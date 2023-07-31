Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

By: Daily Record Staff//July 31, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

By: Daily Record Staff//July 31, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 6, 2023

JUDGMENT, COUNTY COURT

BELLIARD-DIAZ, CARLOS

19 ST JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $375.00

DEGRANDE, KESTANY L et ano

2408 WEST SIDE DRIVE APT 2, NORTH CHILI NY 14514

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $895.00

JUDGMENT, SUPREME COURT

B&B CONSULTING & MARKETING INC et ano

10621 HALBRENT AVENUE, MISSION HILLS CA 91345

Favor: BRICKSTONE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $14,775.84

BILLINGSLEY, JEFF ROBERT et ano

1941 BETTY LOU COURT, WENTZVILLE MO 63385

Favor: SUNSET CAPITAL LLC

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $20,535.00

BROMER, AMBER et ano

3385 PENEWIT ROAD, SPRING VALLEY OH 45459

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $37,619.85

CARABALLO, LIZBETH

65 ROSEVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: FIVE STAR BANK

Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ

Amount: $2,269.20

ELECTRICAL INDUSTRIAL CO ES LLC et ano

DBA ELECTRICAL INDUSTRIAL COMPANY 5601 S 49TH STREET 1, LINCOLN NE 68516

Favor: EBF HOLDINGS LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $67,759.08

FERNANDO MENDOZA GARCIA DBA FMG WIRELESS et ano

5099 HIGHWAY 140 SUITE C, MARIPOSA CA 95338

Favor: GREENTREE ADVANCE

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $13,990.66

GRIMARD, MAURICE N et ano

26 WORTHEN STREET, MANCHESTER NH 03104

Favor: NOVAC EQUITIES LLC D/B/A NORTH QUEST CAPITAL

Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ

Amount: $53,466.03

HAMMER, AARON KYLE et ano

1207 108TH STREET, JENKS OK 74037

Favor: CAPITAL DUDE LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $24,400.00

JAAD TRUCKING LLC et ano

240 SANGRIA DRIVE, VINE GROVE KY 40175

Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $21,785.00

JGE TILE MARBLE AND HARDWOOD CO et ano

16556 PRAIRIE FLOWER PLACE, PARKER CO 80134

Favor: BRICKSTONE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $10,305.48

KALANGBA TRANSPORTATION LLC et ano

3506 STONEY BROOK ROAD, AUGUSTA GA 30906

Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC

Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ

Amount: $6,931.05

MOHAMED AHMED, AHMED A et al

4505 REGAL RIDGE DRIVE APT 105, FORT WORTH TX 76119

Favor: KODIAK FUNDING LLC

Attorney: JASON A GANG ESQ

Amount: $20,322.40

JUDGMENT SATISFIED

ALLEN, RICHARD D JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BAILEY, CRAIG D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BECK, WAYNE A JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROCKINGTON, WILLIE III

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROWN, DION ARNAZ

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROWN, DION ARNAZ

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BURGESS, DOUGLAS JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CADY, VICTORIA A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAMACHO-COLON, CECILIO

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CARABALLO, IVAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CARABALLO, IVAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CARABALLO, IVAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CARABALLO, IVAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COATS, DERIC

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COPE, ROBERT L

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT

DOHR, RACHAEL M

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

EDIBLES RESTAURANT LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

FA FULFILLMENT LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

FAMILY SERVICE OF ROCHESTER INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

GOINS GROUP INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

INTERNATIONAL DATA LINK INC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

RIVERA, DANIEL A

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

VAST VARIETY LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

VAST VARIETY LLC

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

WOLFF FAMILY DENTISTRY LLP

Favor: COMMISSIONER OF LABOR

JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT

PAYNE, KESHUNDA

Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION

JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT

REMMEL, RHONDA et ano

Favor: GABELLO, MARY

JUDGMENT VACATED, OTHER COURT

HOWARD, ERIC

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

RITZENTHALER, MARJORIE A

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

SATISFACTION OF JUDGMENT

ALM, ROBERT

Favor: TREVETT CRISTO SALZER AND ANDOLINA PC

Attorney: RELIN GOLDSTEIN CRANE LLP

Amount:

Campbell, Oneil C Jr.

Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company

Amount:

ROEGIERS, JEAN M

Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY

Attorney: BOYLAN CODE LLP

Amount:

VALERIE, NUNZIO JR

Favor: ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

LOVETT, SHAKEEL G

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount:

MACK, BRYON A

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MACKHENRY, TERRY

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MACON, AKIRA V

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MADDEN, ABRIL S

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MADDEN, THOMAS L

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MADDISON, JENNIFER C

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARSTON-LEE, JAZMINE V

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, ALEXIS D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, C R

