Monroe County, NY judgments recorded July 28, 29, 31, August 1, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 28, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
COOLEY, PAMELA J
47 WRIGHT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
COOPER, ALTON B
5438 PLATEAU ROAD, FAYETTEVILLE NC 28303
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
COOPER, JOY B
PO BOX 90553, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
COOPER-SCOTT, ROBIN P
135 GARFIELD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CORBET-SCHNABE, KAR T
2309 MACEDON CENTER, PALMYRA NY 14522
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
CORMIER, JASON M
39 CORONET ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $370.00
CORMIER, JASON M
39 CORONET ROAD, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
CORNELIUS, TAMMY L
646 GALLUP ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
CORNWELL, MILES
200 S PEARL STREET, THORNTOWN IN 46071
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
COSBY, MICHAEL P
22 MORRISON AVENUE, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
COSTANZA, MICHAEL A
433 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $316.00
COSTRINO, AUSTIN G
15557 BRW SCH HSE ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
COTTRELL, JASON T
74 ROSEMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $369.00
COUCH, ROBERT BRINTON
2270 BELMONT, IDAHO FALLS ID 83404
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
COUSER, KAYVONA M
248 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
CRANE, SHARON J
83 HOLLBROOKE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
CRAVER, GEORGE J
1531 BUFFALO ROAD 1, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
CRAWFORD, SHATIRA D
153 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CRAYON, BRANDON M
59 JACKSON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $275.00
CRISLER, YOLANDA D
2660 AVENUE 18-11, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
CRONIN, JENNIFER A
1 CROWN OAK DRIVE A102, PENFIELD NY 14526
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CROWDER, NICOLE A
12 DEVONSHIRE COURT 3, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CRUMITY, JEREMIAH
583 BROOKS AVENUE APARTMENT 5, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $276.00
CRUZ, CESAR
45 CUNNINGHAM STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
CRUZ, JESSIKA B
180 AUBURN AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
CRUZ, JOEL A
521 FRENCH ROAD APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14618
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $93.00
CRUZ, JOSE A
117 WEST CHESTNUT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
CULVER, THOMAS A
116 WEST PARK STREET, ALBION NY 14411
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
CUMMINGS, JAY R
277 MOSLEY ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
CURRY, AARRON J
600 STARKEY ROAD APARTMENT 306, LARGO FL 33771
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $216.00
CURRY, ALLYSON F
1477 BRISTOL DRIVE, SOUTH PARK PA 15129
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
CURRY, GARRY L
1025 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
CURRY, SHERMAN J
1236 HOOK ROAD, FARMINGTON NY 14425
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
DAWSON, MARLON R
118 KELLER STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $643.00
DEJOY, MATTHEW J
144 AFTON STREET UPPER, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $65.00
DELANO, BRANDON M
75 PECK ROD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $90.00
DELANO, NICOLE M
48 PARKWAY, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
DELEONALICEA, BRYAN O
2 TOWNHOUSE CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
DEMARIO, MICHAEL C
229 PESH HOME TRL, BROCKPORT NY 14420
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
DENNARD, JAYONA J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
DENTINO, BENJAMIN A
1100 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
DENTINO, BENJAMIN A
1100 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
DILLARDDEAS, CHYNEA M
424B KRIEGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
