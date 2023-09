Monroe County, NY deeds recorded September 1, 2023

By: Daily Record Staff //September 11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded September 1, 2023 92

NOT PROVIDED

HERNDON, CLAUDIA to VAZQUEZ, KIALONDRA

Property Address:

Liber: 12859 Page: 0686

Tax Account:

Full Sale Price: $15,000.00

HOH, LAWRENCE J to KAYES, BEN

Property Address:

Liber: 12860 Page: 0354

Tax Account:

Full Sale Price: $110,000.00

LAURENCE, NANCY S to OLEARY, DAVID G et ano

Property Address:

Liber: 12860 Page: 0150

Tax Account:

Full Sale Price: $530,000.00

PROVISION PROPERTIES LLC to HALAL 3AQAR INVESTING LLC

Property Address:

Liber: 12860 Page: 0322

Tax Account:

Full Sale Price: $65,000.00

SHAH, SANJAY K to SINGH, CRYSTAL et ano

Property Address:

Liber: 12860 Page: 0173

Tax Account:

Full Sale Price: $1,200,000.00

YIM, BEN J to EDWARDS, AKESHA

Property Address:

Liber: 12860 Page: 0007

Tax Account:

Full Sale Price: $200,000.00

14450

ANGE, JOSEPH C JR to ANGE, JOSEPH C et ano

Property Address: 17 COLUMBIA COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12860 Page: 0086

Tax Account: 140.13-2-3.1

Full Sale Price: $0.00

DUGAN, ALVIN D III et ano to LEWIS, DANIEL DAVID et ano

Property Address: 4 CAMILIA RISE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12860 Page: 0113

Tax Account: 154.03-1-62

Full Sale Price: $710,000.00

GRISWOLD, BRENDEN H et ano to KEYES, SEAN ROBERT et ano

Property Address: 29 DELEMERE BOULEVARD, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12860 Page: 0203

Tax Account: 167.09-2-6

Full Sale Price: $325,000.00

ONEILL, MARY et ano to DEMPSEY, JUSTIN et ano

Property Address: 75 WEST CHURCH STREET, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12859 Page: 0655

Tax Account: 152.16-4-33

Full Sale Price: $405,000.00

OROLOGIO, JILL M et ano to ROY, JENNIFER et ano

Property Address: 5 GREY FOX LANE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12860 Page: 0226

Tax Account: 166.18-1-73

Full Sale Price: $465,000.00

14464

JAROSINSKI, CONNIE to ENGLERT, JOHNATHON

Property Address: 1179 MOSCOW ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12860 Page: 0077

Tax Account: 005.02-1-10

Full Sale Price: $60,000.00

14467

BEDROSIAN, CANDICE et al to BEAMAN, JAMES et ano

Property Address: 196 CONNOR DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12860 Page: 0312

Tax Account: 175.16-1-53

Full Sale Price: $175,000.00

CHRISTOPHER, BRYAN M to QUINONES, PEDRO DAMIAN

Property Address: 66 STAGLEN DRIVE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12860 Page: 0184

Tax Account: 19009-2-60

Full Sale Price: $275,000.00

VINCENT, BENJAMIN M to WERNER, ASHLEY et ano

Property Address: 49 NAVAJO CIRCLE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12860 Page: 0338

Tax Account: 176.19-2-60

Full Sale Price: $219,000.00

ZOPPOTH, MICHAEL to RUSSO, KIMBERLY M et al

Property Address: 16 MERTENSIA LANE, HENRIETTA NY 14467

Liber: 12859 Page: 0616

Tax Account: 189.08-1-9.1

Full Sale Price: $1.00

14468

ARENA, JOSEPH to REIKE, LYNETTE

Property Address: 27 TIMBERWOOD DRIVE, HILTON NY 14468

Liber: 12860 Page: 0050

Tax Account: 024.13-6-11

Full Sale Price: $1.00

BARRETT, ELLEN L et ano to BALENO, JOHN

Property Address: 1 ALDER BEACH, HILTON NY 14468

Liber: 12860 Page: 0040

Tax Account: 009.19-2-3

Full Sale Price: $560,000.00

COVAL, ERIC J et ano to SYNYARD, APRIL A et ano

Property Address: 133 FALLWOOD TERRACE, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0612

