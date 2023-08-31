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Monroe County, NY mortgages recorded August 24, 2023

By: Daily Record Staff//August 30, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 24, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 24, 2023

By: Daily Record Staff//August 30, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 24, 2023  61

NOT PROVIDED

CAHILL, ILANA B & STEVENSON, ILANA B

Property Address: 150 HOWLAND AVENUE, BRIGHTON NY

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $56,974.28

ENGELSEN, MARY E & HART, MARY E

Property Address: 1 ROCHELLE DRIVE, CHURCHVILLE, NY 14428, CHILI NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

GONZALEZ, MARIA D

Property Address: 452 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF ROCHESTER INC

Amount: $9,958.00

GRIGGS, CHRISTOPHER D & GRIGGS, JOANNA W

Property Address: 655 MOUL ROAD, HILTON, NY 14468-1338, PARMA NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

HEBELL, LINDA A

Property Address: 942 GRISTMILL RIDGE, , NY 14580, WEBSTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

LEVERETT, LISA R

Property Address: 12 CHASEVIEW ROAD, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $220,300.00

LIU, JIANXIN & WU, MENGYA

Property Address: 65 WEST GARDEN DRIVE, GATES NY

Lender: METRO CITY BANK

Amount: $196,800.00

OWEN, BRIANNA D & SUBJECT, BRIANNA D

Property Address: 178 GUTHRIE ROAD, WHEATLAND NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

14450

GORDON, ALAN & GORDON, CHRISTIE

Property Address: 65 BLACKWATCH TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $158,600.00

SISSON, BRIAN T & SISSON, CHERYL A

Property Address: 10 HALSTEAD RISE, FAIRPORT NY 14450

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $95,000.00

14467

FERLISI, BETTY & PORTER, DAVID E

Property Address: 154 GOODBURLET ROAD, HENRIETTA NY 14467

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $30,000.00

14468

GOODHUE, JOSEPH ROGER

Property Address: 27 TYLER TRAIL, HILTON NY 14468

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $110,000.00

ONEILL, DANIEL R & ONEILL, PATRICIA

Property Address: 340 MANITOU BEACH ROAD, HILTON NY 14468

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,000.00

14514

WALKER, MEGAN C

Property Address: 847 MORGAN ROAD, NORTH CHILI NY 14514

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14526

DERVISHOLLI, ADELINA

Property Address: 1447 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $245,471.00

14534

LUCAS, NOELLE L & SCHLACK, NOELLE L

Property Address: 37 DIKEMAN ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,000.00

SUN, QING KAI

Property Address: 8 PONDS EDGE WAY, PITTSFORD NY 14534

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $470,000.00

14559

GAGNE, DOUGLAS & GAGNE, MARY

Property Address: 126 DEAN ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

HAMMOND-HART, JENNIFER & HART, BRIAN

Property Address: 630 WASHINGTON STREET, SPENCERPORT NY 14559

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $275,500.00

MURPHY, JULIE M & MURPHY, THOMAS M III

Property Address: 1 CARLOTTA DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $66,500.00

WEST MAIN SODUS LLC

Property Address: 154 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $165,000.00

14580

KURZ, ANN E

Property Address: 886 MEADOW RIDGE LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

MILFORD, DENNIS & SACCHITELLA, ALIX

Property Address: 616 MARIS RUN, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $294,910.00

14606

FUSTANIO, RICKEY C

Property Address: 85 POLARIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

JOHANTGEN, PHILLIP & JOHANTGEN, TRACIE

Property Address: 52 VALENCIA DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $193,732.00

14609

BARBER, ANDREW A

Property Address: 58 MORTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: BROCKPORT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $36,000.00

BEST, MEGHAN E

Property Address: 129 PRESQUE STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $185,250.00

COOPER, MICHAEL A

Property Address: 187 WISCONSIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $150,000.00

GREMMINGER, GENNA LYNN

Property Address: 87 HIGHWOOD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $184,398.00

MOLLENKOPF, KYLE

Property Address: 90 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $121,600.00

MOLLENKOPF, KYLE

Property Address: 90 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION

Amount: $4,560.00

WILSON, AUDRA

Property Address: 672 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: WELLS FARGO BANK NA

Amount: $160,000.00

14610

TARANTELLI, LINDSEY M

Property Address: 90 ALLANDALE AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $206,250.00

14611

LHENS VILSON

Property Address: 373 WEST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $112,500.00

14612

BOBER, GERRY E & BOBER, LINDA L

Property Address: 227 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $250,000.00

GOERTEL, JAMES & GOERTEL, RACHEL ADAMS

Property Address: 3250 EDGEMERE DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $20,000.00

KELSEY, JAIME

Property Address: 777 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: USA/HUD

Amount: $18,009.71

14613

WAGNER, CHAD A & WAGNER, KIMBERLY S

Property Address: 216 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $195,000.00

14616

BLAKE, DONNA L

Property Address: 297 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $120,000.00

DICENZO, RAYMOND C & DICENZO, SUSAN M

Property Address: 76 BROOKLINE LANE, ROCHESTER NY 14616

Lender: SAINT PIUS X CHURCH FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $138,155.00

LAWRENCE, ADRIANA R

Property Address: 85 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $5,853.45

SCHAFER, BRIAN WILLIAM

Property Address: 250 STONEWOOD AVNEUE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $154,992.00

THOMAS, CHRISTINA

Property Address: 247 WILLIS AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $6,638.65

14617

AGRICOLTOSO, ALFRED J & JUDD, TIMOTHY D

Property Address: 720 VAN VOORHIS AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

GARCIA, RACHEL L & PENNYMAC LOAN SERVICES LLC

Property Address: 216 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: GARCIA, RACHEL L

Amount: $154.39

MAHER, RUTH M

Property Address: 182 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $257,050.00

ROC TOP PROPERTIES LLC

Property Address: 44 WINCHESTER ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: FRIDAY LUNCH GROUP LLC

Amount: $97,000.00

WILLIS, ZACHERY P

Property Address: 486 BROOKVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGSITRATION SYSTEMS INC

Amount: $148,000.00

14618

KOMISARCHIK, MAYYA M & SCLAR, JASON A

Property Address: 127 WARRINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $157,000.00

MIHLMESTER, WILLIAM & REID, MIRANDA

Property Address: 285 FAIR OAKS AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $211,000.00

RODRIGUEZ, ALEXANDER

Property Address: 100 HIBISCUS DR, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $342,000.00

14620

WAGNER, RAYMOND J

Property Address: 357 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14621

NEGRON, STEPHANY

Property Address: 56 SPIEGEL PARK, ROCHESTER NY 14621

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $152,000.00

14622

TELARO, PAULA & TELARO, RAFFAELE

Property Address: 70 ANGELUS DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14623

FERRELL, ANDREW

Property Address: 480 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $135,700.00

PUHL, TAWNI L

Property Address: 159 CASTLE ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $47,400.00

14624

ECKER, JAMES H

Property Address: 25 SUTTERS RUN, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

LAFORCE, FELISHA A & LAFORCE, JONATHAN D

Property Address: 1 ELLIS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

SCHLITZER, MARY B

Property Address: 16 HITREE LANE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $25,000.00

SPOSATO, AMY M & WAIBEL, TROY J

Property Address: 34 MEETING HOUSE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: SAINT PIUS X CHURCH FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

14626

PAYNE, NANCY THAI

Property Address: 164 SOMERWORTH DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

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