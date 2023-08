Monroe County, NY deeds recorded August 24, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 24, 2023 52

NOT PROVIDED

LOGUIDICE, ARLENE A et ano to LOGUIDICE, ARLENE A et al

Property Address:

Liber: 12856 Page: 0491

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

RUFFO, ORAWAN et ano to RUFFO, MARK et ano

Property Address:

Liber: 12856 Page: 0471

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14450

PAUL, CYNTHIA M et ano to LYONS, CHRISTINA et ano

Property Address: 27 PIONEER DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12856 Page: 0367

Tax Account: 152.15-1-47

Full Sale Price: $425,000.00

VALVANO, BART A et ano to ANTELLI, EDITH

Property Address: 200 STEELE ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12856 Page: 0393

Tax Account: 194.01-1-39

Full Sale Price: $1.00

14468

COOK, DONALD G to COOK, DONALD G et ano

Property Address: 25 ARMAND DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12856 Page: 0087

Tax Account: 056.01-2-11

Full Sale Price: $1.00

EMMANUEL BAPTIST CHURCH to CHURCHCARE INC

Property Address: 2435 LAKE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12856 Page: 0370

Tax Account: 029.03-1-23.2

Full Sale Price: $0.00

GRAUS, LAURIE A et ano to GOODHUE, JOSEPH ROGER

Property Address: 27 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468

Liber: 12856 Page: 0364

Tax Account: 024.14-1-6

Full Sale Price: $240,000.00

14526

ALLEN, REBECCA A et ano to DERVISHOLLI, ADELINA

Property Address: 1447 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12856 Page: 0199

Tax Account: 109.07-1-16

Full Sale Price: $250,000.00

RUSZCZEWSKI, DOROTHY M to US BANK NATIONAL ASSOCIATION

Property Address: 3057 ATLANTIC AVENUE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12856 Page: 0431

Tax Account: 109.04-1-22

Full Sale Price: $178,145.64

14534

MATLOCK, DONALD E et ano to MATLOCK, MARY M

Property Address: 50 STONINGTON DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12856 Page: 0202

Tax Account: 178.09-2-30/6

Full Sale Price: $1.00

RENNERT, ELIZABETH et ano to ELIZABETH RENNERT AMENDED AND RESTATED LIVING TRUST

Property Address: 63 TOBEY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12856 Page: 0380

Tax Account: 163.36-1-23

Full Sale Price: $1.00

14559

BOVAY ACQUISITION AND MANAGEMENT LLC to WEST MAIN SODUS LLC

Property Address: 154 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12856 Page: 0243

Tax Account: 087.09-1-1.2

Full Sale Price: $0.00

KNOWLES, JEFFREY W to KNOWLES, GARY P

Property Address: 465 TRIMMER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12856 Page: 0284

Tax Account: 073.03-1-21

Full Sale Price: $1.00

YAHN, JILLIAN R to HAMMOND-HART, JENNIFER et ano

Property Address: 630 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12856 Page: 0180

Tax Account: 100.02-1-4

Full Sale Price: $290,000.00

14580

DAVID, JESUS C to MILFORD, DENNIS et ano

Property Address: 616 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580

Liber: 12856 Page: 0409

Tax Account: 065.01-2-73

Full Sale Price: $383,000.00

KOONS, WILLIAM to WATKINS, MATTHEW J

Property Address: 507 SALT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12856 Page: 0196

Tax Account: 165.02-1-32

Full Sale Price: $1.00

NVR INC et ano to HUGHES, JAMES G et al

Property Address: 1565 ALLISON LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12856 Page: 0333

Tax Account: 050.04-10-21

Full Sale Price: $464,185.00

14606

ALESSI, SUSAN et ano to WAASDORP, CRAIG et ano

Property Address: 33 LANDSTONE TERRACE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12856 Page: 0412

Tax Account: 103.15-2-6

Full Sale Price: $133,000.00

BEACHNER, GALE M to LIU, JIANXIN et ano

Property Address: 65 WEST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12856 Page: 0336

Tax Account: 103.16-7-17

Full Sale Price: $328,000.00

SWINGLE, TIMOTHY R to TDDT HOLDINGS LLC

Property Address: 379 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12856 Page: 0187

Tax Account: 105.50-1-1

Full Sale Price: $0.00

14607

KEBEDE, SOLOMON et ano to DIXON, JEROME C

Property Address: 546-548 BROADWAY, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12856 Page: 0329

Tax Account: 121.57-2-76

Full Sale Price: $150,000.00

14609

BLAZE DEVELOPMENT LLC to COOPER, MICHAEL A

Property Address: 187 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0361

Tax Account: 107.72-3-11

Full Sale Price: $205,000.00

DIETER, JASON R to MOLLENKOPF, KYLE

Property Address: 90 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0406

Tax Account: 107.39-1-76

Full Sale Price: $152,000.00

DRASCH, SANDRA et al to GREMMINGER, GENNA LYNN

Property Address: 87 HIGHWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0287

Tax Account: 092.19-5-9

Full Sale Price: $187,800.00

HAWKINS, ROBERT H to GILMORE, TIMOTHY et ano

Property Address: 1850 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0272

Tax Account: 107.72-2-81

Full Sale Price: $210,000.00

MANNIX, PATRICIA S to BEST, MEGHAN E

Property Address: 129 PRESQUE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0320

Tax Account: 107.65-2-39

Full Sale Price: $195,000.00

SHARPSTEEN, JAMES C et ano to BUCKINGHAM, ASHLEY E et ano

Property Address: 610 MERCHANTS ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12856 Page: 0107

