Monroe County, NY judgments recorded August 1-2, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded August 1, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
BAQUERO, ANELIS
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BARLEY, RASHARD A
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BARRETT, KORBIN M
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BATES, BROOKE A
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BAUMAN, GREGORY A
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BEAMAN, SHAKEYRA
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BELL, DIVINE C
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BELLO, JOSEPH M
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BERGERON, DANA L
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BONILLA, AMADO M
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BROOKS, CORDALE K
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CARSON, LARRY A
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CASIANO, RICKY R
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CLARKE, JAMAL E
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CLYDE, JARED T
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COLE, RONALD H
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COLLAZO, RAFAEL
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COLLIER, MONICA M
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COLLINGTON, ALEXIS M
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COLLINS, CHARLES J
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COLLINS, KYLE M
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COLLINS, LACHERI K
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COLON, LUZ I
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COMBS, MARKELLA A
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CONTE, ANDREW P
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COOK, JERMAINE L
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COOK, MATTHEW J
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COOK, STEVEN D
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CORBIN, JALEEL I
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CORBIN, JALEEL I
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CORTER, MERISSA S
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COTTON, JAVHON S
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COTTON, MIQUANN K
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COUNCIL, ANTHONY C
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COUTS, HOLLY L
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COX, TYSHAUN T
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CRAYON, BRANDON M
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CRIBB, AKORA L
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CRISLER, FRANKLIN J
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CRUMPLER, SHAQUITA L
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DAVIS, JOHN
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DEGEORGE, JOYCEANN N
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DELANO, BONNIE M
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DELANO, BONNIE M
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DELANO, BONNIE M
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DELANO, BONNIE M
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DELANO, BONNIE M
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DELANO, BONNIE M
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DEMETSENAERE, N E
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DENNY, DANIEL D
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DENT, GARY L
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DEPALMA, GINA M
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DEPORTER, TIMOTHY J
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DERIDER, DANIEL
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DERIDER, DAVID
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DERVISHOLLI, FITORE
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DIAZ, LISSETTE
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DIAZ, LUIS R
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DIAZ, RAFAEL A
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DIGIACCO, DOMINIC
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DILLIO, MARYMARGARET
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DINOLFO, DAWN M
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DIPASQUALE, STACY
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DIPROSPERO, VINCENT J
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DIRENZO, ORIARINO
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DOMIZIO, ANGELO P
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DOMIZIO, ANGELO P
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Amount:
DONLON, JOHN J
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DONOHUE, GEORGE C
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DOTY, CANDICE C
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DREW, KAREN A
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DRISCOLL, KATLYN M
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DUNCAN, JAMES M
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ECHEVARRIA, DANNY
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ECHOLS, DERRICK D
Favor: GREECE TOWN COURT
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EDWARDS, JEFFERY B
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EHRENHALT, YOAV
Favor: GREECE TOWN COURT
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ELIZONDO-ROMERO, ADRIAN G
Favor: GREECE TOWN COURT
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ELLETT, MATTHEW T
Favor: GREECE TOWN COURT
