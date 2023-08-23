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Monroe County, NY liens filed recorded July 18, 2023

By: Daily Record Staff//August 23, 2023

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Monroe County, NY liens filed recorded July 18, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded July 18, 2023

By: Daily Record Staff//August 23, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Liens Filed

Recorded July 18, 2023

FEDERAL TAX LIEN

BURKE, PEGGY

Favor: USA/IRS

Amount:

HARPER, CHRISTINE

Favor: USA/IRS

Amount:

MIRANDA, MIGUEL A

Favor: USA/IRS

Amount:

LIEN RELEASE

402 RIDGE ROAD WEST INC

Favor: USA/IRS

ALAN, DAVID P

Favor: USA/IRS

DAKOTA MEDICAL TRANSPORTATION LLC

Favor: USA/IRS

GLASBERGEN, ANTOINETTE E

Favor: USA/IRS

GRIFFIN, PATRICK M

Favor: USA/IRS

MEISENZAHL FARMS LLC

Favor: USA/IRS

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC

Favor: USA/IRS

LIEN SATISFIED

DANIELS, NANCY

Favor: DANIELS, EPHRIAM

MECHANICS LIEN

ITUS PROPERTIES LLC

Favor: WH HOMAN LLC

Amount: $10,500.00

142 SOUTH FITZHUGH STREET UNITS 1-6, ROCHESTER NY 14608

OF20 PROPERTIES LLC

Favor: FLOWER CITY GLASS CO OF NEW YORK LLC

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