DILLENBECK, JAYDEN N
126 IDA RED LANE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $193.00
DONOHUE, GEORGE C
214 NOORTH GREECE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
DONOHUE, GEORGE C
214 NORTH GREECE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
DOUGHERTY, NATHAN F
18 KING ARTHURS COURT, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
DUPLESSIS, CHLOE A
14 SHAKER M1, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
DURKIN, SUMMER L
1403 NEW TERRACE LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
DYKES, ARYANA A
4690 DEWEY AVENUE APARTMENT 7, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $145.00
LUGO, FELICITA J
380 WINCHESTER STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
ROBINSON, KAMRON M
92 BURLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $255.00
VACATE JUDGMENT
Ayzin, Alex et al
Favor: ORJ PROPERTIES INC DELAWARE CORPORATION ID 4260679
Amount:
Judgments
Recorded July 29, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
DIXIE, KETURAH C
1253 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: RUSHMORE RECOVERIES IX LLC APA CITIBANK
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $4,433.04
HERLIHY, MARIA
183 GLIDE, ROCHESTER NY 14611
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Attorney: RUBIN & ROTHMAN LLC
Amount: $4,739.61
MULLEN, SUSAN M
264 LYNN DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: STEPHEN EINSTEIN & ASSOCIATES PC
Amount: $5,387.04
PEROTTI, JOHN
8 WOODNEATH CRESCENT, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: NORTH STAR CAPITAL ACQUISITIONS LLC
Attorney: HARRIS, MEL S
Amount: $953.10
SZUDLO, CINDY
45 BAMBI LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEPHEN EINSTEIN & ASSOCIATES PC
Amount: $1,296.96
TRAN, HAU T
73 BLOSS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Attorney: LACY KATZEN LLP
Amount: $7,970.13
Judgments
Recorded July 31, 2023
JUDGMENT
LILLY, RICKY L
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, AUSTIN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WILLIAMS, CHRISTOPHER CARLOS JR
JR JR, JR JR JR
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
631 TRANSPORT LLC et ano
5305 MATAKANA TRAIL, GREENSBORO NC 27407
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $51,983.10
AGUAYO, FELIPE URIBE et ano
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $31,232.50
AR LANDSCAPING LLC et al
2453 E MAIN STREET, MESA AZ 85213
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BOUSKILA, ARIEL ESQ
Amount: $13,470.00
ASARO’S PIZZA INC et al
ASARO’S PIZZA INC ASARO’S PIZZA INC, ASARO’S PIZZA INC ASARO’S PIZZA INC ASARO
Favor: 110 EFFORT 1000 OF THE TIME LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $46,256.24
BLAC CIRCUS LLC et ano
5350 AEROPARK DRIVE 3304, HOUSTON TX 77032
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $42,304.20
BLAK ON BLAK ENTERPRISES INC et al
BLAK ON BLAK ENTERPRISES INC BLAK ON BLAK ENTERPRISES INC, BLAK ON BLAK ENTERPRISES INC BLAK ON BLAK ENTERPRISES INC BLAK
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $28,123.00
BLOCKER, TERRI M
108 EASTMAN ESTATES, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES P
Amount: $6,558.32
BOBBY LLOYD BROWN et ano
DBA MOON DANCE VINTAGE CLOTHING 202 MALLERY STREET STREET, SAINT SIMONS ISLAND GA 31522
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $4,661.55
BROWN, JACQUELINE RAE et al
Favor: SIMMONS CAPITAL PARTNERS
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $12,789.00
BROWN, LAVIVIAN
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES PAUL
Amount: $1,313.25
BROWN, MATTHEW R
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: TROMBERG MORRIS & POULIN PLLC
Amount: $1,358.57
CLAGETT, MICHAEL et ano
Favor: EMMY CAPITAL GROUP LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $21,500.00
COFFEY, MARIE
704 NORTH GREECE ROAD, GREECE NY 14626
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES P
Amount: $895.05
DELVALLE REYES, YADEISHA M
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: SCULLY, JAMES PAUL
Amount: $1,848.35
DEMARCO, ALISON
2707 CLOVER STREET, PITTSFORD NY 14534
Favor: GENERAL SECURITY INC.
