Monroe County, NY deeds recorded August 29, 2023

By: Daily Record Staff //September 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 29, 2023 80

NOT PROVIDED

ST MARIE, CYNTHIA L to DEHOND, ASHLEY R et ano

Property Address:

Liber: 12858 Page: 0344

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

MOORE, JACOB R to ASCI, AHMED et ano

Property Address: 386 EAST AVENUE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12858 Page: 0340

Tax Account: 069.10-6-5

Full Sale Price: $210,000.00

14445

PINE LEASING LLC to 126 PINE ST LLC

Property Address: 126 PINE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12858 Page: 0157

Tax Account: 139.70-1-47

Full Sale Price: $240,000.00

14450

BELLENGER, DOROTHY et ano to IDE, STEPHANIE K

Property Address: 6-5 HIGH GATE TRAIL, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0402

Tax Account: 166.05-3-6.5

Full Sale Price: $144,000.00

BRIGIDA, MARIA M et al to BRIGIDA, MARIA M et ano

Property Address: 25 IRONWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0194

Tax Account: 154.03-3-54

Full Sale Price: $1.00

CLEARY, MARGARET F to DELLADIO, MICHAEL III

Property Address: 1 BUTTONWOOD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0358

Tax Account: 179.12-3-19

Full Sale Price: $315,000.00

DIPASQUALE, THOMAS JR to MOYNIHAN, CARLEY SHANNON

Property Address: 504 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0335

Tax Account: 166.17-2-1

Full Sale Price: $255,000.00

TABIT, DOUGLAS W et ano to WILLCOX, ANDREA et ano

Property Address: 18 HILLCREST DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0372

Tax Account: 166.15-1-61

Full Sale Price: $340,000.00

WEAVER, GEOFFREY M JR to WEAVER, JANE H

Property Address: 1 CENTENNIAL COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0115

Tax Account: 180.03-2-86

Full Sale Price: $1.00

14467

GUPTRA, VIRENDRA K to RUSH-HENRIETTA CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Property Address: 1871 LEHIGH STATION ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12858 Page: 0141

Tax Account: 176.14-1-22

Full Sale Price: $250,000.00

INGRASSIO, JOYCE R to CHAPMAN, JENNIFER A

Property Address: 102 IVORY WAY, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12858 Page: 0216

Tax Account: 176.15-8-9

Full Sale Price: $188,000.00

14468

BRYCE, CRAIG to WALSH, NICHOLAS

Property Address: 307 SALMON CREEK DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12858 Page: 0182

Tax Account: 017.04-3-37

Full Sale Price: $385,000.00

14506

ADAMS, NORENE E to BATES, MARGUERITE et ano

Property Address: 37 HAMPSHIRE LANE, MENDON NY 14506

Liber: 12858 Page: 0176

Tax Account: 216.07-2-21

Full Sale Price: $379,900.00

PALMER, ANITA B to CRESSWELL, ERIN N et ano

Property Address: 59 DRUMLIN VIEW DRIVE, MENDON NY 14506

Liber: 12858 Page: 0395

Tax Account: 216.12-1-5

Full Sale Price: $420,000.00

14514

HASTINGS, PAULA to REYES, NATALIA E et ano

Property Address: 51 SUNNYSIDE LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12858 Page: 0092

Tax Account: 131.16-3-38

Full Sale Price: $215,000.00

14526

FEDELE, MICHAEL to PANIPINTO, JOAN E

Property Address: 179 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12858 Page: 0019

Tax Account: 140.09-1-2./50

Full Sale Price: $245,000.00

FLANAGAN, NADINE J to FLANAGAN, JAMES M

Property Address: 85 MILLFORD CROSSING, PENFIELD NY 14526

Liber: 12858 Page: 0392

Tax Account: 109.04-1-55

Full Sale Price: $115,500.00

14534

BACON, DIANE M to STONE, MITCHELL et ano

Property Address: 9 LUSK FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0173

Tax Account: 164.15-1-85

Full Sale Price: $1,250,000.00

BRIDLERIDGE FARMS DEVELOPMENT CORP to CTS CAPITAL VENTURES LLC

Property Address: 28 BRIDLERIDGE FARMS, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0332

