Monroe County, NY mortgages recorded August 29, 2023

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Mortgages
Recorded August 29, 2023 100
NOT PROVIDED
CONROY, LORETTA W & WILMOT, THOMAS C JR
Property Address: WEST BLOOMFIELD ROAD, MENDON NY
Lender: HUNTER, JANE A
Amount: $459,130.75
DAGGETT, CASANDRA & DAVIS, ZACHARY
Property Address: 35 ROCHELLE DRIVE, CHURCHVILLE, NY 14428, CHILI NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $50,000.00
FLANNERY, KELSEY R & FLANNERY, MATTHEW S
Property Address: 463 HINCHEY ROAD, , NY 14624, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
HACKETT, FRANKLIN & HACKETT, KAREN
Property Address: 591 RAMONA STREET, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $30,000.00
MACDUFF, JAMES S
Property Address:
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $225,000.00
MILLER, PAUL FRANCIS & MILLER, TAMIE L
Property Address: 50 VAN VOORHIS AVENUE, , NY 14617, IRONDEQUOIT NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $115,000.00
PALMITER, BENJAMIN S & PALMITER, KATHLEEN S
Property Address: 631 WEBSTER ROAD, , NY 14580, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $301,000.00
QUERO, LUIS R
Property Address: 68 THOMAS STREET, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
ROBINHAVEN LLC
Property Address: 679 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY
Lender: KANE, JOHN
Amount: $130,000.00
ROTHBAUM, REECA & ROTHBAUM, ROBERT
Property Address: 244 IDLEWOOD ROAD, BRIGHTON NY
Lender: PITTSFORD FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $15,000.00
SOPRANO, DOMINICK III & SOPRANO, SUSAN L
Property Address:
Lender: RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
VIERNO, JACOB & VIERNO, SAMANTHA
Property Address: 47 ALFONSO DRIVE, GREECE NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $213,265.00
YILDIZ, OMER
Property Address: 92 ELBA STREET, ROCHESTER NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $115,000.00
14420
ASCI, AHMED & ASCI, LAURA L
Property Address: 386 EAST AVENUE, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $199,500.00
PETTA, JOSEPH R & PETTA, THERESA A
Property Address: 31 HAVENWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $181,600.00
14445
126 PINE ST LLC
Property Address: 126 PINE STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $192,000.00
14450
BRIGIDA, MARIA M & BRIGIDA, MICHAEL V
Property Address: 25 IRONWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $263,000.00
DELLADIO, MICHAEL J III
Property Address: 1 BUTTONWOOD CIRCLE, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $299,250.00
JOSEPH, CYNTHIA K
Property Address: 9 NETTLECREEK ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: NEW YORK STATE AFFORDABLE HOUSING CORPORATION
Amount: $5,538.50
JPV3 REAL ESTATE LLC & JPV3 REAL ESTATE LLC
Property Address: 4344 FAIRPORT NINE MILE POINT ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: EMPIRE STATE CERTIFIED DEVELOPMENT CORPORATION
Amount: $1,204,000.00
MOYNIHAN, CARLEY SHANNON
Property Address: 504 MOSELEY ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $229,500.00
WADE, CHRISTINE M
Property Address: 1 SANDLE DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $127,400.00
WILLCOX, ANDREA & WILLCOX, TYLER
Property Address: 18 HILLCREST DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Lender: Mortgage Electronic Registration Systems
Amount: $255,000.00
14464
BARRETT, CHRISTOPHER W & SCIALDONE, KRISTINE S
Property Address: 977 LAKE ROAD WEST FORK, HAMLIN NY 14464
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
14467
CHAPMAN, JENNIFER A
Property Address: 102 IVORY WAY, HENRIETTA NY 14467
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $178,600.00
NUDD, KIMBERLY
Property Address: 98 BLACKWELL LANE, HENRIETTA NY 14467
Lender: CORNING FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $32,500.00
14468
WALSH, NICHOLAS
Property Address: 307 SALMON CREEK DRIVE, HILTON NY 14468
Lender: BRYCE, CRAIG
Amount: $300,000.00
14506
BATES, MARGUERITE & BATES, MONTY
Property Address: 37 HAMPSHIRE LANE, MENDON NY 14506
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $284,925.00
CRESSWELL, ERIN NICOLE & CRESSWELL, GEOFFREY GRANT
Property Address: 59 DRUMLIN VIEW DRIVE, MENDON NY 14506
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $336,000.00
14514
FEDERATION, CASSEY & FEDERATION, ZACHARY
Property Address: 12 IVA MAE DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: USA/HUD
Amount: $57,599.05
REYES, NATALIA E & RIVERA, THERESA
