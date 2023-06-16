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Monroe County, NY judgments recorded May 16-17, 2023

By: Daily Record Staff June 16, 2023 0

All data come from the Monroe County Clerk’s Office.

Judgments

Recorded May 16, 2023

JUDGMENT, SUPREME COURT

THE YOUNG AGENCY LLC et al

9250 BOND STREET, OVERLAND PARK KS 66214

Favor: NEWCO CAPITAL GROUP VI LLC

Attorney: ARIEL BOUSKILA ESQ

Amount: $31,600.00

JUDGMENT SATISFIED

BARD, ROBERT III

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BELL, RANDY SCOTT

Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER

BENWAY, MICHAEL R

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

BROWN, JUSTIN M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CAPUANO, ANDREW

Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER

CARR, MICHAEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CHATMAN, EDWARD

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CHAZEMAN, ALLEN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COLE, ROGER C

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

COLON, JUAN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

CROSBY, STEFHANN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DAVIS, BENJAMIN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DAVIS, KEVIN

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DAVIS, RICHARD T

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DIAZ, CESAR JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DILLARD, CHICO JR

Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER

DILLENBECK, JAMES M

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

DUNCAN, MURRAY

Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER

DUTTINGER, MARTIN J

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

EDDINGTON, JEROME

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

EMERSON, KELLY W III

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GONZALEZ, CHRISTIAN E

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

GRANAT, NICHOLAS

Favor: NEW YORK STATE TAX COMMISSIONER

GUY, JOSHUA S

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HAYGOOD, MICHAEL

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HILL, WESLEY D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

HILL, WESLEY D

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

ISRAEL, DONALD EUGENE

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JACKSON, ALBERT JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JOHNSON, JAMES G JR

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

KIRKLAND, COREY

Favor: COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE

JUDGMENT SATISFIED, TOWN COURT

OCONNOR, THANI

Favor: ELMWOOD MANOR ASSOCIATES LLC

SATISFACTION OF JUDGMENT

AKA Luv L. Jarvis et ano

Favor: CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION

Amount:

BELL, ERIC

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, INC.

Amount:

Clark, Teniqua et al

Favor: ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION

Amount:

COLEMAN, DONNETTA D

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, INC

Amount:

JACKSON, STEVEN

Favor: MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC.

Amount:

LEFTWICH, JIMMY

Favor: MIDLAND FUNDING LLC

Amount:

PAULINO, ANTHONY

Favor: LVNV FUNDING LLC

Amount:

SONNEVILLE, AMY L

Favor: DISCOVER BANK

Amount:

Vertiz, Vandon Lee

Favor: CLEARVIEW FARMS LLC

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT

ABUKAR, HAMZA I

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ADEL, IAN O

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

AGNELLO, NICOLE M

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ALI, AHMED A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ALOTAIBI, NAIF N

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ARDON, JOSHUA J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ARMSTRONG, RANDOLPH L

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BABCOCK, JORDIN H

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BACKUS, DANIEL R

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BEAMAN, CHRISTOPHER J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BEARD, SHIRITA A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BLANKENBERG, ISIAH L

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BOSS, WYATT R

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BOYKINS, TIMICA C

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BROOKS, ALICIA M

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BROWNBRITT, S J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BRYAN, ALISON

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BUCZKOWSKI, WILLIAM F

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BURKE, COLBY J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

BYRNE, ABIGAIL Q

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CALIK, KORAY E

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CAMPBELL, HEATHER L

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CASH, SHAMAR S

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CASTRECHINO, A J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CENTI, LISA A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CHAVIS, RANDOLPH R

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CLARK, BRUCE T

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

COLLIER, JAVAR D

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

COLLINS, AHMAD R

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

CONNER, DAKOTA M

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DALTON, SHELDON T

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DANIELS, EMMESE P

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DANIELS, THOMAS J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DAVIS, DWAYNE E

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DAVIS, JESSICA A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DAVIS, JOHN D

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DAVIS, RICHARD L

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DEBLASE, DONALD R

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DEGUGLIELMO, MICHAEL J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

DELLAROCCO, NICHOLAS

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

ESCALANTE, JUAN A CAMACHO

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

FETTERLY, BRYAN H

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

FIGUEROA, KEVIN A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

FLOWERS, EMERY J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

FORBES, DONOVAN A

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

FRAZIER, DAEJOHN J

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

PARNELL, BERNARD L

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount:

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, ROCHESTER CITY COURT COURT

AUTO WERKS et ano

1030 EAST MAIN STREET, ROCHESTER NY 14609

Favor: KALKOUNIS, GEORGE

Amount: $1,000.00

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, SUPREME COURT

BARTHOLOMEW INN OF BROCKPORT INC

6575 FOURTH SECTON ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $1,296.24

BLUE HERON HILLS COUNTRY CLUB INC

15 TERRACE HILL DRIVE, PENFIELD NY 14526

Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $9,364.41

COUNTRY CLUB OF SYRACUSE LLC

1165 GREENLEAF ROAD, ROCHESTER NY 14612

Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $8,727.45

FRIESLAND INC

3739 COUNTRY LINE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $3,844.08

KESSLER BUFFALO LLC

410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623

Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $491.81

KESSLER FAMILY TRUST

410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623

Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $234,912.07

KESSLER GROUP INC

410 410 WHITE SPRUCE BOULEVARD, ROCHESTER NY 14623

Favor: COOPERATIVE ASSOCIATION OF FOOD ENTERPRISES WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $95,725.04

RASM INC

4704 RIDGE ROAD WEST, SPENCERPORT NY 14559

Favor: EMPIRE STATE HOSPITALITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $3,844.08

WILD WOOD RUSH INC

1201 WEST RUSH ROAD, RUSH NY 14543

Favor: EMPIRE STATE HOSPITLITY WORKERS COMPENSATION TRUST

Amount: $6,391.93

TRANSCRIPT OF JUDGMENT, TOWN COURT

ABREU, ASHLEY M

1675 GRAND CONCRS 9D, BRONX NY 10452

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $196.00

ADEL, IAN O

6 GEORGIAN COURT, TROY NY 12180

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $319.00

ADKINS, NATASHA K

266 BENNINGTON HILLS, WEST HENRIETTA NY 14586

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $168.00

ANDERSON, ENIAH Q

191 NORMANDY AVENUE, ROCHESTER NY 14619

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $143.00

ASHFORD, DARRELL E

406 SAWYER STREET, ROCHESTER NY 14619

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $231.00

AVERY, JASMINE Y

279 JOSEPH AVENUE APARTMENT 2, ROCHESTER NY 14605

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $163.00

BARNES, CURTIS L

108 WEEGER STREET, ROCHESTER NY 14605

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $243.00

BELL, BREVEN C

91 WOODSMEADOW LANE, ROCHESTER NY 14623

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $93.00

BURCH, DEVIN J

8318 WEST RIDGE ROAD, BROCKPORT NY 14420

Favor: BRIGHTON TOWN COURT

Amount: $168.00

Judgments

Recorded May 17, 2023

JUDGMENT, COUNTY COURT

DIAZ, BENITO JR

125 PIERPONT STREET, ROCHESTER NY 14613

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00

JOHNSON, JOHNNIE

21 LIANNE DRIVE, GREECE NY 14626

Favor: PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK

Amount: $250.00


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