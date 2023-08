Monroe County, NY deeds recorded August 18, 2023

By: Daily Record Staff //August 25, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Deeds

Recorded August 18, 2023 57

NOT PROVIDED

NOCO ROC 2 LLC to TRAVIS, MARCUS

Property Address:

Liber: 12853 Page: 0361

Tax Account:

Full Sale Price: $113,000.00

OHERN, CHRISTINE to GOER LLC

Property Address:

Liber: 12853 Page: 0402

Tax Account:

Full Sale Price: $1.00

14428

WELLING, MICHELLE M et ano to STEFFENHAGEN, JESSE et ano

Property Address: 40 CASSANDRA CIRCLE, CHURCHVILLE NY 14428

Liber: 12853 Page: 0355

Tax Account: 157.02-5-16

Full Sale Price: $345,000.00

14445

DIPANE, FRANK C et ano to KELLEY, KAREN et ano

Property Address: 1104 ROOSEVELT ROAD, EAST ROCHESTER NY 14445

Liber: 12853 Page: 0307

Tax Account: 151.26-1-13

Full Sale Price: $230,001.00

14450

FRIES, JOAN G et ano to RANDO, ELIZABETH R et ano

Property Address: 30 TANNON DRIVE NORTH, FAIRPORT NY 14450

Liber: 12853 Page: 0187

Tax Account: 140.02-3-61

Full Sale Price: $350,000.00

14464

DILUCIA, JENNIFER T et al to CHASSE, CLAUDE F et ano

Property Address: 1124 MONROE ORLEANS COUNTY LINE ROAD, HAMLIN NY 14464

Liber: 12853 Page: 0198

Tax Account: 011.04-1-10

Full Sale Price: $0.00

14468

FURIA, KEVIN R to FURIA, RICHARD

Property Address: 18 MAPLE CENTER ROAD, HILTON NY 14468

Liber: 12853 Page: 0219

Tax Account: 044.02-4-69

Full Sale Price: $1.00

14472

MORRELL TEAM IN MOTION LLC to VEILLON, ALICIA M

Property Address: 11 CHASE MEADOW TRAIL, HONEOYE FALLS NY 14472

Liber: 12853 Page: 0376

Tax Account: 222.17-1-4 part of

Full Sale Price: $566,326.00

14526

BARNES, GLORIA S et ano to CONNOLLY, RICHARD T et al

Property Address: 1541 SHOECRAFT ROAD, PENFIELD NY 14526

Liber: 12853 Page: 0230

Tax Account: 109.06-1-21

Full Sale Price: $284,900.00

14534

BENOIT, MARK to BENOIT, MARK et ano

Property Address: 16 BROMSGROVE HILL, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12853 Page: 0367

Tax Account: 178.03-8-1

Full Sale Price: $1.00

MILLER, EDWARD C et ano to SCHULTZ, RUTH M

Property Address: 122 SOUTH MAIN STREET, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12853 Page: 0154

Tax Account: 164.10-2-71.2

Full Sale Price: $1.00

MYERS-REITMEIER, JANE et ano to REITMEIER, ROBERT L

Property Address: 9 OLD FARM CIRCLE, PITTSFORD NY 14534

Liber: 12853 Page: 0127

Tax Account: 164.19-2-20

Full Sale Price: $1.00

14559

GIZZI, JOHN P to GRANITE RIDGE DEVELOPMENT LLC

Property Address: 0 WHITIER ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12853 Page: 0385

Tax Account: 117.03-1-16.1

Full Sale Price: $1.00

GOODING, KAREN M to COLLIER, MICHELLE A et ano

Property Address: 90 QUEENSLAND DRIVE, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12853 Page: 0190

Tax Account: 103.09-2-6

Full Sale Price: $309,900.00

LORRIC DEVELOPMENT CORP OF NY to BONFIGLIO, JACLIN M et ano

Property Address: 5303 RIDGE ROAD, SPENCERPORT NY 14559

Liber: 12853 Page: 0161

Tax Account: 071.04-1-43.111

Full Sale Price: $250,000.00

14580

LYCASTE LLC to BROWN, EDWARD

Property Address: 1085 CANE PATCH, WEBSTER NY 14580

Liber: 12853 Page: 0276

Tax Account: 078.19-3-8

Full Sale Price: $170,000.00

PRIDE MARK HOMES INC to HINELINE, JACK B et al

Property Address: 51 AUTUMN LEAF TRAIL, WEBSTER NY 14580

Liber: 12853 Page: 0195

Tax Account: 095.06-1-16

Full Sale Price: $399,900.00

VENISKEY, JEAN to BEICH, ANN E et ano

Property Address: 122 CRANBROOK TERRACE, WEBSTER NY 14580

Liber: 12853 Page: 0351

Tax Account: 079.16-2-16

Full Sale Price: $355,000.00

14606

MARCHESE, IRENE to HAGSTROM, KAREN et ano

Property Address: 39 CITRUS DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0099

