Monroe County, NY deeds recorded May 16, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded May 16, 2023 72

AYDIN, ERGIN to AKIN, NAZLI CALIK

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0266

Tax Account:

Full Sale Price: $40,000.00

FAVA, FRANK J JR et ano to BEAMAN, JAMES

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0164

Tax Account:

Full Sale Price: $140,000.00

HENDERSHOTT, KEITH L et ano to HENDERSHOTT, KEITH L

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0258

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

HENDERSHOTT, KEITH L et ano to HENDERSHOTT, KEITH L

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0262

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

MULLEN, JEFFREY C to MULLEN, JEFFREY C et ano

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0250

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

ROCHESTER CITY OF to ACQUEST SOUTH PARK LLC

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0135

Tax Account:

Full Sale Price: $14,850.00

SERBETCI, MEHMET to SERBETCI, MUSTAFA

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0148

Tax Account:

Full Sale Price: $500.00

STAPERT, THONNA C to HALLORAN, WENDY et ano

Property Address:

Liber: 12815 Page: 0237

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14420

KENNEDY, JACOB R to HALE, MAURISA et ano

Property Address: 3856 COUNTRY LINE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12814 Page: 0640

Tax Account: 052.04-1-4

Full Sale Price: $1.00

WEBER, KELLY J to MIRAGLIA, CHRISTINE B et ano

Property Address: 8 MCCORMICK LANE, BROCKPORT NY 14420

Liber: 12814 Page: 0566

Tax Account: 069.10-5-44

Full Sale Price: $245,000.00

14428

BROWN, LORETTA to LANA, MARY ANN et ano

Property Address: 196 HARMON ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12814 Page: 0614

Tax Account: 197.02-1-3.2

Full Sale Price: $276,000.00

14450

BALL, BARBARA K to BARBARA K BALL IRREVOCABLE TRUST et ano

Property Address: 33 TREETOP DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12814 Page: 0661

Tax Account: 166.13-5-36

Full Sale Price: $1.00

CHAPMAN, MARK J to CHAPMAN, DONNA M et ano

Property Address: 14 DUXBURY HEIGHTS, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0155

Tax Account: 166.13-1-63./14

Full Sale Price: $1.00

JUDD, BARBARA A et ano to CAMPOLIETO, JOHN L et ano

Property Address: 8 COLUMBIA COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0117

Tax Account: 140.13-2-10.3

Full Sale Price: $340,000.00

ORYSZAK, DAWN E to DAWN E ORYSZAK REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 2 MEADOW WOOD DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12815 Page: 0105

Tax Account: 165.11-2-57

Full Sale Price: $0.00

VENTURO, EDNA M et ano to EDNA M VENTURA AND MICHAEL A VENTURA TRUST et ano

Property Address: 14 TIMWAY COURT, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12814 Page: 0592

Tax Account: 153.15-3-19

Full Sale Price: $1.00

14468

CARTER, STUART et ano to MCGRATH, RYAN et ano

Property Address: 18 SECOND STREET, HILTON NY 14468

Liber: 12814 Page: 0644

Tax Account: 017.12-3-3

Full Sale Price: $17,000.00

CARTER, STUART to MCGRATH, TIMOTHY

Property Address: THIRD STREET, HILTON NY 14468

Liber: 12815 Page: 0008

Tax Account: 017.12-3-10

Full Sale Price: $19,000.00

14472

BEVIN, DEEANNE to ORIONE, SETH A et ano

Property Address: 24 CHURCH STREET, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12815 Page: 0144

Tax Account: 228.12-1-72

Full Sale Price: $1.00

14514

MCCLURE, MARJORIE R to CIULLA, FRANK et ano

Property Address: 107 FREEDOM POND LANE, NORTH CHILI NY 14514

Liber: 12814 Page: 0607

Tax Account: 132.17-4-58

Full Sale Price: $276,000.00

14526

BURLEY, JULIE D et al to PERRILLEON, MICHAEL J

Property Address: 1172 NORTHUP ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0152

Tax Account: 110.01-1-18

Full Sale Price: $220,000.00

HUGHES-SHARP, SUSAN LEE to BROWER, JEANNETTE et ano

Property Address: 1704 DUBLIN ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12815 Page: 0168

Tax Account: 125.01-1-17

Full Sale Price: $309,000.00

NILL, ELMER to WHITMER, LINDSAY

Property Address: 204 NEW WICLHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Liber: 12814 Page: 0684

Tax Account: 140.09-2-84./223

Full Sale Price: $260,000.00

14534

EHRLICH, PEARL et al to EHRLICH, PEARL

Property Address: 12 COURTENAY CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12814 Page: 0572

Tax Account: 164.09-1-7

Full Sale Price: $0.00

JOY, CHRISTOPHER P to JOY, CHRISTOPHER P et ano

Property Address: 24 AUTUMN PLACE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12814 Page: 0611

Tax Account: 163.13-1-26

Full Sale Price: $0.00

14559

DEATON, SARAH K et al to DIPROJETTO, NATTHEW

Property Address: 10 EDWARD LANE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12814 Page: 0588

