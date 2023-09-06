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Monroe County, NY mortgages recorded August 29, 2023

By: Daily Record Staff//September 6, 2023

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Monroe County, NY mortgages recorded August 29, 2023

Monroe County, NY mortgages recorded August 29, 2023

By: Daily Record Staff//September 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded August 29, 2023  100

NOT PROVIDED

CONROY, LORETTA W & WILMOT, THOMAS C JR

Property Address: WEST BLOOMFIELD ROAD, MENDON NY

Lender: HUNTER, JANE A

Amount: $459,130.75

DAGGETT, CASANDRA & DAVIS, ZACHARY

Property Address: 35 ROCHELLE DRIVE, CHURCHVILLE, NY 14428, CHILI NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $50,000.00

FLANNERY, KELSEY R & FLANNERY, MATTHEW S

Property Address: 463 HINCHEY ROAD, , NY 14624, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

HACKETT, FRANKLIN & HACKETT, KAREN

Property Address: 591 RAMONA STREET, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $30,000.00

MACDUFF, JAMES S

Property Address:

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $225,000.00

MILLER, PAUL FRANCIS & MILLER, TAMIE L

Property Address: 50 VAN VOORHIS AVENUE, , NY 14617, IRONDEQUOIT NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $115,000.00

PALMITER, BENJAMIN S & PALMITER, KATHLEEN S

Property Address: 631 WEBSTER ROAD, , NY 14580, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $301,000.00

QUERO, LUIS R

Property Address: 68 THOMAS STREET, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

ROBINHAVEN LLC

Property Address: 679 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY

Lender: KANE, JOHN

Amount: $130,000.00

ROTHBAUM, REECA & ROTHBAUM, ROBERT

Property Address: 244 IDLEWOOD ROAD, BRIGHTON NY

Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $15,000.00

SOPRANO, DOMINICK III & SOPRANO, SUSAN L

Property Address:

Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

VIERNO, JACOB & VIERNO, SAMANTHA

Property Address: 47 ALFONSO DRIVE, GREECE NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $213,265.00

YILDIZ, OMER

Property Address: 92 ELBA STREET, ROCHESTER NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $115,000.00

14420

ASCI, AHMED & ASCI, LAURA L

Property Address: 386 EAST AVENUE, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $199,500.00

PETTA, JOSEPH R & PETTA, THERESA A

Property Address: 31 HAVENWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $181,600.00

14445

126 PINE ST LLC

Property Address: 126 PINE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $192,000.00

14450

BRIGIDA, MARIA M & BRIGIDA, MICHAEL V

Property Address: 25 IRONWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $263,000.00

DELLADIO, MICHAEL J III

Property Address: 1 BUTTONWOOD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $299,250.00

JOSEPH, CYNTHIA K

Property Address: 9 NETTLECREEK ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION

Amount: $5,538.50

JPV3 REAL ESTATE LLC & JPV3 REAL ESTATE LLC

Property Address: 4344 FAIRPORT NINE MILE POINT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: EMPIRE STATE CERTIFIED DEVELOPMENT CORPORATION

Amount: $1,204,000.00

MOYNIHAN, CARLEY SHANNON

Property Address: 504 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $229,500.00

WADE, CHRISTINE M

Property Address: 1 SANDLE DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $127,400.00

WILLCOX, ANDREA & WILLCOX, TYLER

Property Address: 18 HILLCREST DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Lender: Mortgage Electronic Registration Systems

Amount: $255,000.00

14464

BARRETT, CHRISTOPHER W & SCIALDONE, KRISTINE S

Property Address: 977 LAKE ROAD WEST FORK, HAMLIN NY 14464

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

14467

CHAPMAN, JENNIFER A

Property Address: 102 IVORY WAY, HENRIETTA NY 14467

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $178,600.00

NUDD, KIMBERLY

Property Address: 98 BLACKWELL LANE, HENRIETTA NY 14467

Lender: CORNING FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $32,500.00

14468

WALSH, NICHOLAS

Property Address: 307 SALMON CREEK DRIVE, HILTON NY 14468

Lender: BRYCE, CRAIG

Amount: $300,000.00

14506

BATES, MARGUERITE & BATES, MONTY

Property Address: 37 HAMPSHIRE LANE, MENDON NY 14506

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $284,925.00

CRESSWELL, ERIN NICOLE & CRESSWELL, GEOFFREY GRANT

Property Address: 59 DRUMLIN VIEW DRIVE, MENDON NY 14506

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $336,000.00

14514

FEDERATION, CASSEY & FEDERATION, ZACHARY

Property Address: 12 IVA MAE DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: USA/HUD

