Monroe County, NY judgments recorded July 13, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded July 13, 2023
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, OTHER COURT
MAJOK, AWIN D
512 LAKE AVENUE APT 9, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
MAUL, CIERA A
241 ORCHARD STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,846.00
MCBRIDE, SHONTORIA V
127 SCRANTOM STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
MCCONNIUGHEY, MARQUITA F
429 HAGUE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,876.00
MELTON, MARKEES D
87 STRATFORD PARK, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ODUM, DEZMOND J
93 ROSLYN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
OLIVERA, DOLIMAR SIERRA
681 EMERSON STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ONEAL, C M M
179 LEIGHTON AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ONEAL, KEITH L
149 MELVILLE STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
OSBEY, WILLIE T
27 KESTREL STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
OSTERHOUT, JOSEPH
410 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
PAYNE, JAMESE A
154 BRECK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
PAYNE, TAHMIR K
325 ALEXANDER STREET 33, ROCHESTER NY 14607
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
PERRIN, JACOB R
499 DEWEY AVENUE APT 7, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
PERRY, BREANA P
128 BROCK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
RIGGINS, FRANK J
128 SNOWBERRY CRESCENT, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
RIVERA, IRAIDA
252 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ROBY, CARL L
611 JEFFERSON LOWER, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
RODRIGUEZ, DENNISE M
294 HAWLEY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ROSADO-SANTIAGO, JOEL
507 AMES STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ROSE, VERNEL G
409 THURSTON ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ROUNDS, DANIELLE S
184 HAZELWOOD TERRACE, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,275.00
SANTIAGO, ANGEL L
3375 BOGGY CREEK ROAD, KISSIMMEE FL 34744
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
SIMMONS, JOHN X
100 HOLBROOKE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
SMITH, FONTA D
82 KOSCIUSKO STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
STEWART, JAMORRIS
5 KRON STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
TAFT, KATHERINE E
7255 BAUER VAN WICKL, LYONS NY 14489
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
TAYLOR, MALCOLM J
107 ABERDEEN STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
TEETER, CHARLES J
332 BENNINGTON DRIVE, ROCHESTER NY 14616
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
THOMAS, BERNIE U
335 SUTTER AVENUE 3B, BROOKLYN NY 11212
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
THOMAS, DENASIA P
214 DUANE STREET, SYRACUSE NY 13207
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
TIFFANY, AMANDA M
4 SISSON DRIVE, ROCHESTER NY 14623
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
TORRES, CINDY M
1736 CULVER ROAD APT 1, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
TYLER, DOMINIC F
142 OHIO STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
TYRON, WASHINGTON T
21 ROXBOROUGH ROAD, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
VALENTIN-DAVILA, KATHIA Y
410 BERNARD STREET UP, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
VEGA GONZALEZ, JOSE M
106 WINTERROTH STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
VEGADELANCE, DAVID
207 CAMPBELL PARK UPPER, GATES NY 14614
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
VIRELLA, DWSHANTLY J
703 SMITH STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
VIVERETTE, SHANIYAH J
34 COLGATE STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
WALKER, JEROME L
1650 NORTON STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,827.50
WARREN, STEPHEN E
266 BOUGHTON HILL ROAD, HONEOYE FALLS NY 14472
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
WEIFORD, DAVANTE L
124 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
WHITE, TONEY M
211 W HIGH TERRACE, ROCHESTER NY 14619
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
WILLIAMS, ANTHONY
241 ALPINE ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
WILLIAMS, CHAD S
629 WHISPERING PINES CIRCLE, ROCHESTER NY 14612
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
WILLIAMS, DAVION
5 THOMAS STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
WOOD, DEION
411 MAGNOLIA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
WOODY, JASPER L
1361 LAKE AVENUE 304, ROCHESTER NY 14613
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ZAVALA, YASHIRA M
60 HOFF STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,476.00
ZAVALA, YASHIRA M
60 HOFF STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: ROCHESTER TRAFFIC VIOLATIONS AGENCY
Amount: $1,176.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
COLON, MARISSA L