Tax Account: 103.10-2-40

Full Sale Price: $1.00

OCHOLI, JUSTUS to OCHOLI, RANGA PETER

Property Address: 17 RUGRAFF STREET, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0086

Tax Account: 105.81-2-77

Full Sale Price: $1.00

RAHN, GARY to YANG, RADKA S et ano

Property Address: 3274 LYELL ROAD, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0379

Tax Account: 103.16-1-52

Full Sale Price: $202,500.00

RICCI, DAVID M et ano to BAKER, REGINA

Property Address: 21 FRANCINE DRIVE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0317

Tax Account: 103.07-1-54

Full Sale Price: $228,000.00

SMITH, REBECKA A to TRUONG, ALEX

Property Address: 250 AUBURN AVENUE, ROCHESTER NY 14606

Liber: 12853 Page: 0209

Tax Account: 104.06-4-37

Full Sale Price: $55,000.00

14609

174 FERNWOOD AVENUE LLC to ABDOLRAHIM, KOOSHA

Property Address: 81 YATES STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12853 Page: 0370

Tax Account: 092.61-3-52

Full Sale Price: $120,000.00

COLE, LYNETTE et ano to MACRI, SHARON

Property Address: 2278 CLIFFORD AVENUE, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12853 Page: 0123

Tax Account: 107.24-2-50

Full Sale Price: $1.00

MACK, THADDEUS I to PINKERTON, KELSEY G et ano

Property Address: 104 PRESQUE STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12853 Page: 0389

Tax Account: 107.65-2-47

Full Sale Price: $152,250.00

REGONE PROPERTIES LLC to HYLTON, TAMECA

Property Address: 1285-1287 NORTH GOODMAN STREET, ROCHESTER NY 14609

Liber: 12853 Page: 0304

Tax Account: 107.21-1-20

Full Sale Price: $122,000.00

14612

ROC PROPERTY GROUP LLC to HARMOR, ASHLEY B et ano

Property Address: 25 ELLIS PLACE, ROCHESTER NY 14612

Liber: 12853 Page: 0345

Tax Account: 061.22-1-2.001

Full Sale Price: $150,000.00

14613

GARRETT, KATHY et al to RAMIREZ, NELSON et ano

Property Address: 227-229 CLAY AVENUE, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12853 Page: 0136

Tax Account: 090.50-3-21

Full Sale Price: $35,100.00

MOBC PROPERTIES, LLC to TOVAR, FLORENTINO ZUNIGA

Property Address: 292 CURLEW STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12853 Page: 0295

Tax Account: 105.24-2-41

Full Sale Price: $60,000.00

SODKE, KAREN L et ano to TORRES, JOAN et ano

Property Address: 73 ROBIN STREET, ROCHESTER NY 14613

Liber: 12853 Page: 0382

Tax Account: 105.32-2-18

Full Sale Price: $135,000.00

14615

BROCK, CHERILYN L to SIEGEL-EDELMAN, JONAH MICAH et ano

Property Address: 94 LAPHAM STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12853 Page: 0184

Tax Account: 090.44-1-30

Full Sale Price: $180,000.00

NEXUS CAPITAL REAL ESTATE SPE IV LLC to STURTIS, HOWARD F

Property Address: 20 AVIS STREET, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12853 Page: 0250

Tax Account: 090.43-1-12

Full Sale Price: $135,000.00

TRUE HICKORY LLC to AMATO, GIUSEPPA

Property Address: 66 TRUE HICKORY DRIVE, ROCHESTER NY 14615

Liber: 12853 Page: 0399

Tax Account: 075.05-2-39

Full Sale Price: $167,000.00

14616

ANCHOR INNOVATIONS LLC to SANTIAGO, DANIEL

Property Address: 210 SPARLING DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12853 Page: 0204

Tax Account: 060.55-2-32

Full Sale Price: $113,500.00

BATES, KIMBERLY to BEL, SAMANTHA L et ano

Property Address: 3565 DEWEY AVENUE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12853 Page: 0256

Tax Account: 060.48-5-18

Full Sale Price: $180,000.00

MAGEARY, PAUL M et al to MAGEARY, EMILY et ano

Property Address: 75 WILLISTON ROAD, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12853 Page: 0121

Tax Account: 075.33-10-5

Full Sale Price: $1.00

MARACLE, KRYSTAL et al to MARACLE, KRYSTAL et ano

Property Address: 56 LAMBERT DRIVE, ROCHESTER NY 14616

Liber: 12853 Page: 0158

Tax Account: 060.56-5-16

Full Sale Price: $0.00

14617

GIANCURSIO, MICHAEL R et ano to GIANCURSIO, JESSICA et ano

Property Address: 452 MILLER LANE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12853 Page: 0259

