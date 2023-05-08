Monroe County, NY judgments recorded April 5, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded April 5, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
LONG, DANIELLE M
1 HILLSIDE DRIVE, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $135.00
LONNEN, JEREMY L
17 1/2 CENTRAL AVENUE, BATAVIA NY 14020
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
LUCE, JOSHUA L
3506 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
MAGEE, CHRISTOPHER P
458 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $135.00
MANNERS, JUSTIN S
16674 KENMORE ROAD 1, KENDALL NY 14476
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $140.00
MARSHALL, NAPOLAN D
16 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $300.00
MASSA, NICHOLAS
33 PIN OAK LANE, IRONDEQUOIT NY 14622
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $376.00
MCGEE, CARLTON K
87 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $55.00
MILLER-MARSHALL, B J.
26 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
MOORE, CALVIN E
111 MCKINLEY AVENUE, PENN YAN NY 14527
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $150.00
MOORE, GREGORY S
3572 LONGBRIDGE ROAD, ALBION NY 14411
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $193.00
MOORE, SADE C
65 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $336.00
MULHOLLAND, BRYN E
613 LAKE ROAD EAST FORK, HAMLIN NY 14464
Favor: PARMA TOWN COURT
Amount: $243.00
OAKES, KAYLA
128 MYRTLE STREET LOWER APT, ROCHESTER NY 14606
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $205.00
PAGLIA, REMO
1106 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $205.00
RODRIGUEZRI, JESSENYA M
28 SCHANCK AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $75.00
SANCHEZ, JOSE A
3375 NW 130TH STREET, REDDICK FL 32686
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
SCOTT, TAHLIA D
16 SERENITY CIRCLE, ROCHESTER NY 14608
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $200.00
SHAW, ALEXIS J
1989 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $150.00
SOUTHERS, ISAAC
5105 EXCELLENCE BOULEVARD, TAMPA FL 33617
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $200.00
TESCH, BRENDA M
42 LAWNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $90.00
YOUNG, JAMES I
28 FOXSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: CHILI TOWN COURT
Amount: $255.00
YOUNG, JAMES I
28 FOXSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: ADVANCE AUTO PARTS
Amount: $5,567.97