Monroe County, NY judgments recorded July 24-25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 24, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
TUCKER, JUSTIN L
2 SOUTH AVENUE APT B, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $390.00
TURPYN, RANDALL J
59 ELLISON HILLS DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $205.00
VENTOSILLA, PAMELA M
257 WILLOWBROOK DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
WALKER, TWYJUAN J
119 MEIGS STREET APT 9, ROCHESTER NY 14607
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
WALLS, JOHN W
126 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
WALSH, JOSEPH D
1122 JACKSON ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $100.00
WAMSER, JASON M
43 DOVE TREE LANE, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $143.00
WATSON, ARIANA M
2 SOUTH AVENUE APARTMENT 2, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $125.00
WHITE, ANGELA M
48 ABERSOLD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $316.00
WHITE, IVERY A
432 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
WHITE, JEROME
399 COLVIN STREET A307, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
WHITE, JOHNATHAN B
3323 TRATT ROAD LOT 26, BATAVIA NY 14020
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $436.00
WHITE, MARC M
7255 POINT LAKE DRIVE A-207, CHARLOTTE NC 28227
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
WHITE, MAZIE
17 KLUEH STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
WHITE, MICHAEL A
60 E RAMONA PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $127.00
WHITE, RASILK T
149 LEE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $260.00
WHITE, SHACQUIRA L
108 LYDIA STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
WHITE, THOMAS M
462 GOODMAN STREET S1, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $270.00
WHITFIELD, DASHAY S
48 PADDINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
WHITSON, JEROME
210 D VILLAGE II DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $285.00
WHYBRA, CHRISTINE M
70 PARK SQUARE, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
WIGGINS, ADONIS T
396 HUDSON AVENUE 320, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
WIGGINS, GEOFFREY R
41 PEACH BLOSSOM ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $270.00
WILLIAMS, DIVINE R
32 OAKMAN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
WILLIAMS, EADDY J
209 ATKINS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
WILLIAMS, HASSAN M
86 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
WILLIAMS, QUINCEY D
548 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $225.00
WILLIAMS, SHYAJIA S
155 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $138.00
WILSON, MARSHAL L
601 SENECA MANOR 11F, ROCHESTER NY 14621
Favor: HENRIETTA TOWN COURT
Amount: $50.00
WIMS, JAIR C SR
146 THIRD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT
Amount: $125.00
WISDOM-BINKLEY, C G
896 MACINTOSH DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $135.00
WOODY, MARVIN L
526 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $240.00
WRIGHT, PATEND S
26 RAEBURN AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $221.00
YARSKY, CAITLIN C
4791 RIDGE ROAD WEST, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $93.00
ZVYAGINTSEV, S F
23 ARCHER DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $80.00
ZVYAGINTSEVA, IVETTA
23 ARCHER DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $200.00
Judgments
Recorded July 25, 2023
JUDGMENT
ROSENFIELD, MARY JANE
226 CHURCH ROAD, BRUNSWICK NY 04011
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROSS, RASHEEN D
191 LONGVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROUNDHEART, LAQUITA L
98 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROWE, HILLARY L
354 SUNSET STREET, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
ROWE, HILLARY L
354 SUNSET STREET, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
AIKENS, CHRISTOPHER R
983 PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14610
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
BENNETT, BRIAN K
419 WEST AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
BRYANT, KEITH
285 ORMOND STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
BUSH, CHRISTIAN
186 SHARON DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00
FINNIN, TAYLOR
316 NORTH MAIN STREET, BATAVIA NY 14020
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
FINNIN, TAYLOR
138 ROSS STREET, BATAVIA NY 14020
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
GRIFFIN, DARRELL
143 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
JOHNSON, KEISEAN
55 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
RAVENELL, JONATHIAN A
200 SETH GREEN DRIVE APARTMENT 1604, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
RIGGINS, FRANK J JR
90 EASTVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
RIVERA, RAFAEL