Amount: $57,599.05

REYES, NATALIA E & RIVERA, THERESA

Property Address: 51 SUNNYSIDE LANE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $211,105.00

14526

REINHARDT, DEBORAH A & REINHARDT, ERIC C

Property Address: 6 BRUNSON WAY, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $295,000.00

14534

MAIN, NATASHA S & SIRACUSA, ANTHONY C III

Property Address: 336 MENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $304,000.00

MARINI, AMY C & MARINI, MARA G

Property Address: 39 BUTLER DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $65,400.00

PETERS, JONATHAN & PETERS, LINGJIU

Property Address: 1 TROTTERS FIELD RUN, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $549,000.00

14543

CHARRIER, CAITLYN & CHARRIER, TYLER

Property Address: 15 RUSH WEST  ROAD, RUSH NY 14543

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $172,000.00

THOMPSON, DEBORAH A & THOMPSON, SHAWN K

Property Address: 8147 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $75,000.00

14546

ALQUIST, AARON & ALQUIST, REBECCA

Property Address: 96 FAIRVIEW ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $77,200.00

KUHN, FRANCIS A & PARSHUKOVA, TATIANA I

Property Address: 256 QUAKER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $70,000.00

14559

FEDER, SHARI

Property Address: 40 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $55,000.00

KELSEY, JUSTIN D & KELSEY, STEPHANIE J

Property Address: 11 SCARLET MAPLE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $259,920.00

MOSS, BRADLEY J & MOSS, PATRICIA H

Property Address: 1466 VROOM ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC

Amount: $15,876.78

14580

CLARKSON, ANNE J & CLARKSON, CHRISTOPHER D

Property Address: 680 NORTHBROOK WAY, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

PELLETT, KEITH R & PELLETT, VICTORIA

Property Address: 1102 NESTWOOD LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

RICE FAMILY HOUSE LLC

Property Address: 1771 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: JOSEPH M RICE SPECIAL NEEDS TRUST

Amount: $400,000.00

14606

BINN, JESSICA A & BINN, SEBASTIAN J

Property Address: 50 WOODSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $84,300.00

DALE, TAYLOR SOLON & KARAM, REBECCA

Property Address: 9 EMILIA CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $212,000.00

DELGADO, RUBEN HUERTAS & ROLON RODRIGUEZ, SYLVIA I

Property Address: 289 MICHIGAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $114,000.00

KOMOROWSKI, FLORIAN L

Property Address: 140 NORTHMORE AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $110,000.00

NASH, ALLEN C & NASH, MARGARET

Property Address: 4 AVACADO LANE, ROCHESTER NY 14606

Lender: SPENCERPORT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

PEREZ, NAYITHE JALOWAYSKI

Property Address: 36 ADAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $154,000.00

14607

EAST END REALTY PARTNERS LLC & EAST END REALTY PARTNERS LLC

Property Address: 325 ALEXANDER STREET, ROCHESTER NY 14607

Lender: NEXTIER BANK NA

Amount: $4,508,000.00

14608

GOETZ, MATTHEW

Property Address: 143 WOLCOTT AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $189,900.00

14609

AFFORDABLE LUXURY RENTALS LLC & AFFORDABLE LUXURY RENTALS LLC

Property Address: 227 BENNETT AVENUE, NY

Lender: BP401K TRUST

Amount: $145,000.00

SLACK, KARLA

Property Address: 1492 E MAIN, ROCHESTER NY 14609

Lender: WELLS FARGO BANK NA

Amount: $50,000.00

TRAVERS, CURTIS

Property Address: 124 MEADOW CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

14610

COLE, MURRAY & ROOD, CALEB

Property Address: 15 GRAMERCY PARK, ROCHESTER NY 14610

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $392,400.00

SANTOS, TAWANDA & WOODS, LEON

Property Address: 690 CLOVER STREET, ROCHESTER NY 14610

Lender: USA/HUD

Amount: $18,463.07

SIMMONS, CLARENCE G III & SIMMONS, SUSAN BEGY

Property Address: 4 MARVIN PARK, ROCHESTER NY 14610

Lender: VANDENBRUL, KRISTEN A

Amount: $425,000.00

14611

CORDERO, KATHRYN A

Property Address: 57 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $74,000.00

CORDERO, KATHRYN A

Property Address: 57 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,000.00

GILLIAM, JONTE L

Property Address: 14 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $137,464.00

