Monroe County, NY judgments recorded July 24-25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 24, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

TUCKER, JUSTIN L

2 SOUTH AVENUE APT B, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $390.00

TURPYN, RANDALL J

59 ELLISON HILLS DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $205.00

VENTOSILLA, PAMELA M

257 WILLOWBROOK DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

WALKER, TWYJUAN J

119 MEIGS STREET APT 9, ROCHESTER NY 14607

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $143.00

WALLS, JOHN W

126 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

WALSH, JOSEPH D

1122 JACKSON ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $100.00

WAMSER, JASON M

43 DOVE TREE LANE, GREECE NY 14626

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $143.00

WATSON, ARIANA M

2 SOUTH AVENUE APARTMENT 2, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $125.00

WHITE, ANGELA M

48 ABERSOLD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $316.00

WHITE, IVERY A

432 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $80.00

WHITE, JEROME

399 COLVIN STREET A307, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

WHITE, JOHNATHAN B

3323 TRATT ROAD LOT 26, BATAVIA NY 14020

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $436.00

WHITE, MARC M

7255 POINT LAKE DRIVE A-207, CHARLOTTE NC 28227

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

WHITE, MAZIE

17 KLUEH STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

WHITE, MICHAEL A

60 E RAMONA PARK, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $127.00

WHITE, RASILK T

149 LEE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $260.00

WHITE, SHACQUIRA L

108 LYDIA STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $168.00

WHITE, THOMAS M

462 GOODMAN STREET S1, ROCHESTER NY 14607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $270.00

WHITFIELD, DASHAY S

48 PADDINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

WHITSON, JEROME

210 D VILLAGE II DRIVE, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $285.00

WHYBRA, CHRISTINE M

70 PARK SQUARE, HILTON NY 14468

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $170.00

WIGGINS, ADONIS T

396 HUDSON AVENUE 320, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $138.00

WIGGINS, GEOFFREY R

41 PEACH BLOSSOM ROAD, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $270.00

WILLIAMS, DIVINE R

32 OAKMAN STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $160.00

WILLIAMS, EADDY J

209 ATKINS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

WILLIAMS, HASSAN M

86 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

WILLIAMS, QUINCEY D

548 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $225.00

WILLIAMS, SHYAJIA S

155 GLENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $138.00

WILSON, MARSHAL L

601 SENECA MANOR 11F, ROCHESTER NY 14621

Favor: HENRIETTA TOWN COURT

Amount: $50.00

WIMS, JAIR C SR

146 THIRD STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: IRONDEQUOIT TOWN COURT

Amount: $125.00

WISDOM-BINKLEY, C G

896 MACINTOSH DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $135.00

WOODY, MARVIN L

526 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $240.00

WRIGHT, PATEND S

26 RAEBURN AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $221.00

YARSKY, CAITLIN C

4791 RIDGE ROAD WEST, SPENCERPORT NY 14559

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $93.00

ZVYAGINTSEV, S F

23 ARCHER DRIVE, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $80.00

ZVYAGINTSEVA, IVETTA

23 ARCHER DRIVE, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $200.00

Judgments

Recorded July 25, 2023

JUDGMENT

ROSENFIELD, MARY JANE

226 CHURCH ROAD, BRUNSWICK NY 04011

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

ROSS, RASHEEN D

191 LONGVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

ROUNDHEART, LAQUITA L

98 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

ROWE, HILLARY L

354 SUNSET STREET, HOLLEY NY 14470

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

ROWE, HILLARY L

354 SUNSET STREET, HOLLEY NY 14470

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

JUDGMENT, COUNTY COURT

AIKENS, CHRISTOPHER R

983 PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

BENNETT, BRIAN K

419 WEST AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

BRYANT, KEITH

285 ORMOND STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

BUSH, CHRISTIAN

186 SHARON DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $1,425.00

FINNIN, TAYLOR

316 NORTH MAIN STREET, BATAVIA NY 14020

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

FINNIN, TAYLOR

138 ROSS STREET, BATAVIA NY 14020

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

GRIFFIN, DARRELL

143 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

JOHNSON, KEISEAN

55 MURRAY STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

RAVENELL, JONATHIAN A

200 SETH GREEN DRIVE APARTMENT 1604, ROCHESTER NY 14621

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $1,570.00

RIGGINS, FRANK J JR

90 EASTVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

RIVERA, RAFAEL

88 OTIS STREET, ROCHESTER NY 14616

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

SEAWRIGHT, RICHARD MICHAEL-LAVON

1111 ELMWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

STEIN, CARL

3940 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

STEPHENS, MATTHEW JR et ano

42 CONCORD STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

WILLIAMS, KENYATTA F

107 HIGH STREET, NEWARK NY 14513

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC et al

30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC, 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A LIFESTYLE PRODUCTIONS LLC 30A L

Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $39,845.26

A GENIO COMPANY LLC et al

A GENIO COMPANY LLC A GENIO COMPANY LLC, A GENIO COMPANY LLC A GENIO COMPANY LLC A GEN

Favor: CAMBRIDGE FUNDING SOURCE

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $23,920.38

A&P TRANSPORTATION LLC et al

9411 N 39TH DRIVE, PHOENIX AZ 85051

Favor: APEX FUNDING SOURCE LLC

Attorney: THE KLEIN LAW FIRM LLC

Amount: $160,516.68

APPOLONEY, DARRA K

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC

Amount: $13,826.62

ARQDECO DEVELOPMENT INC et ano

2828 CORAL WAY SUITE 203, MIAMI FL 33145

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $24,519.09

ASLAM, NASEEM

2043 EAST HENRIETTA ROAD APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14623

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $2,049.75

BABCOCK, ROBERT W

Favor: CITIZENS BANK N.A.

Attorney: MULLOOLY JEFFREY ROONEY & FLYNN LLP

Amount: $1,666.48

BARBOSA, AARON

939 LITTLE BADFIELD ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: UHG I LLC

Attorney: MEGAN CARNES ESQ

Amount: $1,977.60

BEDELL, INDIA L

90 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $6,689.34

BOCK, LAURIE J

36 MANORSHIRE DRIVE APARTMENT 6, FAIRPORT NY 14450

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $1,932.65

BRUNO, CARLOS et al

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC

Amount: $54,935.31

BUBLIK, MAKSIM et ano

Favor: TIMELESS FUNDING LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $29,966.67

CAPOTE, MARILYN et ano

3271 E QUEEN CREEK ROAD SUITE 112, GILBERT AZ 85297

Favor: PRESCOTT & FIFTH CAPITAL LLC

Attorney: THE KLEIN LAW FIRM LLC

Amount: $64,287.50

CHIGO LLC & AWYAWN LLC et ano

58 SAW MILL RIVER ROAD, HAWTHORNE NY 10532

Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $15,992.72

CHIMELIS, LORI

38 WEIDER STREET, ROCHESTER NY 14620

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,069.61

CLOUT SOUTHERN CUISINE & LOUNGE LLC et ano

731 CADY DRIVE, FORT WASHINGTON MD 20744

Favor: SKYLINE FUNDING NY

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $106,430.64

CONCIARDO, ANN

536 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: SYNCHRONY BANK

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $4,466.88

COPE, RASHEEDA et ano

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $7,783.01

DAVIS, ERIC J

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $2,431.64

ELDRIDGE, BRANDIN

318 EAST ELM STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: CRAIG S STILLER ESQ

Amount: $1,971.25

FRECHETTE, RAYMOND

42 SEBASTIAN DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Favor: SYNCHRONY BANK

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $3,099.92

GARRISON, ANN-MICHELLE

54 WEST AVENUE APARTMENT 7, FAIRPORT NY 14450

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ

Amount: $9,792.34

GRAHAM, SHARNELL J

42 OHIO STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $7,036.90

GREGGS, SAVANNAH N

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $3,550.46

HALL, BERNICE C

710 PAUL ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: STEPHEN EINSTEIN ESQ

Amount: $3,412.71

HALL, CALVIN A

443 BRITTON ROAD APARTMENT F, ROCHESTER NY 14616

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $12,562.14

JACKSON, REGINALD

1354 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: URVA S AHMED ESQ

Amount: $4,869.10

JENSEN, KEVIN

103 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $12,191.69

JERMYN, SCOTT P

40 WHEATFIELD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Attorney: HEATHER A JOHNSON ESQ

Amount: $5,989.33

JEWELL, BRIANNA L

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC

Amount: $3,004.57

KAUSCH, MICHAEL J

250 HOLMES ROAD, GREECE NY 14626

Favor: BANK OF AMERICA N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $3,845.04

KENNEDY, MICHAEL D

580 GILLETT ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $2,093.12

LAWHORN, EDWARD

1155 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ

Amount: $1,949.65

LITTLE, OLIVER S

57 CLINTON STREET APARTMENT A, BROCKPORT NY 14420

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $4,510.00

LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC et ano

LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC, LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS LAURELES AUTHENTHIC MEXICAN AND BAR LLC LOS L

Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $17,334.63

MAJID, MISBAH et ano

3414 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372

Favor: ULTRA FUNDING LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $64,063.33

MATHES, KELSEY

176 GRIFFITH STREET 2, ROCHESTER NY 14607

Favor: JPMORGAN CHASE BANK N.A.