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ELLIOTT, RHODAISJAH M
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
ELLIS, JUSTIN M
Favor: GREECE TOWN COURT
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ELLIS, KAMARIA R
Favor: GREECE TOWN COURT
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FERRER, JULIO C DEPAULA
Favor: GREECE TOWN COURT
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FLEMING, BRIANNA A
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FLORES, BENJAMIN CRUZ
Favor: GREECE TOWN COURT
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FLORES, BENJAMIN CRUZ
Favor: GREECE TOWN COURT
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GALLAGHER, CODY R
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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GALLAGHER, MEGHAN A
Favor: GREECE TOWN COURT
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GARCIA, LUIS D
Favor: GREECE TOWN COURT
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GAYLE, MICHELE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
GRAHAM, HERMAN L JR
JR JR, JR JR JR
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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GUAL, OSCAR E
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Amount:
HANCE, ALEXI J
Favor: GREECE TOWN COURT
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HARMON, MARVIN T
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JONES, CAROLINE
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JONES, JLYN C
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JUNE, TANISHA S
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
KODAK, EASTMAN
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LANDER, JOHN W III
III III, III III III
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
LOVE, TAYVREN C
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LOVE, TOMMY L
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MALDONADO, MORAIMA J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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MASSA, JOSHUA FLORES
Favor: GREECE TOWN COURT
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MATTHEWS, SYTEJIA
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MCBRIDE, REGINALD L
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MCKELVEY, BERNARD J
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MOBLEY, JADAH L
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MOODY, CLIFTON J
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MORALES, JOSE F
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Amount:
MORALES, JUAN G COLLAZO
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MORAVAN, ELIZABETH M
Favor: GREECE TOWN COURT
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ORTIZ, DAVID
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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OVERTON, JEFFREY I
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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PACHECO, HUGO E SANTANA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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PEREZ, JOHN E COTTO
Favor: GREECE TOWN COURT
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PEREZ-PIZARRO, NELLYANIE M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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QUINONES, LUIS G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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RIVERA, DEMETRIUS R
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RIVERA, MARANGELY CRUZ
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ROBERSON, MARVIN C
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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ROBINSON, DEMETRIUS R
Favor: GREECE TOWN COURT
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ROBINSON, DEMETRIUS R
Favor: GREECE TOWN COURT
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ROBINSON, RESHAUD L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SCOTT, JEREMYA M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SCOTT, JESSICA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SCOTT, MARQUISE K
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SHAMP, JACOB A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SLADE, MANEIKA L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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SMITH, DAQUAN M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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STONE, ARYANA J
Favor: GREECE TOWN COURT
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TANKSLEY, SHANTEIC L
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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TRAYLOR, DAJIA
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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WALKER, BENNY S
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WARNICK, SHAWN J
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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WEBB, EARLE D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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WEBB, EARLE D
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
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WIGGINS, KENANI T
Favor: GREECE TOWN COURT
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WILLIAMS, TERRANCE T
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
WILSON, DETRINA J
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
DUKES, LAURA E
27 PECKHAM STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
FIELDS, DAWAYNE D
225 BEDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
GALLAGHER, CODY R
