Monroe County, NY judgments recorded July 25-26, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 25, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BLACKGROVE, GARY A
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DRIVER, BRYAN G
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DUCLOS, TIFFANY M
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DUHART, TYLONE M
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DUMBLETON, KIM M
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DUNN, THOMAS M
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DUNNE, WILLIAM M
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DUNNIEHIGH, KWINTEN L
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DUNWOODY, ANTHONY T
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DUPONT, ALTAMEASE
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DURDEN, AARON J
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EANES, JASMINE L
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EARLSEY, DASHAY L
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EARSING, C D
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EATON, BREANNA J
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EBERHART, ROBERT L
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ECHOLS, ASHLEE L
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EDMONDS, GLENDA K
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EDMONDS, JO A
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EDWARDS, COREY L
Favor: GATES TOWN COURT
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EDWARDS, KIERRA F
Favor: GATES TOWN COURT
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EID, MOHAMMED T
Favor: GATES TOWN COURT
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ELAM, JAMAL D
Favor: GATES TOWN COURT
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ELKINS, EDWARD J
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ELLINGTON, DANTE D
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ELLINGTON, WILLIE J
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TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BETHUNE, PERRY L
5839 RIGA CTR RD B9, CHURCHVILLE NY 14428
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Amount: $273.00
BIANCHI, MELANIE A
81 PARKWOOD, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
BILLINGSLEY, TAWANDA
326 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BILLS TOPSOIL
3 CARRIAGE HOUSE LANE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
BILLUPS, LEON
336 CAROLINE STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $250.00
BLACK, DAIAJANI L
52 SKYLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BLACKMON, JAMES RYAN E
539 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BLACKWELL, EDWARD R
8776 PEAVEY ROAD, FILLMORE NY 14735
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
BLACKWELL, WALTER G
27 WAKE ROBOIN TERRACE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
BLAGROVE, GARY A
51 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $410.00
BLAIR, RAHEEM R
192 UNION STREET A-1, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
BLEVINS, DAVID A
225 KIOWA WAY, DEL RIO TN 37727
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BLUE-MYRICKS, CHELLISIE S
773 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
BOGAR, LAKISHA D
254 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
BOLAND, TERRENCE E
19 BOSTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
BOLAND, TERRENCE E
19 BOSTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
BORNHEIMER, MICHAEL E
4387 RIDGE ROAD, WILLIAMSON NY 14589
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BORZON, DAWN M
211 CHURCH STREET, SANDUSKY OH 44870
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
BOST, MALEEKA
445 POST AVENUE APARTMENT 18, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
BOSTICK, MYLES B
267 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $158.00
BOST-JEFFRIES, DREONNA L
349 FLANDERS PLACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $97.00
BOUNDS, N A
96 GREEN KNOLLS DRIVE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
BOUTTE, M M
56 ALLERTON STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BOWDEN, CHARLES J
164 ELMCREST RISE, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BOWENS, DWAYNE D
18 MILTON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BOWENS, DWAYNE D
18 MILTON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BOYD, ERNEST E
PO BOX 134, EAST OTTO NY 14729
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $210.00
BRACKEN, MORGAN A
87 MEADOWWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
BROWN, MARIE D
5 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BROWN, NYSHAE C
4016 23RD PARKWAY APT 11, TEMPLE HILLS MD 20748
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
BROWN, PAMELA J
560 BROWN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BROWN, TERESA A
103 CASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
BROWN, TERRY A
484 WESTMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $301.00
BROWN, TYSHAN O
27 CHRISTOPHER 78, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BROWN, TYVAUGHN O
403 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
BROWN, ZENNIE D
12 PARTRIDGEBERRY WAY, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
BROWNNOBLE, BRANDON L
58 WILBUR STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BRUMFIELD, KEJA L
196 WELLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
BRUMFIELD, MICHAEL S
141 HEMPEL STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
BRUNER, MELIKAH L
135 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
BRUNSON, EVONNE N
7 GRACE STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
BRYAN, ROBERT E
901 ENGLEWOOD PARKWAY O306, ENGLEWOOD CO 80110
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BRYANT, JAMAR T
42 BELLWOOD PLACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BRYANT, SHANNON M
912 POND VIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
BUCCINI, RICHARD
76-A GREENLEAF MEADOWS, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
BUCK, STELLA E
2064 E RIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
BUCKMAN, ROBIN L
666 SOUTH PLYMOUTH AV303, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
BUCKNER, THOMAS
54 MAIN STREET, SAVANNAH GA 31408
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $35.00
BURDICK, DANIEL P
235 COLWICK ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
BURGESS, DAWAN C
2052 E MAIN STREET 810, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
BURGESS, LATOYA N
11 MARYLAND STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $479.00
BURGHER, MICHELLE L
714 HOLCOMB STREET, WATERTOWN NY 13601
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
BURGIO, FRANK JR
143 2ND AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
BURKE, SHAWN P
293 WILDBRIAR, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $3.00
BURNEY, RANDOLPH H
81 ROSEMARY DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BURNS, JEFFREY
156 DELAMAINE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $117.00
BURRELL, FLOYD A
39 BLEILE TERRACE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
BURT, JERROD J
255 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $316.00
BUSH, YAKIRA A
338 CEDARWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $494.00
