Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

By: Daily Record Staff//August 1, 2023

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Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 6, 2023

By: Daily Record Staff//August 1, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 6, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

BISSANTI, COLIN J

16702 4TH SECTION ROAD, HOLLEY NY 14470

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

BURT, THOMAS H

78 THURLOW AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $240.00

CAMPBELL, JAVONN D

421 BERNARD STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $120.00

CLARK, NICOLE R

46 1ST STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $270.00

COLON, VANESSA M

89 FULTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

CUMMINGS, JENNIFER C

83 ORCHARD STREET, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $100.00

DABROWNY, LILLIAN K

639 DEWITT ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

DAVIS, SHAWN E

87 WOODSTONE LANE, GREECE NY 14626

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

DEMAY, MELINDA M

3268 PINE TERRACE APT 8, MACEDON NY 14502

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $230.00

DEROMANIS, JENNIFER M

405 GARFIELD AVENUE, EAST ROCHESTER NY 14445

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $190.00

DESPAIGNE, ARIANA M

13 STRATHMORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $63.00

DORAZIO-OTT, CALEB L

68 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $25.00

FERNANDEZ, JONATHAN

111 DEERHURST LANE 8, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $410.00

FIELDS, DEJA B

1232 GOODMAN STREET NORTH, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

GERMAN, KELLY S

1934 MEADOW DRIVE, PALMYRA NY 14522

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $90.00

HARRIS, DAMIEN R

103 COURT STREET APARTMENT 118, ROCHESTER NY 14604

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $200.00

HOLMES, LONDON et ano

560 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

HUFF, TASHAYLA M

12 APPLEDORE CIRCLE, ROCHESTER NY 14623

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $210.00

IMBURGIA, ALESSANDRIA L

1102 EVERWILD VW, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $25.00

IMHOF, HENRY A

183 POLARIS STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

JACKSON, SHEBA M

782 SPENCERPORT ROAD, ROCHESTER NY 14606

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $220.00

JACOBSON, CODY J

4135 COUNTY ROAD 4, CANANDAIGUA NY 14424

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $200.00

JULIANO, LARISSA S

252 GALLANT FOX LANE, WEBSTER NY 14580

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $93.00

KYTE, JOHNATHAN R

22 SPENCER ROAD, HILTON NY 14468

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $100.00

LAMAGNA, SCOTT M

312 CLARK AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: WEBSTER TOWN COURT

Amount: $140.00

MARSHALL, DAWSON J

44 NICOLE DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

MARSHALL, MARQUISE D

4 BURLINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

MATTIOLE, JACOB J

73 RED LEAF DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $150.00

MAXWELL, BENJAMIN F

4107 FOLD IRON COURT, HOPEWELL VA 23860

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $95.00

MAXWELL, CARLTON T

308 INGLEWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

MAXWELL, TODD S

842 ARNETT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $350.00

MAYES, TENEKA L

2075 HUDSON AVENUE, ROCHESTER NY 14617

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $370.00

MAYS, DISHAWN L

606 COCCIA CRESCENT, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

MORRIS, JALEN N

9 JAMIE LYNN DRIVE, CHURCHVILLE NY 14428

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $140.00

MORRIS, JIMMY L

29 KESTREL STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $240.00

MORRISON, SHANNEN O

541 DENISE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

MORSE, BRIANA L

45 WHITMAN ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $420.00

MOSLEY, JONATHAN L

125 EVERGREEN STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

MUHAMMAD, AHMAD R

906 PLYMOUTH AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

MULLER, REGINALD D

287 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

MULLERBROWN, ASHLEY N

287 ELMDORF AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $140.00

MUNDORF, ANGELA

640 CAMPBELL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

MURCH, JOHN H

48 CRAGG ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

MURRAY, CHRISTINA N

111 ROSECROFT DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

MURRAY, DEQUANE T

1 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $486.00

MURRAY, DIANE M

305 CHILI AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

MUSCOLINO, DANIEL A

39 WIELEN ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

MYERS, TAMIKA L

409 RAINES PARK 3, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

NAGAMIA, SHAZIA NASIR

602 SPECK COURT, TAMPA FL 33613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

NASSO, STEPHEN M

9 WENDELL PLACE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $138.00

NAZARIO-SANTOS, JAVAR A

79 WILLIAS AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

NEAL, SHAWN

46 ALICE STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

NEELY, JESSE M

148 SURRREY HILL WAY, ROCHESTER NY 14623

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $150.00

NEGRON, LYNN K

106 MEADOW FARM, NORTH CHILI NY 14514

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

NELSON, DAVID

952 GENESEE PARK BOULEVARD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $85.00

NELSON, MARVIN L

234 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $879.00

NELSON, RONALD K

208 VAN AUKER STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $90.00

NELSON, TREMAYNE W

530 EXTERIOR STREET 2, BRONX NY 10451

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $60.00

NELSON, WILLIE R

15 SILVERLIGHT WAY, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

NESMITH, DOMENIC J

182 AVENUE D 105, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

NESMITH, KENNETH

1867 BROOKS AVENUE 12, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