Attorney: ORDD LAW LLP
Amount: $1,500.00
DEPENDABLE EQUIPMENTS CORP et ano
2366 WEST 77TH STREET, HIALEAH FL 33016
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $46,490.49
DIVIRGILIO, ANNMARIE
1594 CULVER ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: PORTNOY SCHNECK LLC
Amount: $3,166.23
GOMEZ, KHAMBRELL D et ano
26565 WEST AGOURA ROAD SUITE 20, CALABASAS CA 91302
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV PLLC
Amount: $36,925.00
GREENE, KATERA
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES PAUL
Amount: $607.09
HERRICK, MICHELLE
Favor: CAVALRY SPV I LLC AS ASSIGNEE OF CITIBANK N.A.
Attorney: JOHNSON, HEATHER ANN
Amount: $7,222.56
HTC LOGISTICS LLC et ano
29663 129TH PLACE SOUTHEAST, AUBURN WA 98092
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $23,800.00
HULSE, JEREMY J et ano
173 KNICKERBOCKER AVENUE APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14615
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: BALDWIN, SHELLY L ESQ
Amount: $7,965.88
HUNTER, KIMBERLY
171 SALISBURY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: AHMED, URVA S
Amount: $2,388.06
JAMES, DOMINIQUE
252 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: TD BANK USA N.A.
Attorney: RANALDO, JOSEPH ESQ
Amount: $1,739.49
KORIN, VADYM et ano
Favor: ATIPANA CREDIT OPPORTUNITY FUND I LP
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $23,973.72
MARINEZ, JUANA J. BAEZ et ano
Favor: ADVANCE SERVICING INC.
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $24,578.75
MARVIN, WALTER F
122 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J
Amount: $3,438.91
NEX GEN ELECTRIC LLC et ano
NEX GEN ELECTRIC LLC NEX GEN ELECTRIC LLC, NEX GEN ELECTRIC LLC NEX GEN ELECTRIC LLC NEX G
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $40,710.06
ORSINI, MARCO LUIGI et ano
9333 PRESTON ROAD, FRISCO TX 75033
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $47,809.67
ROLLOCK, HENRIETTA
110 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14611
Favor: NBT BANK N.A.
Attorney: ORDD LAW LLP
Amount: $5,567.96
SLOAN, LARRY
1084 LAWRENCE ROAD, HILTON NY 14468
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: SLAMOOWITZ, MITCHELL G ESQ
Amount: $17,151.50
SMITH LOVELACE, PEARLINE
108 DANFORTH STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: CASSOTA, JOSEPH J
Amount: $3,825.64
SPINK, DANAH A
297 BINNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: STATE OF NEW YORK
Attorney: SCHREMPF, THOMAS J ESQ
Amount: $2,723.00
TAMANG, JAMES
122 BUCKMAN ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $850.74
TAPPER, SANDRA D
945 N GREECE ROAD, GREECE NY 14626
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLEY, JAMES P
Amount: $2,322.68
VALERIA, JESSE
32 CHESTNUT RIDGE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: CAVALRY SPV I LLC
Attorney: JOHNSON, HEATHER ANN
Amount: $5,372.12
VOELKL, CHRISTOPHER I
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $4,264.64
WATSON, BYRON
100 FROST AVENUE APARTMENT UPPER, ROCHESTER NY 14608
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Attorney: BALDWIN, SHELLY L ESQ
Amount: $8,725.13
WHITE, THERESA
40 HORSESHOE LANE SOUTH, HENRIETTA NY 14467
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: FLORIO, MICHAEL J
Amount: $2,870.46
WILLIAMS, CALANDRA
346 HALWEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,137.75
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
PALERMO, ANTHONY D
Favor: GRS EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
SANCHEZ, MARGARITO
Favor: WILLOWBROOKE FP LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
ADAMS, JOSHUA
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BARKER, MARELEN E
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
BASABE, DANIEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
COCHRAN, JASMINE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
DAVILA, MANUEL
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
GANZHORN, FAWN M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HAYES, RAYSHAWN et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
HESS, REID
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JOHNSON, JIMMIE
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
KING, SHAVONNE M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
MARTINEZ, JAVIER
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
NEWELL, ERIN L et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RASHED, QASEN
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RICE, ALBERT
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
RUFUS, DAMON D
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SALEH, AZIZ