BUSSEY, ANTHONY D
109 BURNING BRUSH LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
BUTLER, CHANIKQUAH D
427 NORTH CLINTON AVENUE APARTMENT D, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $434.00
BUTLER, ROBERT J
35 JENNIE LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $73.00
BUTTON, BRADLEY J
21 WILLIAM STREET, DANSVILLE NY 14437
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
BUTTON, SALLY K
21 ELTON STREET APT 216C, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
BYRD, TOMIEK Q
102 BREBEUF DRIVE APARTMENT A, PENFIELD NY 14526
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
ISSE, SHUAB Y
50 CHESTNUT STREET SUITE 501, ROCHESTER NY 14604
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
IVEY, LAJAMES D
671 RIDGEWAY AVENUE #2, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
IVY, JOHNATHAN J
139 ROUGE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
JACKSON, DONNELL M
50 CHARLOTTE STREET 203, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
JACKSON, GEORGE M
1273 AVENUE 277, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
JACKSON, JERMELL E
561 MIMOSA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
JACKSON, KESHAWNA M
1241 GENESEE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
JACKSON, TROY R
30 QUINCY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $175.00
JACKSON, WILLIE S
160 DR SAMUEL MCCREE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
JACKSON, ZHANE N
269 WHITNEY STREET APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
JAMES, ALTON J
345 SPENCERPORT 127, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
KEMP, BRIZJEL P
165 AVIS STREET APT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
KEMP, JOI J
18939 BRESICA LANE, KATY TX 77449
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
KENNEY, STEPHEN S
8030 SMITH POND A102, ROCHESTER NY 14809
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
KENT, TIMOTHY
4790 BENNETTS CORNERS, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
KENT, TIMOTHY
4790 BENNETTS CORNERS, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
RANDALL, TIMIA S
24 FLAMINGO DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
REAVES, KELVIN J
49 STONEHILL DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
REAVES, LEWIS
848 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
REEVES, SHYASIA D
71 DEWEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
RELEFORD, DESIREE D
51 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
RELEFORD, PHILLIP D
20 WAIT STREET APT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
RELEFORD, PHILLIP D
20 WAIT STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
RELEFORD, PHILLIP D
20 WAIT STREET APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
REMBERT, CARRIE A
10 WESTGATE TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
RENE, ROOSEVELT
24 SPRING VALLEY COMMONS, SPRING VALLEY NY 10977
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
RENFORD, DWANDELL M
66 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
RESTREPO, EVANDER
27 CHARLES STREET, PAWTUCKET RI 02860
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
REVELL, SCOTT J
127 HICKORY MANOR DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
REYES, REINALDO J
38 SEVENTH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $225.00
REYES, RUBIN
75 TIMPAT DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
RICE, TAVIAN J
225 CHARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
RIVERA, MAGDIEL O
725 GOLDEN SUNSHINE CIRCLE, ORLANDO FL 32807
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
RIVERA, MICHAEL D
107 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
RIVERA, MICHAEL D
107 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
ROBARE, BRYCE P
369 GREGORY STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
ROBARE, RENEE S
816 NORTH GREECE ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $345.00
ROBERTS, BRENDA M
64 PAYNE BEACH ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $230.00
ROBERTS, DUJUANA D
438 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $310.00
ROBERTS, JEVON M
149 HOBART STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
ROBERTSON, CLAY E
121 FALMOUTH STREET 11, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
ROBINSON, CORTEZ W
25 BOCK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
ROSARIO-OCASIO, VICTOR O
42 ALICE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
ROSATO, AMANDA L
33 BURBEN WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $162.00
RUTLEDGE, KEDARI T
408 ALPHONSE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
RUTLEDGE, RAESHAWN D
40 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
WALTER, ANTHONY R
2660 AVENUE 24-13, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $211.00
WALTHOUR, CYNTHIA A
PO BOX 1019, PHILMONT NY 12565
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
WALTON, BRIAN E
126 LAURA LANE, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WARD, TERRELL P
21 BOBRICH DRIVE APT D, ROCHESTER NY 14610
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $266.00
WILLIAMS, LOUIS E
151 CHESTNUT RIDGE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
WILLIAMS, MARTINI M
186 ANNIE LANE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
WILLIAMS, TIMOTHY P
2 WOODSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $395.00
WILSON-BRITO, DYVERE J
45 HAZEL BARK RUN, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WINDER, LASHONDA S
235 AVIS STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
WOFFORD, TAMARA L
43 YORK STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
WOLFF, KEVIN C
70 HIGHWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $145.00
WONG, DANIEL E
15 WINHURST DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
WOOD, DEION J
411 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $123.00
WOODS, CHAMPAYNE L
58 MERRIMAC STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
WOODS, TERESA R
96 RIDDLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WOODS, TERESA R
96 RIDDLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $510.00
WOODS, TERESA R
96 RIDDLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WOODWARD, MARREK D
84 CULVERTON DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WRIGHT, ERICA J
480 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WRIGHT, KELLEY M
4885 REDMAN ROAD 4, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WRIGHT, TERESA A
7 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $310.00
WYCHE, TYRONE J
127 MAXWELL AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
Judgments
Recorded July 26, 2023
JUDGMENT
ORTIZ, GILBERTO D
175 KLEIN, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
JUDGMENT, COUNTY COURT
AVILA, SHANALEY
220 PENNSYLVANIA AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,375.00
BARBOSA, PETER
2024 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
CLEGG, BOBBY L
100 OAK STREET, GENEVA NY 14456
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
FRIES, EMILY L
109 MACBETH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,570.00
LUCAS, VALUN
40 RESOLUTE CIRCLE APT 202B, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SAURINI, ERIC
114 TOTTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
SHIFLEY, JAMES
78 PARKHURST DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $1,425.00c