Monroe County, NY deeds recorded August 17, 2023

By: Daily Record Staff //August 24, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 17, 2023 59

NOT PROVIDED

MITELLI, MARSHA to WRIGHT, BENJAMIN et ano

Property Address:

Liber: 12853 Page: 0059

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

PAKUSCH, GERDA to PAKUSCH, DEBBIE A et al

Property Address:

Liber: 12853 Page: 0030

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

WILLIAMS, JAMES to ANGE, DESIRE

Property Address:

Liber: 12853 Page: 0022

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

CARGILL, ASHLEA LENORE et ano to GLEASON, JESSE J et ano

Property Address: 135 BARRY STREET, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12852 Page: 0584

Tax Account: 069.09-3-22

Full Sale Price: $140,500.00

CARPENTER, LEWIS B III to BUCK RUN LAND HOLDINGS LP

Property Address: 2540 REDMAN ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12852 Page: 0539

Tax Account: 028.03-1-17

Full Sale Price: $1.00

14445

CAVATASSI, ACHILLE et al to CAVATASSI, ACHILLE et al

Property Address: 324 WEST AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12852 Page: 0623

Tax Account: 138.84-3-7

Full Sale Price: $100,000.00

REED SAGEN, FRANCHESCA et ano to FOLEY, LEAH R

Property Address: 219 WEST IVY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12852 Page: 0653

Tax Account: 151.28-3-31

Full Sale Price: $110,000.00

14450

VINCI, DEBORAH to DEBORAH VINCI REVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 37 NEUCHATEL LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12852 Page: 0520

Tax Account: 193.02-8-18

Full Sale Price: $0.00

14468

SACHS, JASON C et ano to SICILIANO, DAVID JEREMIAH

Property Address: 6 NORTHSIDE DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12852 Page: 0633

Tax Account: 023.02-4-8

Full Sale Price: $427,500.00

SANCHEZ, MARGARITO R to FORSYTHE, ANDREW et ano

Property Address: 127 RAINTREE LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12852 Page: 0536

Tax Account: 032.10-1-63

Full Sale Price: $256,500.00

14514

FITZGERALD, KEVIN et ano to LAM, DAVID

Property Address: 19 ASTON VILLA, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12852 Page: 0648

Tax Account: 158.01-6-72

Full Sale Price: $221,000.00

LLANO, MIGUEL A et ano to HUTCHINS, DEBRA LYNN TAYLOR

Property Address: 20 MIDDLESBUROUGH PARK, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12852 Page: 0450

Tax Account: 158.01-3-52

Full Sale Price: $340,000.00

14534

CEDAR & DEED HOMES LLC to GIMPLE, CASSANDRA J et ano

Property Address: 58 REITZ PARKWAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12853 Page: 0038

Tax Account: 164.10-2-16

Full Sale Price: $575,000.00

FERRERI, NICHOLAS T to FERRERI, NICHOLAS T et ano

Property Address: 2 MASTERS COVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12852 Page: 0566

Tax Account: 163.02-2-2

Full Sale Price: $1.00

HENNING, BEVERLY D to DAVIS, KIMBERLY H et ano

Property Address: 17 LATCHMERE COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12852 Page: 0581

Tax Account: 152.13-1-6

Full Sale Price: $0.00

PERI, BETHANY et ano to MYERS-REITMEIER, JANE et ano

Property Address: 9 OLD FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12853 Page: 0063

Tax Account: 164.19-2-20

Full Sale Price: $503,050.00

14580

CARNEY, JUN WANG to AHMAD, NAVEED

Property Address: 4 HAWKES TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12852 Page: 0606

Tax Account: 094.18-2-56

Full Sale Price: $350,000.00

KOCH, HORST et ano to SCHROEDER, HELMI

Property Address: 800 ADMIRALTY WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12853 Page: 0035

Tax Account: 063.17-4-6

Full Sale Price: $1.00

NVR INC et ano to DALEY, JAMES P et ano

Property Address: 1567 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12853 Page: 0015

Tax Account: 050.04-10-20

Full Sale Price: $494,486.00

RATCLIFFE, JENNIFER et ano to IACONIS, JOHN G et ano

Property Address: 751 NEWBERRY LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12852 Page: 0627