156 WOODROW AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $201.00
DAVIS, ELBERT L
79 CHANTLER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
FOGARTY, M P
149 CHERRY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
FULMORE, TERRY R
115 ELBA STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
GOODE, HAROLD E
1605 BUFFALO ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $425.00
HUNTER, TIERRA S
2660 AVENUE 18 APT 2, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $400.00
HUSEREAU, CHARLES W
122 LYELL AVENUE APT 1, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
HUTTO, CHEMIKA A
71 HINCHEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $343.00
IMBURGIA, JOHN A
350 MERCER AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
INCLIMA, AMEE L
101 BIDWELL TERRACE, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
IRELAND, DANIELLE M
195 MEADOW FARM, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
IRWIN, STEVON A
215 BUCKMAN ROAD, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $490.00
ISRAEL, DONALD E
37 NORTH BROAD STREET APT 1, WELLSVILLE NY 14895
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $190.00
IVERSON, PATRICK D
1680 WEST LAKE COURT APT B, ATLANTA GA 30314
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $324.00
IVERY, CHANCELLER J
84 HARRIS STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $160.00
IVES, STEPHEN L
597 STONE ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
JACKSON, AARON L
73 COLEMAN TERRACE, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $150.00
JACKSON, DARREN A
19671 MONTEREY AVENUE, EUCLID OH 44119
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
JACKSON, DASHA D
117 CHELTENHAM ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
JACKSON, DINA D
5100 ST PAUL STREET, ROCHESTER NY 14617
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
JACKSON, DONNELL M
50 CHARLOTTE STREET 203, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
JACKSON, DONNELL M
50 CHARLOTTE STREET 203, ROCHESTER NY 14607
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
JACKSON, EDDIE L
2 KENMORE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
JACKSON, EVAE S
3762 UNION STREET, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
JACKSON, MARK A
315 GREEN TREE LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
JACKSON, NICHLUS T
189 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
JACKSON, RICKY J
476 HAWTHORNE COURT, ELMIRA NY 14901
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $325.00
JAMES, LA ZARREAH C
115 NEVINS ROAD, HENRIETTA NY 14467
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
JAMES, MICAH A
295 AVERY STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
JAMES, WILLIE B
721 WEGMAN ROAD 3, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
JAMES, WILLIE B
721 WEGMAN ROAD 3, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
JARVIS, SARAH S
1904 STANHOPE COURT, VIRGINIA BEACH VA 23464
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
JEFFERS, ETHEL H
114 ALAMEDA STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $311.00
JEFFRIES, TANAZIA E
718 WESTSIDE DRIVE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
JENKINS, AMAZGE X
29 BARNEY LANE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $350.00
JONES, FLORA V
14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
JONES, FLORA V
14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $382.00
JONES, FLORA V
14 TERRY STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $148.00
JOYCE, DONNA M
119 BROOKFIELD ROAD, ROCHESTER NY 14610
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
JUMPP, NICHOLAS O
52 BAYCLIFFE DRIVE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
JUREWICZ, AMANDA R
13 EAST AVENUE, LE ROY NY 14482
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $130.00
KASPER, KRYSTAL K
6 DOWNS MEADOW COURT, HAMLIN NY 14464
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
KAZAK, MARTIN A
845 BRITTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
KEARNEY, MICHAEL J
25 FENCE STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $860.00
KEARNEY, WILLIE G
36 HOME PLACE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
KELLUM, ASHANTI E
213 ADAMS STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
KEOVILAYHONG, TOTO
18 PINEWOOD KNOLL, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $460.00
LEHMAN, PAUL M
16 VILLA STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00
LEHR, JONATHAN M
626 FLOWER CITY PARK, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LEMONS, RONALD L
19 EMILIA CIRCLE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
LEO, CHRISTOPHER J
27 APRILLE LANE, RUSH NY 14543
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $285.00
LEONARD, ROMMELL L
206 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LEONARD, SHANNON S
75 COURTLAND COURT APT 3, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $165.00
LESLIE, DESI A
224 CONGRESSS AVENUE, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $95.00