88 OTIS STREET, ROCHESTER NY 14616
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SEAWRIGHT, RICHARD MICHAEL-LAVON
1111 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
STEIN, CARL
3940 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
STEPHENS, MATTHEW JR et ano
42 CONCORD STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
WILLIAMS, KENYATTA F
107 HIGH STREET, NEWARK NY 14513
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC et al
30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC, 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A L
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $39,845.26
A GENIO COMPANY LLC et al
A GENIO COMPANY LLC A GENIO COMPANY LLC, A GENIO COMPANY LLC A GENIO COMPANY LLC A GEN
Favor: CAMBRIDGE FUNDING SOURCE
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $23,920.38
A&P TRANSPORTATION LLC et al
9411 N 39TH DRIVE, PHOENIX AZ 85051
Favor: APEX FUNDING SOURCE LLC
Attorney: THE KLEIN LAW FIRM LLC
Amount: $160,516.68
APPOLONEY, DARRA K
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC
Amount: $13,826.62
ARQDECO DEVELOPMENT INC et ano
2828 CORAL WAY SUITE 203, MIAMI FL 33145
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $24,519.09
ASLAM, NASEEM
2043 EAST HENRIETTA ROAD APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14623
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $2,049.75
BABCOCK, ROBERT W
Favor: CITIZENS BANK N.A.
Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP
Amount: $1,666.48
BARBOSA, AARON
939 LITTLE BADFIELD ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: UHG I LLC
Attorney: MEGAN CARNES ESQ
Amount: $1,977.60
BEDELL, INDIA L
90 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $6,689.34
BOCK, LAURIE J
36 MANORSHIRE DRIVE APARTMENT 6, FAIRPORT NY 14450
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $1,932.65
BRUNO, CARLOS et al
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $54,935.31
BUBLIK, MAKSIM et ano
Favor: TIMELESS FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $29,966.67
CAPOTE, MARILYN et ano
3271 E QUEEN CREEK ROAD SUITE 112, GILBERT AZ 85297
Favor: PRESCOTT & FIFTH CAPITAL LLC
Attorney: THE KLEIN LAW FIRM LLC
Amount: $64,287.50
CHIGO LLC & AWYAWN LLC et ano
58 SAW MILL RIVER ROAD, HAWTHORNE NY 10532
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $15,992.72
CHIMELIS, LORI
38 WEIDER STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,069.61
CLOUT SOUTHERN CUISINE & LOUNGE LLC et ano
731 CADY DRIVE, FORT WASHINGTON MD 20744
Favor: SKYLINE FUNDING NY
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $106,430.64
CONCIARDO, ANN
536 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $4,466.88
COPE, RASHEEDA et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $7,783.01
DAVIS, ERIC J
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $2,431.64
ELDRIDGE, BRANDIN
318 EAST ELM STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILLER ESQ
Amount: $1,971.25
FRECHETTE, RAYMOND
42 SEBASTIAN DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $3,099.92
GARRISON, ANN-MICHELLE
54 WEST AVENUE APARTMENT 7, FAIRPORT NY 14450
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $9,792.34
GRAHAM, SHARNELL J
42 OHIO STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $7,036.90
GREGGS, SAVANNAH N
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $3,550.46
HALL, BERNICE C
710 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ
Amount: $3,412.71
HALL, CALVIN A
443 BRITTON ROAD APARTMENT F, ROCHESTER NY 14616
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $12,562.14
JACKSON, REGINALD
1354 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $4,869.10
JENSEN, KEVIN
103 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $12,191.69
JERMYN, SCOTT P
40 WHEATFIELD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ
Amount: $5,989.33
JEWELL, BRIANNA L
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC
Amount: $3,004.57
KAUSCH, MICHAEL J
250 HOLMES ROAD, GREECE NY 14626
Favor: BANK OF AMERICA N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $3,845.04
KENNEDY, MICHAEL D
580 GILLETT ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $2,093.12
LAWHORN, EDWARD
1155 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $1,949.65
LITTLE, OLIVER S
57 CLINTON STREET APARTMENT A, BROCKPORT NY 14420
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $4,510.00
LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC et ano
LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC, LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS L
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $17,334.63
MAJID, MISBAH et ano
3414 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372
Favor: ULTRA FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $64,063.33
MATHES, KELSEY
176 GRIFFITH STREET 2, ROCHESTER NY 14607
Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.
Attorney: GERALD W FLYNN ESQ
Amount: $6,317.76
MCLAMORE, MALLORY
Favor: RENT-A-CENTER
Attorney: JOEL N MELNICOFF
Amount: $2,456.68
MILLER, TREVION T
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $4,483.22
MILLIKEN, GEORGE
933 FETZNER ROAD, GREECE NY 14626
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $4,960.77
NITZENBERGER, SOPHIA M
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC
Amount: $7,153.42
NIX, COURTNEY
69 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: URVA S AHMED ESQ
Amount: $8,661.29
PETITTE, RICHARD A
173 STONEYCREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: LACY KATZEN LLP
Amount: $17,642.17
PHILLIPS, JEFFREY D
45 GORTON AVENUE, HILTON NY 14468
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $11,596.53
PIKUET, DENNIS S
99 BAKER STREET, WEBSTER NY 14580
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $2,085.95
POTTER, DAVID
32 RAVENS ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $1,176.89
RASCHKE, MICHELLE
324 WILLOWBROOKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $3,411.48
REED, MARK W
98 PAIGE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP
Amount: $22,002.81
ROBINSON, KEITH B
14 BARRINGTON HILLS, PITTSFORD NY 14534
Favor: US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC
Amount: $24,837.10
RUTH, WILLIAM
200 FURLONG STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: EVER GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: MARK A DREXLER ESQ
Amount: $8,447.11
SEPPALA, MEAGHAN
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $4,661.33
SILLATO, JEFFERY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES PAUL
Amount: $618.49
SINGH, GURJOT et ano
Favor: HONEST FUNDING LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $20,410.00
STAUB, MARTIN J
254 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $3,459.34
TAYLOR, BILLY
170 PRENTISS WAY, HENRIETTA NY 14467
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: CRAIG S STILER ESQ
Amount: $2,101.11
TAYLOR, CHARLES E II et al
809 DEERWOOD DRIVE, STOCKBRIDGE GA 30281
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $34,190.00
VACUUM PROCESS TECHNOLOGY LLC
45 DAN ROAD, CANTON MA 02021
Favor: L3HARRIS TECHNOLOGIES INCORPORATED
Attorney: KEVIN TOMPSETT ESQ
Amount: $66,593.50
VOLL, MARY
739 GENESEE STREET APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14611
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: PORTNOY SCHNECK LLC
Amount: $1,510.27
WHITBECK, THOMAS P
1 WOODBURY BOULEVARD APT 207, ROCHESTER NY 14604
Favor: CAPITAL ONE NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $7,365.81
WHITE, STEPHEN E
3458 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Favor: CAPITAL ONE NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $11,817.15
WHITFIELD, CASSANDRA A
123 NORTH AVENUE, GREECE NY 14626
Favor: CAPITAL ONE NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $3,742.55
WOODS, TAKEISHA L
106 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $12,606.21
YORULMAZLAR, AHMET
19 NAPLES CIRCLE, PENFIELD NY 14526
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $5,669.31
ZINK, YVONNE
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $2,855.67
SATISFACTION OF JUDGMENT
BALSAMO, AGOSTINO et ano
Favor: THE HIGHLANDS LIVING CENTER
Amount:
BORDONARO, JENNA M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DURAND, JESSICA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GLEASON, JENNA
Favor: CAVALRY SPV I, LLC, AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Amount:
LONGDUE, MARGETT et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Amount:
MCGRIFF, ARNOLD
Favor: ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORATION
Amount:
PEACE, DERRICK
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
QIAN, QIN
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
RADCLIFF, JASMINE M.
Favor: MARINER FINANCE, LLC
Amount:/