Monroe County, NY judgments recorded July 18, 21, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 18, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
PARKER, ANGELA C
4 EDGEBROOK LANE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PARKER, SHEVONNE M
286 PULLMAN AVENUE UPPER, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
PARKER, TROY D
418 SELYE TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
PARRIS, DARYL J
20 CHURCHLEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
PASTORE, MICHAEL C
811 KRIEGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PATTERSON, SHAQUILLE K
148 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
PEACOCK, RONALD R
1703 BLOSSOM ROAD, ROCHESTER NY 14610
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
PEARSALL, LARY D
83 AAB STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
PEARSON-BOVELL, N R
49 LUTHER CIRCLE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
PENA, GHISLAINE
102 RICE ROAD, ALBION NY 14411
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $175.00
PENDERGRASS, MARCUS D
62 LEXINGTON PARKWAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PENDERGRASS, MARCUS D
62 LEXINGTON PARKWAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PENDLETON, AIYESHA C
36 LAKEVIEW PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PENN, BRANDON D
1 BROEZEL STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PEREZ, KEVIN A
26 LAWENDRA STREET, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PEREZ, LIANDRA
37 WOODWORD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
PERKINS, JAREA J
588 CHILD STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $550.00
PERKINS, JIMMIE A
5839 RIGA CENTER ROAD AH4, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
PERRY, DENNIS L
237 PARSELLS AVENUE 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PERRY, KAREN M
1530 N 3RD, ABILENE TX 79601
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
PETERS, RAVEN C
1115 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $50.00
PETERS, SILAS 2
796 NORTH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
PETERS, SILAS 2
796 NORTH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
PETERSEN, PAUL
123 YARKERDALE DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $77.00
PETRILLO, ANTOINETTE
3864 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
PETRONE, SCOTT
600 HONEOYE FALLS FIVE POINT, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
POLOSKY, JENNIFER L
187 HILLSIDE DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
POOLE, STEVEN M
8 VALLEY VIEW DRIVE, AVON NY 14414
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $324.00
POPAN, VASILE
27 CERAND CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PORTER, DAVID L
301 EASTMAN AVENUE 435, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
PORTER, TEEYANA D
100 GREEN KNOLLS, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
POST, JALENA M
92 AAB STREET APT 1, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $330.00
POWELL, BRANDEN S
27 TEAROSE MEADOW LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
POWELL, EDDIE E
441 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
POWELL, JORDEN S
27 TEAROSE MEADOW LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $195.00
POWELL, LISA R
316 ARBORWOOD LANE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
POWELL, LORENE
14 REDFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
POWELL, PATRICE K
461 HAWKEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
POWELL, TIA J
131 PERISON AVENUE, NEWARK NY 14513
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
POWERS, GARRICK L
PO BOX 999, WILLIAMSON NY 14589
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $195.00
POWERS, KEVIN C
80 STERLING STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PRATT, CLIFFORD C
434 S UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PRESCOTT, MICHAEL A
45 KELLY STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PRESCOTT, MICHAEL A
45 KELLY STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PRESHA, KELVIN J
501 1/2 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $30.00
PRESLEY, JAZZMIN M
706 BONESTEEL STREET, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $473.00
PRESSLEY, REGINALD B
31322 SECOND DIV DRIVE JBL, TACOMA WA 98433
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
PREVOST, KELLIE M
55 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $340.00
PRICE, JOSHUA K
1980 E HENRIETTA ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
PRICE, RENELDER L
42 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