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, CHRISTOPHER R

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, JUAN D

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, JULIAN

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, MICHELLE M

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

MARTINEZ, MILTON B

Favor: GATES TOWN COURT

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

AFRIKA, NYA T

165 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,726.00

ANDREWS, CHRISTINE E

483 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

ASHFORD, DEVON W

33 ARCH STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $976.00

BARKLEY, JAHMANIQUE J

1057 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,250.00

BEARD, DEVIN D

150 AUKER STREET 1I, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $500.00

BEARD, DEVIN D

150 VAN AUKER STREET 11, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $550.00

BENITEZ, SOPHIA

911 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $750.00

BLAIR, JAHMI K

102 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $950.00

BLANCO LAURE, KARINA

16 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $656.00

BONACCI, THOMAS R

22 BUCKY DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $400.00

BRANTLEY, KEITH L

210 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $776.00

BRAUN, RYAN W

22 HINCHER STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

BRIDGEWATER, R L

19 DORBETH ROAD, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $388.00

BRINSON, BLAINE D

408 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $150.00

BROOKS, CLIVE W

56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $290.00

BROOKS, CLIVE W

56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $450.00

BROOKS, CLIVE W

56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $265.00

BROOKS, SHAMARRI R

62 HOLMES STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

BROWN, SHAHEM

85 SARANAC STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

BROWN, SHAYLA M

203 FULTON AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $726.00

BROWN-JUNIOUS, SHAMEIKA S

156 AVENUE UP, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $726.00

BROWN-JUNIOUS, SHAMEIKA S

156 AVENUE C UP, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $388.00

BULLOCK, BOBBY L

88 BAYCLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $388.00

BURGOS, JUAN L

25 GARSON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $550.00

BURNS, MARK D

35 PLOVER STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

CARDONA ORTIZ, DESTINY E

706 JAY STREET 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,951.00

CARTAGENA, LUIS E

176 MITCHELL STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,025.00

CASACELI, MATTHEW

4840 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $65.00

CASACELI, MATTHEW

4840 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,175.00

CEDAR, BRADLEY M

816 TROLLEY BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $138.00

CHAVIS, RANDOLPH R

32 GALENA STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $200.00

CHAVIS, RANDOLPH R

32 GALENA STREET, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $100.00

COLEMAN, TAWANA DENISE S

205 FERNWOOD AVENUE 1, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $440.00

CORPORAN, TRACEY B

41 LEO STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,126.00

CRUMITY, JEREMIAH J

583 BROOKS AVENUE APT 5, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $596.00

DANIELS, BREANA L

261 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

DANIELS, JERMAINE P

12 REDWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

DAVENPORT, ZEONNA L

1208 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $217.50

DAVIS, MACHAI A

24 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

DECAROLIS, DIAGA M

411 SENECA PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $526.00

DECAROLIS, DIAGA M

411 SENECA PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $275.00

DERMODY, SUZETTE E

138 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $150.00

DUNMORE, DARYL M

345 LAKE AVENUE APT 112, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $450.00

EDGE, JAIMYAH Z

191 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $596.00

FLEMING, JAMAYNE L

312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $255.00

FOUNTAINE, TERRANCE B

75 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

FRANCO-RODRIGUEZ, FRANCHELLIE

181 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $576.00

FRASIAR, TIMOTHY A

88 COLEMAN TERRACE UP, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $650.00

FREEMAN, SHANA R

57 DORAN STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

FURTICK, ROBERT D

166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $250.00

FURTICK, ROBERT D

166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $275.00

FURTICK, ROBERT D

166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $150.00

GIBBS, SEDERICK J

696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $575.00

GIBBS, SEDERICK J

696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $526.00

GIBBS, SEDERICK J

696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $686.00

GIBBS, SEDRICK J

696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $976.00

GOOSLBY, CHENAI A

342 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

GRAHAM, GARY T

20 QUINCY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $500.00

GREEN, DAVID K

785 SMITH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,376.00

GREEN, MARQUIS S

70 ALAMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

GRINER, DEVONTE T

27 DEJONGE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

HAMPTON, JOSHUA D

104 MORRILL STREET APT 1, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $400.00

HAYES, ROZZIE V

1099 CULVER ROAD APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

HEMINGWAY, ASHLEY S

752 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $525.00

HERNANDEZ, EMEILA C

116 BENNINGTON HILLS, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $488.00

HERNANDEZ, JESUS

60 WARD STREET APT E, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $676.00

HERNANDEZ, KIMBERLY J

25 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $325.00

HERNANDEZ, LASHONDA M

29 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $705.00

HICKS, MAHOGANY V

334 COLUMBIA AVENUE 1, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $300.00

HILL, ILYAS I

41 GORSLINE STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,951.00

HILLIARD, KIAJAH M

16 BREMEN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $859.00

HOOPER, TIMOTHY C

911 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $600.00

HUTCHINSON, TEGAN D

212 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

JACKSON, SAM J

1007 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $290.00

JACKSON, ZHANE N

269 WHITNEY STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $626.00

JAMES, OLIVIA J

21 FIEN STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,951.00

JONES, CHELSEA N

839 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $225.00

JONES, CHELSEY N

3269 EVERGREEN HILLS 7, MACEDON NY 14502

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $480.00

JONES, TAHJANAE L

134 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,126.00

KELLY, KAVIAN J

1875 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $450.00

KING, MAHOGANY Q

514 LAKE AVENUE APT 24, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,926.00

KOZLOWSKI, AARON T

1007 S CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14620

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,966.00

LEE, SHAQERA J

922 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $525.00

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