Monroe County, NY mortgages recorded May 16, 2023

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Mortgages
Recorded May 16, 2023 76
NOT PROVIDED
25 AIRLINE DR LLC
Property Address:
Lender: M & T BANK
Amount: $2,199,188.46
CAMPOLIETO, JOHN L & CAMPOLIETO, SANDRA M
Property Address: 8 COLUMBIA COURT, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $272,000.00
HOLMES-KIRBY, BONNIE-JUNE & KIRBY, ROBERT H III
Property Address: 342 BROOKSBORO DRIVE, , NY 14580, WEBSTER NY
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $35,000.00
HUNTER NILSEN SELF-SETTLED SUPPLEMENTAL NEEDS TRUST & NILSEN, ELIZABETH
Property Address: 17 BRIMSDOWN CIRCLE, FAIRPORT, NY 14450-9542, PERINTON NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $20,000.00
LASS, ASHLEY L
Property Address: 1512 SCHLEGEL ROAD, , NY 14580, WEBSTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $192,000.00
ORTIZ-POTTER, TOMAS M
Property Address: 66 SUELLEN DRIVE, IRONDEQUOIT NY
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $10,500.00
PILLOTS PROPERTY MANAGEMENT LLC
Property Address:
Lender: UPSTATE NATIONAL BANK
Amount: $120,000.00
VALENZUELA, EDWIN
Property Address: 210 ROYCROFT DRIVE, , NY 14621, ROCHESTER NY
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $122,735.00
14420
MIRAGLIA, CHRISTINE B & MIRAGLIA, MARK J
Property Address: 8 MCCORMICK LANE, BROCKPORT NY 14420
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $253,085.00
14428
LANA, MARY ANN & LANA, TIMOTHY
Property Address: 196 HARMON ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $220,800.00
WINTERS, BRUCE W & WINTERS, KIM M
Property Address: 158 ATTRIDGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
14445
KUBIAK, CINDY LEE & KUBIAK, GARY A
Property Address: 204 NORTH LINCOLN ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $81,900.00
14450
WEIGERT, BARBARA R & WEIGERT, DEAN S
Property Address: 189 AYRAULT ROAD, FAIRPORT NY 14450
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $75,000.00
WILLER, SUSAN
Property Address: 6 EAGLESFIELD WAY, FAIRPORT NY 14450
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $111,000.00
14514
GORI, RUTH B
Property Address: 113 FREEDOM POND LANE, NORTH CHILI NY 14514
Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY
Amount: $125,000.00
14526
DIEHL, BRIAN R & DIEHL, NICOLE V
Property Address: 22 MILLFORD CROSSING, PENFIELD NY 14526
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $700,000.00
PERRILLEON, MICHAEL J
Property Address: 1172 NORTHRUP ROAD, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $176,000.00
WHITMER, LINDSAY
Property Address: 204 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $208,000.00
14534
EHRLICH, PEARL
Property Address: 12 COURTENAY CIRCLE, PITTSFORD NY 14534
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $127,187.00
HAMBAS, MARIA
Property Address: 16 STARK ROAD, PITTSFORD NY 14534
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $39,000.00
14546
WOERNER, HEATHER & WOERNER, PAUL E
Property Address: 1039 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $227,920.00
14559
KONKO, SUSAN R
Property Address: 300 OGDEN- TOWNLINE ROAD, SPENCERPORT NY 14559
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $45,000.00
14580
BEHAN, BRENDAN & BEHAN, KATHRYN
Property Address: 27 CLOVER DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $104,600.00
CELLURA, STEPHEN
Property Address: 497 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580
Lender: USA/HUD
Amount: $4,690.84
CICCONE, JOANNE F
Property Address: 1010 RAILWAY CROSSING, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $100,000.00
DAVIS, ERIC & DAVIS, SARAH B
Property Address: 1136 STONEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580
Lender: LYONS NATIONAL BANK
Amount: $301,500.00
DERUSHIA, KIMBERLY A & DERUSHIA, MICHAEL L
Property Address: 293 HARTSVILLE LANE, WEBSTER NY 14580
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $110,000.00
DIAZ, EUGENE R SR & DIAZ, MARGARITA
Property Address: 1588 KENNEDY ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $314,032.00
LASHER, LAURA E
Property Address: 805 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $80,000.00
SONGER, JOHN
Property Address: 548 DRUMM ROAD, WEBSTER NY 14580
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $195,360.00
14586
DONALD, AMY
Property Address: 34 MICKENS BEND, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: USA/HUD
Amount: $7,237.26
FATLEE, MOHAMMED & OBAYES, MARWAH
Property Address: 3 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $252,500.00
14605
ANDERSON, LISHELTON
Property Address: 79 COLEMAN TERRACE, ROCHESTER NY 14605
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $149,826.00
14606
CLARK, MARY & RICHARDSON, MARY
Property Address: 23 POTTER STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: USA/HUD
Amount: $3,001.27
DEMADRIGAL, YILDA LEON
Property Address: 1225 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Lender: FIVE STAR BANK
Amount: $75,500.00
DEMADRIGAL, YILDA LEON
Property Address: 1225 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Lender: ROCHESTER CITY OF
Amount: $3,000.00
ELY, TARIQ
Property Address: 32 WEST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $151,200.00
FERRO, SCOTT M & GEBHARDT, JESSICA L
Property Address: 104 DAWSON STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $228,000.00