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SWANGER, JAMIE L et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
SYOUTHOUM, TONY P et ano
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
WASHINGTON, CELIA M
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
ROYAL MEDICAL TRANSPORTATION et ano
480 W MAIN STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: COMMISSIONER OF MOTOR VEHICLES
Amount: $3,500.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ANDERSON, KATRINA L
630 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
ARMSTRONG, SHIRLEY B
3434 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BANKS, XASHIA A MCKENZIE
875 GENESEE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
BLANCO, RANDY R
1816 EDISON AVENUE APT 3A, NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
BREEDLOVE, IRENE
544 HOLLENBECK UPSTATE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BRIDGES, BURLIN A
520 HAYWARD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BROWN, ISAIAH G
378 HAWKS NEST CIRCLE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
BROWN, JAKI M
165 BENTON STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $577.00
BROWN, KANIKA M
166 SYKE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BROWN, KEYASIA N
1622 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $520.00
BROWN, KRYSTINA C
759 CABOT ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
BULLARD, BOBBY H
214 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
BULLARD, BOBBY H
214 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
BURGIO, NINA M
93 WILLIAMS ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $513.00
CAMELIO, JUANITA I
139 WEST FORMOSA, SAN ANTONIO TX 78221
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $35.00
CHAMBERS, DALLAS L
46 MATILDA STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
CIVIL, MARIE D
29 FALSTAFF ROAD, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $55.00
CLANTON, CURRIE L
1113 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $90.00
CLARK, WILLIAM T
626 BARRETT COURT, SCRANTON PA 18509
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $205.00
CLARKE, DEANNA L
13 E MAIN STREET APT D, NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
CLAUDIO, JOANMARILIS
1129 HUDSON AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
CLAY, JERRY S
387 ABERDEAN STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
CLELAND, CRAIG W
2018 AUTUMN FIRE DRIVE, CEDAR PARK TX 78613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
CLOW, TIMOTHY C
26 WEDGEWOOD PARK, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $293.00
CLUNE, DIANNE O
121 WESTON ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $120.00
COAKLEY-TRIM, J L
25 MCEWEN ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $315.00
COAXUM, DYANE
45 LEXINGTON COURT APT 45, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $175.00
COBB, JACQUALINE M
47 CARAWAY LANE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $160.00
COFFEY, CHRISTOPHER M
33 WINDSOR ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $205.00
COHEN, ANDREW N
1125 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
COHEN, ANDREW N
1125 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
COLEY, CASSANDRA M
40 NORTH ROMONA PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
COLEY, CURTIS T
564 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
COLEY, DAVID B
736-2 LING ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $255.00
COLEY, TAIVOUGHN M
167 FAIRVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $143.00
COLLINS, JOJEANNA
780-C CALM LAKE CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $210.00
CONNER, IKEEM E
233 NORTHLANE DRIVE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $20.00
DIFRANCO, DANIEL
2149 EAST SUNSHIRE APARTMENT 105A, SPRINGFIELD MO 65804
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $10.00
DUNNDER, BERTRAM J
20-D GRECIAN GRDN DR, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
EHRENHALT, YOAV
789 W FERRY STREET B-2, BUFFALO NY 14222
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
FICHTER, DANIEL J
4993 UPPER HOLLEY ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
FLANAGAN, CARLY F
1723 NORTH TROY STREET APT 404, ARLINGTON VA
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
FLYNN, MAGGIE R
87 MONTCLAIR DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
FOUNTAINE, TERRANCE B
75 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
FRANCK, WILLIAM A
19 BOOROWDALE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
FRANK, NICHOLAS R
39 ROSECROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $300.00
FRASIER, JAKYRA D