PRINCE, ANTOINE
150 WARWICK AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
PRINGLE, CHYNNA M
69 RELIANCE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
PRITCHETT, BRANDON T
105 SANFORD STREET APARTMENT 6, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
PRITCHETT, ERIC S
101 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
PROIA, PERRY J
18 BRYN MAWR ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
PRONE, ERIKA R
23 HUBBARD DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
PROSSER, ERIN M
69 RELLIM BOULEVARD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
PUGSLEY, ANDREW J
1367 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PULLANO, ROBERT E
1 COLUMBUS AVENUE 103, MOUNT MORRIS NY 14510
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $360.00
PURRIER, WYNTER M
49 DEPEW STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $490.00
QUEEN, JESSICA L
6419 HAYDEN DRIVE, HICKORY NC 28601
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $345.00
QUICK, ADRIAN S
563 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
QUINN, JEREMY D
70 MEIGS STREET APT 2, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
QUINN, MONA L
1162 PORTLAND AVENUE APT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $330.00
SMITH, BRIAN D
1690 STONE ROAD APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
SMITH, CHRISTOPHER C
121 CRERAND CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $310.00
SMITH, DAVID W
301 ESSER AVENUE, BUFFALO NY 14207
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $465.00
SMITH, DESHAWN C
74 ALMEDA STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SMITH, EVELYN F
118 S OLD MILL, ENGLEWOOD OH 45322
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
SMITH, J D
173 TERRACE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SMITH, JAMAR J
190 DANFORTH STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
SNOW, STEPHANIE A
423 DRIVING PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
SNOW, TODD D
166 RANDOLPH STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
SNOWDEN, ERNEST
54 POST HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $70.00
SNOWDEN, SHERRY M
2200 S FORT PCH 2022, LAS VEGAS NV 89117
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SNYDER, DAVID M
2828 WALKER ROAD, ALEXANDER NY 14005
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
SNYDER, STEVEN J
11 NORTHVIEW PARK, ATTICA NY 14011
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
THAI, BILL
719 WEST HELLMAN AVENUE, ALHAMBRA CA 91803
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $180.00
THOMAS, BERNARD L JR
153 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
THOMAS, BRIAN A
144 GOLDEN ROD LANE 2, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
THOMAS, CORINTHIS E
1000 EAST AVENUE APT 10D, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
THOMAS, DERRICK D
49 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $88.00
THOMAS, HERMAN L
222 AMES STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
THOMAS, LAHAMMIE J
109 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
THOMAS, LARRY J
124 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
Judgments
Recorded July 21, 2023
JUDGMENT
GOODE, HAROLD E
840 LAKE SHORE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
HALL, GEORGE B
3242 SOUTH WINTON APARTMENT L24, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ISAAC, JUSTICE J
49 WOODSONG LANE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
BARRON, NATHANIEL
157 1/2 WEAVER STREET APT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
GATES, TREVEON
21 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
BLOCKER, GREGORY SR
14 MORGAN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: MONROE COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
Amount: $2,041.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
AL KANAN, ALI N.
7583 REDWOOD POINT STREET, LAS VEGAS NV 89139
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $13,411.27
BLOOMSTATE BEAUTY LLC et al
3151 EAST HAMPTON LANE, GILBERT NY 85295
Favor: COBALT FUNDING SOLUTIONS LLC
Attorney: YEHUDA KLEIN ESQ
Amount: $278,050.00
BROWN, DEWIGHT J JR
89 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $14,855.53
CAMPBELL-BELL, ANTON
DBA BIG WHEELS AUTO 1066 GRAVEL ROAD SUITE 13, WEBSTER NY 14580
Favor: STEPHEN E WEBSTER LLC
Attorney: JOSEPH M SHUR ESQ
Amount: $3,050.00
COMMUNITY IMAGING PARTNERS INC
345 WOODCLIFF DRIVE SUITE 1, FAIRPORT NY 14450
Favor: WORKERS COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $26,500.00
CRUZ-REYES, JUAN G.