43 HAROLD AVENUE, ROCHESTER NY 14623
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
GLENN, SHANNON R
333 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
HARRIS, JAMES
195 LEWIS STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
HEME, NIKOLAS N
214 PENBROOKE DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
HERNANDEZ, KARLINE
24 WADSWORTH STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
JONES, TIMOTHY
100 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
KNIGHT, DANAVON L
63 HORTENSE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
LAWRENCE, JACOB T
55 UPTON PLACE, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
MIDDLETON, GEORGE
81 2ND STREET, NEWARK NJ 07103
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
PERDUE, MICHAEL
709 W BROAD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
PEREZ, AMANDALIZ C
236 LUX STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
ROBINSON, TREQUANN N
370 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
RODRIGUEZ, ALICIA S
630 RIDGEWAY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
ROLON, REINALDO
531 COLDWATER ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
ROSARIO, ANDY
289 BERLIN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
SANTIAGO, CARLOS R
82 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
SMITH, DEJON
222 LEONARD STREET, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
STEWART, JAMORRIS
5 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,776.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BICKHAM, JOSHUA C
626 CARDILE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BINN, ERIC J
255 LEONARD ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BLAZER, CHAVEZ
34 IROQUOIS STREET UPPER, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
BOBZIEN, KALEB J
142 GRAND STREET, LOCKPORT NY 14094
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $245.00
BODNAR, ALEXIS L
119 DELMAR ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
BOMBERRY-WRIGHT, DYLAN J
120 COUNTY ROAD 1222, VINEMONT AL 35179
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $140.00
BONHAM, TOMA TAANEAL M
626 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
BONILLA, ASHLEY V
332 FROST AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
BOPP, JORDAN D
80 VICTOR LANE, HAMLIN NY 14464
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BORRELLI, JAMES J
2713 MANITOU ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
BOSAK, IRINA D
4 GREEN LANE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BRADLEY, ERIC L
154 GREYSTONE LANE APT 17, ROCHESTER NY 14618
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BRADLEY, JERRY I
589 MAGEE AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
BURGOS, FELIPE R
202 ROCKVIEW TERRACE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
BURNELL, JENNA N
663 PORTLAND AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
BURROWS, HARLEY D
39 ABERDEEN STREET, CHEEKTOWAGA NY 14225
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CAMPBELL, DOUGLAS G
18 GENESEE STREET APT 7E, LE ROY NY 14482
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $130.00
CAPERS, BRANDON L
220 BIRR STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CARTER, ARIANNA S
339 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CARTER, MICHELLE E
366 GRAND AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14609
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
CATTLING, JIMMIE L
202 ROHR STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CERAVOLO, ROCCO T
PO BOX 283, MACEDON NY 14502
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
CHESTER, CYNTHIA R
13 SPAR CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
CICHERILLO, JOSEPH A
250 LATONA ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $45.00
DELGADO, ROBERTO
1120 LAKE AVENUE APT 6, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $230.00
FINLEY, CHARLES D
30 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $63.00
KARNS, MARISA F
43 ELMGUARD STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
KENNEDY, CHARLES J
1961 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $185.00
KERR, CODY P
1598 HENNESSEY ROAD, ONTARIO NY 14519
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
KEYSER, REBECCA L
408 WEST COMMERCIAL STREET 4, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $504.00
KING, KATHY L
290 MILFORD STREET 118, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
KNAPP, DANIEL P
29 SHORE VISTA DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
KNIGHT, ROSHAE L
13112 ASHINGTON POINT DRIVE, ORLANDO FL 32824
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
KOTLARCZYK, JESSE M
4222 MT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
KUILMAN, FRANK W
1726 18TH STREET BUILDING C, SARASOTA FL 34234
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
LAMAY, DEREK J
129 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
LARKIN, WALTER J
123 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $270.00
LATIMORE, LEFRAE G
200 BROOKS AVENUE APT B1, ROCHESTER NY 14619
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $390.00
LAW, JOHN D
263 VALLEY BROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
LAWSON, DONTAE J
186 DRIVING PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
LERCHER, DONALD A
205 SHORECLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $340.00
LESLIE, INDIA A
268 ALEXANDER STREET 6B, ROCHESTER NY 14607
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
LINCOURT, COREY A
172 HASKINS LANE, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $147.00
LINTON, TANNER M
171 WILDWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LIPPA, SALVATORE 2ND
78 WESTWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