Tax Account: 191.01-1-18.1

Full Sale Price: $80,000.00

COMSTOCK, DREW A et ano to MAIN, NATASHA S et ano

Property Address: 336 MENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0042

Tax Account: 178.06-3-2

Full Sale Price: $380,000.00

HUNTER, JANE A et ano to CONROY, LORETTA WILMOT et ano

Property Address: VACANT LAND ON WEST BLOOMFIELD ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0010

Tax Account: 192.03-1-15.21

Full Sale Price: $750,000.00

QUINZI, DONNA R et ano to PETERS, JONATHAN et ano

Property Address: 1 TROTTERS FIELD RUN, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12857 Page: 0663

Tax Account: 164.17-1-21

Full Sale Price: $610,000.00

14543

WALLS, MICHAEL A et ano to CHARRIER, CAITLYN et ano

Property Address: 15 RUSH WEST ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12858 Page: 0229

Tax Account: 219.01-1-24

Full Sale Price: $215,000.00

14546

ALQUIST, REBECCA to ALQUIST, AARON et ano

Property Address: 96 FAIRVIEW ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12858 Page: 0022

Tax Account: 187.03-1-41

Full Sale Price: $1.00

SIEKIERSKI, JOSEPH M to KUHN, FRANCIS A et ano

Property Address: 256 QUAKER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12858 Page: 0220

Tax Account: 200.03-1-16

Full Sale Price: $250,000.00

14559

DREHER, PETER to DREHER, PETER E et ano

Property Address: 839 GALLUP ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12857 Page: 0673

Tax Account: 085.01-2-18

Full Sale Price: $1.00

PADDOCK, BETSY J et ano to MONTECALVO, MICHAEL et ano

Property Address: 743 WHITTIER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12858 Page: 0087

Tax Account: 115.02-1-8.2

Full Sale Price: $30,000.00

SNIDER, DAVID J et ano to KELSEY, JUSTIN D et ano

Property Address: 11 SCARLET MAPLE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12858 Page: 0236

Tax Account: 103.09-2-2

Full Sale Price: $324,900.00

14580

EAST, NINA L to EAST, ANDREW L et ano

Property Address: 597 SAINT RITAS COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0163

Tax Account: 063.11-2-47

Full Sale Price: $1.00

LEONE, KATHLEEN M to RICE FAMILY HOUSE LLC

Property Address: 1771 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0375

Tax Account: 037.03-1-57.11

Full Sale Price: $410,000.00

LOZ, GAIL S et ano to GLASER, LOIS A et ano

Property Address: 1245 CLEAR POND LANE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0071

Tax Account: 065.17-2-61

Full Sale Price: $402,500.00

MCMULLEN, JEANNE E et ano to PALMITER, BENJAMIN S et ano

Property Address: 631 ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0100

Tax Account: 065.14-1-1

Full Sale Price: $336,000.00

MONROE COUNTY OF to MO&TA&FA PROPERTIES CORPORATION

Property Address: 779 WINIFRED DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0196

Tax Account: 079.13-2-25

Full Sale Price: $1.00

14606

CHO, MAUNG et al to DELGADO, RUBEN HUERTAS et ano

Property Address: 289 MICHIGAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12857 Page: 0669

Tax Account: 105.40-3-72

Full Sale Price: $120,000.00

CONTE, JEREMY et ano to DALE, TAYLOR SOLON et ano

Property Address: 9 EMILIA CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12858 Page: 0347

Tax Account: 103.20-1-15

Full Sale Price: $272,000.00

DEMARIO, LLOYD W et ano to PEREZ, NAYITHE JALOWAYSKI

Property Address: 36 ADAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12858 Page: 0202

Tax Account: 103.12-2-20

Full Sale Price: $220,000.00

YOUNG, GREGORY J et ano to YOUNG, SUSAN A

Property Address: 429 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12858 Page: 0083

Tax Account: 088.19-1-12

Full Sale Price: $1.00

14607

EAST END ALEX LLC to EAST END REALTY PARTNERS LLC

Property Address: 325 ALEXANDER STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12857 Page: 0684

