
SHEPPARD, ANDREW J
162 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SHEPPARD, MARCUS D
52 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
SHEPPARD, MARCUS D
52 MERCURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
Judgments
Recorded July 18, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
A&R HVAC L.L.C. et al
A&R HVAC L.L.C. A&R HVAC L.L.C., A&R HVAC L.L.C. A&R HVAC L.L.C. A&R H
Favor: BRIDGE CAPITAL
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $20,041.40
ARCHIE, DEREK
1044 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GENERAL SECURITY INC.
Attorney: LINDA L DONOVAN ESQ
Amount: $832.19
BOMBA RESTO LLC et ano
DBA SCAMPI 30 WEST 18TH STREET, NEW YORK NY 10011
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $53,256.71
BROOKS, CHELSEA
752 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,036.36
CAIN DEVELOPMENT GROUP LLC et ano
1849 LANDRY LANE, ROCK HILL SC 29732
Favor: HAMILTON ADVANCE
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $25,836.00
COON, CHRISTOPHER LEE et ano
1714 30TH STREET, WILLISTON ND 58801
Favor: GREEN GRASS HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $11,461.50
DBA DUPRE FINANCIAL GROUP et al
1010 WILTSHIRE AVENUE, SAN ANTONIO TX 78209
Favor: LEGEND ADVANCE FUNDING II LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $10,434.32
DONADIA, ANTHONY et ano
3799 US HIGHWAY 46 SUITE 310, PARSIPPANY NJ 07054
Favor: BYZFUNDER NY LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $44,318.72
DORSEY, AARON S et ano
285 LINCOLN AVENUE APT UPPER, ROCHESTER NY 14611
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $6,918.48
FOUR COLUMNS INN et al
FOUR COLUMNS INN FOUR COLUMNS INN, FOUR COLUMNS INN FOUR COLUMNS INN FOUR
Favor: SIMMONS CAPITAL PARTNERS
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $58,053.50
GARCIA, IRVIN et al
5653 KATHRYN STREEET, ALEXANDRIA VA 22303
Favor: FAVO FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $23,914.00
GARZONE, DALANYA M
181 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,668.72
HARRIS, DONALD
550 CAMPBELL STREET APT 550, ROCHESTER NY 14611
Favor: PROFESSIONAL DRIVER INSTITUTE INC.
Attorney: PRAGNA PARIKH ESQ
Amount: $1,260.35
HENDRICKSON, SHANELLIA A
281 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,755.61
JOHNSON, AARON D.
110 PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MIRANDA L JAKUBEC ESQ
Amount: $8,470.13
KUHN, ANDREW J
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $3,000.00
MALACARA, MARISELA et ano
5455 ROWLEY ROAD UNIT 3201, SAN ANTONIO TX 78041
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $40,626.14
MCKEEHAN, MICHAEL A et al
7645 W ARNDT COURT, LA PORTE IN 46350
Favor: GREEN GRASS CAPITAL
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $32,854.50
MORAZA, SHANTELL DENISE
14 GRANADA CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: STATE OF NEW YORK
Attorney: JENNIFER PRINCIPE ESQ
Amount: $643.00
MOSLEY, JAKEITH S
71 KELLY STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: STATE OF NEW YORK
Attorney: JENNIFER PRINCIPE ESQ
Amount: $1,434.27
MYHAND, YOLANDA D
276 COUNTESS DRIVE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $1,558.20
PURYEAR, SHANTISE M
201 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $7,845.18
VERALDI, ANTHONY et ano
11744 KITTEN TRAIL, HUDSON FL 34669
Favor: RIVER CAPITAL PARTNERS LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $44,482.25
JUDGMENT SATISFIED
ALLOCO, THOMAS D
Favor: WEBSTER TOWN COURT
AYALA, YOLANDA
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
BAKER POWER & PROCESS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
BAULKMAN, SALLY
Favor: LVNV FUNDING LLC
BEANEY, TERRY
Favor: HOWARD M ROCKOFF DDS
BELL MECHANICAL CONTRACTOR INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CAKIR, ISMAIL
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
CLARK, NICOLE R
Favor: WEBSTER TOWN COURT
CLARK, NICOLE R
Favor: WEBSTER TOWN COURT
COLUNGA, VINCENT
Favor: UNITED STATES
FREEDOM COMMUNITY ENTERPRISES INC et ano
Favor: M&T BANK
FUEGO COFFEE ROASTERS
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
GREEN, DONNA M
Favor: TD BANK USA NA
HANGING TOOTH LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
KEYES, THOMAS C
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
MANUFACTURERS TOOL & DIE CO INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MELENDEZ, LUZ E
Favor: ADVANTAGE ASSETS II INC
MILLENNIUM STUCCO COMPANY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MILLENNIUM STUCCO COMPANY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MILLENNIUM STUCCO COMPANY INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MORELLE, ANTHONY
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
MYNL LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
NORTH EAST AREA DEVELOPMENT INC
Favor: M&T BANK
PRESCOTT, CORA N et ano
Favor: TARGET NATIONAL BANK
SALATINO CONSTRUCTION LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SMILE DENTAL SERVICES PLLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
TROVATO, LAURA M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
WADDELL, VENUS
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
FIRST CHOICE PROPERTY SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FIRST CHOICE PROPERTY SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FIRST CHOICE PROPERTY SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FIRST CHOICE PROPERTY SOLUTIONS INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MAAMA TEES COOKIN & CATERING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
MAAMA TEES COOKIN & CATERING LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
SATISFACTION OF JUDGMENT
, et ano
Favor: , et ano
Amount:
LIMANEK, RENEE N
Favor: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Amount:
NGUYEN, LISA
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
SMILEY, CIERA
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN CRANE
Amount:
SUYDAM, JANIS C
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: KIRSCHENBAUM & PHILLIPS PC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
AUSTIN, TRAMIEKE C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CHESTNUT, VERNON A
2453 CORONET WAY NORTHWEST APARTMENT P8, ATLANTA GA 30318
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DAVIDSON, KAHLIB
Favor: DUNCAN, EMIL
Amount:
GARCIA, THOMAS M
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
GOETZE, RYAN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, ADANTE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, CAROLYN G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, KIMOTHY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, MARCHELLO
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, TARRENCE J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREENE, LAWRENCE E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREGGS, LOUIS L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREGORY, JANET T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRIFFIN, DERRIUS D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRIFFIN, DORIAN S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRIFFIN, TABITHA D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRIFFITH, DEVIN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRINER, ANGEL V
