Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 6, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
BELLIARD-DIAZ, CARLOS
19 ST JACOB STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $375.00
DEGRANDE, KESTANY L et ano
2408 WEST SIDE DRIVE APT 2, NORTH CHILI NY 14514
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $895.00
JUDGMENT, SUPREME COURT
B&B CONSULTING & MARKETING INC et ano
10621 HALBRENT AVENUE, MISSION HILLS CA 91345
Favor: BRICKSTONE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $14,775.84
BILLINGSLEY, JEFF ROBERT et ano
1941 BETTY LOU COURT, WENTZVILLE MO 63385
Favor: SUNSET CAPITAL LLC
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $20,535.00
BROMER, AMBER et ano
3385 PENEWIT ROAD, SPRING VALLEY OH 45459
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $37,619.85
CARABALLO, LIZBETH
65 ROSEVIEW AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: FIVE STAR BANK
Attorney: JOHN K MCANDREW ESQ
Amount: $2,269.20
ELECTRICAL INDUSTRIAL CO ES LLC et ano
DBA ELECTRICAL INDUSTRIAL COMPANY 5601 S 49TH STREET 1, LINCOLN NE 68516
Favor: EBF HOLDINGS LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $67,759.08
FERNANDO MENDOZA GARCIA DBA FMG WIRELESS et ano
5099 HIGHWAY 140 SUITE C, MARIPOSA CA 95338
Favor: GREENTREE ADVANCE
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $13,990.66
GRIMARD, MAURICE N et ano
26 WORTHEN STREET, MANCHESTER NH 03104
Favor: NOVAC EQUITIES LLC D/B/A NORTH QUEST CAPITAL
Attorney: JACOB VERSTANDIG ESQ
Amount: $53,466.03
HAMMER, AARON KYLE et ano
1207 108TH STREET, JENKS OK 74037
Favor: CAPITAL DUDE LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $24,400.00
JAAD TRUCKING LLC et ano
240 SANGRIA DRIVE, VINE GROVE KY 40175
Favor: CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $21,785.00
JGE TILE MARBLE AND HARDWOOD CO et ano
16556 PRAIRIE FLOWER PLACE, PARKER CO 80134
Favor: BRICKSTONE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $10,305.48
KALANGBA TRANSPORTATION LLC et ano
3506 STONEY BROOK ROAD, AUGUSTA GA 30906
Favor: ADVANCE SERVICE GROUP LLC
Attorney: STEVEN ZAKHARYAYEV ESQ
Amount: $6,931.05
MOHAMED AHMED, AHMED A et al
4505 REGAL RIDGE DRIVE APT 105, FORT WORTH TX 76119
Favor: KODIAK FUNDING LLC
Attorney: JASON A GANG ESQ
Amount: $20,322.40
JUDGMENT SATISFIED
ALLEN, RICHARD D JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BAILEY, CRAIG D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BECK, WAYNE A JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROCKINGTON, WILLIE III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, DION ARNAZ
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, DION ARNAZ
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BURGESS, DOUGLAS JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CADY, VICTORIA A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAMACHO-COLON, CECILIO
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CARABALLO, IVAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CARABALLO, IVAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CARABALLO, IVAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CARABALLO, IVAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COATS, DERIC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COPE, ROBERT L
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, OTHER COURT
DOHR, RACHAEL M
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
EDIBLES RESTAURANT LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FA FULFILLMENT LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
FAMILY SERVICE OF ROCHESTER INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
GOINS GROUP INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
INTERNATIONAL DATA LINK INC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
RIVERA, DANIEL A
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
VAST VARIETY LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
VAST VARIETY LLC
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
WOLFF FAMILY DENTISTRY LLP
Favor: COMMISSIONER OF LABOR
JUDGMENT SATISFIED, SUPREME COURT
PAYNE, KESHUNDA
Favor: ESL FEDERAL CREDIT UNION
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
REMMEL, RHONDA et ano
Favor: GABELLO, MARY
JUDGMENT VACATED, OTHER COURT
HOWARD, ERIC
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
RITZENTHALER, MARJORIE A
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
SATISFACTION OF JUDGMENT
ALM, ROBERT
Favor: TREVETT CRISTO SALZER AND ANDOLINA PC
Attorney: RELIN GOLDSTEIN CRANE LLP
Amount:
Campbell, Oneil C Jr.
