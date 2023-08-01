Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 6, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
BISSANTI, COLIN J
16702 4TH SECTION ROAD, HOLLEY NY 14470
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
BURT, THOMAS H
78 THURLOW AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $240.00
CAMPBELL, JAVONN D
421 BERNARD STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $120.00
CLARK, NICOLE R
46 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $270.00
COLON, VANESSA M
89 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
CUMMINGS, JENNIFER C
83 ORCHARD STREET, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
DABROWNY, LILLIAN K
639 DEWITT ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
DAVIS, SHAWN E
87 WOODSTONE LANE, GREECE NY 14626
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
DEMAY, MELINDA M
3268 PINE TERRACE APT 8, MACEDON NY 14502
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $230.00
DEROMANIS, JENNIFER M
405 GARFIELD AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $190.00
DESPAIGNE, ARIANA M
13 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $63.00
DORAZIO-OTT, CALEB L
68 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $25.00
FERNANDEZ, JONATHAN
111 DEERHURST LANE 8, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $410.00
FIELDS, DEJA B
1232 GOODMAN STREET NORTH, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
GERMAN, KELLY S
1934 MEADOW DRIVE, PALMYRA NY 14522
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $90.00
HARRIS, DAMIEN R
103 COURT STREET APARTMENT 118, ROCHESTER NY 14604
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
HOLMES, LONDON et ano
560 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
HUFF, TASHAYLA M
12 APPLEDORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14623
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $210.00
IMBURGIA, ALESSANDRIA L
1102 EVERWILD VW, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $25.00
IMHOF, HENRY A
183 POLARIS STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
JACKSON, SHEBA M
782 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $220.00
JACOBSON, CODY J
4135 COUNTY ROAD 4, CANANDAIGUA NY 14424
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $200.00
JULIANO, LARISSA S
252 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $93.00
KYTE, JOHNATHAN R
22 SPENCER ROAD, HILTON NY 14468
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $100.00
LAMAGNA, SCOTT M
312 CLARK AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: WEBSTER TOWN COURT
Amount: $140.00
MARSHALL, DAWSON J
44 NICOLE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MARSHALL, MARQUISE D
4 BURLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
MATTIOLE, JACOB J
73 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
MAXWELL, BENJAMIN F
4107 FOLD IRON COURT, HOPEWELL VA 23860
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
MAXWELL, CARLTON T
308 INGLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
MAXWELL, TODD S
842 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
MAYES, TENEKA L
2075 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $370.00
MAYS, DISHAWN L
606 COCCIA CRESCENT, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
MORRIS, JALEN N
9 JAMIE LYNN DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
MORRIS, JIMMY L
29 KESTREL STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
MORRISON, SHANNEN O
541 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
MORSE, BRIANA L
45 WHITMAN ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $420.00
MOSLEY, JONATHAN L
125 EVERGREEN STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
MUHAMMAD, AHMAD R
906 PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
MULLER, REGINALD D
287 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
MULLERBROWN, ASHLEY N
287 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
MUNDORF, ANGELA
640 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MURCH, JOHN H
48 CRAGG ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
MURRAY, CHRISTINA N
111 ROSECROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
MURRAY, DEQUANE T
1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $486.00
MURRAY, DIANE M
305 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MUSCOLINO, DANIEL A
39 WIELEN ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
MYERS, TAMIKA L
409 RAINES PARK 3, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
NAGAMIA, SHAZIA NASIR
602 SPECK COURT, TAMPA FL 33613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
NASSO, STEPHEN M
9 WENDELL PLACE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $138.00
NAZARIO-SANTOS, JAVAR A
79 WILLIAS AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
NEAL, SHAWN
46 ALICE STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
NEELY, JESSE M
148 SURRREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
NEGRON, LYNN K
106 MEADOW FARM, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
NELSON, DAVID
952 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
NELSON, MARVIN L
234 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $879.00
NELSON, RONALD K
208 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
NELSON, TREMAYNE W
530 EXTERIOR STREET 2, BRONX NY 10451
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
NELSON, WILLIE R
15 SILVERLIGHT WAY, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
NESMITH, DOMENIC J
182 AVENUE D 105, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
NESMITH, KENNETH
1867 BROOKS AVENUE 12, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
NEVARES, RAYMOND J
103 ORCHARD ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
NEWTON, CHRISTOPHER S