194 BAIRD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $1,461.36
DAKE, SHAWN
15 DAISY LANE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: SHELLY L BALDWIN ESQ
Amount: $13,426.51
DIPACI, CHRISTINA et al
1961 MAIN STREET 186, WATSONVILLE CA 95076
Favor: LIBERTAS FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $540,151.41
FIRST SHORE PROPERTY GROUP LLC et al
2375 SAINT JOHNS BLUFF ROAD S #303, JACKSONVILLE FL 32246
Favor: CAPYTAL.COM
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $24,890.00
FUENTES, YONI et al
40 RIZZOLO ROAD, KEARNY NJ 07032
Favor: IMS FUND LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $14,215.48
GAGNER, JOSHUA
212 VOLLMER PARKWAY, ROCHESTER NY 14623
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $2,989.66
GILBERT, THOMAS J et al
854 NORTHGATE ROAD, ROCHESTER MI 48306
Favor: AMSTERDAM CAPITAL SOLUTIONS LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $174,560.32
GODIN, JOANNA
900 CALM LAKE CIRCLE APT D, ROCHESTER NY 14612
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,732.30
LAMOY, KAYLA A
213 RIDGEMONT DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: CAPITAL ONE NA
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $450.00
LINDENHOVIUS, ZACHARY J
10 COUNTRY CLUB ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $3,440.79
MCCRAY, WILLIAM
100 CHILI AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: THE CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: MICHAEL J WEGMAN ESQ
Amount: $8,385.80
MOXLEY, CHAKA J
471 BROOKS AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14619
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $4,459.94
NESMITH, ANDRE J. et ano
1165 SERENE PARK APT B, WEBSTER NY 14580
Favor: FULLONE, JULIANN M.
Attorney: SHARON P STILLER ESQ
Amount: $300,000.00
NIELSEN, CHRISTOPHER J
24 KNOLLBROOK ROAD APARTMENT 35, ROCHESTER NY 14610
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $18,124.40
OTERO, SONIA M
271 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: EVER GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $5,180.83
ROC CITY FASHION INC. DBA PODIUM et al
216 GREECE RIDGE CENTER DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE RIDGE LLC
Attorney: CECILIA BONACCIO ESQ
Amount: $128,115.14
SANTIAGO, GLENDA M
124 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $8,838.67
SRYE, TIMOTHY
156 PRENTISS WAY, HENRIETTA NY 14467
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $4,526.69
THOMPSON, KHALIL
231 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $8,601.85
TORRES, JAYSHA
2 MARBERTH DRIVE, HENRIETTA NY 14467
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $8,688.00
TRI-STATE MEDICAL TRANSPORTATION LLC
11 SHADOW LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: WORKERS’ COMPENSATION BOARD OF THE STATE OF NEW YORK
Attorney: JOSEPH B SLATER ESQ
Amount: $47,500.00
WILLIAMS, GREGORY J
26 LODGE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $7,133.71
JUDGMENT, TOWN COURT
CLARK, KENTIVAS J
241 CHAMPLAIN, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
CLARK, KRISTY L
565 AVENUE A2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
CLARK, PATRICK D
744 E 1ST APARTMENT 3H, LAKELAND FL 33805
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $145.00
CLAY, DOMINIQUE A
1125 MONROE AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CLAY, RASHAD R
115 SHELTER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
CLAYBORNE, CHINA L
22 WATCHHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $334.00
CLAYBORNE, KINDYA S
7 OSCAR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $266.00
CLEERE, BRITTANY C
17 NICHOLS COURT, POUGHKEEPSIE NY 12603
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CLEVELAND, WAYNE L
178 MEIGS STREET APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
CLINTON, CEMONE M
99 MASON AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
CLUNIS, CAMEAL N
41 FAIRVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $310.00
COE, BARBARA L
50 BRIGHT OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
COLAPRETE, ANTHONY
22 SPRINGBROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
COLAPRETE, ANTHONY
22 SPRINGBROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
COLE, JUSTIN P
217 CASE STREET, SYRACUSE NY 13209
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
COLE, NEWCOMB D
5700 ARLINGTON AVENUE, RIVERDALE NY 10471
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
COLEMAN, DONYEE M
39 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
COLEMAN, LOUIS M
529 MIMOSA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $55.00
COLEMAN, MARK A
420 AUDINO LANE APARTMENT, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $40.00
COLEMAN, MICHAELQ A
1567 DEWEY AVENUE 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $275.00
COLEMAN, TASHIA L
3977 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $434.00
COLEMAN, TASHIA L
3977 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $340.00
COLEY, MALAJA I
31 BURROWS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
COLLINS, ADAM
125 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
COLLINS, CORT M
5 COURTRIGHT LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $145.00
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
DIAZ, CHRISTOPHER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DOUGLAS, DENNIS JAMES SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUNHAM, FITZGERALD M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ENGLISH, BARRY BILAL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FAIR, CORTNEY J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FAIR, CORTNEY J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FIGUEROA, FRANCHESCA M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FOGARASSY, PAUL J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
FRYE, JAMES L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAINES, DAVID S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GAMBLE, KEITH
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GANOUNG, CHARLES S IV
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GARCIA, ALEX
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GORDON, DEVON C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRAYSON, RASHEEN A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRIFFIN, JOSHUA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GROSS, JERMAINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GROSS, JERMAINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GROSS, JERMAINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GROSS, JERMAINE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HENDRIX, KEEFA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUNTER, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUNTER, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HUNTER, JAMES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