439 BRITTON ROAD APT C, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
FRASIER, JAKYRA D
439 BRITTON ROAD APT C, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
FRAZIER, DAEJOHN J
1110 CANNON VIEW LANE APT 1, NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
FREIDA, MICHELLE J
9678 W RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
FREYTES, EROLL J
236 MARION STREET, ROCHESTER NY 14610
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
HUDSON, MATTHEW L
10 JACKIE CIRCLE WEST, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
KEY, BIANCA C
305 WHITE HALL DRIVE APARTMENT A, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MANN, ANTWAIN J
45 ARBORWOOD CRESCENT, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MARSHALL, TAMIKO M
2581 TERRACE TRAIL, DECATUR GA 30035
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
MASTRODONATO, FRANK N
4728 WEST RIDGE ROAD APARTMENT 3, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $70.00
MATHIS, ALEXIS S
118 DANFORTH STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
MCBRIDE, DORIS D
52 EAST AVENUE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
MCCOY, SHISAIAH I
43 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
MCGOVERN, DAVID J
159 FARRAGUT STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCGROARTY, HANNAH R
25 BRASSER DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
MCIVER, MOENAISA S
402 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCIVER, MOENAISA S
402 RAVINE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MCKIVER, ZAIRE D
4 MANITOU STREET 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
MCLAMORE, TERRY M
129 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
PEARSON, ASHLEY BROWN
519 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $443.00
WILLIAMS, COREY
566 MAPLE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $108.00
WILLIAMS, MICHAEL
477 COLUMBIA AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
WILLIAMS, MICHAEL A
377 UPPER VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WILLIAMS, SALLIE E
819 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $80.00
WILLIAMS, SHALONDA M
2770 KEYSTONE AVENUE KEYSTONE GATE APTS, LITHONIA GA 30058
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $83.00
WILLIAMS, TAJ R
140 HAZELWOOD TERR, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
WILLIAMS, TRE D
60 KESTREL STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $183.00
WILLIAMS, TRENT L
3 PLEASANT VIEW DRIVE, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WILLIAMS, TYREE
512 DODGE STREET, BUFFALO NY 14208
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $148.00
WILLIE, EDWARD T
46 ALLIANCE AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
Judgments
Recorded August 1, 2023
JUDGMENT
RAMOS, ASHLEY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount:
JUDGMENT, SUPREME COURT
AMERICAN SUCCESS TRANS et ano
8993 CASTLEDOWNS STREET, LAS VEGAS NV 89148
Favor: GRAND FUNDING SOURCE LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $202,989.57
BARBERO, SHAWN M
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: MEREDITH E UNGER ESQ
Amount: $4,878.77
BOURRET, SAMANTHA MARIE et al
10 DOWNINGTON COURT, GREENVILLE SC 29615
Favor: FINVEST LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $28,647.75
BRACKEN, JENNIFER
Favor: NEW CITY FUNDING CORP.
Attorney: MARK H STEIN ESQ
Amount: $3,089.55
CALLERY, CHRISTOPHER K
331 BOWERMAN ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $21,818.67
CARRERA, SALVADOR HERRERA et ano
11426 PECOS RIVER DRIVE, BAKERSFIELD CA 93312
Favor: GRAND FUNDING SOURCE LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $524,650.00
CENTOLA, MATTHEW J
Favor: JPMORGAN CHASE BANK NA
Attorney: KRISTA M ROSE ESQ
Amount: $4,391.75
CLARK, WARREN
120 DOVE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: SCULLY, JAMES PAUL
Amount: $1,056.55
COOK, BRAD
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEVEN L ROSEENTHAL ESQ
Amount: $1,203.00
DERISLEY, JANELLE et ano
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $3,197.71
ESPE LLC et ano
9338 REDFORD STREET SUITE B, HOUSTON TX 77075
Favor: SPEEDY FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $8,194.00
FRAZER, LAQUAVIA
13 LAFAYETTE PARK APT 4, ROCHESTER NY 14607
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: SELIP & STYLIANOU LLP
Amount: $3,445.70
GARRETT, COURTNEY
Favor: MIDLAND MANAGEMENT LLC
Attorney: STEPHEN J LAPP ESQ
Amount: $10,213.88
HARRIS, WARREN
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: JAMES P SCULLY ESQ
Amount: $2,541.82
JACKSON, APRILS
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $1,386.97
LAMBERT, KAREN E.