Tax Account: 072.01-3-46

Full Sale Price: $1.00

14580

ANGELO G AND JOANNE M PICARDO LIVING TRUST et al to DUPIN, ANNE et ano

Property Address: 18 SILVERLACE WAY, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0110

Tax Account: 095.01-4-32

Full Sale Price: $475,000.00

BUEHNER FAMILY TRUST et al to LASHER, LAURA E

Property Address: 805 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0172

Tax Account: 078.06-2-23

Full Sale Price: $180,000.00

EVELINE D PADOVANI REVOCABLE TRUST DATED JULY 25 2007 et ano to LASS, ASHLEY L

Property Address: 1512 SCHLEGEL ROAD, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0132

Tax Account: 065.02-1-18

Full Sale Price: $240,000.00

HEGEDORN FAMILY PARTNERSHIP L.P. to IANNONE, JOHN

Property Address: 331 COASTAL VIEW DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12815 Page: 0035

Tax Account: 036.03-3-15

Full Sale Price: $250,000.00

PROSSER, DANIEL C et ano to DAVIS, ERIC et ano

Property Address: 1136 STONEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12814 Page: 0556

Tax Account: 095.05-2-73

Full Sale Price: $335,000.00

14586

GREEN-ZEINER, PATRICIA A et ano to FATLEE, MOHAMMED et al

Property Address: 3 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Liber: 12815 Page: 0191

Tax Account: 160.19-1-27.1

Full Sale Price: $300,000.00

14605

BROWN, WILLIAM D to BROWN, JUSTIN M

Property Address: 13 WRIGHT TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12815 Page: 0058

Tax Account: 106.43-1-7

Full Sale Price: $1.00

SUMMIT ONE PROPERTIES OF ROCHESTER LLC to ANDERSON, LISHELTON

Property Address: 79 COLEMAN TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Liber: 12815 Page: 0240

Tax Account: 106.35-2-27

Full Sale Price: $155,000.00

14606

BRIMACOMB, ALAN to BRIMACOMB, ALAN et ano

Property Address: 517 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12814 Page: 0604

Tax Account: 105.71-1-17

Full Sale Price: $1.00

DEVARGAS, MARIA GOMEZ et al to DEMADRIGAL, YILDA LEON

Property Address: 1225 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0230

Tax Account: 105.62-1-12

Full Sale Price: $80,000.00

ESPOSITO, JOSEPH to INFINITE HOME SOLUTIONS LLC

Property Address: 33 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0126

Tax Account: 105.66-2-34

Full Sale Price: $40,000.00

FRENCH, RITA R et ano to FERRO, SCOTT M et ano

Property Address: 104 DAWSON STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0018

Tax Account: 104.13-2-11

Full Sale Price: $300,000.00

MCMILLAN, NICOLE M et ano to ELY, TARIQ

Property Address: 32 WEST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12815 Page: 0214

Tax Account: 103.16-1-45

Full Sale Price: $199,000.00

14608

CHETAN, ANKIT et al to ASCENDANT CAPITAL HOLDINGS LLC et al

Property Address: 21-21.5 CLIFTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Liber: 12814 Page: 0664

Tax Account: 120.44-2-71

Full Sale Price: $1.00

14609

CAPUANO, ARMANDO to ORTIZ-POTTER, TOMAS M

Property Address: 66 SUELLEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0101

Tax Account: 092.20-2-28

Full Sale Price: $210,000.00

COOPER, ALIYA R et al to MCLP ASSET COMPANY INC

Property Address: 17-19 NEWCOMB STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12814 Page: 0630

Tax Account: 106.36-1-43

Full Sale Price: $72,779.02

FENDER, LORI A et ano to ABDULRAHMAN, ALI M

Property Address: 369 MARNE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0120

Tax Account: 092.71-3-31

Full Sale Price: $170,000.00

MILLER, EMILY T to OHERN, JOHN M et ano

Property Address: 159 VERMONT STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12814 Page: 0559

Tax Account: 107.47-3-31

Full Sale Price: $230,000.00

POLLOCK, ADAM to CASTRO, VERUSHKA Y et ano

Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0179

Tax Account: 092.38-1-34

Full Sale Price: $180,000.00

SIXTY-FIVE ENTERPRISES LLC to PILLOTS PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address: 94 PECK STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12815 Page: 0087

Tax Account: 106.59-3-41

Full Sale Price: $150,000.00

14612

BROUSSARD, BRITTANY C to CAZENEUVE, CHRISTINE

Property Address: 12 ELLINGTON CIRCLE PVT, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12815 Page: 0084

Tax Account: 045.79-2-6

Full Sale Price: $210,000.00

MCNAMARA, ROBERT et ano to DESANTIS, RACHAEL A et ano

Property Address: 1362 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12814 Page: 0598

Tax Account: 044.04-4-86

Full Sale Price: $280,000.00

14613

BLAIN, BRADLEY to CARSON, LORI

Property Address: 16 HOLMES STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12814 Page: 0688

