Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Monroe County, NY judgments recorded July 13, 2023

By: Daily Record Staff//August 17, 2023

Home>Credit Actions>

Monroe County, NY judgments recorded July 13, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 13, 2023

By: Daily Record Staff//August 17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded July 13, 2023

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT

MAJOK, AWIN D

512 LAKE AVENUE APT 9, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

MAUL, CIERA A

241 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,846.00

MCBRIDE, SHONTORIA V

127 SCRANTOM STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

MCCONNIUGHEY, MARQUITA F

429 HAGUE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,876.00

MELTON, MARKEES D

87 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ODUM, DEZMOND J

93 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

OLIVERA, DOLIMAR SIERRA

681 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ONEAL, C M M

179 LEIGHTON AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ONEAL, KEITH L

149 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

OSBEY, WILLIE T

27 KESTREL STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

OSTERHOUT, JOSEPH

410 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

PAYNE, JAMESE A

154 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

PAYNE, TAHMIR K

325 ALEXANDER STREET 33, ROCHESTER NY 14607

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

PERRIN, JACOB R

499 DEWEY AVENUE APT 7, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

PERRY, BREANA P

128 BROCK STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

RIGGINS, FRANK J

128 SNOWBERRY CRESCENT, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

RIVERA, IRAIDA

252 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ROBY, CARL L

611 JEFFERSON LOWER, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

RODRIGUEZ, DENNISE M

294 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ROSADO-SANTIAGO, JOEL

507 AMES STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ROSE, VERNEL G

409 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ROUNDS, DANIELLE S

184 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,275.00

SANTIAGO, ANGEL L

3375 BOGGY CREEK ROAD, KISSIMMEE FL 34744

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

SIMMONS, JOHN X

100 HOLBROOKE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

SMITH, FONTA D

82 KOSCIUSKO STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

STEWART, JAMORRIS

5 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

TAFT, KATHERINE E

7255 BAUER VAN WICKL, LYONS NY 14489

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

TAYLOR, MALCOLM J

107 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

TEETER, CHARLES J

332 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

THOMAS, BERNIE U

335 SUTTER AVENUE 3B, BROOKLYN NY 11212

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

THOMAS, DENASIA P

214 DUANE STREET, SYRACUSE NY 13207

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

TIFFANY, AMANDA M

4 SISSON DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

TORRES, CINDY M

1736 CULVER ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

TYLER, DOMINIC F

142 OHIO STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

TYRON, WASHINGTON T

21 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

VALENTIN-DAVILA, KATHIA Y

410 BERNARD STREET UP, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

VEGA GONZALEZ, JOSE M

106 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

VEGADELANCE, DAVID

207 CAMPBELL PARK UPPER, GATES NY 14614

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

VIRELLA, DWSHANTLY J

703 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

VIVERETTE, SHANIYAH J

34 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

WALKER, JEROME L

1650 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,827.50

WARREN, STEPHEN E

266 BOUGHTON HILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

WEIFORD, DAVANTE L

124 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

WHITE, TONEY M

211 W HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

WILLIAMS, ANTHONY

241 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

WILLIAMS, CHAD S

629 WHISPERING PINES CIRCLE, ROCHESTER NY 14612

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

WILLIAMS, DAVION

5 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

WOOD, DEION

411 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

WOODY, JASPER L

1361 LAKE AVENUE 304, ROCHESTER NY 14613

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ZAVALA, YASHIRA M

60 HOFF STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,476.00

ZAVALA, YASHIRA M

60 HOFF STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY

Amount: $1,176.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

COLON, MARISSA L

156 WOODROW AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $201.00

DAVIS, ELBERT L

79 CHANTLER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

FOGARTY, M P

149 CHERRY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

FULMORE, TERRY R

115 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

GOODE, HAROLD E

1605 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $425.00

