Monroe County, NY mortgages recorded August 24, 2023

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Mortgages
Recorded August 24, 2023 61
NOT PROVIDED
CAHILL, ILANA B & STEVENSON, ILANA B
Property Address: 150 HOWLAND AVENUE, BRIGHTON NY
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $56,974.28
ENGELSEN, MARY E & HART, MARY E
Property Address: 1 ROCHELLE DRIVE, CHURCHVILLE, NY 14428, CHILI NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
GONZALEZ, MARIA D
Property Address: 452 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF ROCHESTER INC
Amount: $9,958.00
GRIGGS, CHRISTOPHER D & GRIGGS, JOANNA W
Property Address: 655 MOUL ROAD, HILTON, NY 14468-1338, PARMA NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
HEBELL, LINDA A
Property Address: 942 GRISTMILL RIDGE, , NY 14580, WEBSTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
LEVERETT, LISA R
Property Address: 12 CHASEVIEW ROAD, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $220,300.00
LIU, JIANXIN & WU, MENGYA
Property Address: 65 WEST GARDEN DRIVE, GATES NY
Lender: METRO CITY BANK
Amount: $196,800.00
OWEN, BRIANNA D & SUBJECT, BRIANNA D
Property Address: 178 GUTHRIE ROAD, WHEATLAND NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
14450
GORDON, ALAN & GORDON, CHRISTIE
Property Address: 65 BLACKWATCH TRAIL, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $158,600.00
SISSON, BRIAN T & SISSON, CHERYL A
Property Address: 10 HALSTEAD RISE, FAIRPORT NY 14450
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $95,000.00
14467
FERLISI, BETTY & PORTER, DAVID E
Property Address: 154 GOODBURLET ROAD, HENRIETTA NY 14467
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $30,000.00
14468
GOODHUE, JOSEPH ROGER
Property Address: 27 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $110,000.00
ONEILL, DANIEL R & ONEILL, PATRICIA
Property Address: 340 MANITOU BEACH ROAD, HILTON NY 14468
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,000.00
14514
WALKER, MEGAN C
Property Address: 847 MORGAN ROAD, NORTH CHILI NY 14514
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14526
DERVISHOLLI, ADELINA
Property Address: 1447 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $245,471.00
14534
LUCAS, NOELLE L & SCHLACK, NOELLE L
Property Address: 37 DIKEMAN ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,000.00
SUN, QING KAI
Property Address: 8 PONDS EDGE WAY, PITTSFORD NY 14534
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $470,000.00
14559
GAGNE, DOUGLAS & GAGNE, MARY
Property Address: 126 DEAN ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
HAMMOND-HART, JENNIFER & HART, BRIAN
Property Address: 630 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $275,500.00
MURPHY, JULIE M & MURPHY, THOMAS M III
Property Address: 1 CARLOTTA DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $66,500.00
WEST MAIN SODUS LLC
Property Address: 154 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $165,000.00
14580
KURZ, ANN E
Property Address: 886 MEADOW RIDGE LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
MILFORD, DENNIS & SACCHITELLA, ALIX
Property Address: 616 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $294,910.00
14606
FUSTANIO, RICKEY C
Property Address: 85 POLARIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
JOHANTGEN, PHILLIP & JOHANTGEN, TRACIE
Property Address: 52 VALENCIA DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $193,732.00
14609
BARBER, ANDREW A
Property Address: 58 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: BROCKPORT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $36,000.00
BEST, MEGHAN E
Property Address: 129 PRESQUE STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $185,250.00
COOPER, MICHAEL A
Property Address: 187 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $150,000.00
GREMMINGER, GENNA LYNN
Property Address: 87 HIGHWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $184,398.00
MOLLENKOPF, KYLE
Property Address: 90 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $121,600.00
MOLLENKOPF, KYLE
Property Address: 90 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION
Amount: $4,560.00
WILSON, AUDRA
Property Address: 672 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: WELLS FARGO BANK NA
Amount: $160,000.00
14610
TARANTELLI, LINDSEY M
Property Address: 90 ALLANDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $206,250.00
14611
LHENS VILSON
Property Address: 373 WEST AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $112,500.00
14612
BOBER, GERRY E & BOBER, LINDA L
Property Address: 227 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $250,000.00
GOERTEL, JAMES & GOERTEL, RACHEL ADAMS
Property Address: 3250 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $20,000.00
KELSEY, JAIME
Property Address: 777 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: USA/HUD
Amount: $18,009.71
14613
WAGNER, CHAD A & WAGNER, KIMBERLY S
Property Address: 216 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $195,000.00
14616
BLAKE, DONNA L
Property Address: 297 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $120,000.00
DICENZO, RAYMOND C & DICENZO, SUSAN M
Property Address: 76 BROOKLINE LANE, ROCHESTER NY 14616
Lender: SAINT PIUS X CHURCH FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $138,155.00
LAWRENCE, ADRIANA R
Property Address: 85 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $5,853.45
SCHAFER, BRIAN WILLIAM
Property Address: 250 STONEWOOD AVNEUE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $154,992.00
THOMAS, CHRISTINA
Property Address: 247 WILLIS AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $6,638.65
14617
AGRICOLTOSO, ALFRED J & JUDD, TIMOTHY D
Property Address: 720 VAN VOORHIS AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
GARCIA, RACHEL L & PENNYMAC LOAN SERVICES LLC
Property Address: 216 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: GARCIA, RACHEL L
Amount: $154.39
MAHER, RUTH M
Property Address: 182 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $257,050.00
ROC TOP PROPERTIES LLC
Property Address: 44 WINCHESTER ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC
Amount: $97,000.00
WILLIS, ZACHERY P
Property Address: 486 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGSITRATION SYSTEMS INC
Amount: $148,000.00
14618
KOMISARCHIK, MAYYA M & SCLAR, JASON A
Property Address: 127 WARRINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $157,000.00
MIHLMESTER, WILLIAM & REID, MIRANDA
Property Address: 285 FAIR OAKS AVENUE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $211,000.00
RODRIGUEZ, ALEXANDER
Property Address: 100 HIBISCUS DR, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $342,000.00
14620
WAGNER, RAYMOND J
Property Address: 357 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14621
NEGRON, STEPHANY
Property Address: 56 SPIEGEL PARK, ROCHESTER NY 14621
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $152,000.00
14622
TELARO, PAULA & TELARO, RAFFAELE
Property Address: 70 ANGELUS DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14623
FERRELL, ANDREW
Property Address: 480 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $135,700.00
PUHL, TAWNI L
Property Address: 159 CASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $47,400.00
14624
ECKER, JAMES H
Property Address: 25 SUTTERS RUN, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
LAFORCE, FELISHA A & LAFORCE, JONATHAN D
Property Address: 1 ELLIS DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
SCHLITZER, MARY B
Property Address: 16 HITREE LANE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $25,000.00
SPOSATO, AMY M & WAIBEL, TROY J
Property Address: 34 MEETING HOUSE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: SAINT PIUS X CHURCH FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
14626
PAYNE, NANCY THAI
Property Address: 164 SOMERWORTH DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00s