Tax Account: 105.25-2-84

Full Sale Price: $25,000.00

HARPER, JAMES to DAUPHIN, RACHEL

Property Address: 431 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12815 Page: 0113

Tax Account: 105.41-2-50.001

Full Sale Price: $45,900.00

14615

COSIC, JANJA et ano to COSIC, KAROLINA et ano

Property Address: 166 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12814 Page: 0655

Tax Account: 090.33-1-76

Full Sale Price: $1.00

14616

DISTEFANO, JOSEPH D to WALSH, BRIAN R

Property Address: 130 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12814 Page: 0680

Tax Account: 075.49-2-49

Full Sale Price: $202,000.00

TASSONE, GINA et ano to UWIMBABAZI, SANDRINE

Property Address: 115 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12814 Page: 0658

Tax Account: 075.26-2-9

Full Sale Price: $138,300.00

14617

BAKER, DEANNA L et ano to BRENNEN, AMANDA E et ano

Property Address: 144 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12814 Page: 0637

Tax Account: 076.11-3-48

Full Sale Price: $306,000.00

LAUBACKER, STEVEN to DALY, CAILIN

Property Address: 353 OAKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12814 Page: 0552

Tax Account: 061.15-2-64

Full Sale Price: $370,000.00

14619

RUBIN, AARON to 7354 MAPLE AVENUE LLC

Property Address: 99 WEST HIGH TERACE, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12814 Page: 0677

Tax Account: 135.26-1-9

Full Sale Price: $50,000.00

RYAN, ROBERT J III to ZAMNIAK, LAUREN E et ano

Property Address: 390-392 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12815 Page: 0054

Tax Account: 135.23-1-29

Full Sale Price: $140,392.00

14620

WALTER, STEVE G to STEPHEN G WALTER REVOCABLE LIVING TRUST et ano

Property Address: 96 LATTIMORE ROAD, ROCHESTER NY 14620

Liber: 12814 Page: 0634

Tax Account: 136.69-1-56

Full Sale Price: $1.00

14621

ARROYO, GLENDALY to SHIELDS RENTALS LLC

Property Address: 76 FERNWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0081

Tax Account: 106.27-1-71

Full Sale Price: $15,000.00

ESTATE OF DAVID L COLLINS to COLLINS, MONICA

Property Address: 144 CHAPIN STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0030

Tax Account: 091.76-1-23

Full Sale Price: $1.00

JAUSEN-WOODRUFF, GUSTAVO ANDRES et ano to POLANCO, ALFONSO et ano

Property Address: 19-21 CARTHAGE STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0207

Tax Account: 091.69-1-3

Full Sale Price: $75,000.00

ROCHESTER RENTAL PROPERTIES LLC to VALENZUELA, EDWIN

Property Address: 210 ROYCROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12815 Page: 0073

Tax Account: 091.82-1-63

Full Sale Price: $125,000.00

14622

BERNDT, MARK RICHARD SR to BERNDT, RABONNA

Property Address: 41 TRELAWNE DRIVE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12814 Page: 0595

Tax Account: 062.15-1-63

Full Sale Price: $1.00

GALLANT, KENNETH et ano to 3245 CULVER ROAD LLC et ano

Property Address: 0 CULVER ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12815 Page: 0013

Tax Account: 077.14-2-41

Full Sale Price: $1.00

14623

ROSCOE, BRIAN et ano to ALJUMELY, AHMED

Property Address: 95 ALETA DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12815 Page: 0195

Tax Account: 176.10-2-48

Full Sale Price: $220,000.00

SHECHTER, DAVID et ano to PEARSON, ASADIA et ano

Property Address: 425 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12814 Page: 0622

Tax Account: 162.13-2-1

Full Sale Price: $275,000.00

14624

HAWKINS, JAMIE L et ano to HART, JASMINE T et ano

Property Address: 262 TRABOLD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12815 Page: 0129

Tax Account: 118.20-1-91

Full Sale Price: $230,000.00

NEWMAN, JEAN A to BARGER, KIMBERLY et ano

Property Address: 24 BRIGHT OAKS DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12814 Page: 0601

Tax Account: 146.07-3-20

Full Sale Price: $1.00

NOLET, JAMES EDWARD to NOLET, STEVEN J

Property Address: 1 EDGEWARE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12815 Page: 0198

Tax Account: 145.08-2-43

Full Sale Price: $142,000.00

14625

RENDSLAND, TIMOTHY J to SAMBOR, KARLY

Property Address: 1604 CREEK STREET, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12814 Page: 0549

Tax Account: 108.15-2-35

Full Sale Price: $150,000.00

14626

BUBEL, STEVE et ano to SHINING PLATINUM REALTY LLC

Property Address: 455 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12815 Page: 0123

Tax Account: 074.09-4-11

Full Sale Price: $301,650.00

DUGE, ROGER J to OWENS, TANNER R

Property Address: 290 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12814 Page: 0563

Tax Account: 073.20-4-18

Full Sale Price: $225,000.00