Property Address: 51 SUNNYSIDE LANE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $211,105.00
14526
REINHARDT, DEBORAH A & REINHARDT, ERIC C
Property Address: 6 BRUNSON WAY, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $295,000.00
14534
MAIN, NATASHA S & SIRACUSA, ANTHONY C III
Property Address: 336 MENDON ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $304,000.00
MARINI, AMY C & MARINI, MARA G
Property Address: 39 BUTLER DRIVE, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $65,400.00
PETERS, JONATHAN & PETERS, LINGJIU
Property Address: 1 TROTTERS FIELD RUN, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $549,000.00
14543
CHARRIER, CAITLYN & CHARRIER, TYLER
Property Address: 15 RUSH WEST ROAD, RUSH NY 14543
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $172,000.00
THOMPSON, DEBORAH A & THOMPSON, SHAWN K
Property Address: 8147 WEST HENRIETTA ROAD, RUSH NY 14543
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $75,000.00
14546
ALQUIST, AARON & ALQUIST, REBECCA
Property Address: 96 FAIRVIEW ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $77,200.00
KUHN, FRANCIS A & PARSHUKOVA, TATIANA I
Property Address: 256 QUAKER ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $70,000.00
14559
FEDER, SHARI
Property Address: 40 WEBSTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $55,000.00
KELSEY, JUSTIN D & KELSEY, STEPHANIE J
Property Address: 11 SCARLET MAPLE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $259,920.00
MOSS, BRADLEY J & MOSS, PATRICIA H
Property Address: 1466 VROOM ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC
Amount: $15,876.78
14580
CLARKSON, ANNE J & CLARKSON, CHRISTOPHER D
Property Address: 680 NORTHBROOK WAY, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
PELLETT, KEITH R & PELLETT, VICTORIA
Property Address: 1102 NESTWOOD LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
RICE FAMILY HOUSE LLC
Property Address: 1771 LAKE ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: JOSEPH M RICE SPECIAL NEEDS TRUST
Amount: $400,000.00
14606
BINN, JESSICA A & BINN, SEBASTIAN J
Property Address: 50 WOODSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $84,300.00
DALE, TAYLOR SOLON & KARAM, REBECCA
Property Address: 9 EMILIA CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $212,000.00
DELGADO, RUBEN HUERTAS & ROLON RODRIGUEZ, SYLVIA I
Property Address: 289 MICHIGAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $114,000.00
KOMOROWSKI, FLORIAN L
Property Address: 140 NORTHMORE AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $110,000.00
NASH, ALLEN C & NASH, MARGARET
Property Address: 4 AVACADO LANE, ROCHESTER NY 14606
Lender: SPENCERPORT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
PEREZ, NAYITHE JALOWAYSKI
Property Address: 36 ADAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $154,000.00
14607
EAST END REALTY PARTNERS LLC & EAST END REALTY PARTNERS LLC
Property Address: 325 ALEXANDER STREET, ROCHESTER NY 14607
Lender: NEXTIER BANK NA
Amount: $4,508,000.00
14608
GOETZ, MATTHEW
Property Address: 143 WOLCOTT AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $189,900.00
14609
AFFORDABLE LUXURY RENTALS LLC & AFFORDABLE LUXURY RENTALS LLC
Property Address: 227 BENNETT AVENUE, NY
Lender: BP401K TRUST
Amount: $145,000.00
SLACK, KARLA
Property Address: 1492 E MAIN, ROCHESTER NY 14609
Lender: WELLS FARGO BANK NA
Amount: $50,000.00
TRAVERS, CURTIS
Property Address: 124 MEADOW CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Lender: EVER$GREEN FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
14610
COLE, MURRAY & ROOD, CALEB
Property Address: 15 GRAMERCY PARK, ROCHESTER NY 14610
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $392,400.00
SANTOS, TAWANDA & WOODS, LEON
Property Address: 690 CLOVER STREET, ROCHESTER NY 14610
Lender: USA/HUD
Amount: $18,463.07
SIMMONS, CLARENCE G III & SIMMONS, SUSAN BEGY
Property Address: 4 MARVIN PARK, ROCHESTER NY 14610
Lender: VANDENBRUL, KRISTEN A
Amount: $425,000.00
14611
CORDERO, KATHRYN A
Property Address: 57 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $74,000.00
CORDERO, KATHRYN A
Property Address: 57 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,000.00
GILLIAM, JONTE L
Property Address: 14 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $137,464.00
14612
HEIMBURGER, CHRISTOPHER A
Property Address: 104 PENROSE STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,540.00
HONECK, MEGAN L
Property Address: 29 FREY STREET, ROCHESTER NY 14612
Lender: FREEDOM MORTGAGE CORPORATION