LEVERT, JOHNNIE
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $235.00
LEWIS, ERIKA D
40 ST JACOB STREET REAR, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LEWIS, JARRETT M
235 EDGECREEK TRAIL, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $200.00
LEWIS, RONALD W
2036 WESTSIDE DRIVE APARTMENT 4, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $100.00
LEWIS, SHANNON M
94 SANTEE STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $193.00
LEWIS, TIFFANY N
323 DURNAN STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $192.00
LIBBETT, EUGENE C
118 GREGORY STREET, ROCHESTER NY 14620
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
LICATA, JESSE R
516 MOUNT READ BOULEVARD, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $293.00
LINCOURT, TYLER R
46 HANDSOME LAKE DRIVE, CALEDONIA NY 14423
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $240.00
NICHOLS, GARETH
4 GLASSER STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $255.00
RABY, CHINOYA A
245 FORD AVENUE, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
RESTO, JULIA K
165 UNION SQUARE APT 601, NORTH CHILI NY 14514
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $125.00
RIVERA, YESMARIE M SANTIAGO
35 CONKEY AVENUE, ROCHESTER NY 14605
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
SAADEH, WALID Y
409 SMITHFIELD STREET, PITTSBURGH PA 15222
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $115.00
SACHS, WILLIAM E
33 HOLLAND AVENUE, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
SADDLER, JAMAR L
728 AVENUE, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $324.00
SAFI, WAEL W
2722 VINE STREET APARTMENT 3, CINCINNATI OH 45219
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $155.00
SAGE, MICHELLE
146 VINE STREET, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $85.00
SAILER, KEITH M
551 LEXINGTON AVENUE, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $113.00
SAILER, LEO F JR
60 VARIAN LANE, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $40.00
SALAH, JAFAR A
931 KREIGER ROAD, WEBSTER NY 14580
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
SALCEDO, JOSE E
45 GRAND AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SALGADO, ROBERT A
424 WEBSTER AVENUE, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $205.00
SALOME, MIRIAM
322 ASHBURY SQUARE, MEBANE NC 27302
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $105.00
SAMIS, JUSTIN S
7842 BATAVIA STAFFORD TWL, BATAVIA NY 14020
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $168.00
SAMPAH, KENYETTA H
83 RIDGECREST ROAD, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $70.00
SAMPSON, D C
232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
SAMPSON, DOMINIQUE C
232 STEKO AVENUE, ROCHESTER NY 14615
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $135.00
SAMUEL, ANDRELY C
19 SHAFER STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $266.00
SAMUELS, NICOLE S
2452 BROWNCROFT BOULEVARD, ROCHESTER NY 14625
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SANCHEZ, BRENDA
498 REMINGTON STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $118.00
SANCHEZ, EMILIO
42 BROOKVIEW ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $140.00
SANCHEZ, MARIA I
748 W BROAD STREET, ROCHESTER NY 14608
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SANDS, TIMOTHY R
1317 PORTAGE ROAD, NIAGARA FALLS NY 14301
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $320.00
SANFORD, MICHAEL C
65 SALINA STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $226.00
SANTIAGO-MUNIZ, J
3840 WHITE SWAN DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SANTOS, ROBERTO J
185 ST CASIMERE STREET, ROCHESTER NY 14621
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $220.00
SANZA, SALVATORE
895 HIDDEN VALLEY ROAD, ROCHESTER NY 14624
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $505.00
SARFATY, DEVON M
185 GENESEE PARK, ROCHESTER NY 14619
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $251.00
SCALES, MALIK L
44 OAKBRIAR COURT, PENFIELD NY 14526
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SCALES, SHENA M
95 EARL STREET, ROCHESTER NY 14611
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SCALZO, KEVIN W
384 MADISION STREET 3D, NEW YORK NY 10002
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $225.00
SCHAFER, SCOTT D
45 CLARK STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $120.00
SCHAFFER, MARY T
52 WILLOWICK DRIVE, FAIRPORT NY 14450
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $153.00
SCHEFFER, THERESA D
25 STEEL STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $60.00
SCHLEYER, SCOTT A
706 BENNINGTON ROAD, ROCHESTER NY 14616
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $369.00
SCHOSSOW, TRAVIS L
16 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $133.00
SCHRAM, THOMAS E
3 SHERWOOD DRIVE, BROCKPORT NY 14420
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $143.00
SCHUSTER, GLEN M
291 PLANET STREET, ROCHESTER NY 14606
Favor: GATES TOWN COURT
Amount: $185.00e