Tax Account: 023.04-3-66

Full Sale Price: $422,000.00

GIRARDI, ANTHONY to CUBIOTTI, CHRISTOPHER J et ano

Property Address: 80 NORTH ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12860 Page: 0238

Tax Account: 008.04-1-6.2

Full Sale Price: $405,000.00

HAUCK HOLDINGS LLC to 1675 LAKE ROAD HAMLIN INC

Property Address: 1675 LAKE ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12859 Page: 0569

Tax Account: 021.03-1-19.3

Full Sale Price: $230,000.00

NEALON, DONALD W et ano to NEALON, MICHAEL D

Property Address: 353 HUFFER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12860 Page: 0222

Tax Account: 016.01-1-6

Full Sale Price: $170,453.33

14526

HEURTLEY, ALLEN PERRIN to LASSER, KATHERINE A et ano

Property Address: 18 HILL CREEK ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12860 Page: 0207

Tax Account: 138.07-3-18

Full Sale Price: $335,000.00

SAVAS, ALEXANDRA L et ano to KERLEJZA, ALEXIS N et ano

Property Address: 2 REDWOOD DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12859 Page: 0672

Tax Account: 140.01-1-29

Full Sale Price: $320,000.00

SCARDINO, FRED to LUTHER, CHRISTINA M et ano

Property Address: 2084 BAIRD ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12859 Page: 0683

Tax Account: 139.07-2-8

Full Sale Price: $183,000.00

SHIFTON, CHRISTINA L et ano to GEORGE, FRANCES

Property Address: 80 WOODSIDE DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12859 Page: 0668

Tax Account: 139.10-3-85

Full Sale Price: $436,000.00

SHUMAN, DAVID S et ano to GANIDAGLI, MUSTAFA et ano

Property Address: 63 KINGS MILL COURT, PENFIELD NY 14526

Liber: 12860 Page: 0320

Tax Account: 094.18-1-50.1

Full Sale Price: $485,000.00

14534

AMERICAN INTERNATIONAL RELOCATION SOLUTIONS LLC to AHN, JUNGSOON et ano

Property Address: 5 CROBY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12860 Page: 0030

Tax Account: 177.03-4-10

Full Sale Price: $615,000.00

PANPALIYA, MEERA et ano to AMERICAN INTERNATIONAL RELOCATION SOLUTIONS LLC

Property Address: 5 CORBY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12860 Page: 0026

Tax Account: 177.03-4-10

Full Sale Price: $615,000.00

PANPALIYA, SATYANARAYAN to PANPALIYA, MEERA et ano

Property Address: 5 CORBY COURT, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12860 Page: 0022

Tax Account: 177.03-4-10

Full Sale Price: $1.00

S&J MORRELL INC to CHOI, YOUNG KYU et ano

Property Address: 5 SKYLIGHT TRAIL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12860 Page: 0366

Tax Account: 178.18-1-26

Full Sale Price: $523,025.00

STARR, MITCHELL to FULMER, JAMES W et al

Property Address: 4 TOBEY BROOK, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12860 Page: 0146

Tax Account: 163.12-1-16./4

Full Sale Price: $655,000.00

14543

SARKKINEN, STEPHEN et ano to SH1 PROPERTY HOLDINGS, LLC

Property Address: 1136 RUSH WEST ROAD, RUSH NY 14543

Liber: 12860 Page: 0159

Tax Account: 213.15-1-2

Full Sale Price: $90,000.00

14559

BISCHOFF, ALESIA J et ano to WEST, CASEY MARIE et ano

Property Address: 4278 CANAL ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12860 Page: 0200

Tax Account: 085.02-2-25

Full Sale Price: $326,501.00

GRANGER, ANGELA MAY et ano to BARRETTA, TONIANN et ano

Property Address: 4 SWEET HOME DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12860 Page: 0034

Tax Account: 102.02-42.13

Full Sale Price: $650,000.00

SCHOEPFEL, BETTY ANN J to STUBBE, KYLE J

Property Address: 12 ORCHARD HILLS DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12860 Page: 0073

