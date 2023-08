Monroe County, NY deeds recorded August 23, 2023

By: Daily Record Staff //August 29, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 23, 2023 47

NOT PROVIDED

LOISELLE, SHELBY to LOISELLE, NATHAN J

Property Address:

Liber: 12854 Page: 0675

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

LUKE, DIANE D to CROSBY, DEBBIE et al

Property Address:

Liber: 12856 Page: 0079

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

AECKERLE, JOHN K to CIARAMAGLIA, DEANNA et ano

Property Address: SWEDEN WALKER ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12854 Page: 0561

Tax Account: 030.03-1-7.2

Full Sale Price: $30,000.00

14428

HURLEY, CHARLES H et ano to HURLEY, EVAN

Property Address: 960 SAVAGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12856 Page: 0056

Tax Account: 144.03-1-3.2

Full Sale Price: $1.00

14445

DOLL, KEVIN S et ano to BURKLAND, LINDSAY et ano

Property Address: 330 CEDAR PLACE, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12854 Page: 0644

Tax Account: 152.31-1-6

Full Sale Price: $178,147.00

14450

ESPADA, ELIZABETH G et ano to BEYER, EMMA et ano

Property Address: 32 CHADWICK MANOR, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12856 Page: 0022

Tax Account: 154.01-2-60

Full Sale Price: $500,000.00

REAGAN, LINDA J to CHICCINO, MEGHAN REAGAN

Property Address: 449 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12854 Page: 0626

Tax Account: 166.13-1-61

Full Sale Price: $1.00

SHOWALTER, JAY D to STEPHENS, JEFFREY D et ano

Property Address: 34 LOST FEATHER DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12854 Page: 0682

Tax Account: 166.18-1-67

Full Sale Price: $260,000.00

14464

SWEENEY, BROOKE to EICHAS, JACLYN

Property Address: 6 DOWN MEADOW COURT, HAMLIN NY 14464

Liber: 12854 Page: 0647

Tax Account: 029.07-1-26

Full Sale Price: $125,000.00

14468

CALLEA ENTERPRISES LLC to TROUT, SEBRINA V et ano

Property Address: 12 GIOVANNI LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12856 Page: 0066

Tax Account: 025.03-1-29.003

Full Sale Price: $404,171.00

14526

NVR INC to STOINIS, STEFANIA et ano

Property Address: 35 ARIANA WAY, PENFIELD NY 14526

Liber: 12854 Page: 0679

Tax Account: 110.01-1-82

Full Sale Price: $522,760.00

ROSELLO, MARIA to BUCCINI, DAVID A et ano

Property Address: 97 GEBHARDT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12856 Page: 0007

Tax Account: 124.17-2-25

Full Sale Price: $0.00

14534

BERGEN, JOANNE A to YANG, JIANHUI

Property Address: 17 FALLING CREEK ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12854 Page: 0634

Tax Account: 165.13-2-37

Full Sale Price: $280,000.00

KAVANAGH, JAMES to KAVANAGH, SHANNON

Property Address: 14 BROMLEY ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12854 Page: 0623

Tax Account: 178.06-2-33

Full Sale Price: $1.00

OROURKE, CARRIE et ano to CHEN, BIN

Property Address: 6 CANDLEWOOD DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12854 Page: 0669

Tax Account: 163.03-1-40

Full Sale Price: $294,900.00

ROSEMARY UTZ PERSONAL RESIDENCE TRUST to JONES, DOUGLAS H

Property Address: 26 CRANSTON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12854 Page: 0620

Tax Account: 178.06-1-40

Full Sale Price: $1.00

UPTON, JOAN F et ano to GERLACH, PATRICK

Property Address: 7 KALLESTON DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12856 Page: 0016

Tax Account: 178.09-1-47

Full Sale Price: $565,000.00

UTZ, ROSEMARY to JONES, DOUGLAS H et ano

Property Address: 26 CRANSTON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12854 Page: 0586

Tax Account: 178.06-1-40

Full Sale Price: $1.00

14580

NVR INC to HUGHES, JEANETTE et ano

Property Address: 425 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12856 Page: 0037

Tax Account: 050.04-10-31

Full Sale Price: $667,605.00

VESTRI, DONNA J et ano to CASS FAMILY TRUST

Property Address: 152 SEASONS TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12856 Page: 0025

Tax Account: 080.05-5-7

Full Sale Price: $385,000.00

14586

HELLSTERN, KAREN M et ano to HALL, DAVID et ano

Property Address: 228 OVERLAND TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12854 Page: 0685

Tax Account: 189.17-1-17

Full Sale Price: $284,000.00

14608

DIMAURO, MICHAEL to IYER, AAHEL

Property Address: 27-29 COSTAR STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12856 Page: 0010

Tax Account: 105.51-3-49.001

Full Sale Price: $75,000.00

ROCHESTER CITY OF to 9 CUNNINGHAM LLC

Property Address: PART OF 25-37 CANAL STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12854 Page: 0595