Tax Account: 079.05-2-56

Full Sale Price: $305,000.00

14586

LILLIE, DOUGLAS P to LILLIE, DOUGLAS P et ano

Property Address: 6 YARROW HILL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12852 Page: 0656

Tax Account: 188.54-1-25

Full Sale Price: $1.00

PLASKON, STEVEN L to SWINGLE, KAREN

Property Address: 11 FOXGLOVE LANE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12852 Page: 0641

Tax Account: 188.53-1-56

Full Sale Price: $176,000.00

14606

PARKVIEW PLACE LLC to WOOD, PATRICIA et ano

Property Address: 71 TIMBER CREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12852 Page: 0399

Tax Account: 103.14-1-64

Full Sale Price: $332,548.00

PILATO, ANTONIO to REVIVE RE LLC

Property Address: 29 BOBBIE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0025

Tax Account: 103.12-2-14

Full Sale Price: $115,000.00

ROTHSCHILD, DONALD W to LEBRON, XAVIER et ano

Property Address: 105 DELMAR STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0053

Tax Account: 105.49-1-10

Full Sale Price: $29,500.00

14607

22 ARNOLD PARK LLC to FEDERICI, NOAH

Property Address: 22 ARNOLD PARK, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12852 Page: 0492

Tax Account: 121.42-1-19

Full Sale Price: $1.00

KELLY PROPERTIES OF ROCHESTER CORP to VICK PARK B LLC

Property Address: 33 VICK PARK, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12853 Page: 0043

Tax Account: 121.44-1-27

Full Sale Price: $200,000.00

KUPER, VICTOR to DAMICO, MATTHEW

Property Address: 2-2.5 DONLON STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12852 Page: 0576

Tax Account: 122.45-2-46

Full Sale Price: $145,000.00

SPOELHOF, JO MAE to FLEMING, STEFAN et ano

Property Address: 121 DARTMOUTH STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12852 Page: 0445

Tax Account: 121.51-2-28

Full Sale Price: $325,000.00

14608

MASSACHI, BIJAN to COLNER, MIKAELA FAY

Property Address: 121 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12852 Page: 0396

Tax Account: 135.28-1-32

Full Sale Price: $110,000.00

14609

ANDREWS, CIDY M et ano to 1256 CONSTRUCTION LLC

Property Address: 661 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0453

Tax Account: 107.62-3-26

Full Sale Price: $100,000.00

COOK, DEAN et ano to COOK, DEAN et al

Property Address: 21 HARWICK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12852 Page: 0390

Tax Account: 107.40-1-19

Full Sale Price: $1.00

GARCIA, PAUL et ano to MIDFIRST BANK

Property Address: 364 ROSEOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12853 Page: 0056

Tax Account: 107.47-3-57

Full Sale Price: $112,000.00

14610

MCINDOE, JAMES W JR et ano to MALEK, RONI S

Property Address: 2195 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12852 Page: 0425

Tax Account: 122.15-1-4

Full Sale Price: $410,000.00

14611

CARDOT, ANDREW et ano to CARDOT HOMES LLC

Property Address: 85 LORENZO STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12852 Page: 0393

Tax Account: 105.80-1-38

Full Sale Price: $20,000.00

CIOPPA, FRANCIS C to JNB HOMES LLC

Property Address: 371 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12852 Page: 0645

Tax Account: 120.83-2-15

Full Sale Price: $89,000.00

RDCS REALTY LLC to BOBB-INNISS, CELINE

Property Address: 61 GROVER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12853 Page: 0046

Tax Account: 120.47-2-14

Full Sale Price: $84,000.00

SALVAGGIO, ANGELINA S to MCDONALD, WENDY L

Property Address: 43 MILLINER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12852 Page: 0506

Tax Account: 105.79-3-40.003

Full Sale Price: $65,000.00

14612

BROWN, JOANN et al to NAGLE, VIRGINIA

Property Address: 40 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12853 Page: 0070

Tax Account: 061.29-31

Full Sale Price: $135,000.00

GRAPE, EMILY JOYCE et ano to GRAPE, HANNAH

Property Address: 854 LATTA ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12852 Page: 0630