Tax Account: 072.02-4-22

Full Sale Price: $205,000.00

14564

ROSS, CATHLYN B et ano to ROSS, DARCEL E et al

Property Address: 826 VICTOR ROAD, PERINTON NY 14564

Liber: 12860 Page: 0138

Tax Account: 195.01-1-35

Full Sale Price: $1.00

14580

BOLLIN, MARK F to PRIMJAN PROPERTIES LLC

Property Address: 455 DEL RIO COURT, WEBSTER NY 14580

Liber: 12859 Page: 0675

Tax Account: 063.11-1-90

Full Sale Price: $175,000.00

CARLSON, FRANCES B et ano to CAIRNS, JULIE

Property Address: 33 SUMMIT KNOLLS DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12860 Page: 0287

Tax Account: 094.07-1-1./33

Full Sale Price: $128,000.00

DON H GREEN REVOCABLE TRUST UA DATED 12/28/2001 et ano to MCMULLEN, JEANNE E et ano

Property Address: 1112 SOUTH CREEK DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12860 Page: 0162

Tax Account: 080.04-5-43

Full Sale Price: $389,000.00

MALLEY, MARY et ano to CARROLL, JESSE L et ano

Property Address: 1611 PLANK ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12860 Page: 0167

Tax Account: 095.04-1-42

Full Sale Price: $375,000.00

NVR INC to CIULLA, BRITTANY et ano

Property Address: 423 ALYSSA WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12860 Page: 0294

Tax Account: 050.04-10-32

Full Sale Price: $608,170.00

14586

MAHATHEVAN, BALAMURALEE et ano to LOGRONO, GABRIELLA et ano

Property Address: 88 SEDGLEY PARK, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12860 Page: 0232

Tax Account: 200.43-1-9

Full Sale Price: $450,000.00

MAHONEY, CHARLES D to HARRINGTON, MORGAN et al

Property Address: 131 DESSIE HEIGHTS, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12860 Page: 0131

Tax Account: 188.47-1-91

Full Sale Price: $151,000.00

14606

BLUE, SCOTT to OKONTA, FRANCES N et ano

Property Address: 249 RAMO DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12859 Page: 0594

Tax Account: 103.19-3-8

Full Sale Price: $250,000.00

KN JONES PROPERTIES LLC to SINSEBOX, EVAN JAMES

Property Address: 1286 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12860 Page: 0326

Tax Account: 105.37-1-32./38

Full Sale Price: $90,000.00

SMITH, ROBERT E to PENSEK, MARK L

Property Address: 3085 MOUNT READ BLVD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12860 Page: 0070

Tax Account: 075.09-11-5

Full Sale Price: $190,000.00

STEWART, ELAINE E to FORMOSO, LYUDMYLA et al

Property Address: 28 EAST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12860 Page: 0037

Tax Account: 103.16-2-67

Full Sale Price: $170,000.00

14607

CURTIN, PATRICK et ano to FRIELING, DANIEL K et ano

Property Address: 20-22 HARPER STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12860 Page: 0135

Tax Account: 151.50-2-40

Full Sale Price: $325,000.00

14609

BELLASSAI, JOHN to JAIME, ANA MARIA et ano

Property Address: 1875 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12860 Page: 0315

Tax Account: 107.30-3-6

Full Sale Price: $95,000.00

CAPOTORTO-FUENTES, LAURIE et ano to CHAN, GEORGE YOUHING et ano

Property Address: 17 GLENRIDGE LANE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12860 Page: 0349

Tax Account: 092.16-2-13

Full Sale Price: $253,000.00

CATALDO, CHRISTINE M to CONNECTED COMMUNITIES SPECIAL PROJECTS LLC

Property Address: 347 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12860 Page: 0189

Tax Account: 107.45-2-28.003

Full Sale Price: $55,000.00

LEON, WENDY A et ano to LOCKHART, MARGARET C et ano

Property Address: 427 SHELFORD ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12859 Page: 0550

Tax Account: 063.16-1-21

Full Sale Price: $255,000.00

WILSON, JOSEPH ANTHONY to IFL PROPERTY, LLC

Property Address: 85 CULVER PARKWAY, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12860 Page: 0067

Tax Account: 107.10-2-14

Full Sale Price: $1.00

14610

BLAAKMAN, FRANK L to LIEBERMAN, CLAYTON D et ano

Property Address: 132 CLOVERLAND DRIVE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12859 Page: 0661