Tax Account: 121.26-1-46

Full Sale Price: $1.00

EAST END CHAR LLC et al to EAST END REALTY PARTNERS LLC et al

Property Address: 195 CHARLOTTE STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12857 Page: 0688

Tax Account: 121.26-1-53

Full Sale Price: $1.00

14608

MUENCH PROPERTIES LLC to YILDIZ, OMER

Property Address: 92 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12858 Page: 0226

Tax Account: 135.28-1-58

Full Sale Price: $127,000.00

14609

CREGO, ARTHUR R JR to GOETZ, MATTHEW

Property Address: 143 WOLCOTT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0080

Tax Account: 104.09-4-75

Full Sale Price: $200,000.00

DELLEFAVE, CHRISTOPHER P et al to AFFORDABLE LUXURY RENTALS LLC et al

Property Address: 223 BENNETT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0119

Tax Account: 092.45-2-64

Full Sale Price: $95,000.00

HMD DEVELOPMENT LLC to SLACK, KARLA

Property Address: 1492 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0398

Tax Account: 107.70-1-90

Full Sale Price: $95,000.00

PIRATE TOY FUND to TTNT INVESTMENT GROUP LLC

Property Address: 1453 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0109

Tax Account: 107.70-1-82

Full Sale Price: $120,000.00

ZWAHLEN, PATRICIA et ano to DANDREA, CYNTHIA et ano

Property Address: 1960 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0385

Tax Account: 092.18-1-7

Full Sale Price: $212,000.00

14610

ORR, HAROLD A JR et ano to COLE, MURRAY et ano

Property Address: 15 GRAMERCY PARK, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12857 Page: 0666

Tax Account: 122.26-2-37

Full Sale Price: $436,000.00

SZYCH, PAUL J to EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO NOORELDIN AMER IRA

Property Address: 65 JUNIPER STREET, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12858 Page: 0068

Tax Account: 122.34-1-63

Full Sale Price: $143,000.00

VANDENBRUL, KRISTEN A to SIMMONS, CLARENCE G III et ano

Property Address: 4 MARVIN PARK, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12857 Page: 0656

Tax Account: 122.20-3-37

Full Sale Price: $575,000.00

14611

DAS, ANTARA to CORDERO, KATHRYN A

Property Address: 57 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12858 Page: 0361

Tax Account: 120.27-2-36

Full Sale Price: $80,000.00

MARTIN, GLORIA D et ano to GILLIAM, JONTE L

Property Address: 14 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12858 Page: 0167

Tax Account: 120.55-3-5

Full Sale Price: $140,000.00

14612

KINGSTON, KIA A to HEIMBURGER, CHRISTOPHER A

Property Address: 104 PENROSE STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12858 Page: 0058

Tax Account: 060.44-3-40

Full Sale Price: $182,000.00

14613

DAVIS, BETTY J et al to DAVIS, BETTY JEAN et al

Property Address: 5-11 THORN STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12858 Page: 0096

Tax Account: 105.27-2-6

Full Sale Price: $1.00

14615

ALLEN, CODY to VIELE, VITO

Property Address: 105 CARLISLE STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12858 Page: 0126

Tax Account: 075.72-4-12

Full Sale Price: $44,358.00

CAMPBELL, KEVIN to WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB

Property Address: 22 ROSS STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12858 Page: 0103

Tax Account: 075.82-2-15

Full Sale Price: $113,685.80

DIMASSIMO, JAMES D to STABLE 23 PROPERTIES LLC

Property Address: 129 GLENTHORNE ROAD, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12858 Page: 0191

Tax Account: 075.73-1-7

Full Sale Price: $1.00

THIEME, EBERHARD to AMY L THIEME REVOCABLE TRUST, DATED FEBRUARY 8 2013 et ano

Property Address: 145 COURTLY CIRCLE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12858 Page: 0154

Tax Account: 059.12-4-2

Full Sale Price: $160,000.00

14616

BARINAS, PEDRO P et ano to KOLE, TYLER M

Property Address: 157 GLENBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12858 Page: 0199

Tax Account: 060.33-1-17

Full Sale Price: $165,000.00

PENKIN, JILLIAN M to PORTER, DANIELLE et ano

Property Address: 127 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12858 Page: 0170