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GUESS, SHONTRECE T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GUILFOYLE, BRITTANY M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GUINAN, TINA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GULLEY, TRAVELLE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HAILE, PATRICIA T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HAZZARD, MICHAEL D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HAZZARD, MICHAEL D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HENDRICKS, JAMES L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HENDRICKS, LATASHA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HENNING, ROBERT M SR
SR SR, SR SR SR
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HENRY, WILLIE F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HERD, SHAFIA
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HERMANACE, WILLIAM T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HERNANDEZ, EMEILA C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HERNANDEZ, RAYMOND J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HEYWARD, RICHARD A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HIGGINS, MARQUISE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HIGGINS, MARQUISE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILL, JEFFERY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILL, MELISSA R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILL, MITCHELL R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILL, NATASHA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILLIARD, KIAJAH M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HILLS, BRUCE
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JACKSON-HARRIS, R E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JAMES, DENISE T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JAMES, KEVIN J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JAMES, KYRSTEN T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JENKINS, JACQUELINE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JENKINS, TIARRA Y
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JEWELL, PASALO O
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JI, YOON HWAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, ANDRE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, ANTHONY E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, BRIAN A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, BRITTANY A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, BYRON O
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, CAROLYN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, DAJAR L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, DENZELL A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, LAMONT A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, LASONDRA F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, LASONDRA F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, LATAZIA K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, MATTHEW C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, TALYA D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JORDAN, QUIAGERIA N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOSEPH, DARRELL D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOSEPH, VEROENIQUE R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KELLY, DONIELLE D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KELLY, TIFFANY J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NELSON, DUSTIN S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NELSON, JASMINE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NELSON, JEFFERY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NELSON, KIARA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
NELSON, MARVIN L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
PEACOCK, RONALD R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
POLLIZI, JOSEPH R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RANKINE, DEVON H
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RANOUS, MICHELE L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RAPP, LAURA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RAS, MICHAEL T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RAYAM, FLOYD S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REDDY CONSTRUCTION COMPANY INC
REDDY CONSTRUCTION COMPANY INC REDDY CONSTRUCTION COMPANY INC, REDDY CONSTRUCTION COMPANY INC REDDY CONSTRUCTION COMPANY INC REDDY
Favor: ELITE CONTRACTORS TRUST OF NEW YORK et ano
Amount:
REED, ISAIAH J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REED, YUSUF A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REEF, CLAYTON G
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REESE, LEYONNA D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REID, JUSTIN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REID, SCOTT RUSSELL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REIMHERR, SHAWNA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REIS, JULIE A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RENE, FRITZ B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REYES, JASLYN K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REYES-VELAZQUEZ, ASHLEY M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REYNOLDS, HAROLD P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
REYNOLDS, JEROME C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
RICH, DAVID C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, KENNETH HOWARD
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
SMITH, RAYMOND B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, REGINALD D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, TAKARA N
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, TIMOTHY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, TIMOTHY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, TINA X
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, TURNER O
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH, WENDELL D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SMITH-RAPLEY, ROBERT E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
SNOW, KINNETH L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
THOMAS, MAALIK S
195 GUINEVERE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
THOMAS, MELVIN G
52 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
ACTION RESIDENTIAL INSULATION INC
1352 COVELL ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: ELITE CONTRACTORS TRUST OF NEW YORK et ano
Amount: $32,286,846.16
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
KEYS, THOMAS J
454 ALPHONSE STREET UPPER, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
KIDD, MICHAELA M
51 PENDENNIS, BUFFALO NY 14225
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
KILBY, KYLE D
8 W MAIN STREET, MACEDON NY 14502
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
KILPATRICK, DARIAN W
6589 DEMARET DRIVE, SACRAMENTO CA 95822
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
KIMBROUGH, NATHAN W
42 CUMMINGS STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
KINARD, DARRYL V
126 BIDWELL PARKWAY APT 6, BUFFALO NY 14222
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PADILLA, VICTOR M
1034 N GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PAGE, LOUIS
58 MAYFLOWER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $40.00
PAGE, LOUIS
58 MAYFLOWER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $25.00
PAGLIA, REMO
12284 ANDERSON ROAD, SPRING HOPE NC 27882
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00s