14612

HEIMBURGER, CHRISTOPHER A

Property Address: 104 PENROSE STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,540.00

HONECK, MEGAN L

Property Address: 29 FREY STREET, ROCHESTER NY 14612

Lender: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION

Amount: $2,929.18

KUKURUDZA, MICHAEL JR

Property Address: 86 CRESTWAY LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

SHELDON, ROSANNE PANGBURN

Property Address: 471 BURLEY ROAD NORTH, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $80,000.00

WOOD, BRIANA

Property Address: 92 POLLARD, ROCHESTER NY 14612

Lender: USA/HUD

Amount: $4,961.24

14615

BRAY, JENNIFER L & GREEN, WAYNE H JR

Property Address: 45 MOUNTAIN ASH DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Lender: USA/HUD

Amount: $6,851.91

14616

BLAS, JAELIN L

Property Address: 106 CRAGG ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $5,000.00

CRUZ, RAMONA L

Property Address: 218 WILDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: USA/HUD

Amount: $30,093.53

KOLE, TYLER M

Property Address: 157 GLENBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $159,493.00

PORTER, DANIELLE & PORTER, MARCUS

Property Address: 127 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $174,119.00

14617

MEEK, DAVID

Property Address: 87 CHAPEL HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $205,600.00

14618

GALINSKI, JILL & GALINSKI, ROBERT

Property Address: 400 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $176,200.00

LOZO, KRISTIN M

Property Address: 74 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $59,203.57

MALIK, SHAIMA & MALIK, SHAIMA

Property Address: 2705 LAC DEVILLE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14618

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY LENDER IS

Amount: $585,000.00

SCHUTT, COURTNEY W & SCHUTT, ERIC W

Property Address: 48 ORCHARD DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Lender: USA/HUD

Amount: $24,193.68

14619

BREEDLOVE, DONNELL J

Property Address: 130 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619

Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $84,900.00

14621

MINTER, LINDA C & MINTER, TERRY B

Property Address: 23 LAFORCE STREET, ROCHESTER NY 14621

Lender: COMMUNITY BANK NA

Amount: $44,000.00

REYES, MICHAEL

Property Address: 101 DICKINSON, ROCHESTER NY 14621

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

14622

SALISBURY, JEFFREY B

Property Address: 2348 TITUS AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $192,000.00

14623

CRANE, JOANN & MORGAN, JOANN

Property Address: 25 GUILDHALL ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

PALUMBO, JOHN

Property Address: 200 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $132,800.00

14624

BARTZ, SARAH N & ZAROMITIDIS, IOANNES A

Property Address: 78 LOYALIST AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $159,900.00

COOPER, RACHEL M & GUZZO, ANTHONY W

Property Address: 9 WHITE OAK BEND, ROCHESTER NY 14624

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $224,000.00

GAGNON, DALE & GAGNON, JAMES

Property Address: 248 GOLDEN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

HUA-PARK REAL ESTATE LLC

Property Address: 25 MARLANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: RCN CAPITAL LLC

Amount: $198,750.00

KRAWIEC, MEGAN & WEBSTER, MATTHEW

Property Address: 10 RUTH ELLEN WAY, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $70,000.00

MITCHELL, LAUREN P & MITCHELL, MAKAYLA A

Property Address: 317 LETTINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14624

Lender: USA/HUD

Amount: $13,836.66

NASH, SCOTT A

Property Address: 40 ELDORA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $250,381.00

OFORI, SAMPSON O & OFORI, WILBERTHA P

Property Address: 471 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $186,711.00

OFORI, SAMPSON OKOE & OFORI, WILBERTHA PIRIS

Property Address: 471 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC

Amount: $8,274.30

14625

MACDOUGALL, ERIN

Property Address: 99 DALE ROAD, ROCHESTER NY 14625

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $254,600.00

14626

BEBOUT, LISA M & BEBOUT, RANDY L

Property Address: 158 ERATH DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $184,000.00

DWARIKA, JARED J & SAMJITSINGH, SHARON L

Property Address: 152 KAYWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $292,500.00

ELWELL, DENNIS P

Property Address: 1015 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626

Lender: USA/HUD

Amount: $13,629.87

SCOTT, SEPTIMUS & WRIGHT, ASHLEY

Property Address: 110 WEILAND WOODS LANE, GREECE NY 14626

Lender: USA/HUD

Amount: $24,373.55

SEYNA, RICHARD E

Property Address: 261 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $250,000.00

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