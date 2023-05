Monroe County, NY deeds recorded May 12, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 12, 2023 56

NOT PROVIDED

CALABRO, CHARLEEN A et al to MICSAK, MATTHEW

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0038

Tax Account:

Full Sale Price: $168,000.00

CRUMB PROPERTIES LLC to STRONG PROPERTIES GROUP LLC

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0047

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

DESIGN FOR CONTRACTING AND TRADING LLC to SHINE STAR HOUSES LLC

Property Address:

Liber: 12813 Page: 0680

Tax Account:

Full Sale Price: $70,000.00

MCLEAN, JAMES D et ano to SHAW, NATHAN et al

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0247

Tax Account:

Full Sale Price: $145,000.00

WALLACE, SCOTT C to HOUSE RESCUE INC OF MONROE COUNTY

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0011

Tax Account:

Full Sale Price: $205,000.00

WARDER HOLDINGS LLC to FARNSWORTH, PATRICIA et ano

Property Address:

Liber: 12814 Page: 0021

Tax Account:

Full Sale Price: $85,000.00

14450

ARNONE, LILLIAN M to ARNONE, LILLIAN M et al

Property Address: 30 PACKET BOAT DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12813 Page: 0590

Tax Account: 152.12-2-19

Full Sale Price: $1.00

14468

GLITZER, CINDY S to FOSTER, SUSAN

Property Address: 227 MANITOU BEACH ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12813 Page: 0526

Tax Account: 017.04-2-22

Full Sale Price: $320,000.00

MANHARDT, RODNEY to PICCIRILLO, LOUIE

Property Address: 15 GREEN LANE, HILTON NY 14468

Liber: 12813 Page: 0533

Tax Account: 024.13-7-40

Full Sale Price: $310,000.00

OSTER, JOHN et ano to ARCHER, DONALD P et ano

Property Address: 5 BLACK TERN TERRACE, HILTON NY 14468

Liber: 12814 Page: 0025

Tax Account: 025.03-1-3.116

Full Sale Price: $415,000.00

14472

A6 PROPERTY HOLDINGS LLC et ano to PIERLEONI, CRISTINA et ano

Property Address: NORTH MAIN STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12813 Page: 0476

Tax Account: 228.12-1-11.2

Full Sale Price: $420,000.00

14519

CHAPMAN, TYLER to BUSCH, JASON et ano

Property Address: 509 COUNTY LINE ROAD, WEBSTER NY 14519

Liber: 12813 Page: 0572

Tax Account: 066.01-1-56

Full Sale Price: $142,000.00

14534

SPECIALE, MICHAEL L to CICOTTE, JOANNE et ano

Property Address: 111 WASHINGTON ROAD, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12813 Page: 0456

Tax Account: 151.07-1-31

Full Sale Price: $1.00

14580

SMITH, HEATHER C et ano to HOPPER, BRIANNA M et ano

Property Address: 1311 NATURES TRAIL CIRCLE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12813 Page: 0671

Tax Account: 050.01-4-8

Full Sale Price: $528,000.00

14586

GOTOWKA, ALLEN P et ano to BURKE, BRITTANY et ano

Property Address: 490 TELEPHONE ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12813 Page: 0428

Tax Account: 188.04-1-47

Full Sale Price: $525,000.00

PATERAS, GEORGE to STENSHORN, NINA et ano

Property Address: 65 MORIN CIRCLE, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12814 Page: 0018

Tax Account: 189.03-5-18

Full Sale Price: $370,000.00

14606

AWANA PROPERTIES INC to WALKER, EMMANUEL

Property Address: 85 MYRTLE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0413

Tax Account: 105.57-4-46

Full Sale Price: $45,000.00

DEWEY, PENNY J et al to JR, JOSEPH F REITANO

Property Address: 59 ELMFORD ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0607