Tax Account: 075.06-11-42

Full Sale Price: $185,000.00

14617

GUENTNER, JAMES M et ano to MILLER, PAUL FRANCIS et ano

Property Address: 50 VAN VOORHIS AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12858 Page: 0223

Tax Account: 061.13-1-10

Full Sale Price: $315,000.00

LOUGHLIN, JO AN et al to GARBOWSKI, NICHOLAS

Property Address: 911 WESTAGE AT THE HARBOR, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12858 Page: 0380

Tax Account: 047.56-1-1/911

Full Sale Price: $86,100.00

SIMMONS, CHRISTOPHER SHAWN et ano to MEEK, DAVID

Property Address: 87 CHAPEL HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12858 Page: 0355

Tax Account: 076.06-4-73

Full Sale Price: $257,000.00

14618

BROOKS, BERNARD P et ano to CLEVELAND, DEBRA

Property Address: 2331 WESTFALL ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12858 Page: 0076

Tax Account: 137.19-2-9

Full Sale Price: $262,000.00

THOMAS, CHARLES et ano to MALIK, SHAIMA et al

Property Address: 2705 LAC DEVILLE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12858 Page: 0241

Tax Account: 136.19-2-4

Full Sale Price: $650,000.00

14619

MOORE, GENEVIEVE R to ROBINHAVEN LLC

Property Address: 679 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12857 Page: 0678

Tax Account: 135.33-1-47

Full Sale Price: $65,000.00

14621

HOOK, RANDALL et ano to MINTER, LINDA C et ano

Property Address: 23 LAFORCE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12858 Page: 0206

Tax Account: 106.31-1-45

Full Sale Price: $44,000.00

LUNDY, MCKINLEY JR to RIVERA, ALEXIS

Property Address: 302 DUNN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12858 Page: 0055

Tax Account: 091.49-1-69

Full Sale Price: $40,000.00

14623

YF COMPANY LLC to PALUMBO, JOHN

Property Address: 200 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12857 Page: 0659

Tax Account: 163.05-2-200

Full Sale Price: $166,000.00

14624

ALLEN, REGINALD J JR to NASH, SCOTT A

Property Address: 40 ELDORA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12858 Page: 0024

Tax Account: 133.12-2-10

Full Sale Price: $255,000.00

AVERY, GARY R et ano to COOPER, RACHEL M et ano

Property Address: 9 WHITE OAK BEND, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12858 Page: 0351

Tax Account: 146.12-2-23

Full Sale Price: $280,000.00

SHERMAN, LARRY R to OFORI, SAMPSON O et ano

Property Address: 471 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12858 Page: 0185

Tax Account: 104.17-1-15

Full Sale Price: $195,000.00

SIMPSON, SCOTT to BARTZ, SARAH N et ano

Property Address: 78 LOYALIST AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12858 Page: 0179

Tax Account: 147.05-3-14

Full Sale Price: $199,900.00

14625

BURDICK, CLAIRE PRICE to BURDICK, NATHAN E

Property Address: 192 HARWOOD CIRCLE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12858 Page: 0139

Tax Account: 123.12-2-7

Full Sale Price: $1.00

PARIS, DOLORES M to DWARIKA, JARED J et ano

Property Address: 152 KAYWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12857 Page: 0681

Tax Account: 089.06-2-57

Full Sale Price: $325,000.00

SCHILDKRAUT, DENIZ E to MACDOUGALL, ERIN

Property Address: 99 DALE ROAD, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12858 Page: 0045

Tax Account: 138.06-1-46

Full Sale Price: $268,000.00

14626

BOURG, CAROL M et ano to CORONA, DONNA M et ano

Property Address: 1 WICKERBERRY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0129

Tax Account: 059.03-13-1

Full Sale Price: $365,000.00

DIMASSIMO, JAMES D to STABLE 23 PROPERTIES LLC

Property Address: 150 ALCOTT ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0188

Tax Account: 074.15-5-44

Full Sale Price: $1.00

MCCORMICK, ANDREW to VIERNO, JACOB et ano

Property Address: 47 ALFONSO DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0061

Tax Account: 074.11-5-10

Full Sale Price: $217,200.00