Favor: The Canandaigua National Bank and Trust Company
Amount:
ROEGIERS, JEAN M
Favor: CANANDAIGUA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY
Attorney: BOYLAN CODE LLP
Amount:
VALERIE, NUNZIO JR
Favor: ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
LOVETT, SHAKEEL G
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount:
MACK, BRYON A
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MACKHENRY, TERRY
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MACON, AKIRA V
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MADDEN, ABRIL S
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MADDEN, THOMAS L
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MADDISON, JENNIFER C
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARSTON-LEE, JAZMINE V
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, ALEXIS D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, C R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, CHRISTOPHER R
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, JUAN D
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, JULIAN
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, MICHELLE M
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
MARTINEZ, MILTON B
Favor: GATES TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
AFRIKA, NYA T
165 MILLBANK STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,726.00
ANDREWS, CHRISTINE E
483 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
ASHFORD, DEVON W
33 ARCH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $976.00
BARKLEY, JAHMANIQUE J
1057 PORTLAND AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,250.00
BEARD, DEVIN D
150 AUKER STREET 1I, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
BEARD, DEVIN D
150 VAN AUKER STREET 11, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $550.00
BENITEZ, SOPHIA
911 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $750.00
BLAIR, JAHMI K
102 JEFFERSON AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $950.00
BLANCO LAURE, KARINA
16 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $656.00
BONACCI, THOMAS R
22 BUCKY DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
BRANTLEY, KEITH L
210 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $776.00
BRAUN, RYAN W
22 HINCHER STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
BRIDGEWATER, R L
19 DORBETH ROAD, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
BRINSON, BLAINE D
408 RAVENWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
BROOKS, CLIVE W
56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $290.00
BROOKS, CLIVE W
56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
BROOKS, CLIVE W
56 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $265.00
BROOKS, SHAMARRI R
62 HOLMES STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
BROWN, SHAHEM
85 SARANAC STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
BROWN, SHAYLA M
203 FULTON AVENUE APT 2, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
BROWN-JUNIOUS, SHAMEIKA S
156 AVENUE UP, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $726.00
BROWN-JUNIOUS, SHAMEIKA S
156 AVENUE C UP, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
BULLOCK, BOBBY L
88 BAYCLIFF DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $388.00
BURGOS, JUAN L
25 GARSON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $550.00
BURNS, MARK D
35 PLOVER STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
CARDONA ORTIZ, DESTINY E
706 JAY STREET 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,951.00
CARTAGENA, LUIS E
176 MITCHELL STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,025.00
CASACELI, MATTHEW
4840 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $65.00
CASACELI, MATTHEW
4840 SAINT PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,175.00
CEDAR, BRADLEY M
816 TROLLEY BOULEVARD, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $138.00
CHAVIS, RANDOLPH R
32 GALENA STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $200.00
CHAVIS, RANDOLPH R
32 GALENA STREET, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $100.00
COLEMAN, TAWANA DENISE S
205 FERNWOOD AVENUE 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $440.00
CORPORAN, TRACEY B
41 LEO STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,126.00
CRUMITY, JEREMIAH J
583 BROOKS AVENUE APT 5, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $596.00
DANIELS, BREANA L
261 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
DANIELS, JERMAINE P
12 REDWOOD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
DAVENPORT, ZEONNA L
1208 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $217.50
DAVIS, MACHAI A
24 RAND STREET, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
DECAROLIS, DIAGA M
411 SENECA PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
DECAROLIS, DIAGA M
411 SENECA PARK AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $275.00
DERMODY, SUZETTE E
138 WEST FILBERT STREET, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
DUNMORE, DARYL M
345 LAKE AVENUE APT 112, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
EDGE, JAIMYAH Z
191 WILDER STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $596.00
FLEMING, JAMAYNE L
312 STATE STREET APARTMENT 120, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $255.00
FOUNTAINE, TERRANCE B
75 SAMUEL WAY, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
FRANCO-RODRIGUEZ, FRANCHELLIE
181 CLAIRMOUNT STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $576.00
FRASIAR, TIMOTHY A
88 COLEMAN TERRACE UP, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $650.00
FREEMAN, SHANA R
57 DORAN STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
FURTICK, ROBERT D
166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $250.00
FURTICK, ROBERT D
166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $275.00
FURTICK, ROBERT D
166 JEROLD STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $150.00
GIBBS, SEDERICK J
696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $575.00
GIBBS, SEDERICK J
696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $526.00
GIBBS, SEDERICK J
696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $686.00
GIBBS, SEDRICK J
696 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $976.00
GOOSLBY, CHENAI A
342 KNICKERBOCKER AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
GRAHAM, GARY T
20 QUINCY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $500.00
GREEN, DAVID K
785 SMITH STREET APT 2, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,376.00
GREEN, MARQUIS S
70 ALAMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
GRINER, DEVONTE T
27 DEJONGE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
HAMPTON, JOSHUA D
104 MORRILL STREET APT 1, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $400.00
HAYES, ROZZIE V
1099 CULVER ROAD APARTMENT 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
HEMINGWAY, ASHLEY S
752 BAY STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $525.00
HERNANDEZ, EMEILA C
116 BENNINGTON HILLS, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $488.00
HERNANDEZ, JESUS
60 WARD STREET APT E, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $676.00
HERNANDEZ, KIMBERLY J
25 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $325.00
HERNANDEZ, LASHONDA M
29 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $705.00
HICKS, MAHOGANY V
334 COLUMBIA AVENUE 1, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $300.00
HILL, ILYAS I
41 GORSLINE STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,951.00
HILLIARD, KIAJAH M
16 BREMEN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $859.00
HOOPER, TIMOTHY C
911 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $600.00
HUTCHINSON, TEGAN D
212 BENNINGTON HILLS COURT, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
JACKSON, SAM J
1007 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $290.00
JACKSON, ZHANE N
269 WHITNEY STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $626.00
JAMES, OLIVIA J
21 FIEN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,951.00
JONES, CHELSEA N
839 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $225.00
JONES, CHELSEY N
3269 EVERGREEN HILLS 7, MACEDON NY 14502
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $480.00
JONES, TAHJANAE L
134 WILKINS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,126.00
KELLY, KAVIAN J
1875 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $450.00
KING, MAHOGANY Q
514 LAKE AVENUE APT 24, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,926.00
KOZLOWSKI, AARON T
1007 S CLINTON AVENUE, ROCHESTER NY 14620
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,966.00
LEE, SHAQERA J
922 AFFINITY LANE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $525.00<