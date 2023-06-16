Monroe County, NY judgments recorded May 16-17, 2023

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.
Judgments
Recorded May 16, 2023
JUDGMENT, SUPREME COURT
THE YOUNG AGENCY LLC et al
9250 BOND STREET, OVERLAND PARK KS 66214
Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC
Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ
Amount: $31,600.00
JUDGMENT SATISFIED
BARD, ROBERT III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BELL, RANDY SCOTT
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
BENWAY, MICHAEL R
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
BROWN, JUSTIN M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CAPUANO, ANDREW
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
CARR, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHATMAN, EDWARD
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CHAZEMAN, ALLEN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLE, ROGER C
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
COLON, JUAN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
CROSBY, STEFHANN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, BENJAMIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, KEVIN
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DAVIS, RICHARD T
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DIAZ, CESAR JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DILLARD, CHICO JR
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
DILLENBECK, JAMES M
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
DUNCAN, MURRAY
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
DUTTINGER, MARTIN J
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EDDINGTON, JEROME
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
EMERSON, KELLY W III
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GONZALEZ, CHRISTIAN E
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
GRANAT, NICHOLAS
Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER
GUY, JOSHUA S
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HAYGOOD, MICHAEL
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HILL, WESLEY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
HILL, WESLEY D
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
ISRAEL, DONALD EUGENE
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JACKSON, ALBERT JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JOHNSON, JAMES G JR
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
KIRKLAND, COREY
Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT
OCONNOR, THANI
Favor: ELMWOOD MANOR ASSOCIATES LLC
SATISFACTION OF JUDGMENT
AKA Luv L. Jarvis et ano
Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Amount:
BELL, ERIC
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, INC.
Amount:
Clark, Teniqua et al
Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION
Amount:
COLEMAN, DONNETTA D
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, INC
Amount:
JACKSON, STEVEN
Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.
Amount:
LEFTWICH, JIMMY
Favor: MIDLAND FUNDING LLC
Amount:
PAULINO, ANTHONY
Favor: LVNV FUNDING LLC
Amount:
SONNEVILLE, AMY L
Favor: DISCOVER BANK
Amount:
Vertiz, Vandon Lee
Favor: CLEARVIEW FARMS LLC
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT
ABUKAR, HAMZA I
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ADEL, IAN O
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
AGNELLO, NICOLE M
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ALI, AHMED A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ALOTAIBI, NAIF N
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ARDON, JOSHUA J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ARMSTRONG, RANDOLPH L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BABCOCK, JORDIN H
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BACKUS, DANIEL R
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BEAMAN, CHRISTOPHER J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BEARD, SHIRITA A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BLANKENBERG, ISIAH L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BOSS, WYATT R
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BOYKINS, TIMICA C
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BROOKS, ALICIA M
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BROWNBRITT, S J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BRYAN, ALISON
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BUCZKOWSKI, WILLIAM F
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BURKE, COLBY J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
BYRNE, ABIGAIL Q
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CALIK, KORAY E
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CAMPBELL, HEATHER L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CASH, SHAMAR S
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CASTRECHINO, A J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CENTI, LISA A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CHAVIS, RANDOLPH R
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CLARK, BRUCE T
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
COLLIER, JAVAR D
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
COLLINS, AHMAD R
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
CONNER, DAKOTA M
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DALTON, SHELDON T
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DANIELS, EMMESE P
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DANIELS, THOMAS J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DAVIS, DWAYNE E
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DAVIS, JESSICA A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DAVIS, JOHN D
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DAVIS, RICHARD L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DEBLASE, DONALD R
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DEGUGLIELMO, MICHAEL J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
DELLAROCCO, NICHOLAS
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
ESCALANTE, JUAN A CAMACHO
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
FETTERLY, BRYAN H
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
FIGUEROA, KEVIN A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
FLOWERS, EMERY J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
FORBES, DONOVAN A
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
FRAZIER, DAEJOHN J
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
PARNELL, BERNARD L
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount:
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT
AUTO WERKS et ano
1030 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609
Favor: KALKOUNIS, GEORGE
Amount: $1,000.00
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT
BARTHOLOMEW INN OF BROCKPORT INC
6575 FOURTH SECTON ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $1,296.24
BLUE HERON HILLS COUNTRY CLUB INC
15 TERRACE HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526
Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $9,364.41
COUNTRY CLUB OF SYRACUSE LLC
1165 GREENLEAF ROAD, ROCHESTER NY 14612
Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $8,727.45
FRIESLAND INC
3739 COUNTRY LINE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $3,844.08
KESSLER BUFFALO LLC
410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623
Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $491.81
KESSLER FAMILY TRUST
410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623
Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $234,912.07
KESSLER GROUP INC
410 410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623
Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $95,725.04
RASM INC
4704 RIDGE ROAD WEST, SPENCERPORT NY 14559
Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $3,844.08
WILD WOOD RUSH INC
1201 WEST RUSH ROAD, RUSH NY 14543
Favor: EMPIRE STATE HOSPITLITY WORKERS COMPENSATION TRUST
Amount: $6,391.93
TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT
ABREU, ASHLEY M
1675 GRAND CONCRS 9D, BRONX NY 10452
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $196.00
ADEL, IAN O
6 GEORGIAN COURT, TROY NY 12180
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $319.00
ADKINS, NATASHA K
266 BENNINGTON HILLS, WEST HENRIETTA NY 14586
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $168.00
ANDERSON, ENIAH Q
191 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $143.00
ASHFORD, DARRELL E
406 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $231.00
AVERY, JASMINE Y
279 JOSEPH AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14605
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $163.00
BARNES, CURTIS L
108 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $243.00
BELL, BREVEN C
91 WOODSMEADOW LANE, ROCHESTER NY 14623
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $93.00
BURCH, DEVIN J
8318 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420
Favor: BRIGHTON TOWN COURT
Amount: $168.00
Judgments
Recorded May 17, 2023
JUDGMENT, COUNTY COURT
DIAZ, BENITO JR
125 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00
JOHNSON, JOHNNIE
21 LIANNE DRIVE, GREECE NY 14626
Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK
Amount: $250.00