Monroe County, NY liens filed recorded July 18, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Liens Filed
Recorded July 18, 2023
FEDERAL TAX LIEN
BURKE, PEGGY
Favor: USA/IRS
Amount:
HARPER, CHRISTINE
Favor: USA/IRS
Amount:
MIRANDA, MIGUEL A
Favor: USA/IRS
Amount:
LIEN RELEASE
402 RIDGE ROAD WEST INC
Favor: USA/IRS
ALAN, DAVID P
Favor: USA/IRS
DAKOTA MEDICAL TRANSPORTATION LLC
Favor: USA/IRS
GLASBERGEN, ANTOINETTE E
Favor: USA/IRS
GRIFFIN, PATRICK M
Favor: USA/IRS
MEISENZAHL FARMS LLC
Favor: USA/IRS
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC
Favor: USA/IRS
LIEN SATISFIED
DANIELS, NANCY
Favor: DANIELS, EPHRIAM
MECHANICS LIEN
ITUS PROPERTIES LLC
Favor: WH HOMAN LLC
Amount: $10,500.00
142 SOUTH FITZHUGH STREET UNITS 1-6, ROCHESTER NY 14608
OF20 PROPERTIES LLC
Favor: FLOWER CITY GLASS CO OF NEW YORK LLC<