Amount: $2,929.18
KUKURUDZA, MICHAEL JR
Property Address: 86 CRESTWAY LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
SHELDON, ROSANNE PANGBURN
Property Address: 471 BURLEY ROAD NORTH, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $80,000.00
WOOD, BRIANA
Property Address: 92 POLLARD, ROCHESTER NY 14612
Lender: USA/HUD
Amount: $4,961.24
14615
BRAY, JENNIFER L & GREEN, WAYNE H JR
Property Address: 45 MOUNTAIN ASH DRIVE, ROCHESTER NY 14615
Lender: USA/HUD
Amount: $6,851.91
14616
BLAS, JAELIN L
Property Address: 106 CRAGG ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $5,000.00
CRUZ, RAMONA L
Property Address: 218 WILDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: USA/HUD
Amount: $30,093.53
KOLE, TYLER M
Property Address: 157 GLENBROOK ROAD, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $159,493.00
PORTER, DANIELLE & PORTER, MARCUS
Property Address: 127 DUFFERN DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $174,119.00
14617
MEEK, DAVID
Property Address: 87 CHAPEL HILL DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $205,600.00
14618
GALINSKI, JILL & GALINSKI, ROBERT
Property Address: 400 ANTLERS DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $176,200.00
LOZO, KRISTIN M
Property Address: 74 LAC KINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $59,203.57
MALIK, SHAIMA & MALIK, SHAIMA
Property Address: 2705 LAC DEVILLE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14618
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY LENDER IS
Amount: $585,000.00
SCHUTT, COURTNEY W & SCHUTT, ERIC W
Property Address: 48 ORCHARD DRIVE, ROCHESTER NY 14618
Lender: USA/HUD
Amount: $24,193.68
14619
BREEDLOVE, DONNELL J
Property Address: 130 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619
Lender: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $84,900.00
14621
MINTER, LINDA C & MINTER, TERRY B
Property Address: 23 LAFORCE STREET, ROCHESTER NY 14621
Lender: COMMUNITY BANK NA
Amount: $44,000.00
REYES, MICHAEL
Property Address: 101 DICKINSON, ROCHESTER NY 14621
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
14622
SALISBURY, JEFFREY B
Property Address: 2348 TITUS AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $192,000.00
14623
CRANE, JOANN & MORGAN, JOANN
Property Address: 25 GUILDHALL ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
PALUMBO, JOHN
Property Address: 200 SURREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $132,800.00
14624
BARTZ, SARAH N & ZAROMITIDIS, IOANNES A
Property Address: 78 LOYALIST AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $159,900.00
COOPER, RACHEL M & GUZZO, ANTHONY W
Property Address: 9 WHITE OAK BEND, ROCHESTER NY 14624
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $224,000.00
GAGNON, DALE & GAGNON, JAMES
Property Address: 248 GOLDEN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
HUA-PARK REAL ESTATE LLC
Property Address: 25 MARLANDS ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: RCN CAPITAL LLC
Amount: $198,750.00
KRAWIEC, MEGAN & WEBSTER, MATTHEW
Property Address: 10 RUTH ELLEN WAY, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $70,000.00
MITCHELL, LAUREN P & MITCHELL, MAKAYLA A
Property Address: 317 LETTINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14624
Lender: USA/HUD
Amount: $13,836.66
NASH, SCOTT A
Property Address: 40 ELDORA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $250,381.00
OFORI, SAMPSON O & OFORI, WILBERTHA P
Property Address: 471 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $186,711.00
OFORI, SAMPSON OKOE & OFORI, WILBERTHA PIRIS
Property Address: 471 WEGMAN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: WEST SIDE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES INC
Amount: $8,274.30
14625
MACDOUGALL, ERIN
Property Address: 99 DALE ROAD, ROCHESTER NY 14625
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $254,600.00
14626
BEBOUT, LISA M & BEBOUT, RANDY L
Property Address: 158 ERATH DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $184,000.00
DWARIKA, JARED J & SAMJITSINGH, SHARON L
Property Address: 152 KAYWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $292,500.00
ELWELL, DENNIS P
Property Address: 1015 LONG POND ROAD, GREECE NY 14626
Lender: USA/HUD
Amount: $13,629.87
SCOTT, SEPTIMUS & WRIGHT, ASHLEY
Property Address: 110 WEILAND WOODS LANE, GREECE NY 14626
Lender: USA/HUD
Amount: $24,373.55
SEYNA, RICHARD E
Property Address: 261 RED HICKORY DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $250,000.00r