Tax Account: 120.36-2-5

Full Sale Price: $1,020.00

14609

AGOSTO, FRANK to SOUKHANOUVONG, PHOUVIENG

Property Address: 70 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0069

Tax Account: 107.80-3-16

Full Sale Price: $60,000.00

SCHAWILLIE, TARYN E to DESGRANGE, ERIN LOWNEY et ano

Property Address: 215 BROCKLEY ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0019

Tax Account: 107.15-3-45

Full Sale Price: $262,000.00

TMTT, MEGAN ALYSSA et ano to SCOTT, JAYNELL S

Property Address: 1072 WHITLOCK ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0028

Tax Account: 092.11-1-35

Full Sale Price: $179,000.00

UTTARO, ERICA to BACHMANN, JORDAN THOMAS et ano

Property Address: 66 VERMONT STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12854 Page: 0653

Tax Account: 107.47-2-57

Full Sale Price: $235,000.00

14610

PISANO, COURTNEY R to KATZ, CHRISTINA MARIE

Property Address: 208 VILLAGE LANE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12856 Page: 0013

Tax Account: 137.07-2-19

Full Sale Price: $265,000.00

14612

CAPAN, JANEEN M et ano to TANTALO, ANDREW P et ano

Property Address: 285 OLD COUNTRY ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12856 Page: 0053

Tax Account: 45.01-15-75

Full Sale Price: $310,000.00

CURRY, VICKIE E to FAIST, MARK T

Property Address: 288 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12854 Page: 0582

Tax Account: 046.10-8-3

Full Sale Price: $195,000.00

FOREST CREEK EQUITY CORP et ano to FABER BUILDERS INC et ano

Property Address: 141 FALKIRK PLACE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12854 Page: 0578

Tax Account: 045.08-2-60

Full Sale Price: $0.00

WIEMER, CHARLES et ano to MANIRAMBONA, MARTA

Property Address: 55 ANDIRON LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12854 Page: 0666

Tax Account: 034.30-6-3

Full Sale Price: $260,000.00

ZOLADZ, DANIEL F et ano to DANIEL F ZOLADZ LIFETIME TRUST et ano

Property Address: 5 KETTERING DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12854 Page: 0523

Tax Account: 045.78-1-22

Full Sale Price: $1.00

14615

MOMENTUM VENTURES LLC to MURRAY, REBECCA

Property Address: 4 WENDELL PLACE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12854 Page: 0617

Tax Account: 090.39-1-29

Full Sale Price: $115,000.00

14616

GRENGA, THOMAS D to ARNONE, PATRICIA K

Property Address: 104 PARLIAMENT CIRCLE PRIVATE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12854 Page: 0629

Tax Account: 059.01-12-28

Full Sale Price: $297,104.00

ZURICK, BRYAN J et ano to CHUA-MIGUEL, MYRNA

Property Address: 28 WHEATFIELD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12854 Page: 0663

Tax Account: 046.17-11-13

Full Sale Price: $169,000.00

14617

AHMED, ALI MOHAMED A to TAYLOR, JILL C et ano

Property Address: 152 BURWELL ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12854 Page: 0592

Tax Account: 076.18-4-70

Full Sale Price: $215,000.00

14620

BRIDGETENDER LLC et ano to SUCHNICKI, CRAIG et al

Property Address: 195 HENRIETTA STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12856 Page: 0001

Tax Account: 121.75-1-77

Full Sale Price: $265,000.00

MACDONALD, JODY et ano to JT MAC PROPERTIES LLC

Property Address: 839 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12854 Page: 0526

Tax Account: 136.54-2-3

Full Sale Price: $293,000.00

14622

BAKER, PATRICIA A to REGER, DANIEL J et ano

Property Address: 214 WALZER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12854 Page: 0567

Tax Account: 077.14-2-64

Full Sale Price: $130,000.00

GLASCOCK, AMI A to BOVAY ACQUISITION MANAGEMENT LLC

Property Address: 247 POINT PLEASANT ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12854 Page: 0607

Tax Account: 062.83-2-22

Full Sale Price: $220,000.00

14623

BERG, HENRY A et ano to SHERMAN, EDWARD B et ano

Property Address: DELAWARE AVENUE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12856 Page: 0004

Tax Account: 147.16-1-46

Full Sale Price: $190,000.00

14624

ANTHONY PERROTTA LIVING TRUST et ano to BYUN, JONG HWA et ano

Property Address: 3535 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12856 Page: 0049

Tax Account: 118.17-1-8.1

Full Sale Price: $220,000.00

14626

CRIPPS, CAROL L to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 193 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12854 Page: 0636

Tax Account: 058.04-4-2

Full Sale Price: $80,000.00

KAIC, ROZALIA to HEALEY, DONALD et ano

Property Address: 24 LEMINGTON CIRCLE, GREECE NY 14626

Liber: 12854 Page: 0589

Tax Account: 058.02-10-44

Full Sale Price: $290,000.00

KELLY HOMES OF NY LLC to LANGDON, MICHELLE A

Property Address: 339 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12854 Page: 0650

Tax Account: 058.04-3-13

Full Sale Price: $500,000.00

MCBRIDE, MARY ANNE to ODERA, ELIZABETH A

Property Address: 8 PICKDALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12854 Page: 0672

Tax Account: 089.11-4-3

Full Sale Price: $250,000.00