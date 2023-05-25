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Monroe County, NY mortgages recorded May 16, 2023

By: Daily Record Staff May 25, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Mortgages

Recorded May 16, 2023    76

NOT PROVIDED

25 AIRLINE DR LLC

Property Address:

Lender: M & T BANK

Amount: $2,199,188.46

CAMPOLIETO, JOHN L & CAMPOLIETO, SANDRA M

Property Address: 8 COLUMBIA COURT, FAIRPORT, NY 14450, PERINTON NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $272,000.00

HOLMES-KIRBY, BONNIE-JUNE & KIRBY, ROBERT H III

Property Address: 342 BROOKSBORO DRIVE, , NY 14580, WEBSTER NY

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $35,000.00

HUNTER NILSEN SELF-SETTLED SUPPLEMENTAL NEEDS TRUST & NILSEN, ELIZABETH

Property Address: 17 BRIMSDOWN CIRCLE, FAIRPORT, NY 14450-9542, PERINTON NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $20,000.00

LASS, ASHLEY L

Property Address: 1512 SCHLEGEL ROAD, , NY 14580, WEBSTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $192,000.00

ORTIZ-POTTER, TOMAS M

Property Address: 66 SUELLEN DRIVE, IRONDEQUOIT NY

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $10,500.00

PILLOTS PROPERTY MANAGEMENT LLC

Property Address:

Lender: UPSTATE NATIONAL BANK

Amount: $120,000.00

VALENZUELA, EDWIN

Property Address: 210 ROYCROFT DRIVE, , NY 14621, ROCHESTER NY

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $122,735.00

14420

MIRAGLIA, CHRISTINE B & MIRAGLIA, MARK J

Property Address: 8 MCCORMICK LANE, BROCKPORT NY 14420

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $253,085.00

14428

LANA, MARY ANN & LANA, TIMOTHY

Property Address: 196 HARMON ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $220,800.00

WINTERS, BRUCE W & WINTERS, KIM M

Property Address: 158 ATTRIDGE ROAD, CHURCHVILLE NY 14428

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

14445

KUBIAK, CINDY LEE & KUBIAK, GARY A

Property Address: 204 NORTH LINCOLN ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $81,900.00

14450

WEIGERT, BARBARA R & WEIGERT, DEAN S

Property Address: 189 AYRAULT ROAD, FAIRPORT NY 14450

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $75,000.00

WILLER, SUSAN

Property Address: 6 EAGLESFIELD WAY, FAIRPORT NY 14450

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $111,000.00

14514

GORI, RUTH B

Property Address: 113 FREEDOM POND LANE, NORTH CHILI NY 14514

Lender: MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY

Amount: $125,000.00

14526

DIEHL, BRIAN R & DIEHL, NICOLE V

Property Address: 22 MILLFORD CROSSING, PENFIELD NY 14526

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $700,000.00

PERRILLEON, MICHAEL J

Property Address: 1172 NORTHRUP ROAD, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $176,000.00

WHITMER, LINDSAY

Property Address: 204 NEW WICKHAM DRIVE, PENFIELD NY 14526

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $208,000.00

14534

EHRLICH, PEARL

Property Address: 12 COURTENAY CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $127,187.00

HAMBAS, MARIA

Property Address: 16 STARK ROAD, PITTSFORD NY 14534

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $39,000.00

14546

WOERNER, HEATHER & WOERNER, PAUL E

Property Address: 1039 NORTH ROAD, SCOTTSVILLE NY 14546

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $227,920.00

14559

KONKO, SUSAN R

Property Address: 300 OGDEN- TOWNLINE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $45,000.00

14580

BEHAN, BRENDAN & BEHAN, KATHRYN

Property Address: 27 CLOVER DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $104,600.00

CELLURA, STEPHEN

Property Address: 497 LAKEVIEW TERRACE, WEBSTER NY 14580

Lender: USA/HUD

Amount: $4,690.84

CICCONE, JOANNE F

Property Address: 1010 RAILWAY CROSSING, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $100,000.00

DAVIS, ERIC & DAVIS, SARAH B

Property Address: 1136 STONEGATE DRIVE, WEBSTER NY 14580

Lender: LYONS NATIONAL BANK

Amount: $301,500.00

DERUSHIA, KIMBERLY A & DERUSHIA, MICHAEL L

Property Address: 293 HARTSVILLE LANE, WEBSTER NY 14580

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $110,000.00

DIAZ, EUGENE R SR & DIAZ, MARGARITA

Property Address: 1588 KENNEDY ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $314,032.00

LASHER, LAURA E

Property Address: 805 BAY ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $80,000.00

SONGER, JOHN

Property Address: 548 DRUMM ROAD, WEBSTER NY 14580

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $195,360.00

14586

DONALD, AMY

Property Address: 34 MICKENS BEND, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: USA/HUD

Amount: $7,237.26

FATLEE, MOHAMMED & OBAYES, MARWAH

Property Address: 3 CAPE HENRY TRAIL, WEST HENRIETTA NY 14586

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $252,500.00

14605

ANDERSON, LISHELTON

Property Address: 79 COLEMAN TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $149,826.00

14606

CLARK, MARY & RICHARDSON, MARY

Property Address: 23 POTTER STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: USA/HUD

Amount: $3,001.27

DEMADRIGAL, YILDA LEON

Property Address: 1225 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Lender: FIVE STAR BANK

Amount: $75,500.00

DEMADRIGAL, YILDA LEON

Property Address: 1225 LYELL AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Lender: ROCHESTER CITY OF

Amount: $3,000.00

ELY, TARIQ

Property Address: 32 WEST GARDEN DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $151,200.00