Tax Account: 046.15-4-20

Full Sale Price: $175,000.00

14613

DRL4 ENTERPRISES LLC et ano to SM ROC PROPERTIES LLC et ano

Property Address: 25 LINNET STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12852 Page: 0413

Tax Account: 105.25-1-26

Full Sale Price: $1.00

14615

WITT, BENJAMIN R et al to RMAC TRUST SERIES 2016-CTT et ano

Property Address: 583-585 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12852 Page: 0387

Tax Account: 090.49-1-36

Full Sale Price: $274,936.49

14616

BALIVA, FRANCESCO A to GRAHAM, KEVIN

Property Address: 107 WOODHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12852 Page: 0549

Tax Account: 060.42-2-21

Full Sale Price: $103,000.00

PARKWAY HOMES LLC to BURKHARDT, CAREY

Property Address: 1061 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12852 Page: 0529

Tax Account: 060.59-2-3

Full Sale Price: $145,000.00

SANTOLI, OVIDIA et al to BLUELINE HOMES INC

Property Address: 275-281 SUSAN LANE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12852 Page: 0489

Tax Account: 075.14-1-2

Full Sale Price: $173,000.00

WACENSKE, JUSTIN et ano to BUTLER, KIERSTEN A

Property Address: 28 WHEELON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12853 Page: 0066

Tax Account: 060.83-1-16

Full Sale Price: $170,000.00

14617

CASSORLA, FRANCINE M to VANARNOLD, DONNA et ano

Property Address: 43 ALLWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12852 Page: 0526

Tax Account: 076.15-4-20

Full Sale Price: $206,000.00

DICARLO, CLARENCE P to DICARLO, CLARENCE P et ano

Property Address: 112 CAROL DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12852 Page: 0578

Tax Account: 076.18-3-5

Full Sale Price: $1.00

14619

BAMF MANAGEMENT LLC to ZAIDI, ERAM

Property Address: 61 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0609

Tax Account: 135.27-3-9

Full Sale Price: $130,000.00

HICKORY CAPITAL PARTNERS, LLC to DIAZ, JASMINE ESPERANZA et ano

Property Address: 911 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0674

Tax Account: 135.23-1-8

Full Sale Price: $185,000.00

PITONI, PHYLLIS A to WILLIAMS, JOHN H

Property Address: 82 ALDINE STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0546

Tax Account: 120.66-3-55

Full Sale Price: $63,000.00

USA/HUD to WALTERS, JOHN B

Property Address: 155 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12852 Page: 0552

Tax Account: 120.65-1-28

Full Sale Price: $37,000.00

14621

SCR DEVELOPMENT INC et al to SM ROC PROPERTIES, LLC et al

Property Address: 31 LASER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12852 Page: 0408

Tax Account: 091.80-1-8.002

Full Sale Price: $1.00

14622

ENTELL VENTURES LLC to BOWER, KARYN I

Property Address: 1607 TITUS AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12852 Page: 0523

Tax Account: 077.13-3-1.3

Full Sale Price: $50,000.00

14623

WEE WILLIE WINKLE LLC to QUATTRO HENRIETTA LLC

Property Address: 1300 HYLAN DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12852 Page: 0678

Tax Account: 161.16-1-2.12

Full Sale Price: $850,000.00

14624

BALIVA CONCRETE PRODUCTS INC to MILLER ROCHESTER LLC

Property Address: 245 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12852 Page: 0619

Tax Account: 147.01-1-6.1

Full Sale Price: $1,768,150.00

BREWER, DONALD R et ano to HAINES, ADAM

Property Address: 13 PRIVATEERS LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12853 Page: 0049

Tax Account: 147.05-1-42

Full Sale Price: $138,000.00

CASTEL, LASHANDA to CASTEL, LASHANDA et ano

Property Address: 9 CARRIAGE HOUSE LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12852 Page: 0651

Tax Account: 146.04-3-31

Full Sale Price: $1.00

CLAXTON, LEE W et al to MALLO, CHANDLER P

Property Address: 1819 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12852 Page: 0636

Tax Account: 134.07-4-65

Full Sale Price: $152,500.00