Tax Account: 103.10-2-87

Full Sale Price: $254,900.00

PIGNATO, ALISSA to KATTATO, AMANDA C

Property Address: 19 PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0677

Tax Account: 104.09-2-5

Full Sale Price: $236,000.00

SHAIBI, MAJED A to GARCIA TOWING LLC

Property Address: 310 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0682

Tax Account: 105.50-2-63.001

Full Sale Price: $112,000.00

TERRIGINO, NICHOLAS V to TERRIGINO, STEVEN

Property Address: 209 MCNAUGHTON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12813 Page: 0448

Tax Account: 105.47-4-15

Full Sale Price: $71,600.00

14607

KELLEY, EDWARD L to DOTEN, IAN

Property Address: 195 RICHARD STREET, ROCHESTER NY 14607

Liber: 12813 Page: 0536

Tax Account: 121.66-2-68

Full Sale Price: $195,500.00

14608

GP HOLDINGS 3 LLC to SYWALSKI, DANIEL

Property Address: 21 JONES AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12813 Page: 0554

Tax Account: 105.60-1-65

Full Sale Price: $1.00

14609

NIGOS ASSET MANAGEMENT LLC to LIU, MAX L

Property Address: 248-250 GARSON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0504

Tax Account: 106.68-2-54

Full Sale Price: $180,000.00

ROCHESTER CITY OF to FLOWER CITY HABITAT FOR HUMANITY INC

Property Address: 108-110 ACKERMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0657

Tax Account: 107.45-1-58

Full Sale Price: $4,450.00

ROSENBAUM, STEVEN M to MARTIN, KATELYN M

Property Address: 210 GRANTHAM ROAD, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12813 Page: 0471

Tax Account: 092.19-3-11

Full Sale Price: $235,000.00

14611

HASSAN, MASOOD-UL to HASSAN PROPERTIES INC

Property Address: 872-876 JAY STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12813 Page: 0467

Tax Account: 105.81-1-25

Full Sale Price: $1.00

MATTLE, CHRIS J to JOHNSON, LEVIE

Property Address: 40-42 COLVIN STREET, ROCHESTER NY 14611

Liber: 12813 Page: 0495

Tax Account: 120.41-1-58

Full Sale Price: $69,900.00

14612

FLOOD, ERNESTINE et ano to WITT, MATTHEW C

Property Address: 11 CHIMNEY HILL ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0603

Tax Account: 034.03-1-39

Full Sale Price: $225,000.00

TORRES, DAVID to ALVAREZ, EVELYN

Property Address: 323 PEBBLEVIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0460

Tax Account: 046.02-3-41

Full Sale Price: $100,000.00

USA/HUD to LADD, IAN D

Property Address: 85 LEROY STREET, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12813 Page: 0674

Tax Account: 060.44-3-11

Full Sale Price: $100,000.00

14613

PADILLA, JOSE to CHEEMA, NADIA H

Property Address: 548 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12814 Page: 0053

Tax Account: 105.41-1-7

Full Sale Price: $110,000.00

14616

CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY to W WILSON PROPERTIES, LLC

Property Address: 191 FLORENCE AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12813 Page: 0623

Tax Account: 075.33-9-14

Full Sale Price: $125,000.00

PORAT GROUP 3 LLC to GREAT ROCHESTER HOUSING LLC

Property Address: 39 THORPE CRESCENT, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12813 Page: 0557

Tax Account: 075.17-2-15

Full Sale Price: $110,000.00

PORTFOLIO ENTERPRISES INC to HARTGROVE, BRIANA

Property Address: 119 POMONA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12813 Page: 0560

Tax Account: 060.80-2-16

Full Sale Price: $160,000.00

14617

KREUTTER, EILEEN M to REVANS, ELIZABETH et ano

Property Address: 44 POPPY STREET, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12813 Page: 0620

Tax Account: 061.19-3-41

Full Sale Price: $190,000.00

14618

FINE, HEIDI to ETHAN M FINE TR UNDER ART III OF THE LWT OF HEIDI FINE et ano

Property Address: 212 VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12813 Page: 0501

Tax Account: 137.11-4-18

Full Sale Price: $1.00

MATHUR, VISHNU et ano to ELLIS-GRAILER, SASHA et ano

Property Address: 45 HAMPSHIRE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0251