Tax Account: 076.19-1-22

Full Sale Price: $132,500.00

LINTZ, JUNE M to JONES, DIAHANNA M

Property Address: 38 SUMMERVILLE DRIVE, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12853 Page: 0364

Tax Account: 047.64-2-8

Full Sale Price: $140,000.00

SKROBACH, IRENA to MICHIELSEN, BRYAN C et ano

Property Address: 3098 ST PAUL BOULEVARD, ROCHESTER NY 14617

Liber: 12853 Page: 0396

Tax Account: 076.10-4-3

Full Sale Price: $245,000.00

14618

ANTONIA KOLOKYTHAS DECLARATION OF TRUST et al to SHARMA, NEHA PATEL et ano

Property Address: 195 BARCLAY SQUARE DRIVE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12853 Page: 0298

Tax Account: 136.20-2-48

Full Sale Price: $800,000.00

LYONS, MARCIA B et ano to BURNS, ALEXANDER et ano

Property Address: 173 BONNIE BRAE AVENUE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12853 Page: 0393

Tax Account: 137.09-4-54.1

Full Sale Price: $405,000.00

SKUSE, JEFFREY T to POBLITZ, SUSAN GRINELL et ano

Property Address: 43 INDIAN SPRING LANE, ROCHESTER NY 14618

Liber: 12853 Page: 0253

Tax Account: 137.11-3-13

Full Sale Price: $850,000.00

14619

ROCHESTER 153 LLC to BPF LLC

Property Address: 530 WESTFIELD STREET, ROCHESTER NY 14619

Liber: 12853 Page: 0236

Tax Account: 135.31-1-36

Full Sale Price: $73,000.00

14621

CLARIT REALTY LTD to OSMAN, HUSSAM

Property Address: 1274 SAINT PAUL STREET, ROCHESTER NY 14621

Liber: 12853 Page: 0140

Tax Account: 105.28-1-37.001

Full Sale Price: $4,500.00

14622

NORDQUIST, SALLY CAPRARELLI et ano to CAPRARELLI, JOANNE

Property Address: 320 BOUKHART AVENUE, IRONDEQUOIT NY 14622

Liber: 12853 Page: 0102

Tax Account: 077.17-2-2

Full Sale Price: $1.00

14623

BOBROV, ALEX Y et ano to HDOTS LLC

Property Address: 23 PALAMINO DRIVE, ROCHESTER NY 14623

Liber: 12853 Page: 0247

Tax Account: 162.14-2-3

Full Sale Price: $1.00

14624

HOFFMAN, RICHARD E to ARSHAD, AYESHA et ano

Property Address: 19 DAVEY CRESCENT, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12853 Page: 0227

Tax Account: 117.03-3-41

Full Sale Price: $260,000.00

MORSE, BRIANA LYNN to CHAPMAN, MICAH et ano

Property Address: 10 BRENTWOOD DRIVE, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12853 Page: 0212

Tax Account: 132.14-1-30

Full Sale Price: $175,000.00

OLIVER, ELAINE M to CROSSEN, LESLIE A et al

Property Address: 293 STONEY POINT ROAD, ROCHESTER NY 14624

Liber: 12853 Page: 0239

Tax Account: 132.01-1-4

Full Sale Price: $1.00

14625

WILSON, EDWARD M to ABBAZIA, MARY A

Property Address: 54 LOST MOUNTAN TRAIL, ROCHESTER NY 14625

Liber: 12853 Page: 0222

Tax Account: 123.20-1-1/9F

Full Sale Price: $115,000.00

14626

BEARDEN, JOHN E et ano to BARNES, DION TROY

Property Address: 75 BORROWDALE DRIVE, GREECE NY 14626

Liber: 12853 Page: 0133

Tax Account: 059.03-7-50

Full Sale Price: $305,000.00

MANJGAFIC, JASMIN et ano to CHU, TONY et ano

Property Address: 28 WENDY LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12853 Page: 0265

Tax Account: 073.01-4-29

Full Sale Price: $283,000.00

SCHNEIDER, LUCILLE A et ano to FIEGE, MCKENZIE MARIE

Property Address: 162 CELTIC LANE, GREECE NY 14626

Liber: 12853 Page: 0244

Tax Account: 073.02-8-62

Full Sale Price: $350,000.00

SMITH, JANICE L et ano to MAGEARY, EMILY

Property Address: 61 RIDGEWOOD ROAD, GREECE NY 14626

Liber: 12853 Page: 0114

Tax Account: 075.16-3-9

Full Sale Price: $1.00

VOLTA, PHILIP J JR et ano to HICKS, AMY et ano

Property Address: 158 CHARIT WAY, GREECE NY 14626

Liber: 12853 Page: 0262

Tax Account: 059.03-8-21

Full Sale Price: $290,000.00