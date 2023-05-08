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Monroe County, NY judgments recorded April 5, 2023

By: Daily Record Staff May 8, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded April 5, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

LONG, DANIELLE M

1 HILLSIDE DRIVE, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $135.00

LONNEN, JEREMY L

17 1/2 CENTRAL AVENUE, BATAVIA NY 14020

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

LUCE, JOSHUA L

3506 LAKE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

MAGEE, CHRISTOPHER P

458 PARMA CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $135.00

MANNERS, JUSTIN S

16674 KENMORE ROAD 1, KENDALL NY 14476

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $140.00

MARSHALL, NAPOLAN D

16 DAYTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $300.00

MASSA, NICHOLAS

33 PIN OAK LANE, IRONDEQUOIT NY 14622

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $376.00

MCGEE, CARLTON K

87 FAIRBANKS STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $55.00

MILLER-MARSHALL, B J.

26 PENNELS DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

MOORE, CALVIN E

111 MCKINLEY AVENUE, PENN YAN NY 14527

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $150.00

MOORE, GREGORY S

3572 LONGBRIDGE ROAD, ALBION NY 14411

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $193.00

MOORE, SADE C

65 WEYL STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $336.00

MULHOLLAND, BRYN E

613 LAKE ROAD EAST FORK, HAMLIN NY 14464

Favor: PARMA TOWN COURT

Amount: $243.00

OAKES, KAYLA

128 MYRTLE STREET LOWER APT, ROCHESTER NY 14606

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $205.00

PAGLIA, REMO

1106 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $205.00

RODRIGUEZRI, JESSENYA M

28 SCHANCK AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $75.00

SANCHEZ, JOSE A

3375 NW 130TH STREET, REDDICK FL 32686

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

SCOTT, TAHLIA D

16 SERENITY CIRCLE, ROCHESTER NY 14608

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $200.00

SHAW, ALEXIS J

1989 NORTH CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $150.00

SOUTHERS, ISAAC

5105 EXCELLENCE BOULEVARD, TAMPA FL 33617

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $200.00

TESCH, BRENDA M

42 LAWNDALE TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $90.00

YOUNG, JAMES I

28 FOXSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606

Favor: CHILI TOWN COURT

Amount: $255.00

YOUNG, JAMES I

28 FOXSHIRE LANE, ROCHESTER NY 14606

Favor: ADVANCE AUTO PARTS

Amount: $5,567.97


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