LOPEZ, JACQUELINE
1216 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $170.00
LUGO, JASMIN L
549 CONKEY AVENUE 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $550.00
LYEW, JUSTIN M
294 MILFORD STREET 25, ROCHESTER NY 14615
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
MCMURRAY, MAVERICK R
9 MCKINLEY AVENUE UPPER, BATAVIA NY 14020
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $203.00
MCNAMARA, ROBIN M
184 VALLEY BROOK CIRCLE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
MEDINA, DAVID J
96 SUSSEX STREET LOWER APT, NY
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
MEDLEY, TIMOY A
85 KISLINGBURY STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $480.00
MEEHAN-ORTIZ, JASMINE M
27 VANOLINDA STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $515.00
MENKE, TYLER S
544 RUMSON ROAD APT 5, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $190.00
MERCED, MARCOS
3982 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
MERLO, NICHOLAS C
768 MANITOU ROAD, HILTON NY 14468
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
MEW, JAHAAN B
1715 CRABAPPLE TREE LANE, CHARLOTTE NC 28214
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MILLER, KOURTNEY J
62 MCKENDREE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $443.00
MILLER, KOURTNEY J
62 MCHENDREE DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $330.00
MINER, TREVOR J
12313 LITTLE ROAD, HUDSON FL 34667
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $393.00
MIRANDA, JOSHUA
296 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $125.00
MORALES, IZABELL K
174 FAIRGATE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $400.00
MORALES, RUTH N
4353 LAKE AVENUE, ROCHESTER NY 14612
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MULLEN, SARA J
98 ARDELLA STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $200.00
MULLINS, CASEY T
708 ELMGROVE ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $243.00
MURATORE, ANTONIA
4096 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GREECE TOWN COURT
Amount: $100.00
Judgments
Recorded August 2, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
BROWN, TIMOTHY
401 WEST HOLCROFT ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
BROWN, TIMOTHY
41 HOLCROFT ROAD WEST, ROCHESTER NY 14612
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $200.00
WILLIAMSON, TYLER M
16 HENION STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
12361078 CANADA INC et al
1756 VICTORIA PARK AVENUE, NORTH YORK ON N/A M1R 1
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP II LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $21,972.60
AGC FRAMING LLC et ano
3272 OAKWOOD VILLAGE LANE APT C, ATLANTA GA 30341
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $18,514.60
AP AUTO CORP et ano
174 CAMBRIDGE STREET, FREDERICKSBURG VA 22405
Favor: SPEEDY FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $42,373.00
ASHLEY GARRETT SOLE PROP et ano
7 TOLEDO STEET, GREENVILLE SC 29609
Favor: SPEEDY FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $7,802.00
BR SOLAR LLC et ano
7400 SW 14TH CT, POMPANO BEACH FL 33068
Favor: FINPOINT FUNDING LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $12,047.00
BROWN, DAEQUON et ano
NA, NY
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $2,247.00
BUTTERFIELD, BRANDON J et al
801 INDUSTRIAL BOULEVARD, SMYRNA TN 37167
Favor: KALAMATA CAPITAL GROUP LLC
Attorney: BERKOVITCH & BOUSKILA PLLC
Amount: $40,585.00
CHAMPIONS REALTY AND BUSINESS SERVICES LLC et ano
10210 GORGANS MILL ROAD SUITE 262, WOODLANDS TX 77380
Favor: ZAHAV ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: ISRAEL WEINSTEIN ESQ
Amount: $53,762.50
CONEJO, SILVANO et al
12306 RIPRAP DR, MANOR TX 78653
Favor: ZAHAV ASSET MANAGEMENT LLC
Attorney: ISRAEL WEINSTEIN ESQ
Amount: $16,790.00
FALLING, JORDAN
35 SALORI CT, WEBSTER NY 14580
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A.
Attorney: JOSEPH RANALDO ESQ
Amount: $3,416.90
FELIX, DANIEL J et ano
2500 SHALLOWFORD ROAD NE APT 5409, ATLANTA GA 30345
Favor: MADISON ADVANCE LLC
Attorney: ISRAEL WEINSTEIN ESQ
Amount: $8,333.50
GAGE, ALLAN
1693 TURK HILL ROAD, FAIRPORT NY 14450
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: MICHAEL J FLORIO ESQ
Amount: $2,799.48
GONZALEZ, LUIS A ADORNO
131 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: SELIP AND STYLIANOU LLP
Amount: $1,852.99
MARVIN, MATTHEW
30 CHADWICK MANOR, FAIRPORT NY 14450
Favor: LVNV FUNDING LLC
Attorney: STEVEN L ROSENTHAL ESQ
Amount: $1,469.35
MURPHY, MANDY
701 ORCHARD DRIVE, LAKEVILLE NY 14480
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $1,590.90
PADILLA, ANIBAL J
1529 OLD PENFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14625
Favor: RIVERA, SONIA M et ano
Amount: $1,417.00
POPLASKI, JENNIFER
84 INDIANA STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $2,641.48
RODRIGUEZ, ERNESTO
115 AUGUSTINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: ROBERT B GITLIN ESQ
Amount: $3,605.03
SARANGO, MELBA
366 UNIVERSITY AVENUE APARTMENT 5, ROCHESTER NY 14607
Favor: SYNCHRONY BANK
Attorney: SELIP AND STYLIANOU LLP
Amount: $2,915.19
SMITH, GLENN D
915 WINONA BLVD, ROCHESTER NY 14617
Favor: CAPITAL ONE BANK (USA) N.A
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $20,083.74
TAMANG, JAMES
122 BUCKMAN ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: MARINER FINANCE LLC
Attorney: GITLIN, ROBERT BRIAN
Amount: $850.74
VANORDEN, KIRK D
292 WEXFORD PL, WEBSTER NY 14580
Favor: CAPITAL ONE N.A.
Attorney: MITCHELL G SLAMOWITZ ESQ
Amount: $3,656.85
WILLIAMS, DOMINIQUE J
873 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: CITIBANK N.A.
Attorney: JASON KIM ESQ
Amount: $6,492.24
JUDGMENT SATISFIED, ROCHESTER CITY COURT COURT
STREET, ROSETTA
Favor: MIDLAND FUNDING LLCl