197 SAINT CASIMAR STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
NEWTON, MICHAEL J
680 CABOR ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
NGUYEN, THAI D
36 ORANGE TREE CIRCL, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
NGUYEN, VUONG B
30 NORTHEAST AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
NICHOLSON, R E
8 FLORA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $215.00
NICHOLS-WEARING, T N
101 DEVON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
NIESSER, JENNIFER N
88 YORK ROAD, NIAGARA FALLS NY 14304
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
NINE, SHAWN E
743 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
NIYONSABA, MUSEVENI
5617 PRINCE WOODS, INDIANAPOLIS IN 46224
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
PAVING, TANDOI
106 INDUSTRIAL STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
TACCONE, KELLIE A
315 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
TAGGART, RODNEY
81 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $206.00
TALBERT, HENRY L
277 INGLEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
TANDOI PAVING CORP
106 INDUSTRIAL STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $300.00
TANTILLO, RICHARD
73 VAN CLEVE STREET, MAYWOOD NJ 07607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $90.00
TARVIS, KURT
115 OAK HILL AVENUE, ENDICOTT NY 13760
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $70.00
TAVOLINO, GENO A
125 CADILLAC AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
TAYLOR, ASMARA
65 PICKERING DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $113.00
TAYLOR, HENRY J
287 WOLCUTT AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
TAYLOR, ROBERT S
314 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $110.00
TAYLOR, SCOTTIE
435 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $170.00
ULGIATI, BRENDA L
105 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
ULRICH, TAMMY L
355 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
WAGNER, SADIE C
2339 STREET ROUTE 63 LOT 20, WAYLAND NY 14572
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
WALKER, DARNELL R
39 SHADY WAY, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
WALKER, JAZZMON E
334 ARNETTE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $249.00
WALKER, JONTUS L
311 ALDINE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $93.00
WALKER, TAYLOR M
25 ST CLAIR STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $75.00
WEAVER, JEANNE
4589 GOLF VISTA CIRCLE, DECATUR GA 30035
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $275.00
WEAVER, JOANNE
67 LYELL AVENUE APT 109, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
WEAVER, JOANNE
67 LYELL AVENUE APT 109, SPENCERPORT NY 14559
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $5.00
WEAVER, LAUREN M
50 OAKBRIAR COURT, PENFIELD NY 14526
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $450.00
WEAVER, ROBERT L
27 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT
BAILEY, DANIEL A
2229 CLIFFORD AVENUE APARTMENT 15, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $270.00
CANGIALOSI, VE
350 NEW CAMPUS DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $295.00
COLLINS, CHARLES E
1216 REDMAN ROAD APT 2, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $540.00
EVANS, ASNDREW D
5 MINEOLA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $313.00
FERRANTE, AARON
18 NORTH MAIN STREET APARTMENT 56, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $220.00
GOLISH, BRADLEY C
317 VILLAGE WALK CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $370.00
GRISWOLD, DAMIEN D
29 BARNARD STREET, ROCHESTER NY 14616
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $145.00
HADLEY, CHRISTOPHER L
140 LAKE VISTA CTS 4, ROCHESTER NY 14612
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $390.00
HANKS-SCHNEIDER, BR
684 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $615.00
HUFFER-DRAPER, JG
131 LOCUST DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $270.00
JOHNSON, ELTON N
74 FARRELL ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $170.00
KEATIN G, LF
6182 DOUGLAS COURT, FARMINGTON NY 14425
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $320.00
KIBLER, SETH R
1698 STATE ROUTE 238, WARSAW NY 14569
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $100.00
LAWRENCE, CORTNEY M
4500 ROOSEVELT HIGHWAY LOT 23, KENDALL NY 14476
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $295.00
LAWRENCE, CORTNEY M
4500 ROOSEVELT HIGHWAY LOT 23, KENDALL NY 14476
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $295.00
MARSHALL, ANGELL J
179 GILMORE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $163.00
MARTIN, ZACKERY M
2502 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $200.00
MARTINEZ, JOSE A
332 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $270.00
MCGUIRE, MICHAEL J
3588 COUNTYLINE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $780.00
MORALES, CE
11 AMITY STREET PO BOX 384, SPENCERPORT NY 14559
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $195.00
MORGAN, OMARI V
121 SHELBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14620
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $220.00
OHEHIR, JAMES C
7 BLOSSOMDALE CIRCLE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE OF
Amount: $370.00
PESKIE, TROYESHA M
394 RAINES PARK, ROCHESTER NY 14613
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $220.00
PRICE, JENNIFER L
25 HIGHVIEW DRIVE, HAMLIN NY 14464
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $195.00
RAINEY, ANTHONY D
215 MARLBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $415.00
RODRIGUEZ, ANGEL J
180 NORRAN DRIVE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14609
Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT
Amount: $220.00"