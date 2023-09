Monroe County, NY deeds recorded August 30, 2023

By: Daily Record Staff //September 7, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 30, 2023 50

NOT PROVIDED

WHITNEY, CONNIE to BLUE, CONNIE

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0026

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14445

RUGGIERO, JANET to RUGGIERO, DIANA N

Property Address: 233 WEST HICKORY STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12858 Page: 0497

Tax Account: 151.28-2-50

Full Sale Price: $1.00

14450

BOSTIAN, JAMES ALLEN to BOSTIAN, HOMER et ano

Property Address: 54 ERIE DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0656

Tax Account: 152.19-2-43

Full Sale Price: $1.00

CARNEY, ALICIA A et ano to MATINA, CORINNE S et ano

Property Address: 17 PARKLAND DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0681

Tax Account: 166.06-2-16

Full Sale Price: $405,000.00

CONDEMI FAMILY LIMITED PARTNERSHIP to PARKINS, ANDREW et ano

Property Address: 34 SUMMIT STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0516

Tax Account: 153.17-3-11

Full Sale Price: $253,500.00

CRANDALL, SARITA A et al to TRAUGHBER, MICHAEL E

Property Address: 21 GARRISON DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0033

Tax Account: 153.56-2-75

Full Sale Price: $195,000.00

CUMMING, DONALD J et ano to SABERT, JOHNATHAN MICHAEL et ano

Property Address: 45 LOOKOUT VIEW ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0592

Tax Account: 166.09-1-46

Full Sale Price: $410,000.00

HAGGETT, PATRICIA A et ano to HAGGETT, NATHAN T et ano

Property Address: 118 SHAGBARK WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0503

Tax Account: 166.15-2-50

Full Sale Price: $1.00

JONES, LISA et ano to GUARNO, ALLISON et ano

Property Address: 3 MARIDANA DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0438

Tax Account: 152.19-4-68

Full Sale Price: $335,100.00

KEWIN, ERIN LYNN to BILOUS, LIUBOMYR et ano

Property Address: 2 NORTHWOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0407

Tax Account: 165.16-1-76

Full Sale Price: $335,000.00

MYER, BRIAN W et ano to OWEN, ANGELA

Property Address: 56 FILKINS STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0617

Tax Account: 152.20-1-52

Full Sale Price: $209,000.00

SARTINI, JOHN F et ano to WINTERS, CORY L II

Property Address: 1 JOMANDA WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0444

Tax Account: 141.01-2-5.11

Full Sale Price: $650,000.00

WHARMBY, ROBERT L et ano to VANTASSEL, JOHN F JR et ano

Property Address: 358 ALDRICH ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12858 Page: 0469

Tax Account: 181.01-1-4.2

Full Sale Price: $1.00

14468

KAFOREY, RAYMOND A to KAFOREY, LISA M et ano

Property Address: 10 BUTTONWOOD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12858 Page: 0519

Tax Account: 025.03-3-10

Full Sale Price: $0.00

WILLOUGHBY, BERT C to MUHS, CHRISTOPHER WILLIAM

Property Address: 15 FAIRWOOD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0004

Tax Account: 024.17-1-26

Full Sale Price: $185,000.00

14526

ARDELEAN, DANIEL to ARDELEAN HOLDINGS LLC

Property Address: 1854 ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12858 Page: 0459

Tax Account: 139.06-2-45

Full Sale Price: $0.00

BURANDT, RICHARD C to FISHKIN, MARTIN et ano

Property Address: 8 SHADOW PINES DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12858 Page: 0489

Tax Account: 124.03-1-14.009

Full Sale Price: $300,000.00

LANE, MARY J et ano to RYDBERG, JOHN et ano

Property Address: 32 GRANITE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12858 Page: 0666

Tax Account: 139.16-3-3

Full Sale Price: $350,000.00

14534

ARRIGO M AND JEAN T BOLOGNESI IRREVOCABLE TRUST et ano to BOLOGNESI, ALLEN T

Property Address: 39 WOOD ACRE DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0694

Tax Account: 177.05-1-57

Full Sale Price: $160,000.00

BAKER, WALLACE F to DAESCHNER, JOANNA C et ano

Property Address: 1 LARCHMONT DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12858 Page: 0513

Tax Account: 165.09-2-19

Full Sale Price: $473,000.00

14546

LINES, WAYNE to BERMAN, STEPHANIE R et ano

Property Address: 24 ROCHESTER STREET, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12858 Page: 0476

Tax Account: 200.10-1-1

Full Sale Price: $228,500.00

14559

HOME PRIDE BUILDERS INC to SIRACUSA, ALEXANDER ANTHONY et ano

Property Address: 3 STELLA LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12858 Page: 0684

Tax Account: 100.04-3-2.22

Full Sale Price: $262,700.00

LEVANDOWSKI, MARK R to NORTHRUP, MACKENZIE M

Property Address: 477 GALLUP ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12858 Page: 0506

Tax Account: 070.03-1-10

Full Sale Price: $185,000.00

NOBLE, RICHARD L to CONTI, ROBERT L

Property Address: 20 JORDACHE LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12858 Page: 0589

Tax Account: 103.45-1-41

Full Sale Price: $160,000.00

14580

MARIANELLI, LYNETTE M et al to BORGES, JOAO BATISTA VILELA et ano

Property Address: 584 DUNNBRIDGE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12858 Page: 0522

