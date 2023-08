Upcoming Foreclosures as of August 28, 2023

All auctions are held in the Foreclosure Auction Area, Hall of Justice – Lower Level Atrium, 99 Exchange Blvd., Rochester, N.Y. 14614

Download a PDF or Excel file.

Property Address/City/ Zip Code/Auction Date/Auction Time/Plaintiff’s Attorney/Judgment Amount

755 Glide St Rochester 14606 8/28/2023 10:00 AM MCCABE, WEISBERG & CONWAY, LLC N/A

224 Almay Rd Rochester 14616 8/28/2023 10:30 AM McCalla Raymer Leibert Pierce, LLC N/A

38 Lisbon St Rochester 14606 8/30/2023 10:00 AM Terenzi & Confusione P.C. N/A

42 Pen Web Park Webster 14580 8/30/2023 10:30 AM MCCABE, WEISBERG & CONWAY, LLC N/A

105 Carlisle St Rochester 14615 8/30/2023 12:00 PM Gross Polowy, LLC N/A

10 Diamond Pl Rochester 14609 9/1/2023 11:30 AM Frenkel Lambert Weiss Weisman & Gordon, LLP N/A

288 Peebleview Dr Rochester 14612 9/5/2023 10:00 AM Hasbani & Light, P.C. N/A

1791 Schlegel Rd Webster 14580 9/5/2023 10:00 AM COSTELLO, COONEY & FEARON, PLLC N/A

56 Maria St Rochester 14621 9/6/2023 10:00 AM Bronster, LLP N/A

334 Wilkins St Rochester 14621 9/6/2023 10:30 AM Bronster, LLP N/A

95 Lincoln Mills Rd East Rochester 14445 9/6/2023 10:30 AM Gross Polowy, LLC N/A

112 Devon Rd Rochester 14619 9/6/2023 11:00 AM Robertson, Anschutz, Schneid, Crane & Partners N/A

258 Mercer Ave Rochester 14606 9/6/2023 11:30 AM Knuckles, Komosinski & Manfro, LLP N/A

53 Dunbar Rd Hilton 14468 9/6/2023 1:00 PM Fein, Such & Crane, LLP N/A

3752 Brockport Spencerport Road Spencerport N/A 9/6/2023 1:30 PM David A. Gallo & Associates LLP N/A

48 Point Pleasant Rd Rochester 14622 9/6/2023 1:30 PM Panzarella & Coia, P.C. N/A

2 Borchard St Rochester 14621 9/7/2023 10:00 AM Bronster, LLP N/A

149 Moulson St Rochester 14621 9/7/2023 10:00 AM N/A N/A

210 Hollywood Avenue Rochester 14618 9/7/2023 10:00 AM MUEHE MAUE & ROBINSON LLP N/A

37 Outlook Dr Rochester 14622 9/7/2023 10:30 AM MARGOLIN, WEINREB, NIERER, LLP N/A

101 Beacon Hills Dr N Penfield 14526 9/7/2023 11:00 AM N/A N/A

95 Steele Rd Fairport 14450 9/7/2023 11:00 AM Aldridge Pite, LLP N/A

110 Madison St New York 10002 9/8/2023 11:00 AM Roach & Lin, P.C. N/A

3085 Dewey Ave Rochester 14616 9/8/2023 1:00 PM N/A N/A

27 Blue Ridge Trl Rochester 14624 9/11/2023 10:00 AM Greenspoon Marder N/A

52 Morin Cir West Henrietta 14586 9/13/2023 10:00 AM Phillips Lytle LLP N/A

185 Southampton Dr Rochester 14616 9/14/2023 10:00 AM Bronster, LLP N/A

7 Creekside Cir Penfield 14526 9/15/2023 10:00 AM LACY KATZEN LLP N/A

17 Marigold St Rochester 14615 9/19/2023 1:30 PM Bronster, LLP N/A

214 Wineterroth Street Rochester 14609 9/19/2023 2:00 PM Bronster, LLP N/A

159 Gardiner Ave Rochester 14611 9/21/2023 10:30 AM LOGS Legal Group LLP N/A

42 Austin St Rochester 14606 9/25/2023 12:30 PM David A. Gallo & Associates LLP N/A

87 McGuckin St Rochester 14611 9/26/2023 10:00 AM Pincus Law Group, PLLC N/A

83 Resolute St Rochester 14621 9/28/2023 10:00 AM Terenzi & Confusione P.C. N/A