Favor: GOULD, RONALD B.
Attorney: PAUL M ALOI ESQ
Amount: $4,000.00
MENDELL, KATHLEEN A
74 STOTHARD DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: DISCOVER BANK
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $7,427.08
MOSES, GEORGE et ano
196 PARSELLS AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: VELOCITY INVESTMENTS L.L.C
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN COHEN
Amount: $25,170.71
NDAYIRAGIJE, ISACK et ano
Favor: MERK FUNDING INC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $16,982.45
PEETS, MICHAEL B
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHEL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $2,824.71
POLLOTTA, LAWRENCE O
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JACQUELINE TIERNEY ESQ
Amount: $4,778.54
SIMEONE, VINCENT M
Favor: STEWART, SHARON Y
Attorney: JEFFREY P NIEZNANSKI ESQ
Amount: $250,019.90
TISDALE, TANIQUE
Favor: PROFESSIONAL DRIVER INSTITUTE INC.
Attorney: PRAGNA PARIKH ESQ
Amount: $2,141.29
TREMBLAY, BRIAN JAMES et al
Favor: AMERICAN FINANCIAL CENTER INC.
Attorney: LAW OFFICES OF STEVEN ZAKHARYAYEV
Amount: $48,692.91
VELEZ, GLENDA
36 HOLLAND STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: CROWN ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: JOSEPH J CASSOTTA ESQ
Amount: $3,119.51
WOOD, LENNY
173 BAYBERRY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Attorney: JOSEPH G DEVINE ESQ
Amount: $895.98
JUDGMENT SATISFIED
BLANKENBERG, ISIAH L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
ROBINSON, DEBRISHA L
Favor: GATES TOWN COURT
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
JAY MARKETING & COMMUNICATIONS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JAY MARKETING & COMMUNICATIONS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WATCHDOG BUILDING PARTNERS LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
KYLE, TIMOTHY
Favor: ARROW FINANCIAL SERVICES LLC APO WASHINGTON MUTAL BANK et ano
LEMMON, EARLINE
Favor: ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORP
NEVISON, MARLENE
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
PRICE, CARLOS et ano
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
JANKE, ERIN
Favor: CAVALRY SPV I LLC et ano
KERMIS, JAMES
Favor: RAZOR CAPITAL II LLC
LACEY, DEANNA
Favor: STATE OF NEW YORK
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
PARKER, VIRGILE
Favor: GREECE TOWN COURT
RICH, ALEXANDER M
Favor: WEBSTER TOWN COURT
JUDGMENT VACATED, ROCHESTER CITY COURT COURT
WILSON, CATHY E
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
CRAWFORD, RYAN THOMAS et al
Favor: PARKSIDE FUNDING GROUP LLC
Amount:
HI-LINE WINDOW TINT INC et ano
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
IASCONE, JASON et al
Favor: CYPRESS FINANCIAL RECOVERIES LLC et ano
Attorney: COHEN & SLAMOWITZ LLP
Amount:
LEBRON, FELIX M et ano
Favor: ALLY FINANCIAL INC
Attorney: KIRSCHENBAUM & PHILLIPS PC
Amount:
RODRIGUEZ, ANSELMO
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA), N.A.
Amount:
SZYMUSIAK, TYRECE L.
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ADAMS, MARCELLA T
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ANTOSRODRIGUEZ, AMED
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
BAGLEY, HEATHER A
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BAKER, TYRON K
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
BALDWIN, KAITLYN M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:s