HUNTER, TIERRA S

2660  AVENUE 18 APT 2, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $400.00

HUSEREAU, CHARLES W

122 LYELL AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

HUTTO, CHEMIKA A

71 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $343.00

IMBURGIA, JOHN A

350 MERCER AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

INCLIMA, AMEE L

101 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $140.00

IRELAND, DANIELLE M

195 MEADOW FARM, NORTH CHILI NY 14514

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

IRWIN, STEVON A

215 BUCKMAN ROAD, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $490.00

ISRAEL, DONALD E

37 NORTH BROAD STREET APT 1, WELLSVILLE NY 14895

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $190.00

IVERSON, PATRICK D

1680 WEST LAKE COURT APT B, ATLANTA GA 30314

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $324.00

IVERY, CHANCELLER J

84 HARRIS STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $160.00

IVES, STEPHEN L

597 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $168.00

JACKSON, AARON L

73 COLEMAN TERRACE, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $150.00

JACKSON, DARREN A

19671 MONTEREY AVENUE, EUCLID OH 44119

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

JACKSON, DASHA D

117 CHELTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

JACKSON, DINA D

5100 ST PAUL STREET, ROCHESTER NY 14617

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $320.00

JACKSON, DONNELL M

50 CHARLOTTE STREET 203, ROCHESTER NY 14607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

JACKSON, DONNELL M

50 CHARLOTTE STREET 203, ROCHESTER NY 14607

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $205.00

JACKSON, EDDIE L

2 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

JACKSON, EVAE S

3762 UNION STREET, NORTH CHILI NY 14514

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

JACKSON, MARK A

315 GREEN TREE LANE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

JACKSON, NICHLUS T

189 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

JACKSON, RICKY J

476 HAWTHORNE COURT, ELMIRA NY 14901

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $325.00

JAMES, LA ZARREAH C

115 NEVINS ROAD, HENRIETTA NY 14467

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

JAMES, MICAH A

295 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

JAMES, WILLIE B

721 WEGMAN ROAD 3, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

JAMES, WILLIE B

721 WEGMAN ROAD 3, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

JARVIS, SARAH S

1904 STANHOPE COURT, VIRGINIA BEACH VA 23464

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

JEFFERS, ETHEL H

114 ALAMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $311.00

JEFFRIES, TANAZIA E

718 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

JENKINS, AMAZGE X

29 BARNEY LANE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $350.00

JONES, FLORA V

14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $240.00

JONES, FLORA V

14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $382.00

JONES, FLORA V

14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $148.00

JOYCE, DONNA M

119 BROOKFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14610

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

JUMPP, NICHOLAS O

52 BAYCLIFFE DRIVE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

JUREWICZ, AMANDA R

13 EAST AVENUE, LE ROY NY 14482

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $130.00

KASPER, KRYSTAL K

6 DOWNS MEADOW COURT, HAMLIN NY 14464

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

KAZAK, MARTIN A

845 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

KEARNEY, MICHAEL J

25 FENCE STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $860.00

KEARNEY, WILLIE G

36 HOME PLACE, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

KELLUM, ASHANTI E

213 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

KEOVILAYHONG, TOTO

18 PINEWOOD KNOLL, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $460.00

LEHMAN, PAUL M

16 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

LEHR, JONATHAN M

626 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LEMONS, RONALD L

19 EMILIA CIRCLE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $155.00

LEO, CHRISTOPHER J

27 APRILLE LANE, RUSH NY 14543

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $285.00

LEONARD, ROMMELL L

206 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LEONARD, SHANNON S

75 COURTLAND COURT APT 3, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $165.00

LESLIE, DESI A

224 CONGRESSS AVENUE, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $95.00

LEVERT, JOHNNIE

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $235.00

LEWIS, ERIKA D

40 ST JACOB STREET REAR, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LEWIS, JARRETT M

235 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $200.00

LEWIS, RONALD W

2036 WESTSIDE DRIVE APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $100.00

LEWIS, SHANNON M

94 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $193.00

LEWIS, TIFFANY N

323 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $192.00

LIBBETT, EUGENE C

118 GREGORY STREET, ROCHESTER NY 14620

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

LICATA, JESSE R