Tax Account: 107.65-1-3

Full Sale Price: $1.00

14610

HYNES, LINDA L to HYNES, JOHN B et al

Property Address: 215 CASTLEBAR ROAD, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12856 Page: 0275

Tax Account: 122.72-2-29

Full Sale Price: $1.00

RUSSO, JOHN F to TARANTELLI, LINDSEY M

Property Address: 90 ALLANDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12856 Page: 0278

Tax Account: 122.24-1-72

Full Sale Price: $275,000.00

14611

DR PARKWAY HOLDINGS LLC to MASSACHI, BIJAN

Property Address: 642-644 GENESEE STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12856 Page: 0420

Tax Account: 120.82-2-15

Full Sale Price: $63,000.00

MEADOW-SPRING PROPERTY MANAGEMENT LLC to VILSON, LHENS

Property Address: 373 WEST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12856 Page: 0104

Tax Account: 120.48-3-2

Full Sale Price: $150,000.00

14613

WYNDHAM, MAHLIK J to WAGNER, CHAD A et ano

Property Address: 216 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12856 Page: 0240

Tax Account: 090.59-1-36

Full Sale Price: $260,000.00

14615

RAMIREZ, JOHN et ano to RAMIREZ, SARAH

Property Address: 3 MARIGOLD STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12856 Page: 0211

Tax Account: 090.50-1-53

Full Sale Price: $1.00

14616

INTERLICHIA, THOMAS to BLAKE, DONNA L

Property Address: 297 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12856 Page: 0184

Tax Account: 060.82-3-2

Full Sale Price: $170,000.00

LETA, VINCENT J to LETA, JAMES M et al

Property Address: 1069 RUMSON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12856 Page: 0207

Tax Account: 046.18-3-2

Full Sale Price: $1.00

SLATTERY, MICHAEL to SCHAFER, BRIAN WILLIAM

Property Address: 250 STONEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12856 Page: 0177

Tax Account: 069.59-4-18

Full Sale Price: $163,150.00

14617

GILKES, ANDREW A to GILKES, ANDREW A et ano

Property Address: 48 HEDGEGARTH DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12856 Page: 0417

Tax Account: 076.15-1-36

Full Sale Price: $1.00

HAYES, GERALD M et ano to WILLIS, ZACHERY P

Property Address: 486 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12856 Page: 0440

Tax Account: 076.19-4-6

Full Sale Price: $185,000.00

RUHLING, JULIE A et ano to MAHER, RUTH M

Property Address: 182 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12856 Page: 0389

Tax Account: 091.05-1-35

Full Sale Price: $265,000.00

SENGLE, DORIS V et ano to SENGLE, ROBERT C et ano

Property Address: 82 WABASH AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12856 Page: 0191

Tax Account: 047.65-1-60

Full Sale Price: $166,000.00

SHEA, KELLY S to ROCTOP PROPERTIES, LLC

Property Address: 44 WINCHESTER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12856 Page: 0090

Tax Account: 076.06-4-21

Full Sale Price: $52,000.00

14618

KOLAR, JAN JIRI et ano to MIHLMESTER, WILLIAM et ano

Property Address: 285 FAIR OAKS AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12856 Page: 0323

Tax Account: 137.09-3-27

Full Sale Price: $356,000.00

MESELHY, EHAB S et ano to RODRIGUEZ, ALEXANDER

Property Address: 100 HIBISCUS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12856 Page: 0352

Tax Account: 150.10-4-10

Full Sale Price: $380,000.00

14619

PARADISE, KHARY Y to RANDALL, CHARLES et ano

Property Address: 550 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12856 Page: 0281

Tax Account: 135.31-1-32

Full Sale Price: $1.00

14620

CHURCH HOME OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE CITY OF ROCHESTER to CHURCH HOME OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE CITY OF ROCHESTER

Property Address: 505 MOUNT HOPE AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12856 Page: 0268

Tax Account: 121.70-1-4.001

Full Sale Price: $1.00

WILLIAMS, RENEE M et ano to BLOK, MACHIEL et ano

Property Address: 24 STANFORD ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12856 Page: 0356

Tax Account: 135.76-1-27

Full Sale Price: $285,000.00

14621

DAVILA, ALEXANDER to NEGRON, STEPHANY

Property Address: 56 SPIEGEL PARK, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12856 Page: 0434

Tax Account: 106.27-2-57

Full Sale Price: $160,000.00

14623

BROWN, CHRISTOPHER W to MAI, JING WEN

Property Address: 316 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12856 Page: 0259

Tax Account: 162.13-1-17

Full Sale Price: $270,000.00

EZINKWO, PETER EKWALEOR to EZINKWO, NGOZI

Property Address: 63 GALWAY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12856 Page: 0386

Tax Account: 175.10-4-23

Full Sale Price: $0.00

YF COMPANY LLC to FERRELL, ANDREW

Property Address: 480 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12856 Page: 0376

Tax Account: 163.05-2-480

Full Sale Price: $139,900.00

14624

PEACH, ANN et ano to ATALLAH, AHMAD

Property Address: 2938 SOUTH UNION STREET, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12856 Page: 0297

Tax Account: 131.02-2-59

Full Sale Price: $109,000.00

14626

BURRIS, DON F et ano to BURRIS, DON F et al

Property Address: 36 AMBERWOOD PLACE, GREECE NY 14626

Liber: 12856 Page: 0292

Tax Account: 089.14-1-16

Full Sale Price: $1.00