Attorney: GERALD W FLYNN ESQ

Amount: $6,317.76

MCLAMORE, MALLORY

Favor: RENT-A-CENTER

Attorney: JOEL N MELNICOFF

Amount: $2,456.68

MILLER, TREVION T

Favor: CAPITAL ONE N.A.

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $4,483.22

MILLIKEN, GEORGE

933 FETZNER ROAD, GREECE NY 14626

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ

Amount: $4,960.77

NITZENBERGER, SOPHIA M

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC

Amount: $7,153.42

NIX, COURTNEY

69 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: URVA S AHMED ESQ

Amount: $8,661.29

PETITTE, RICHARD A

173 STONEYCREEK DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: LACY KATZEN LLP

Amount: $17,642.17

PHILLIPS, JEFFREY D

45 GORTON AVENUE, HILTON NY 14468

Favor: DISCOVER BANK

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $11,596.53

PIKUET, DENNIS S

99 BAKER STREET, WEBSTER NY 14580

Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $2,085.95

POTTER, DAVID

32 RAVENS ROAD, HENRIETTA NY 14467

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $1,176.89

RASCHKE, MICHELLE

324 WILLOWBROOKE DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Favor: CAPITAL ONE N.A. SUCCESSOR BY MERGER TO CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $3,411.48

REED, MARK W

98 PAIGE STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: RELIN GOLDSTEIN & CRANE LLP

Amount: $22,002.81

ROBINSON, KEITH B

14 BARRINGTON HILLS, PITTSFORD NY 14534

Favor: US BANK NATIONAL ASSOCIATION

Attorney: ZWICKER & ASSOCIATES PC

Amount: $24,837.10

RUTH, WILLIAM

200 FURLONG STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: EVER GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Attorney: MARK A DREXLER ESQ

Amount: $8,447.11

SEPPALA, MEAGHAN

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $4,661.33

SILLATO, JEFFERY

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: SCULLY, JAMES PAUL

Amount: $618.49

SINGH, GURJOT et ano

Favor: HONEST FUNDING LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $20,410.00

STAUB, MARTIN J

254 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $3,459.34

TAYLOR, BILLY

170 PRENTISS WAY, HENRIETTA NY 14467

Favor: LVNV FUNDING LLC

Attorney: CRAIG S STILER ESQ

Amount: $2,101.11

TAYLOR, CHARLES E II et al

809 DEERWOOD DRIVE, STOCKBRIDGE GA 30281

Favor: CAPITAL DUDE LLC

Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV

Amount: $34,190.00

VACUUM PROCESS TECHNOLOGY LLC

45 DAN ROAD, CANTON MA 02021

Favor: L3HARRIS TECHNOLOGIES INCORPORATED

Attorney: KEVIN TOMPSETT ESQ

Amount: $66,593.50

VOLL, MARY

739 GENESEE STREET APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14611

Favor: CAVALRY SPV I LLC

Attorney: PORTNOY SCHNECK LLC

Amount: $1,510.27

WHITBECK, THOMAS P

1 WOODBURY BOULEVARD APT 207, ROCHESTER NY 14604

Favor: CAPITAL ONE NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $7,365.81

WHITE, STEPHEN E

3458 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Favor: CAPITAL ONE NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $11,817.15

WHITFIELD, CASSANDRA A

123 NORTH AVENUE, GREECE NY 14626

Favor: CAPITAL ONE NA

Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC

Amount: $3,742.55

WOODS, TAKEISHA L

106 ELLICOTT STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC

Amount: $12,606.21

YORULMAZLAR, AHMET

19 NAPLES CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Favor: CITIBANK N.A.

Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ

Amount: $5,669.31

ZINK, YVONNE

Favor: SYNCHRONY BANK

Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP

Amount: $2,855.67

SATISFACTION OF JUDGMENT

BALSAMO, AGOSTINO et ano

Favor: THE HIGHLANDS LIVING CENTER

Amount:

BORDONARO, JENNA M

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

DURAND, JESSICA

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

GLEASON, JENNA

Favor: CAVALRY SPV I, LLC, AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.

Amount:

LONGDUE, MARGETT et ano

Favor: FIVE STAR BANK

Amount:

MCGRIFF, ARNOLD

Favor: ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORATION

Amount:

PEACE, DERRICK

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount:

QIAN, QIN

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

RADCLIFF, JASMINE M.

Favor: MARINER FINANCE, LLC

Amount: