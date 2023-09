Monroe County, NY deeds recorded August 31, 2023

By: Daily Record Staff //September 8, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 31, 2023 94

NOT PROVIDED

ELLISON, BARBARA to ELLISON, SEDRICK

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0379

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MENGS, FORREST et ano to MENGS, KATRINA

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0318

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MOOSE, RITA J to ROCHESTER NY HOMEBUYER INC

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0384

Tax Account:

Full Sale Price: $107,500.00

TERZIS, EMILY L et ano to RUFFINO, JASON

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0473

Tax Account:

Full Sale Price: $27,500.00

14428

ATKINSON, JUNE L to BRUNNER, GARY L et ano

Property Address: 1476 DAVIS ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12859 Page: 0536

Tax Account: 144.04-2-6

Full Sale Price: $250,100.00

14450

LYDON, DIANE et ano to LEHMAN, SARAH A et al

Property Address: 83 EAST CHURCH STREET 312, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0274

Tax Account: 153.13-1-61./312

Full Sale Price: $1.00

MACLAREN, MELINDA B to PAUL SURACE REVOCABLE TRUST et al

Property Address: 1693 SALT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0134

Tax Account: 110.04-1-38.11

Full Sale Price: $168,000.00

MESSINGER, MARY et ano to GIARDINA, ANTHONY

Property Address: 7 HUXLEY WAY, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0470

Tax Account: 166.17-1-28

Full Sale Price: $275,000.00

WILLIAM EMPIRE HOLDINGS LLC to GREEN, ROBERT JR et ano

Property Address: 31 CRYSTAL SPRINGS LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0529

Tax Account: 152.19-1-46

Full Sale Price: $350,000.00

14464

FARLEY, JAMIE to MORALES, SANTINO et ano

Property Address: 1364 BROOKEDGE DRIVE, HAMLIN NY 14464

Liber: 12859 Page: 0321

Tax Account: 021.01-3-79

Full Sale Price: $225,000.00

14467

PERKINS, JULIE L to BERNHARD, SARAH et ano

Property Address: 18 STRAWBRIDGE ROAD, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12859 Page: 0084

Tax Account: 176.15-3-8

Full Sale Price: $264,000.00

14468

AITKEN, COLLEEN et ano to MARCELLO, ELIZABETH E

Property Address: 356 BUTTONWOOD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0433

Tax Account: 025.03-4-13

Full Sale Price: $295,000.00

BOVENZI-CUBIOTTI, EMILIA to CROWDER, MARK ALAN et ano

Property Address: 244 COLLAMER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0369

Tax Account: 023.04-2-14

Full Sale Price: $280,000.00

PANTANO, JOSEPH F to SMITH, ANTONIETTA et ano

Property Address: 16 BAILEY ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0186

Tax Account: 043.04-2-53

Full Sale Price: $230,000.00

14472

BUCKLAND, TAMMY to CATTON, LAURIE

Property Address: 140 EAST STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12859 Page: 0306

Tax Account: 229.05-1-40

Full Sale Price: $130,000.00

DIANE PALMER HAGREEN et al to CEBULA, CHRISTOPHER et al

Property Address: 143 CHEESE FACTORY ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12859 Page: 0518

Tax Account: 222.03-1-2

Full Sale Price: $675,000.00

14506

HELLEMS, CHRISTOPHER J et ano to CURRAN, CHELSEA et ano

Property Address: 310 QUAKER MEETING HOUSE ROAD, MENDON NY 14506

Liber: 12859 Page: 0170

Tax Account: 222.01-1-36.2

Full Sale Price: $1.00

14514

ORTIZ, CARMELO JR et ano to ORTIZ, TASIA

Property Address: 4 CORNFLOWER DRIVE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12859 Page: 0523

Tax Account: 144.08-2-2

Full Sale Price: $260,000.00

14526

CAPITAL ONE BANK USA NA et al to FICO, DENNIS

Property Address: 64 MISTY PINE ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12859 Page: 0249

Tax Account: 166.05-4-42

Full Sale Price: $256,000.00

MATHIS, CAROLYN P et ano to TINC HOLDINGS LLC

Property Address: 28 LEGACY CIRCLE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12859 Page: 0436

Tax Account: 124.01-2-67

Full Sale Price: $725,000.00

14534

GIBNEY, DAVID H et ano to LAWTON, BRUCE E et ano

Property Address: 26 REITZ PARKWAY, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12859 Page: 0183

Tax Account: 164.10-2-7

Full Sale Price: $415,000.00

POTTER, TAYLOR BROOKS to POTTER, REBECCA JUDITH et ano

Property Address: 17 CONCORD DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12859 Page: 0359

Tax Account: 192.08-1-65

Full Sale Price: $1.00

STESZEWSKI, DIANE et ano to NICOLOSI, LAUREN M

Property Address: 134 CLEARVIEW DRIVE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12859 Page: 0467

Tax Account: 176.08-2-64

Full Sale Price: $300,000.00

14543

HOAG, GERALDINE A to PARSON, BARBARA L

Property Address: 6 PINE TREE CIRCLE, RUSH NY 14543

Liber: 12859 Page: 0140

Tax Account: 202.02-1-12

Full Sale Price: $10,000.00

14546

DETTORRE, DANIEL J et ano to DETTORE, DANIEL J et al

Property Address: 786 BROOK ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Liber: 12859 Page: 0349

Tax Account: 159.01-1-5.213

Full Sale Price: $1.00

14559

CARR, EDITH M to CARR, DEBRA M

Property Address: 27 CENTER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12859 Page: 0363

Tax Account: 102.03-2-20

Full Sale Price: $0.00

GRINGER, JOHN D to HOUSE RESCUE INC OF MONROE COUNTY

Property Address: 17 THORNCLIFF ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12859 Page: 0114

Tax Account: 086.20-5-7

Full Sale Price: $221,000.00

14580

156 ORCHARD LLC to EK2156 ORCHARD LLC

Property Address: 156 ORCHARD STREET, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0544

Tax Account: 080.05-1-40

Full Sale Price: $200,000.00

BUSCAGLIA, JOSEPH S et ano to BUSCAGLIA, JOSEPH et al

Property Address: 483 SANDYSTONE CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0381

Tax Account: 078.16-1-72

Full Sale Price: $1.00

CATALANO, KEEGAN to MORELL, DANIEL C

Property Address: 707 DEWITT ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0152

Tax Account: 063.14-2-58

Full Sale Price: $305,000.00

JACKSON, KYLE et al to CORNIER, ELISANDER et ano

Property Address: 1006 HARD ROCK ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0411

Tax Account: 080.04-4-5

Full Sale Price: $395,000.00

LASALLE, ALEXANDER A et ano to DRISKELL, LORNA et ano

Property Address: 273 WOODRUFF DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0310

Tax Account: 063.18-1-6

Full Sale Price: $194,000.00

MONARQUE, BRENDA LEE et ano to GROSS, MATTHEW D et ano

Property Address: 11 ANTHONY CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0366

Tax Account: 093.16-1-87

Full Sale Price: $500,000.00

MURPHY, JOAN M to MURPHY, JENNIFER M et al

Property Address: 1161 HATCH ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0046

Tax Account: 094.01-1-7

Full Sale Price: $1.00

VALVANO, SEAN to VALVANO, SEAN et ano

Property Address: 281 WOODRUFF DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0281

Tax Account: 063.18-1-8

Full Sale Price: $1.00

14605

SFR3-040 LLC to SHACKELFORD, JUMAN

Property Address: 408 FIRST STREET, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12859 Page: 0327

Tax Account: 106.35-2-45

Full Sale Price: $36,000.00

14606

ALLSTATE REALTY HOLDINGS LLC to ROTELLA, ANTONIO V

Property Address: 3106 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0303

Tax Account: 088.03-1-5.11

Full Sale Price: $400,000.00

CHAMBERS, BARBARA L to BRENTSON, DANIEL

Property Address: 3166 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0424

Tax Account: 103.16-2-48

Full Sale Price: $210,000.00

CONKLIN, KRISTEN to WOODS, DANELLE et ano

Property Address: 192 GATES TOWLINE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0189

Tax Account: 088.04-3-42

Full Sale Price: $231,000.00

FARAWOOD DEVELOPMENT LLC to MUNROE, CHRISTOPHER

Property Address: 93 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0111

Tax Account: 105.66-2-8

Full Sale Price: $51,000.00

HORCH, KATHELYN G to JOHNSON, KATHRYN J et ano

Property Address: 23 SHADYWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0220

Tax Account: 104.17-3-67

Full Sale Price: $90,000.00

JONES, DAVID A to ELECTRIFY LLC

Property Address: 74 DIX STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0413

Tax Account: 105.48-3-11

Full Sale Price: $1.00

PAETH, NANCY J to TONDRYCK, MARK

Property Address: 676 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0286

Tax Account: 103.15-1-16

Full Sale Price: $1.00

TERRIGINO, STEVEN M to ALMEDINA, DONELLA

Property Address: 209 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0499

Tax Account: 105.47-4-15

Full Sale Price: $117,500.00

14608

ONE FLINT ST LLC to EXXON MOBIL CORPORATION

Property Address: 15 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12859 Page: 0403

Tax Account: 121.77-1-11

Full Sale Price: $995,000.00

ONE FLINT ST LLC to EXXON MOBIL CORPORATION

Property Address: 5 FLINT STREET, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12859 Page: 0407

Tax Account: 121.77-1-10.001

Full Sale Price: $280,000.00

14609

ALLIANCE NY HOLDINGS LLC to ALBA, DANILO

Property Address: 76 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0087

Tax Account: 107.53-3-61

Full Sale Price: $69,900.00

CHRISTINE A SMITH REVOCABLE LIVING TRUST et al to DREW, SAMUEL J

Property Address: 264 DENSMORE ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0324

Tax Account: 092.11-2-14

Full Sale Price: $210,000.00

DENK, MEGAN L et ano to SEMRAU, ANDREA

Property Address: 203 THURLOW AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0503

Tax Account: 107.08-3-16

Full Sale Price: $245,000.00

DUBOWYK, JONATHAN L to 399 HAZELWOOD TERRACE LLC

Property Address: 399 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0476

Tax Account: 107.55-2-11

Full Sale Price: $100,000.00

IVES MANAGEMENT NORTH LLC to CARTHAGE HOLDINGS LLC

Property Address: 173 NORRAN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0198

Tax Account: 091.68-4-12

Full Sale Price: $90,000.00

JOHN MULLER PROPERTY RENTALS LLC to HUND, MICHAEL JOHN

Property Address: 691 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0266

Tax Account: 107.56-3-16

Full Sale Price: $201,000.00

MARRERO REALTY LLC to FISHER, TANYA M

Property Address: 862 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0489

Tax Account: 107.38-2-27

Full Sale Price: $167,000.00

PASHALIDIS, ANNA et al to PASHALIDIS, ANNA et ano

Property Address: 27 EDSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0041

Tax Account: 092.20-5-50

Full Sale Price: $1.00

RYAN, JOSEPH M to BEFR PROPERTIES LLC

Property Address: 825-831 ATLANTIC AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0449

Tax Account: 122.24-1-79.001

Full Sale Price: $485,000.00

WAIDA, MARILYN J to COSTA, MITCHELL R

Property Address: 43 DALKEITH ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0353

Tax Account: 107.66-2-1

Full Sale Price: $195,000.00

14610

ALTINTAS, JACQUELINE et ano to LIAO, PATRICK et ano

Property Address: 42 CATHAWAY PARK, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12859 Page: 0180

Tax Account: 122.65-1-46

Full Sale Price: $275,000.00

LEBEAU, JAMES A et ano to MCMILLAN, JOHN W

Property Address: 325 SAN GABRIEL DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12859 Page: 0231

Tax Account: 122.81-1-15

Full Sale Price: $550,000.00

14611

LOCHNER, RICHARD J to LAM, MICHAEL

Property Address: 181 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12859 Page: 0228

Tax Account: 120.27-2-8

Full Sale Price: $43,000.00

14612

571-579 NOTA PROPERTIES LLC to ADAMS, DOMENIQUE

Property Address: 87 LAKESHIRE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12859 Page: 0346

Tax Account: 060.52-1-55

Full Sale Price: $165,000.00

ROBINSON, JAFFA Y et ano to LEBRON, JOSE M

Property Address: 83 VALLEY STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12859 Page: 0144

Tax Account: 061.37-1-22

Full Sale Price: $95,500.00

14613

SHAIKH, ASIF to 343 AVENUE A LLC

Property Address: 28 ROBIN STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12859 Page: 0428

Tax Account: 105.33-1-63

Full Sale Price: $64,000.00

14615

BLEAU, LESLIE to HABERMACHER, JACQUELINE et ano

Property Address: 29 MARBLE DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12859 Page: 0263

Tax Account: 075.09-9-20

Full Sale Price: $1.00

US BANK NATIONAL ASSOCIATION to TRAN, HUY et ano

Property Address: 1482 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12859 Page: 0511

Tax Account: 089.12-2-10

Full Sale Price: $86,000.00

VERDI, GAIL A et ano to TEASDALE, JOANNA L et ano

Property Address: 532 VINTAGE LANE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12859 Page: 0092

Tax Account: 060.13-2-21

Full Sale Price: $1.00

14616

CHARRON, KIM M et ano to REILY, DAVID J et ano

Property Address: 2941 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0234

Tax Account: 075.13-3-38

Full Sale Price: $165,000.00

MSA HOUSE FLIPPERS to MAMDOH, MAHMOOD et ano

Property Address: 165 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0278

Tax Account: 134.13-1-12

Full Sale Price: $1.00

PENSEK, MARK L to FERGUSON, WILLIAM J

Property Address: 69 LYNCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0515

Tax Account: 075.57-1-33

Full Sale Price: $148,000.00

WAWRZASZEK, EDWARD F et ano to ALLEN, AMY J et ano

Property Address: 544 MEADOWBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0492

Tax Account: 046.18-5-2

Full Sale Price: $235,000.00

14617

MERITHEW, DIANA L to ODONOGHUE, JUSTIN M et ano

Property Address: 233 WILDMERE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12859 Page: 0541

Tax Account: 061.15-2-29

Full Sale Price: $230,000.00

RCF 2 ACQUISITION TRUST et ano to STEO, JOSEPH PAUL

Property Address: 663 EATON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12859 Page: 0314

Tax Account: 061.07-3-8

Full Sale Price: $121,000.00

SELENE FINANCE LP to RCF 2 ACQUISITION TRUST et ano

Property Address: 663 EATON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12859 Page: 0242

Tax Account: 061.07-3-8

Full Sale Price: $1.00

14618

KRAMER, DAVID S to TITOFF, IGOR et ano

Property Address: 155 AVALON DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12859 Page: 0137

Tax Account: 137.13-5-5

Full Sale Price: $275,000.00

TIERNEY, STEPHEN to MCGOWAN, SIDNEY L

Property Address: 114 CLOVERCREST DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12859 Page: 0532

Tax Account: 137.11-3-32

Full Sale Price: $245,000.00

14619

MACK, ALEXIS to BRADSHAW, KEVIN

Property Address: 91-97 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12859 Page: 0095

Tax Account: 120.64-1-8

Full Sale Price: $243,250.00

MARLING, KARAL A et ano to HAMILTON, AMELIA K

Property Address: 108 RUGBY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12859 Page: 0101

Tax Account: 120.57-2-39

Full Sale Price: $169,000.00

STUSH INTERNATIONAL LLC to MONTGOMERY, ARTHUR J

Property Address: 38 FLANDERS STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12859 Page: 0495

Tax Account: 120.80-3-30

Full Sale Price: $139,900.00

14620

CRONK, LINDSAY et ano to BRILL, GRACE

Property Address: 873 MEIGS STREET, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12859 Page: 0526

Tax Account: 121.81-2-79

Full Sale Price: $235,000.00

14621

24 SENECA AVENUE INC to 585 ROCK HOLDINGS LLC

Property Address: 574 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12859 Page: 0218

Tax Account: 091.63-1-10

Full Sale Price: $1.00

VAZQUEZ, REINALDO to SINLAPRI LLC

Property Address: 479 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12859 Page: 0299

Tax Account: 091.66-2-25

Full Sale Price: $1.00

14622

GRANDE, LAURA B to PERRY, WESTIN

Property Address: 98 BAYTON DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12859 Page: 0238

Tax Account: 062.15-6-21

Full Sale Price: $100,000.00

OMER, ISMAEL Y to MOHAMED, SAMIYA Y

Property Address: 35 VINAL AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12859 Page: 0098

Tax Account: 092.54-1-14

Full Sale Price: $1.00

14623

DIMEO, DEBORAH A to DEBORAH A DIMEO IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 160 NORMAN ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12859 Page: 0376

Tax Account: 148.07-2-52

Full Sale Price: $1.00

FLAGG, ALPHONSO et al to POLK, SHANITA

Property Address: 48 HARWIN DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12859 Page: 0080

Tax Account: 162.18-2-73

Full Sale Price: $1.00

14624

ACTON, KATHLEEN A et ano to ACTON, CRAIG S

Property Address: 22 DALLAS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12859 Page: 0246

Tax Account: 134.13-3-66

Full Sale Price: $1.00

ENTRESS, BARBARA J to CONTINI, JOSEPH A et ano

Property Address: 29 BRYN MAWR ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12859 Page: 0356

Tax Account: 134.09-2-50

Full Sale Price: $260,000.00

GALVANO, CHRISTOPHER et ano to MARCELLO, MARK A

Property Address: 21 SPICEWOOD LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12859 Page: 0373

Tax Account: 132.15-3-19

Full Sale Price: $290,000.00

14625

DIPIETRO, JOSEPH J et ano to JACKSON, JUAN A

Property Address: 24 CARDOGAN SQUARE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12859 Page: 0486

Tax Account: 108.12-1-64

Full Sale Price: $425,000.00

ROGALSKI, CHET et ano to CASTER, JULIE et ano

Property Address: 21 SANFILIPPO CIRCLE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12859 Page: 0283

Tax Account: 108.12-1-49.103

Full Sale Price: $494,900.00

14626

CANAL, MEHMET to MERRITT, HOWARD L

Property Address: 373 SANNITA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12859 Page: 0130

Tax Account: 089.07-3-28

Full Sale Price: $219,000.00

COLUMBIA/WEGMAN GREECE, LLC to WR GREECE SENIOR LLC

Property Address: 45 MILL ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12859 Page: 0054

Tax Account: 059.03-4-16.2

Full Sale Price: $6,000,000.00

DOAN, HUNG to DOAN, HUNG et ano

Property Address: 40 ALECIA DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12859 Page: 0121

Tax Account: 059.03-9-29

Full Sale Price: $1.00

ROSS, DANIELLE et ano to SAUER, JORDAN

Property Address: 64 NANTUCKET ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12859 Page: 0464

Tax Account: 074.15-13-25

Full Sale Price: $225,000.00

VARAHIDIS, KONSTANTINOS et ano to LIPITZ, KELLY et ano

Property Address: 69 THORN APPLE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12859 Page: 0118

Tax Account: 058.02-1-84

Full Sale Price: $390,069.00