Tax Account: 123.13-1-6

Full Sale Price: $337,000.00

MORGENSTERN, ADRIAN to CAMARDELLO, RORY N

Property Address: 2157 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12860 Page: 0081

Tax Account: 122.15-1-33

Full Sale Price: $436,000.00

WALRATH, KAREN et al to DIXON, ANGELA et ano

Property Address: 2407-2 EAST AVENUE, ROCHESTER NY 14610

Liber: 12860 Page: 0089

Tax Account: 122.20-1-5./a6

Full Sale Price: $226,500.00

14611

DEVALDER, JUSTIN D to TRINIDAD HERNANDEZ, DARIANA I

Property Address: 158-160 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12860 Page: 0124

Tax Account: 120.27-1-15

Full Sale Price: $140,000.00

MCDONALD, ANN MARIE et ano to MCDONALD, ANN MARIE et ano

Property Address: 34 WELDON STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12859 Page: 0584

Tax Account: 135.50-1-15

Full Sale Price: $0.00

14612

BATES, ANGELA et ano to TERZO, JEFFREY S et ano

Property Address: 52 ORCHARD CREEK, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12859 Page: 0588

Tax Account: 059.07-3-18

Full Sale Price: $275,000.00

POLYDORE, YANYEE K to FREEMAN, DESARAY J

Property Address: 4231 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12859 Page: 0610

Tax Account: 047.77-1-28

Full Sale Price: $105,000.00

SCHIEFER, LINDA et ano to WAWRZASZEK, EDWARD F et ano

Property Address: 17 LANTANA LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12860 Page: 0046

Tax Account: 045.11-1-17

Full Sale Price: $342,000.00

TIMBERLAND DEVELOPMENT INC to CORIN, JUDITH A

Property Address: 366 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12860 Page: 0297

Tax Account: 033.04-3-84

Full Sale Price: $294,000.00

14613

LAMARRE, MARVEN et ano to LIGHTFOOT, PRECIOUS U

Property Address: 11 BROOKLYN STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12860 Page: 0303

Tax Account: 105.26-2-23

Full Sale Price: $115,000.00

14615

BARTON, ALEXIS to EDGREG LLC

Property Address: 767 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12860 Page: 0291

Tax Account: 090.40-3-3

Full Sale Price: $105,000.00

ONEILL, CHRISTOPHER C to DELEON, BARBARA et ano

Property Address: 403 BERNICE STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12860 Page: 0229

Tax Account: 075.57-2-47

Full Sale Price: $125,000.00

14616

BOYER, BRADLEY P et ano to NAZARKO, ZORJANA

Property Address: 46 SCOTCH PINE DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0577

Tax Account: 059.01-10-10

Full Sale Price: $352,300.00

COLON, MCKENZIE R et ano to DESGAGNES, STEVE J

Property Address: 55 SHADOWBROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12860 Page: 0335

Tax Account: 060.07-5-14

Full Sale Price: $240,000.00

ENSSLE, THERESA to OBANDJE, ABRA

Property Address: 107 SHADY WAY, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0665

Tax Account: 075.33-2-4

Full Sale Price: $170,000.00

FARINA, SCOTT M to ABBOTT, JAMIESON et ano

Property Address: 42 BARCEST DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12860 Page: 0116

Tax Account: 060.13-5-15

Full Sale Price: $210,000.00

FEDERICO, JESSICA L et al to TAM, WENDY

Property Address: 87 CIDER CREEK LANE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12859 Page: 0658

Tax Account: 059.01-4-12

Full Sale Price: $306,888.00

14617

BALDWIN, DAVID S et ano to YONKER, LYNN M

Property Address: 73 RAWLINSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12860 Page: 0332

Tax Account: 076.17-5-50

Full Sale Price: $241,000.00

BUMPUS, SUZANNE J et al to 9 SHEEHANIGANS LLC et al

Property Address: 0 LAKE FRONT, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12860 Page: 0010

Tax Account: 047.62-2-10

Full Sale Price: $740,000.00

COLE, ALAN E et ano to MCKINLEY, AARON et ano

Property Address: 200 HEDGEGARTH DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12860 Page: 0361