FERRO, SCOTT M & GEBHARDT, JESSICA L

Property Address: 104 DAWSON STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $228,000.00

INFINITE HOME SOLUTIONS LLC

Property Address: 33 SHERMAN STREET, ROCHESTER NY 14606

Lender: ONDERDONK, ADAM

Amount: $60,000.00

JOHNSON, DEMETRA J & JOHNSON, JAMES D

Property Address: 50 TARWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $22,500.00

14608

ASCENDANT CAPITAL HOLDINGS LLC & ASCENDANT CAPITAL HOLDINGS LLC

Property Address: 21-21.5 CLIFTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Lender: CNB MORTGAGE COMPANY

Amount: $628,800.00

14609

CASTRO, VERUSHKA Y & ROSADO, AUREA E

Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $173,000.00

CASTRO, VERUSHKA Y & ROSADO, AUREA E

Property Address: 162 MAPLE AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Lender: EVANS BANK NATIONAL ASSOCIATION

Amount: $10,000.00

OHERN, JOHN M & WOLOSON, SARAH J

Property Address: 159 VERMONT STREET, ROCHESTER NY 14609

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $218,500.00

ORTIZ-POTTER, TOMAS M

Property Address: 66 SUELLEN DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $203,700.00

14610

HICKEY, AMY & SMITH, CHRISTINA MARIE

Property Address: 75 SHAFTSBURY ROAD, ROCHESTER NY 14610

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $35,900.00

WARREN, BRIAN L

Property Address: 70 GREENFIELD LANE, ROCHESTER NY 14610

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $60,000.00

14611

HOLMES, SABRINA L

Property Address: 144 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $166,870.00

14612

CLIFFORD, CARL L & CLIFFORD, JULIE A

Property Address: 360 AVERY PARK LANE, ROCHESTER NY 14612

Lender: SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $59,000.00

DESANTIS, RACHAEL A & ROGERS, JOSEPH ANTHONY

Property Address: 1362 FLYNN ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $266,000.00

PALERMO, CORINNE

Property Address: 238 HARDING ROAD, ROCHESTER NY 14612

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $46,600.00

14616

UWIMBABAZI, SANDRINE

Property Address: 115 CALIFORNIA DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $126,648.00

WALSH, BRIAN R

Property Address: 130 SOUTHAMPTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $161,600.00

14617

BRENNEN, AMANDA E & BRENNEN, AVERY T

Property Address: 144 WYNDALE ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $244,800.00

COLARUSSO, THOMAS JR & DALY, CAILIN

Property Address: 353 OAKRIDGE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Lender: PRIMELENDING

Amount: $296,000.00

DOCKUM, CHERYL H & HOLOWKA, CHERYL A

Property Address: 845 ROCK BEACH ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $165,000.00

FERRARI, ZACHARY

Property Address: 295 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB

Amount: $18,184.94

FERRARI, ZACHARY

Property Address: 295 SIMPSON ROAD, ROCHESTER NY 14617

Lender: USA/HUD

Amount: $25,649.98

VINTONYAK, ALEKSANDRA

Property Address: 2135 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $200,000.00

14618

MARIANO, CHRISTOPHER A & MARIANO, TARA J

Property Address: 110 HUNTERS LANE, ROCHESTER NY 14618

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $241,500.00

14619

ZAMNIAK, LAUREN E & ZAMNIAK, PETER

Property Address: 390-392 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $105,294.00

14620

LEET-CURRAN, ANNE M & LEET-CURRAN, ROBERT P

Property Address: 269 COBB TERRACE, ROCHESTER NY 14620

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $39,700.00

14622

FANTAUZZO, JOSEPH

Property Address: 109 LAKE BLUFF ROAD, IRONDEQUOIT NY 14622

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $65,000.00

14623

PEARSON, ASADIA & PEARSON, ROGER

Property Address: 425 WILDBRIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $270,019.00

PEARSON, ASADIA & PEARSON, ROGER

Property Address: 425 WILDBIAR ROAD, ROCHESTER NY 14623

Lender: PREMIUM MORTGAGE CORPORATION

Amount: $6,875.00

PETERSON, CAITLYN

Property Address: 23 PRINCE CHARLES CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

14624

HART, JASMINE T & HART, ZACHARY R

Property Address: 262 TRABOLD ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $200,000.00

HILL, RICHARD L & HILL, SANDRA E

Property Address: 52 RIVIERA DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $115,000.00

KOHMAN, PATRICK

Property Address: 26 SUDBURY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Lender: CITIZENS BANK NA

Amount: $45,000.00

NOLET, STEVEN J

Property Address: 1 EDGEWARE ROAD, ROCHESTER NY 14624

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $137,260.00

14625

BREWER, JENNIFER L

Property Address: 57 TREE BROOK DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Amount: $50,000.00

HURLBUT, CHRISTINE S

Property Address: 52 WITHERSPOON LANE, ROCHESTER NY 14625

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $200,000.00

TANKISI, MEHMET & TANKISI, SELVI

Property Address: 10 ROYAL VIEW DRIVE, ROCHESTER NY 14625

Lender: TRUIST BANK

Amount: $8,552.97

14626

NICKLES, STEPHANIE L & NICKLES, THOMAS W

Property Address: 199 LATONA ROAD, GREECE NY 14626

Lender: ESL FEDERAL CREDIT UNION

Amount: $40,000.00

OWENS, TANNER R

Property Address: 290 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $229,837.00

SHINING PLATINUM REALTY LLC

Property Address: 455 HARVEST DRIVE, GREECE NY 14626

Lender: MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC

Amount: $226,238.00


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