NEVARES, RAYMOND J

103 ORCHARD ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $60.00

NEWTON, CHRISTOPHER S

197 SAINT CASIMAR STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

NEWTON, MICHAEL J

680 CABOR ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

NGUYEN, THAI D

36 ORANGE TREE CIRCL, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

NGUYEN, VUONG B

30 NORTHEAST AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

NICHOLSON, R E

8 FLORA STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $215.00

NICHOLS-WEARING, T N

101 DEVON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $320.00

NIESSER, JENNIFER N

88 YORK ROAD, NIAGARA FALLS NY 14304

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

NINE, SHAWN E

743 GLIDE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

NIYONSABA, MUSEVENI

5617 PRINCE WOODS, INDIANAPOLIS IN 46224

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

PAVING, TANDOI

106 INDUSTRIAL STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $400.00

TACCONE, KELLIE A

315 ELECTRIC AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

TAGGART, RODNEY

81 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $206.00

TALBERT, HENRY L

277 INGLEWOOD AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $153.00

TANDOI PAVING CORP

106 INDUSTRIAL STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $300.00

TANTILLO, RICHARD

73 VAN CLEVE STREET, MAYWOOD NJ 07607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $90.00

TARVIS, KURT

115 OAK HILL AVENUE, ENDICOTT NY 13760

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $70.00

TAVOLINO, GENO A

125 CADILLAC AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $110.00

TAYLOR, ASMARA

65 PICKERING DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $113.00

TAYLOR, HENRY J

287 WOLCUTT AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

TAYLOR, ROBERT S

314 WOODBINE AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $110.00

TAYLOR, SCOTTIE

435 BROOKS AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $170.00

ULGIATI, BRENDA L

105 INDEPENDENCE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $105.00

ULRICH, TAMMY L

355 TROUP STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $160.00

WAGNER, SADIE C

2339 STREET ROUTE 63 LOT 20, WAYLAND NY 14572

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $118.00

WALKER, DARNELL R

39 SHADY WAY, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

WALKER, JAZZMON E

334 ARNETTE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $249.00

WALKER, JONTUS L

311 ALDINE STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $93.00

WALKER, TAYLOR M

25 ST CLAIR STREET APT 2, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $75.00

WEAVER, JEANNE

4589 GOLF VISTA CIRCLE, DECATUR GA 30035

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $275.00

WEAVER, JOANNE

67 LYELL AVENUE APT 109, SPENCERPORT NY 14559

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $240.00

WEAVER, JOANNE

67 LYELL AVENUE APT 109, SPENCERPORT NY 14559

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $5.00

WEAVER, LAUREN M

50 OAKBRIAR COURT, PENFIELD NY 14526

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $450.00

WEAVER, ROBERT L

27 PULLMAN AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, VILLAGE COURT

BAILEY, DANIEL A

2229 CLIFFORD AVENUE APARTMENT 15, ROCHESTER NY 14609

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $270.00

CANGIALOSI, VE

350 NEW CAMPUS DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $295.00

COLLINS, CHARLES E

1216 REDMAN ROAD APT 2, HAMLIN NY 14464

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $540.00

EVANS, ASNDREW D

5 MINEOLA STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $313.00

FERRANTE, AARON

18 NORTH MAIN STREET APARTMENT 56, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $220.00

GOLISH, BRADLEY C

317 VILLAGE WALK CIRCLE, SPENCERPORT NY 14559

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $370.00

GRISWOLD, DAMIEN D

29 BARNARD STREET, ROCHESTER NY 14616

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $145.00

HADLEY, CHRISTOPHER L

140 LAKE VISTA CTS 4, ROCHESTER NY 14612

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $390.00

HANKS-SCHNEIDER, BR

684 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $615.00

HUFFER-DRAPER, JG

131 LOCUST DRIVE, HAMLIN NY 14464

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $270.00

JOHNSON, ELTON N

74 FARRELL ROAD, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $170.00

KEATIN G, LF

6182 DOUGLAS COURT, FARMINGTON NY 14425

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $320.00

KIBLER, SETH R

1698 STATE ROUTE 238, WARSAW NY 14569

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $100.00

LAWRENCE, CORTNEY M

4500 ROOSEVELT HIGHWAY LOT 23, KENDALL NY 14476

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $295.00

LAWRENCE, CORTNEY M

4500 ROOSEVELT HIGHWAY LOT 23, KENDALL NY 14476

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $295.00

MARSHALL, ANGELL J

179 GILMORE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $163.00

MARTIN, ZACKERY M

2502 SOUTH UNION STREET, SPENCERPORT NY 14559

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $200.00

MARTINEZ, JOSE A

332 CARTER STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $270.00

MCGUIRE, MICHAEL J

3588 COUNTYLINE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $780.00

MORALES, CE

11 AMITY STREET PO BOX 384, SPENCERPORT NY 14559

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $195.00

MORGAN, OMARI V

121 SHELBOURNE ROAD, ROCHESTER NY 14620

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $220.00

OHEHIR, JAMES C

7 BLOSSOMDALE CIRCLE, HAMLIN NY 14464

Favor: BROCKPORT VILLAGE OF

Amount: $370.00

PESKIE, TROYESHA M

394 RAINES PARK, ROCHESTER NY 14613

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $220.00

PRICE, JENNIFER L

25 HIGHVIEW DRIVE, HAMLIN NY 14464

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $195.00

RAINEY, ANTHONY D

215 MARLBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $415.00

RODRIGUEZ, ANGEL J

180 NORRAN DRIVE APARTMENT 3, ROCHESTER NY 14609

Favor: BROCKPORT VILLAGE COURT

Amount: $220.00

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