Tax Account: 076.15-2-26.1

Full Sale Price: $230,000.00

FOSTER, ERIN et al to BRENNAN, JAMES PAUL et al

Property Address: 827 ROCK BEACH ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12860 Page: 0369

Tax Account: 061.08-2-65

Full Sale Price: $995,000.00

HERTEL, KEVIN et ano to GREENER, ELIZABETH ANNE et ano

Property Address: 45 SMUGGLERS LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12859 Page: 0646

Tax Account: 061.06-1-6

Full Sale Price: $255,000.00

14618

ATEN, BETH F to BUMPUS, SUZANNE J et ano

Property Address: 177 BUCKLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12860 Page: 0170

Tax Account: 137.13-4-30

Full Sale Price: $400,000.00

BALASUBRAMANIUM, THARMALINGAM et ano to MAHATHMASEELAN, MATHANARAJ et ano

Property Address: 564 EASTBROOKE LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12859 Page: 0580

Tax Account: 150.13-2-19/4d

Full Sale Price: $1.00

RICHARDSON, MARGARET M to CURWIN, BENJAMIN et ano

Property Address: 236 ALPINE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12860 Page: 0193

Tax Account: 151.06-2-40.11

Full Sale Price: $930,000.00

14619

SAMUELS, CHARLES to SCOTT, ALEX R

Property Address: 75 ENTERPRISES STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12860 Page: 0317

Tax Account: 135.24-2-20

Full Sale Price: $160,000.00

14621

ASIF KHAN MINHAS LLC to BURGOS, TOPACIO

Property Address: 307 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12860 Page: 0300

Tax Account: 106.3-3-57

Full Sale Price: $33,000.00

14622

ROCHESTER NY HOMEBUYER INC to J B ROC CAPITAL INC

Property Address: 58 DAWES ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12860 Page: 0096

Tax Account: 077.07-6-55

Full Sale Price: $160,000.00

RODRIGUEZ, ASHLEY et ano to KRUZE, JENNIFER A

Property Address: 96 AVONDALE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12860 Page: 0358

Tax Account: 077.07-5-83

Full Sale Price: $242,500.00

SOPRANO, CHRISTOPHER M to LUCEY, DELANEY et ano

Property Address: 94 COLLIDGE ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12860 Page: 0094

Tax Account: 077.07-6-81

Full Sale Price: $200,000.00

14623

PARISEAU, WILLIAM R to BERGSTROM, INGRID C

Property Address: 41 VISCOUNT DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12860 Page: 0043

Tax Account: 162.20-1-79

Full Sale Price: $305,800.00

SAPKOTA, BHOLA to ACHARYA, ANJANA et ano

Property Address: 42 DAWN VALLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12860 Page: 0014

Tax Account: 175.10-3-41

Full Sale Price: $200,000.00

14624

HEININGER, AMANDA et ano to RIECHEL, ROBERT L et ano

Property Address: 76 MAREETA ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12860 Page: 0235

Tax Account: 134.10-2-28

Full Sale Price: $190,000.00

SAUNDERS, CHRISTOPHER R to BUFFALO ROAD REAL ESTATE GROUP LLC

Property Address: 4143 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12860 Page: 0283

Tax Account: 132.01-3-13

Full Sale Price: $240,000.00

THRASH, SHERRY M to FOY, MARILYN B

Property Address: 31 PUMPKIN HILL, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12860 Page: 0177

Tax Account: 146.09-5-83

Full Sale Price: $225,000.00

WILLIAMS, GREGORY et ano to MARTIN, THELMA

Property Address: 115 AUTUMN CHAPEL WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12860 Page: 0341

Tax Account: 145.04-3-43

Full Sale Price: $106,000.00

14625

CLOUD GRIFFIN HOLDINGS LLC to 52 PENN LANE LLC

Property Address: 52 PENN LANE, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12859 Page: 0573

Tax Account: 123.20-2-50./52

Full Sale Price: $95,000.00

14626

RICKARD, KAREN L et ano to BOWNE, JUDITH L et ano

Property Address: 75 DOVE TREE LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12860 Page: 0143

Tax Account: 058.03-4-34

Full Sale Price: $350,000.00