INFINITE HOME SOLUTIONS LLC
Property Address: 33 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606
Lender: ONDERDONK, ADAM
Amount: $60,000.00
JOHNSON, DEMETRA J & JOHNSON, JAMES D
Property Address: 50 TARWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14606
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $22,500.00
14608
ASCENDANT CAPITAL HOLDINGS LLC & ASCENDANT CAPITAL HOLDINGS LLC
Property Address: 21-21.5 CLIFTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Lender: CNB MORTGAGE COMPANY
Amount: $628,800.00
14609
CASTRO, VERUSHKA Y & ROSADO, AUREA E
Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $173,000.00
CASTRO, VERUSHKA Y & ROSADO, AUREA E
Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION
Amount: $10,000.00
OHERN, JOHN M & WOLOSON, SARAH J
Property Address: 159 VERMONT STREET, ROCHESTER NY 14609
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $218,500.00
ORTIZ-POTTER, TOMAS M
Property Address: 66 SUELLEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $203,700.00
14610
HICKEY, AMY & SMITH, CHRISTINA MARIE
Property Address: 75 SHAFTSBURY ROAD, ROCHESTER NY 14610
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $35,900.00
WARREN, BRIAN L
Property Address: 70 GREENFIELD LANE, ROCHESTER NY 14610
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $60,000.00
14611
HOLMES, SABRINA L
Property Address: 144 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $166,870.00
14612
CLIFFORD, CARL L & CLIFFORD, JULIE A
Property Address: 360 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612
Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $59,000.00
DESANTIS, RACHAEL A & ROGERS, JOSEPH ANTHONY
Property Address: 1362 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $266,000.00
PALERMO, CORINNE
Property Address: 238 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $46,600.00
14616
UWIMBABAZI, SANDRINE
Property Address: 115 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $126,648.00
WALSH, BRIAN R
Property Address: 130 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $161,600.00
14617
BRENNEN, AMANDA E & BRENNEN, AVERY T
Property Address: 144 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $244,800.00
COLARUSSO, THOMAS JR & DALY, CAILIN
Property Address: 353 OAKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14617
Lender: PRIMELENDING
Amount: $296,000.00
DOCKUM, CHERYL H & HOLOWKA, CHERYL A
Property Address: 845 ROCK BEACH ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $165,000.00
FERRARI, ZACHARY
Property Address: 295 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB
Amount: $18,184.94
FERRARI, ZACHARY
Property Address: 295 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617
Lender: USA/HUD
Amount: $25,649.98
VINTONYAK, ALEKSANDRA
Property Address: 2135 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $200,000.00
14618
MARIANO, CHRISTOPHER A & MARIANO, TARA J
Property Address: 110 HUNTERS LANE, ROCHESTER NY 14618
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $241,500.00
14619
ZAMNIAK, LAUREN E & ZAMNIAK, PETER
Property Address: 390-392 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $105,294.00
14620
LEET-CURRAN, ANNE M & LEET-CURRAN, ROBERT P
Property Address: 269 COBB TERRACE, ROCHESTER NY 14620
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $39,700.00
14622
FANTAUZZO, JOSEPH
Property Address: 109 LAKE BLUFF ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $65,000.00
14623
PEARSON, ASADIA & PEARSON, ROGER
Property Address: 425 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $270,019.00
PEARSON, ASADIA & PEARSON, ROGER
Property Address: 425 WILDBIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623
Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION
Amount: $6,875.00
PETERSON, CAITLYN
Property Address: 23 PRINCE CHARLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14623
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
14624
HART, JASMINE T & HART, ZACHARY R
Property Address: 262 TRABOLD ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $200,000.00
HILL, RICHARD L & HILL, SANDRA E
Property Address: 52 RIVIERA DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $115,000.00
KOHMAN, PATRICK
Property Address: 26 SUDBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Lender: CITIZENS BANK NA
Amount: $45,000.00
NOLET, STEVEN J
Property Address: 1 EDGEWARE ROAD, ROCHESTER NY 14624
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $137,260.00
14625
BREWER, JENNIFER L
Property Address: 57 TREE BROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Amount: $50,000.00
HURLBUT, CHRISTINE S
Property Address: 52 WITHERSPOON LANE, ROCHESTER NY 14625
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $200,000.00
TANKISI, MEHMET & TANKISI, SELVI
Property Address: 10 ROYAL VIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625
Lender: TRUIST BANK
Amount: $8,552.97
14626
NICKLES, STEPHANIE L & NICKLES, THOMAS W
Property Address: 199 LATONA ROAD, GREECE NY 14626
Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION
Amount: $40,000.00
OWENS, TANNER R
Property Address: 290 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $229,837.00
SHINING PLATINUM REALTY LLC
Property Address: 455 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626
Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC
Amount: $226,238.00