Tax Account: 063.02-1-46

Full Sale Price: $425,000.00

RYAN, DOUGLAS W to SEVERIN, JILLIAN R

Property Address: 1593 BARROW HILL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0031

Tax Account: 095.02-3-7

Full Sale Price: $460,000.00

14607

BUCKLAEW, DANIEL J to REVIVE REALTY LLC

Property Address: 26 ROWLEY STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12858 Page: 0675

Tax Account: 121.50-2-88

Full Sale Price: $140,000.00

MUSSON, CHRISTOPHER to TAYLOR, MARK D

Property Address: 232 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12858 Page: 0527

Tax Account: 122.54-1-1

Full Sale Price: $520,000.00

14608

STUPP, HARRY R to KADDAH, RYAN et ano

Property Address: 186-190 SARATOGA AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12858 Page: 0687

Tax Account: 105.59-2-15.001

Full Sale Price: $63,000.00

14609

KUIPERS, BARBARA A et ano to HENDEL, JASON

Property Address: 48 INDIANA STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0001

Tax Account: 107.80-1-26

Full Sale Price: $201,000.00

LOPEZ, SANTOS to R&J WNY PROPERTY IMPROVEMENT LLC

Property Address: 60 PAGE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0427

Tax Account: 092.09-2-53

Full Sale Price: $106,500.00

RAGUSA, BLAISE A to RAGUSA, JOHN R

Property Address: 115 GOVERNOR TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0586

Tax Account: 092.19-1-41

Full Sale Price: $0.00

WELLS FARGO BANK N A to LOPEZ, SANTOS

Property Address: 60 PAGE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12858 Page: 0423

Tax Account: 092.09-2-53

Full Sale Price: $0.00

14611

CONCORDANCE HOUSING LLC to DRONAVALLI, RAGHAVENDRA RAO et ano

Property Address: 28 BARTON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12858 Page: 0614

Tax Account: 135.27-2-34

Full Sale Price: $219,000.00

HANKIN, DONNA to RAYES, MARCO

Property Address: 463 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12858 Page: 0672

Tax Account: 120.67-2-36

Full Sale Price: $50,000.00

14612

LANEY, GAIL W to GAIL W LANEY IRREVOCABLE TRUST

Property Address: 74 GNAGE LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12858 Page: 0691

Tax Account: 045.03-2-41

Full Sale Price: $0.00

TLOA OF NY LLC to JCJ RENTALS LLC

Property Address: 34 ISLAND COTTAGE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12859 Page: 0022

Tax Account: 046.13-2-19

Full Sale Price: $87,500.00

14613

DOOLEY, KEVIN to DOOLEY, KEVIN et ano

Property Address: 565 SENECA PARKWAY, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12858 Page: 0441

Tax Account: 090.57-2-68

Full Sale Price: $1.00

14615

KERR, LORNA JOY et ano to CASSEVOY, LESLIE ELIZABETH

Property Address: 518 NEWBURY STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12858 Page: 0678

Tax Account: 090.47-2-47

Full Sale Price: $171,500.00

14619

BOLLAR, PAMELA to PAMELA A BOLLAR IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 246 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12858 Page: 0486

Tax Account: 120,71-4-45

Full Sale Price: $1.00

KILTS, CHERYL A et ano to GOETTLER, ROBERTA G et ano

Property Address: 122 WINBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12858 Page: 0473

Tax Account: 135.49-3-29

Full Sale Price: $195,000.00

14620

B&B DEV LLC to YOUNG LION DEVELOPMENT LLC

Property Address: 95 BEAUFORT STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12858 Page: 0509

Tax Account: 121.74-5-24

Full Sale Price: $0.00

14621

CHANDLER, SHARON to CHANDLER, ANTHONY

Property Address: 52 SAINT JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12858 Page: 0431

Tax Account: 106.26-1-42

Full Sale Price: $45,000.00

HANKIN, DONNA to RAYES, MARCO

Property Address: 4 RIVERBANK PLACE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12858 Page: 0669

Tax Account: 105.36-1-4

Full Sale Price: $55,000.00

14622

NOTHNAGLE, NORMA E to BIRKLIN, TIMOTHY T et ano

Property Address: 4889 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12858 Page: 0462

Tax Account: 062.51-1-20.1

Full Sale Price: $625,850.00

PLATT, JACQUELYN R to BAYLOR, J SUZANNE et al

Property Address: 163 VINTON ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12858 Page: 0494

Tax Account: 092.06-1-59

Full Sale Price: $1.00

14624

SPEIDEL, LAURA J et ano to MATHEWS, ALEXANDRA ROSE et ano

Property Address: 32 LAMP POST DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12858 Page: 0434

Tax Account: 146.04-3-24

Full Sale Price: $385,000.00

14626

BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA et ano to CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST HB4

Property Address: 341 ELMGROVE ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0663

Tax Account: 088.02-1-20

Full Sale Price: $10.00

KOOPMAN, JULIA L et al to WIMETT, ASHLEY LEE

Property Address: 51 MELWOOD DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0610

Tax Account: 088.02-3-4

Full Sale Price: $190,000.00

TORREY, SAMUEL C to CHITTICK, JOSHUA W et ano

Property Address: 55 ROCMAR DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12858 Page: 0418

Tax Account: 088.08-3-5

Full Sale Price: $300,000.00