Tax Account: 137.10-5-57

Full Sale Price: $380,000.00

PETTINELLA, EDWARD J to EDWARD J PETTINELLA REVOCABLE TRUST DATED MAY 11 2023 et al

Property Address: 14 WOODBURY PLACE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0244

Tax Account: 137.68-1-13

Full Sale Price: $1.00

WEISSMAN, EVA A et ano to XU, TINGTING

Property Address: 536 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12814 Page: 0049

Tax Account: 137.17-2-1

Full Sale Price: $429,000.00

14619

RED OAK CAPITAL NY LLC to JOHNSON, ANA

Property Address: 164 LEHIGH AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12813 Page: 0425

Tax Account: 120.79-2-62

Full Sale Price: $120,000.00

14621

PAPE, CANDY et ano to RESIDENTIAL DPV MORTGAGE TRUST et ano

Property Address: 178 LONG ACRE ROAD, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12813 Page: 0463

Tax Account: 091.05-1-75

Full Sale Price: $152,734.19

POOLE, FREDERICK to GONZALEZ, AMARILYS et ano

Property Address: 15 OSCAR STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12813 Page: 0529

Tax Account: 091.70-3-57.001

Full Sale Price: $100,000.00

14622

GENIER, NICOLE J to FORBES, SHARON M

Property Address: 509 AUDUBON TRAIL, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12813 Page: 0404

Tax Account: 077.13-4-36

Full Sale Price: $235,000.00

14623

ENDERS, MARILYN J to GIFFORD, SYDNEY NICOLE

Property Address: 18 RIVERVIEW HEIGHTS, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0551

Tax Account: 160.15-1-36

Full Sale Price: $224,500.00

MCMANUS, STACEY to GUYS PREMIERE PROPERTIES LLC

Property Address: 251 VOLLMER PARKWAY, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0593

Tax Account: 175.10-1-18

Full Sale Price: $227,500.00

MUELLER, MADELINE L to NELSON, KEVIN P et ano

Property Address: 38 SIENNA DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0654

Tax Account: 162.19-1-38

Full Sale Price: $1.00

PATHMANATHAN, KANDIAH et ano to IQBAAL, SHAQIL et ano

Property Address: 45 DAWN VALLEY DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0407

Tax Account: 175.10-3-45

Full Sale Price: $290,000.00

ROBB, LAURIE A to MILLER, PAMELA SUSAN

Property Address: 38 OVERVIEW CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12813 Page: 0584

Tax Account: 160.03-2-58

Full Sale Price: $197,000.00

14624

BARTA, DANIEL S et ano to COREY, COLLEEN A et ano

Property Address: 25 HUNT HOLLOW, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0508

Tax Account: 145.11-1-33

Full Sale Price: $405,000.00

CATALINA, HARRIET to CATALINA, ANDREW S et ano

Property Address: 340 FISHER ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0431

Tax Account: 139.19-1-14

Full Sale Price: $1.00

FEHRINGER, JESSICA et ano to MONTGOMERY, ELENA M

Property Address: 18 CHESHIRE LANE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12813 Page: 0539

Tax Account: 119.16-2-56

Full Sale Price: $230,000.00

RM EQUITY HOLDINGS LLC to DYKSTRA, PATRICIA et ano

Property Address: 140 GOLDEN OAKS WAY, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0029

Tax Account: 133.06-2-25

Full Sale Price: $299,363.00

14626

DEROO, JEANNINE R et ano to DEROO, JEANNINE R

Property Address: 155 FIELDING ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0498

Tax Account: 074.11-10-27

Full Sale Price: $1.00

MCINTYRE, FRANCESCA et ano to MCINTYRE, FRANCESCA

Property Address: 130 CHARIT WAY, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0492

Tax Account: 059.03-8-24

Full Sale Price: $1.00

PICCIRILLI, DAVID et ano to LENNOX, BRIAN S et ano

Property Address: 170 OLD MEADOW DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12813 Page: 0667

Tax Account: 073.18-2-1

Full Sale Price: $303,000.00