INGRAM, JERROD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JASON, JOSHUA D SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, HAROLD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KENDRICK, WALTER
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRSTEIN, JAMES A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LEE, MICHAEL S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LEWIS, REUBEN D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
LIPSON, DANIEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARCIAL, NELSON
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MAROTTI, TAMMY M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MARTIN, WILLIAM
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MASON, CHRISTOPHER H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MAYES, JESSIE R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCCULLOUGH, DAVID J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCGRIFF, RONNIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MCKNIGHT, ELIJAH J JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MENDEZ, HECTOR E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, JAY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MILLER, PATRICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MONROE, WALTER A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
MOORE, TYREEN J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NAUDEN, JESSIE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
NESMITH, WENDELL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OTERO, EDWIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OWENS, ROBBIE H
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PEART, EDWIN T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PETERKIN, KENYADA
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRACK, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRACK, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRACK, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PRACK, TIMOTHY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
PUGH, BARRY A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RENFORD, DWANDELL M SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROBINSON, KEVIN D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ROSIER, MICHAEL A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RUIZ, JOSUE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SMITH, JEFFREY W
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SNIDER, TERRIENCE J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SPIKES, ANTONIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
STANLEY, CHARLES
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TITUS, QUARTERMAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
TOWNSEND, MORRIS O SR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WALKER, JAMES JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WELCH, LANNIS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WILLIAMS, CASSIUS
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WIMES, RODNEY L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WINSTON, CHRISTIAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WRIGHT, GABRIEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WRIGHT, KENCEDERICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
WRIGHT, KENCEDERICK
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
HEAGLE, PATRICIA
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
MCFADDEN, SOLOMON I.
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
MUHAMMAD, MURAAD
Favor: CACH LLC et ano
Attorney: JPMORGAN CHASE LEGAL DEPARTMENT
Amount:
SANCHEZ, JUANITA
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:
TOLLINCHI, EDRICK et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BARBARA, SMITH A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
BERARDI, JOSEPH
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
BERLIN, DYLAN M
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
CAMPBEL, DEMOND M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CAMPBELL, CHASITY C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CAMPBELL, JASMANE J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CANDELARIO, CARLOS A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CANNON, ARYANNA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CAREY, ARZZON T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
CIRASUOLO, MINDY R
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
ERDOGAN, EZGI
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
FORD, JEREMIAH L
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
FRANCIN, RAYMONDE
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
GRAHAM, TONYA T
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRANATA, ANDREW J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRANGER, NIALL E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRANITO, JUSTIN F
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRANT, EDWARD D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRAY, MICHAEL M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRAYSON, DOLFONA S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GRAYSON, LASHAUNA S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, ANTWON M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, CHIQUITA P
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
GREEN, MARCHELLO
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
IACOVANGELO, M F
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
ISAAC, BRANDON C
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
IVY, BEAU A
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
JEROME, CODY R
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
JOHNSON, BILLY R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSON, CHRISTIAN L
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
JOHNSON, JIMMY D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JOHNSTON, KIMBERLY S
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
JONES, PERCY L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, SEQUITA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, SHANTELL
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JONES, STEVONNE J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JORDAN, ARIANA J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KERMUE, PRINCE K
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
KERR, LAUREN M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
LEVERENZ, JAMES M
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount:
MCFADDEN, AD
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MINICOZZI, MICHAEL J
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MIRANDA, MARISELA L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MITCHELL, ODESSIA A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MITCHELL, TALIA M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MIZELLE, ROMAUDE E
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MOHAMED, ABDULLAHI H
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:"