516 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $293.00

LINCOURT, TYLER R

46 HANDSOME LAKE DRIVE, CALEDONIA NY 14423

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $240.00

NICHOLS, GARETH

4 GLASSER STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $255.00

RABY, CHINOYA A

245 FORD AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

RESTO, JULIA K

165 UNION SQUARE APT 601, NORTH CHILI NY 14514

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $125.00

RIVERA, YESMARIE M SANTIAGO

35 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14605

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $251.00

SAADEH, WALID Y

409 SMITHFIELD STREET, PITTSBURGH PA 15222

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $115.00

SACHS, WILLIAM E

33 HOLLAND AVENUE, BATAVIA NY 14020

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $153.00

SADDLER, JAMAR L

728 AVENUE, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $324.00

SAFI, WAEL W

2722 VINE STREET APARTMENT 3, CINCINNATI OH 45219

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $155.00

SAGE, MICHELLE

146 VINE STREET, BATAVIA NY 14020

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $85.00

SAILER, KEITH M

551 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $113.00

SAILER, LEO F JR

60 VARIAN LANE, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $40.00

SALAH, JAFAR A

931 KREIGER ROAD, WEBSTER NY 14580

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $251.00

SALCEDO, JOSE E

45 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SALGADO, ROBERT A

424 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $205.00

SALOME, MIRIAM

322 ASHBURY SQUARE, MEBANE NC 27302

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $105.00

SAMIS, JUSTIN S

7842 BATAVIA STAFFORD TWL, BATAVIA NY 14020

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $168.00

SAMPAH, KENYETTA H

83 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $70.00

SAMPSON, D C

232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

SAMPSON, DOMINIQUE C

232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $135.00

SAMUEL, ANDRELY C

19 SHAFER STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $266.00

SAMUELS, NICOLE S

2452 BROWNCROFT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14625

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

SANCHEZ, BRENDA

498 REMINGTON STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $118.00

SANCHEZ, EMILIO

42 BROOKVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $140.00

SANCHEZ, MARIA I

748 W BROAD STREET, ROCHESTER NY 14608

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SANDS, TIMOTHY R

1317 PORTAGE ROAD, NIAGARA FALLS NY 14301

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $320.00

SANFORD, MICHAEL C

65 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $226.00

SANTIAGO-MUNIZ, J

3840 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SANTOS, ROBERTO J

185 ST CASIMERE STREET, ROCHESTER NY 14621

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $220.00

SANZA, SALVATORE

895 HIDDEN VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $505.00

SARFATY, DEVON M

185 GENESEE PARK, ROCHESTER NY 14619

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $251.00

SCALES, MALIK L

44 OAKBRIAR COURT, PENFIELD NY 14526

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SCALES, SHENA M

95 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SCALZO, KEVIN W

384 MADISION STREET 3D, NEW YORK NY 10002

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $225.00

SCHAFER, SCOTT D

45 CLARK STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $120.00

SCHAFFER, MARY T

52 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $153.00

SCHEFFER, THERESA D

25 STEEL STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $60.00

SCHLEYER, SCOTT A

706 BENNINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $369.00

SCHOSSOW, TRAVIS L

16 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $133.00

SCHRAM, THOMAS E

3 SHERWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $143.00

SCHUSTER, GLEN M

291 PLANET STREET, ROCHESTER NY 14606

Favor: GATES TOWN COURT

Amount: $185.00

e

Related Content

Monroe County, NY judgments recorded July 13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Judgments Recorded July 13, 2023 TRANSCRIPT OF JUD[...]

August 16, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded July 12-13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Liens Filed Recorded July 12, 2023 MECHANICS LIE[...]

August 15, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 11-13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Judgments Recorded July 11, 2023 TRANSCRIPT OF JUD[...]

August 15, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Judgments Recorded July 11, 2023 TRANSCRIPT OF JUD[...]

August 14, 2023

Monroe County, NY judgments recorded July 10-11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Judgments Recorded July 10, 2023 TRANSCRIPT OF JUD[...]

August 11, 2023

Monroe County, NY liens filed recorded July 11, 2023

All data come from the Monroe County Clerk's Office. Liens Filed Recorded July 11, 2023 LIEN SATISFIED [...]

August 11, 2023

Case Digests

See all Case Digests

On The Move

Law News

See All Law News

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...